Необхідно робити 30 тис. тестів на COVID-19, якщо лабораторій бракує, то скажіть - я привезу, - Порошенко

Кількість тестів на коронавірус в Україні має бути збільшена мінімум удесятеро, інакше карантин знищить економіку держави.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий Президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

Він зазначив, що влада неодноразово звітувала перед суспільством про мільйони начебто закуплених тестів, однак наразі Україна посідає останнє місце в Європі за кількістю протестованих на мільйон населення. Порошенко звернувся до головного санітарного лікаря Віктора Ляшка із закликом терміново збільшити кількість тестувань.

"Проблема не у поясненнях. Проблема у сухій статистиці. Нам треба робити 30 тисяч тестів на добу, ми робим 4 тисячі. Якщо не вистачає лабораторій, то скажіть, я їх привезу. Якщо не вистачає тестів, у нас немає цих 2 мільйонів, скажіть. Їх благодійники, волонтери, ми так робили в 2014, привеземо. Якщо питання організаційне, то теж скажіть", – запропонував лідер "Європейської Солідарності".

За його словами, кожен пацієнт, який звертається до лікаря, має пройти цей тест.

"Простестовано за весь час – уже майже два місяці існування карантину, бо 3 березня був перший випадок захворювання на коронавірус в Україні – трохи більше 100 тисяч. За вчорашній день протестовано 4700, в той же час як в Німеччині, в інших країнах тестуються стільки за день, скільки в нас за місяць", – зазначив Петро Порошенко.

"На сьогоднішній день ця лабораторія коштує від 17 тисяч доларів або навіть і дешевше, а один тест коштує в Китаї при великій партії від 5 до 14 доларів. І вже 150 мільйонів гривень на мільйон тестів ми виділили у бюджеті, у спеціальному фонді для того, щоб Україна не мала жодної зупинки з тестуванням. Чому це так організовано? Чому в районних лікарнях немає тестів? Чому лікарі змушені на сьогоднішній день ризикувати власним здоров’ям або життям через нерозторопність чи хаос дій влади?", - додав він.