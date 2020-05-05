УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9782 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
16 453 232

Необхідно робити 30 тис. тестів на COVID-19, якщо лабораторій бракує, то скажіть - я привезу, - Порошенко

Необхідно робити 30 тис. тестів на COVID-19, якщо лабораторій бракує, то скажіть - я привезу, - Порошенко

Кількість тестів на коронавірус в Україні має бути збільшена мінімум удесятеро, інакше карантин знищить економіку держави.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий Президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

Він зазначив, що влада неодноразово звітувала перед суспільством про мільйони начебто закуплених тестів, однак наразі Україна посідає останнє місце в Європі за кількістю протестованих на мільйон населення. Порошенко звернувся до головного санітарного лікаря Віктора Ляшка із закликом терміново збільшити кількість тестувань.

Також читайте: Перші тести на коронавірус давали 20% помилкових результатів, тому не були показниками правильної статистики, - епідеміолог Фаворов

"Проблема не у поясненнях. Проблема у сухій статистиці. Нам треба робити 30 тисяч тестів на добу, ми робим 4 тисячі. Якщо не вистачає лабораторій, то скажіть, я їх привезу. Якщо не вистачає тестів, у нас немає цих 2 мільйонів, скажіть. Їх благодійники, волонтери, ми так робили в 2014, привеземо. Якщо питання організаційне, то теж скажіть", – запропонував лідер "Європейської Солідарності".

За його словами, кожен пацієнт, який звертається до лікаря, має пройти цей тест.

"Простестовано за весь час – уже майже два місяці існування карантину, бо 3 березня був перший випадок захворювання на коронавірус в Україні – трохи більше 100 тисяч. За вчорашній день протестовано 4700, в той же час як в Німеччині, в інших країнах тестуються стільки за день, скільки в нас за місяць", – зазначив Петро Порошенко.

Також читайте: Онкохворих дітей змушують проходити тести на COVID-19 за власний кошт

"На сьогоднішній день ця лабораторія коштує від 17 тисяч доларів або навіть і дешевше, а один тест коштує в Китаї при великій партії від 5 до 14 доларів. І вже 150 мільйонів гривень на мільйон тестів ми виділили у бюджеті, у спеціальному фонді для того, щоб Україна не мала жодної зупинки з тестуванням. Чому це так організовано? Чому в районних лікарнях немає тестів? Чому лікарі змушені на сьогоднішній день ризикувати власним здоров’ям або життям через нерозторопність чи хаос дій влади?", - додав він.

Автор: 

карантин (18172) Порошенко Петро (15233) тестування (462) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+73
Пишаюсь ПРЕЗИДЕНТОМ ПОРОШЕНКОМ !!!!!!!!
показати весь коментар
05.05.2020 09:42 Відповісти
+46
Необходимо делать 30 тыс. тестов на COVID-19, если лабораторий не хватает, то скажите - я привезу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7385
показати весь коментар
05.05.2020 09:48 Відповісти
+43
Тебе к ним, не перепутай

Необходимо делать 30 тыс. тестов на COVID-19, если лабораторий не хватает, то скажите - я привезу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3893
показати весь коментар
05.05.2020 09:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
мне насрать против кого ты себя считаешь. я вижу что ты врешь и накидываешь говно шария. мне это не нравится. потому что ты тупое не понимаешь даже о чем вякать пытаешься. поэтому вытащи хер шария из жопы и мирно иди нахер
показати весь коментар
09.05.2020 18:19 Відповісти
шарий такое же говно, как потрох, зелебоб и ты! так что пошел ты на куй, уб людок!!!
показати весь коментар
11.05.2020 09:14 Відповісти
Необхідно робити 30 тис. тестів на COVID-19, якщо лабораторій бракує, то скажіть - я привезу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4687
показати весь коментар
05.05.2020 10:40 Відповісти
Ну если Артев так пишет то можно верить ..Можно уже Петин псалом писать о достижениях
показати весь коментар
05.05.2020 10:43 Відповісти
Тот, кто у власти, тот и рубит бабло... потрох зарабатывал на госзаказах для армии! Это и есть заработок на крови наших парней, так как идет война. И шла тогда, еще интенсивнее
показати весь коментар
05.05.2020 11:21 Відповісти
зовсім не заробляти не можна - хіба волонтерам їсти чи годувати свої сім'ї не потрібно?
показати весь коментар
05.05.2020 11:59 Відповісти
ну и при чем тут волонтеры к заработку таких ублюдков типа потроха и гладковских???

танковый прицел покупали по накладным за 18 тыс. долларов, а продавали за 54 тыс долларов нашим бронетанковым заводам... это одна из позиций... ЭТО НОРМАЛЬНО???
показати весь коментар
06.05.2020 10:21 Відповісти
ага. за 154 тысячи
идиотина. если бы то что ты изрыгаешь было бы хоть на 20 % правдой то зеленые ублюдки не искали бы поводов чтобы посадить гладковского. а так год прошел а обвинений как небыло так и нет. а чо так? потому что вранье. уроды конченые
показати весь коментар
09.05.2020 15:32 Відповісти
https://24tv.ua/ru/bezumnye_summy_za_metallolom_iz_rf_shokirujushhie_detali_korrupcionnyh_shem_v_ukroboronprome_n1118179
показати весь коментар
11.05.2020 09:18 Відповісти
бла бла бла
результат где? результата НОЛЬ. потому что все это - технология чтобы свалить пороха. свалили. получили дебила в роли президента которому просто пох и на тебя и на других дебилов которые за него голосовали. он срет вам на лицо а вы радостно хрюкая слизываете и просите еще. дегенераты гребаные!
показати весь коментар
11.05.2020 09:35 Відповісти
Петья, начни с малого, протестируй всех порохоботов, поставь палатку в каждом городе и тестируй, и вот когда поймёш что пи..деть не мешки ворочать............
показати весь коментар
05.05.2020 10:51 Відповісти
"один тест стоит в Китае при большой партии от 5 до 14 долларов"

Потому что наши Зебилы на этом зарабатывают - по 700 грн. продают))
Наценка в 300%
показати весь коментар
05.05.2020 10:53 Відповісти
Каму прадают? А ты хател купить? Может начнеш с игор для 7 летних, а тесты оставиш для взрослых?
показати весь коментар
05.05.2020 11:04 Відповісти
Коли Свинарчуки крали, а в Дебальцевому хлопці гнули цукерки з Липецька не віз.
показати весь коментар
05.05.2020 10:55 Відповісти
Вези - не вези, ты, пэдро, политический труп! 10-12% это твой максимум! Надо было 5 лет делать добро стране, а не набивать карманы!!!
показати весь коментар
05.05.2020 11:12 Відповісти
На Петьке шапка горит.
показати весь коментар
05.05.2020 11:35 Відповісти
Петя опять играет на сцене!!!
показати весь коментар
05.05.2020 11:40 Відповісти
Вяло, вяло! Гавнецо уже кончается?
Давайте про брата Порошенко, убитого им в Приднестровье!
показати весь коментар
05.05.2020 11:44 Відповісти
нащо нам китайські тести - хіба їм можна довіряти?
а що з інститутом який обіцяв постачати тести нашого виробництва?
показати весь коментар
05.05.2020 11:58 Відповісти
И Пороху - опять - РЕСПЕКТ!..
показати весь коментар
05.05.2020 12:00 Відповісти
Горят-горят пердаки у зелебоб
показати весь коментар
05.05.2020 12:13 Відповісти
Респект Пороху!
показати весь коментар
05.05.2020 12:29 Відповісти
Фигня какая-то
показати весь коментар
05.05.2020 12:43 Відповісти
привези. только за свои и молча.
показати весь коментар
05.05.2020 12:56 Відповісти
Оце і є справжній Президент, а не оте сцикливе зелене лайно.
показати весь коментар
05.05.2020 12:59 Відповісти
ЗЕЛЕНЫЙ ТРЕП НЕИЗЛЕЧИМ. Они просто не могут не врать. Причём врут обо всём подряд - о датах, сроках, кол-вах, результатах...
показати весь коментар
05.05.2020 14:20 Відповісти
Необхідно робити 30 тис. тестів на COVID-19, якщо лабораторій бракує, то скажіть - я привезу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1077
показати весь коментар
05.05.2020 22:18 Відповісти
Петя со своими подачками лезет. Он и его наемные холопы по другому политику не понимают.
показати весь коментар
06.05.2020 06:45 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 