Новини
МОЗ з 11 травня почне експертизу медичної мережі, реформу потрібно істотно змінити, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що міністерство з 11 травня почне експертизу медичної мережі.

Про це сказав він на брифінгу у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Процес, який стартував з 1 квітня, важко назвати реформою, він призвів до того, щоб закрити 332 лікарні. Ми не допустимо такої несправедливості. Наша команда працює над тим, щоб змінити ситуацію. Це не означає що ми збираємося припинити реформу. Її потрібно істотно змінити, враховуючи помилки", - сказав міністр.

Степанов зазначив, що МОЗ розробить справедливі тарифи на 2021 рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський попросив переглянути медреформу: "Можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закриті 332 лікарні"

"Головним закупником залишається НСЗУ, все фінансування йде через неї", - сказав міністр.

Автор: 

медицина (2167) Степанов Максим (2198) медреформа (129)
Топ коментарі
+7
Розвалити погано прцююче старе-не реформа.Ваша банда може тільки руйнувати.
05.05.2020 09:57 Відповісти
+5
В МОЗ немає фахівців для фахового аналізу медичної реформи! Медичну реформу розробляла Супрун, міжнародний фахівець з медицини, а зараз в МОЗ немає жодного фахівця такого ж рівня щоб зробити фаховий аналіз впровадження реформи! Тому аналіз реформи буде робити медична мафія яка знову забере всі гроші собі і в нас знову не буде медицини!
05.05.2020 10:07 Відповісти
+4
ХА ХА ХА
Еще один проснулся! Врачи специалисты уже больше 3х месяцев на встречах записях и публичных обсуждениях расказывают о последствиях такой реформы а этот ТОКО ПРОСНУЛСЯ!!
05.05.2020 09:49 Відповісти
В МОЗ немає фахівців для фахового аналізу медичної реформи! Медичну реформу розробляла Супрун, міжнародний фахівець з медицини, а зараз в МОЗ немає жодного фахівця такого ж рівня щоб зробити фаховий аналіз впровадження реформи! Тому аналіз реформи буде робити медична мафія яка знову забере всі гроші собі і в нас знову не буде медицини!
05.05.2020 10:07 Відповісти
Любая работа оценивается по результату! какой результат такой и спец! это тебе про супер спеца СУПРУН!! а лапшу развешивай своей бабке она старенькая инетом не пользуется может и прокатит!!
05.05.2020 10:10 Відповісти
дебилы НАДО ПРОСТО ОТМЕНИТЬ ПРИОСТАНОВИТЬ 2 ТИПА ЭТАП УНИЧТОЖЕНИЯ ТОГО ЧТО НАЗЫВАЮТ медицина!!!!! Да 1 этап со скрипом касаемо первичного звена таки требовал корректив и изменений правда.... не все в лучшую сторону и там есть потенциал для исправлений и работы над ошибками но трогать 2 уровень Специализированная -узкая медпомощь вовсе зашквар... ГЛАВНОЕ!!! пока не создадут систему МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ И ВРАЧЕЙ!1 как раз Короно вирус и показал что сулги еврейского народа имени придурковатого Зели не дали подписей за закон о страховании медиков которые работают с больными короно вирусом вот вам и ответ на все те типа реформы... сученые подонки типа Коли Котлеты дебилы инцестные они вообще не понмиают что и как надо делать...
05.05.2020 10:43 Відповісти
Я уже писал рание, они все понимают но не могут сделать в силу выбраного пути! медреформа одно из условий МВФ а они так хотят денег МВФ что даже землю готовы сдать! так что они просто не могут трогать реформу даже если все и понимают!! БАБЛО РЕШАЕТ ВСЁ!!!
05.05.2020 10:47 Відповісти
Страхова медицина має сенс, якщо середній прибуток населення складає від 600 доларів на місяць. Яка страхова медицина може бути при 50-100 баксах на місяць, скільки з них голозадий зможе виділити на лікарняну страховку?
05.05.2020 11:54 Відповісти
Очередно распил бабла
виделят на реформу денег и все украдут
05.05.2020 10:58 Відповісти
30 років одні експертизи ... результат = о !!Бо реформа - зміна системи ,повинна бути ОДНА і робити її має не влада , а фахівці - медики . Влада повинна лише допомагати економічно !
05.05.2020 13:43 Відповісти
Супруншу взад!!
05.05.2020 09:51 Відповісти
шо, в зад?
05.05.2020 10:03 Відповісти
Все свнсбк и зелебобы обожают это дело - в зад.
05.05.2020 10:54 Відповісти
будет делать то,что написала Супрун,но выдавать за свое
05.05.2020 10:03 Відповісти
Это эмоциональный посыл. 332 больницы, что это за больницы в каком состоянии, сколько населения обслуживают, их комплектация, предоставляют ли эффективную помощь? И главный вопрос - где на все взять денег? Если деньги размазать тонким слоем по всем нуждающимся, ничего не изменится и зарплаты врачам не вырастут. А вопрос квалификации кадров, я смотрю, вообще не поднимается? У нас врачи лучшие в мире, что не эскулап, то светила?
05.05.2020 10:07 Відповісти
поддержу. Не понимаю ЗАЧЕМ такие больницы в пгт, например, куда по серьезной проблеме все равно никто не обращается? Там нет ни оборудования, ни кадров ни препаратов...люди это прекрасно знают и если что то серьезное - сразу едут в ГОРОД. а та больница в пгд с облущеными стенами и персоналом в 20 бабушек за 70 лет так и стоит без дела, зато тянет бабло на их зп. Да, невысокие, но они ж по факту НИЧЕГО И НЕ ДЕЛАЮТ. Повторюсь, все равно люди едут в город, частные клиники итд. А в провинциальных больницах могут только лоб зеленкой намазать и дать направление опять - таки в городскую больницу.
05.05.2020 10:40 Відповісти
Та бачимо вже ваше "укрупнєніє". Не тих бабок за 70, ні нових лікарень з кваліфікованим персоналом і обладнанням.
показати весь коментар
Реформу треба ГОТУВАТИ.
Знали, що за законом старт другого етапу медреформи почнеться з 1 квітня 2020, але з вересня місяця нічого не готували - сподівалися реформи Супрун відіграти назад. Не вийшло.
Тепер кричать - не спрацювало, грошей не вистачає, не передбачено фінансування того і того.
А хто ухвалював бюджет на цей рік? Невже "народний фронт"?
05.05.2020 10:22 Відповісти
Господин президент задаёт тон управления всей страной. Даёшь ручное управление?!!
показати весь коментар
Мы не допустим такой несправедливости. Наша команда работает над тем, чтобы изменить ситуацию. Это не означает что мы собираемся прекратить реформу. Ее нужно существенно изменить, учитывая ошибки", - сказал министр.

Значит точно гайки...
05.05.2020 10:51 Відповісти
Мля, главное делайте так, чтобы врачи-хапуги исчезли. Чтобы при поступлении больного в больницу ему не озвучивали "ценник", а лечили!
И безжалостно садите в тюрьму тех, кто будет воровать лекарства из больниц и продавать их через "свои" аптеки!! Это мародеры, значит и статья должна быть соответствующая!
05.05.2020 11:27 Відповісти
"Правильное решение" горбатого лечить прикладыванием к стенке. Хотя по протоколу горбатого могила равняет.
показати весь коментар
Да! ЧТО ХОЧЕТ НАРИД?
Чтобы клиника БАРИС правильно поделила бюджетные деньги!
05.05.2020 11:57 Відповісти
З самого початку було зрозуміло що, курка Супрун кудахтала про те що знала- американську систему охорони здоров'я. Може й нормальна система для країни на території якої майже дві сотні років не було війни і значних епідемій, з потужним середнім класом та віковими традиціями благочинності. Та й там вона виявилася недосконала і тому Обама започав свою реформу, а в світлі останньої пандемії виявилися і нові недоліки. Але то таке, США держава багата і може дозволити собі міліярдні вливання в крайніх випадках.
У випадку з Україною ми маємо досить велике соціалне розшаруваня і неможливість фінансувани медицину за рахунок соціального страхування. У нас практично відсутня благодійна традиція і найбільш багаті люди надають перевагу офшорам, а не благодійності (хіба що, перед вборами можуть вкинути трохи ласки). Головним "благодійником" на разі, у нас може виступати виключно держава. Весь другий етап рехворми Супрун був націлений на переросподіл коштів від громадських лікарень на користь приватних клінік. Тому, першими й пішли під ніж найменш захищені тубуркульозники, психи та селяни.
05.05.2020 12:20 Відповісти
Еще и сюда свои рыла сунут. Бездари. Эх, Уляна, как же тебя не хватает.
05.05.2020 12:23 Відповісти
 
 