МОЗ з 11 травня почне експертизу медичної мережі, реформу потрібно істотно змінити, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що міністерство з 11 травня почне експертизу медичної мережі.
Про це сказав він на брифінгу у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
"Процес, який стартував з 1 квітня, важко назвати реформою, він призвів до того, щоб закрити 332 лікарні. Ми не допустимо такої несправедливості. Наша команда працює над тим, щоб змінити ситуацію. Це не означає що ми збираємося припинити реформу. Її потрібно істотно змінити, враховуючи помилки", - сказав міністр.
Степанов зазначив, що МОЗ розробить справедливі тарифи на 2021 рік.
"Головним закупником залишається НСЗУ, все фінансування йде через неї", - сказав міністр.
Еще один проснулся! Врачи специалисты уже больше 3х месяцев на встречах записях и публичных обсуждениях расказывают о последствиях такой реформы а этот ТОКО ПРОСНУЛСЯ!!
виделят на реформу денег и все украдут
Знали, що за законом старт другого етапу медреформи почнеться з 1 квітня 2020, але з вересня місяця нічого не готували - сподівалися реформи Супрун відіграти назад. Не вийшло.
Тепер кричать - не спрацювало, грошей не вистачає, не передбачено фінансування того і того.
А хто ухвалював бюджет на цей рік? Невже "народний фронт"?
Значит точно гайки...
И безжалостно садите в тюрьму тех, кто будет воровать лекарства из больниц и продавать их через "свои" аптеки!! Это мародеры, значит и статья должна быть соответствующая!
Чтобы клиника БАРИС правильно поделила бюджетные деньги!
У випадку з Україною ми маємо досить велике соціалне розшаруваня і неможливість фінансувани медицину за рахунок соціального страхування. У нас практично відсутня благодійна традиція і найбільш багаті люди надають перевагу офшорам, а не благодійності (хіба що, перед вборами можуть вкинути трохи ласки). Головним "благодійником" на разі, у нас може виступати виключно держава. Весь другий етап рехворми Супрун був націлений на переросподіл коштів від громадських лікарень на користь приватних клінік. Тому, першими й пішли під ніж найменш захищені тубуркульозники, психи та селяни.