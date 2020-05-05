МОЗ з 11 травня почне експертизу медичної мережі, реформу потрібно істотно змінити, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що міністерство з 11 травня почне експертизу медичної мережі.

Про це сказав він на брифінгу у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Процес, який стартував з 1 квітня, важко назвати реформою, він призвів до того, щоб закрити 332 лікарні. Ми не допустимо такої несправедливості. Наша команда працює над тим, щоб змінити ситуацію. Це не означає що ми збираємося припинити реформу. Її потрібно істотно змінити, враховуючи помилки", - сказав міністр.

Степанов зазначив, що МОЗ розробить справедливі тарифи на 2021 рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський попросив переглянути медреформу: "Можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закриті 332 лікарні"

"Головним закупником залишається НСЗУ, все фінансування йде через неї", - сказав міністр.