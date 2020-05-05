УКР
Спалах COVID-19 зафіксовано в дитбудинку на Київщині: захворіли 5 дорослих та дитина

У Броварському районі Київської області зафіксовано спалах коронавірусу в дитячому будинку "Надія" в селі Мокрець, там інфіковані шість осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН",  про це повідомив в.о. голови Київської ОДА Василь Володін.

"Першого травня виявлений коронавірус у помічника вихователя - 23.04 жінка захворіла на гостре респіраторне захворювання, 25 квітня звернулася до лікаря, 28 квітня її направили на ПЛР-тест. У закладі 32 дитини, решта - співробітники. Всього 48 осіб. Всім оперативно зроблені ПЛР-тести . 2 травня отримано шість позитивних результатів - п'ять дорослих і одна дитина", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через інфікованого COVID-19 поліцейського ізолювали майже 50 патрульних у Сумах

Хворий учень п'ятого класу перебуває на лікуванні в Броварській центральній районній лікарні, інші вихованці та співробітники ізольовані.

карантин (18172) Київська область (4274) дитбудинок (27) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) Володін Василь (44)
Вот где надо Тестировать , а не депутатов и клерков.
05.05.2020 09:49 Відповісти
 
 