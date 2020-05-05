Прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт щодо підозрюваного у вбивстві, який 2 роки переховувався за кордоном

Під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо 44-річного жителя міста Конотоп Сумської області, який після скоєння вбивства два роки переховувався від правоохоронних органів і був у міжнародному розшуку.

Вбивство сталося в 2017 році в місті Конотоп Сумської області.

Як встановлено досудовим розслідуванням, підозрюваний у ході конфлікту з раніше знайомим йому 63-річним чоловіком завдав останньому численні тілесні ушкодження, від яких чоловік помер на місці події.

Щоб приховати злочин, підозрюваний вивіз тіло загиблого в лісопосадку поблизу селища Сахни Конотопського району Сумської області.

Сам же згодом поїхав за кордон. У лютому 2018 року було оголошено в міжнародний розшук.

За результатами проведення слідчих (розшукових) заходів був затриманий на території Федеративної Республіки Швейцарія і в січні 2020 року видано за запитом української сторони.

Зараз слідчими СУ ГУ Нацполіції в Києві завершено слідство у вказаному кримінальному провадженні і процесуальним керівником обвинувальний акт стосовно особи за ч. 1 ст. 115 КК України направлено до суду для розгляду по суті.

Підозрюваний перебуває під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.