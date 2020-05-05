Прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт щодо підозрюваного у вбивстві, який 2 роки переховувався за кордоном
Під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо 44-річного жителя міста Конотоп Сумської області, який після скоєння вбивства два роки переховувався від правоохоронних органів і був у міжнародному розшуку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Києва.
Вбивство сталося в 2017 році в місті Конотоп Сумської області.
Як встановлено досудовим розслідуванням, підозрюваний у ході конфлікту з раніше знайомим йому 63-річним чоловіком завдав останньому численні тілесні ушкодження, від яких чоловік помер на місці події.
Щоб приховати злочин, підозрюваний вивіз тіло загиблого в лісопосадку поблизу селища Сахни Конотопського району Сумської області.
Сам же згодом поїхав за кордон. У лютому 2018 року було оголошено в міжнародний розшук.
За результатами проведення слідчих (розшукових) заходів був затриманий на території Федеративної Республіки Швейцарія і в січні 2020 року видано за запитом української сторони.
Зараз слідчими СУ ГУ Нацполіції в Києві завершено слідство у вказаному кримінальному провадженні і процесуальним керівником обвинувальний акт стосовно особи за ч. 1 ст. 115 КК України направлено до суду для розгляду по суті.
Підозрюваний перебуває під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
