Медзаклади отримають фінансування не менше, ніж у 2019 році: Кабмін знайде ще 11 млрд грн на зарплати медикам, - "слуга народу" Радуцький

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування ініціюватиме зміни до закону "Про державні медгарантії медичного обслуговування населення" для збереження фінансування медзакладів на рівні 2019 року.

Про це повідомив глава комітету Михайло Радуцький під час пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується цього року, то в умовах кризи і пандемії найбільш пріоритетним є збереження кадрів і медзакладів. Ми вносимо зміни до закону про державні медгарантії медичного обслуговування населення, що дозволить всім медзакладам отримати фінансування не менше, ніж у 2019 році", - сказав він.

"Додатково за рахунок пакетів медгарантій фінансуватиметься екстрена медична допомога, лікування коронавірусної інфекції, інфарктів та інсультів", - додав він.

Радуцький також зазначив, що комітет зробить усе можливе для прийняття змін до бюджету і підвищення зарплат медикам.

"Міністр зазначив, що уряд знайде додаткові 11 млрд грн на зарплати медикам. Для багатьох категорій медпрацівників це підвищення на 7-50%. Ми як законодавці зробимо все можливе для якнайшвидшого затвердження цих змін", - сказав він.