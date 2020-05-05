УКР
Медзаклади отримають фінансування не менше, ніж у 2019 році: Кабмін знайде ще 11 млрд грн на зарплати медикам, - "слуга народу" Радуцький

Медзаклади отримають фінансування не менше, ніж у 2019 році: Кабмін знайде ще 11 млрд грн на зарплати медикам, - "слуга народу" Радуцький

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування ініціюватиме зміни до закону "Про державні медгарантії медичного обслуговування населення" для збереження фінансування медзакладів на рівні 2019 року.

Про це повідомив глава комітету Михайло Радуцький під час пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується цього року, то в умовах кризи і пандемії найбільш пріоритетним є збереження кадрів і медзакладів. Ми вносимо зміни до закону про державні медгарантії медичного обслуговування населення, що дозволить всім медзакладам отримати фінансування не менше, ніж у 2019 році", - сказав він.

"Додатково за рахунок пакетів медгарантій фінансуватиметься екстрена медична допомога, лікування коронавірусної інфекції, інфарктів та інсультів", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ з 11 травня почне експертизу медичної мережі, реформу потрібно істотно змінити, - Степанов

Радуцький також зазначив, що комітет зробить усе можливе для прийняття змін до бюджету і підвищення зарплат медикам.

"Міністр зазначив, що уряд знайде додаткові 11 млрд грн на зарплати медикам. Для багатьох категорій медпрацівників це підвищення на 7-50%. Ми як законодавці зробимо все можливе для якнайшвидшого затвердження цих змін", - сказав він.

ВР (15237) охорона здоров'я (294) медицина (2167) Радуцький Михайло (285) медреформа (129) зарплата (2303)
Медучреждения получат финансирование не меньше, чем в 2019 году: Кабмин найдет еще 11 млрд грн на зарплаты медикам, - "слуга народа" Радуцкий
Радуцкий найдёт 😀😀😀
Как оставили украинцев без масок перед эпидемией
Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии.Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу. Радуцкий в ответ: "не надо меня обвинять лишь потому, что я еврей".
05.05.2020 10:02 Відповісти
Медична мафія хоче зірвати медичну реформу. Медики другої ланки цілий рік чекали на підняття зарплат як у медиків першої ланки а їм тепер дадуть дулю, бо всі гроші роздадуть медичній мафії! Уроди! Влада не розуміє що альтернативи медичній реформі немає! Так як було нікого не влаштовує, крім мафії! Задоволені реформою всі не будуть, бо грошей на всіх не вистачить! Або ми сплачуємо збільшену зарплату і рятуємо хоча б частину медицини, або ми продовжуємо існування фейкової української медицини яка нічого не лікує!
фуфайка, ты уже определись, ты за медицинскую реформу Супрун, или против...
или у тебя это зависит от количества выпитой браги?
1,5 місяця карантину - одні розмови про "підвищення "зарплат медиків ! А воз і до тепер там. Думаю розмовами все і закінчиться = гумор такий в гумористів!
любая работа оценивается по результату! но есть много даунов которые работу оценивают по БАЛ БЛА БЛА! Ты как я понял из даунов! тебе сказали про ходячие деньги и уничтоженную мафию и ты уже развесил уши!!!
Радуцкий найдёт 😀😀😀
Как оставили украинцев без масок перед эпидемией
Законом разрешить врачам иметь собственные медицинские практики в своих домах и квартирах - пусть дополнительно зарабатывают
Мог же профессор Преображенский иметь даже операционную в квартире
Но пока у власти Крадуцкие и они все законы гребут под себя - врачам легче не будет
А-а-а, обустроить операционную в квартире. Стоимость только оборудования для нее составит минимум 2 миллиона и нужны хотя бы 5 комнат + кабинет + минимум 2 комнаты под палаты, но зато простые хирурги (с зарплатой 8к) смогут подрабатывать дома.
И, кстати, если у человека есть 10-комнатная квартира и деньги на оборудование операционной, то зачем ему подработка на дому?
Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии.Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу. Радуцкий в ответ: "не надо меня обвинять лишь потому, что я еврей".
кРадуцкий что только не наобещает ну чтоб не посадили за воровство во время эпидемии.
Раз Моше Крадуцкий взялся делить деньги.....
буде не гірше ніж при попередниках, нашкребемо для цього грошей...чим не привід для гордощів...
отакий вибір зробили торік
Для того чтобы стать врачом общей практики в Польше,нужно проучится и пройти стаж в общем 7 лет.При этом сдать кучу экзаменов.(почти как у нас). Для того что бы стать врачом специалистом, ещё 5-6 лет на ставке врача общей практики.Ставка врача общей практики, с дежурствами и приёмом в поликлинике около 8000 злот ( 4.5 курс евро). Зарплата специалиста,ну например хирурга или реаниматолога,(зависит от больницы) от 16000 злот и может доходить до 50 000.Выбор больницы для резидентуры и последующей там работы зависит напрямую от знаний.От бала сданного теста.Баллы можно улучшать сдавая тест многократно. ( два раза в год). Некоторые выпускники вузов несколько лет не могут сдать тесты и получить лицензию. Работы валом так как поляки уезжают работать в другие страны,но стать медиком очень тяжело,а стать спецом ещё тяжелее,но возможно.
Лучше конечно сразу ехать проходить стаж и резидентуру в страны язык которой вы знаете досконально . Без языка на уровне супер + ,вы ничего не сможете достичь.
Между нашей медициной и Польской - пропасть ,а об Италии я вообще молчу.
Но есть плюс и огромный пока.У нас проще попасть к врачу . У нас дешевле.
Ни, не найдут, нельзя забирать деньги у кино, куда мы без Кузюки, а больше брать уже не с кого
во всех странах политики говорят и показывают откуда возьмут ,в Украине - найдут, "мрию" в Китай на поиски отправлять надобно...
сделаем, найдем, медики получат - все в будущем времени.
уже обещали 300% и прочее.
защита на волонтерах или сами покупают.
сколько медиков заболело - вот вам и ответ
Враховуючи сумму за розпродаж захисних засобів, то ви повинні збільшити фінансування медицини. Крадуцкий, де гроші з продажу державного майна?
Я пошутил . На самом деле, как я уже писал раньше - х...в..в ж... .
фигею только от одного - в бюджете дырища, ГДЕ они собираются деньги находить??? почему только выводят их в свои зеленые оффшоры??? почему кормят Беню и ко??? что они вообще несут???? хотя о чем я желудки на ножках хавают...
Мародер от медицины заблеял о заботе медиков
Верим, верим! )) Сразу после 300% доплат медикам!
Радуцкий мог бы сразу пообещать и шахматный турнир ))
Радуцкий может только найти ,что еще сп-дить и продать подороже! Просто воровская мразь.
Клиника БАРИС!
Только клиника БАРИС заботится о народе и даст ему всё БЕСПЛАТНО !!!
зрада.
