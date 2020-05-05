Медзаклади отримають фінансування не менше, ніж у 2019 році: Кабмін знайде ще 11 млрд грн на зарплати медикам, - "слуга народу" Радуцький
Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування ініціюватиме зміни до закону "Про державні медгарантії медичного обслуговування населення" для збереження фінансування медзакладів на рівні 2019 року.
Про це повідомив глава комітету Михайло Радуцький під час пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Що стосується цього року, то в умовах кризи і пандемії найбільш пріоритетним є збереження кадрів і медзакладів. Ми вносимо зміни до закону про державні медгарантії медичного обслуговування населення, що дозволить всім медзакладам отримати фінансування не менше, ніж у 2019 році", - сказав він.
"Додатково за рахунок пакетів медгарантій фінансуватиметься екстрена медична допомога, лікування коронавірусної інфекції, інфарктів та інсультів", - додав він.
Радуцький також зазначив, що комітет зробить усе можливе для прийняття змін до бюджету і підвищення зарплат медикам.
"Міністр зазначив, що уряд знайде додаткові 11 млрд грн на зарплати медикам. Для багатьох категорій медпрацівників це підвищення на 7-50%. Ми як законодавці зробимо все можливе для якнайшвидшого затвердження цих змін", - сказав він.
или у тебя это зависит от количества выпитой браги?
Как оставили украинцев без масок перед эпидемией
Мог же профессор Преображенский иметь даже операционную в квартире
Но пока у власти Крадуцкие и они все законы гребут под себя - врачам легче не будет
отакий вибір зробили торік
Лучше конечно сразу ехать проходить стаж и резидентуру в страны язык которой вы знаете досконально . Без языка на уровне супер + ,вы ничего не сможете достичь.
Между нашей медициной и Польской - пропасть ,а об Италии я вообще молчу.
Но есть плюс и огромный пока.У нас проще попасть к врачу . У нас дешевле.
уже обещали 300% и прочее.
защита на волонтерах или сами покупают.
сколько медиков заболело - вот вам и ответ
.
Только клиника БАРИС заботится о народе и даст ему всё БЕСПЛАТНО !!!