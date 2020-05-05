УКР
Ультрас "Динамо": в разі висунення підозри Стерненку оголосимо загальну мобілізацію і зберемо акцію протесту

Ультрас столичного футбольного клубу "Динамо" уважно стежить за ситуацією, що розвивається навколо справи активіста Сергія Стерненка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ультрас повідомили на сторінці у мережі Facebook.

"Якщо антиукраїнські сили таки спробують незаконно висунути підозру у вбивстві або затримати Сергія - ми одразу ж оголосимо загальну мобілізацію та збір для акції протесту! Закликаємо інші фанатські рухи та всіх українців, кому не байдужа доля цієї країни, тримати руку на пульсі подій. Українці мають право на самозахист!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

Учора волонотер Роман Синіцин оприлюднив інформацію про те, що активісту з Одеси Сергію Стерненку готують підозру у вбивстві.

Ультрас Динамо: в разі висунення підозри Стерненку оголосимо загальну мобілізацію і зберемо акцію протесту

+108
Стерненко уважение и большой респект!
Защитил свою жизнь сам от рашысской мрази...
Так как мусора Одессы в большинстве за рузге мир...твари
показати весь коментар
05.05.2020 10:12 Відповісти
+90
А навіщо нам суди та прокуратура коли в нас є кумир зебілів Портнов?
показати весь коментар
05.05.2020 10:13 Відповісти
+61
Ультрас сма організована проукраїнська сила. Респект
недаремно ще за совка була футбольна суперечка між українцями і московитами
показати весь коментар
05.05.2020 10:12 Відповісти
Ваша "справжня опозиція" (ЄС з порохом) не забуває дописами порохоботів нагадати Стерненку, як той критикував (і абсолютно справедливо) пороха під час президентства.
А ще ця ж "опозиція" "злилася в екстазі" з зеленою пліснявою під час голосування за корупційний закон про землю.
Яким був порох - таким і залишився: і активістів при ньому постійно пресували, і бізнесові питання в нього завжди на першому місці.
показати весь коментар
05.05.2020 21:01 Відповісти
Валентин, отвечаю вам, понимая, что вы неплохой, но заблуждающийся человек.
1/ Вы видите другую оппозицию кроме Порохе? Нет, только Порох. Даже бабушка Юля готова слить Украину в экстазе с Зе.
2/ Земля? Сложнейший вопрос. Я был против продажи еще при Порохе, но ему тогда еще удавалось получать кредиты, невыполнив это требование от МВФ. Но сегодня у вас Валентин выбор дефолт или кредит МВФ? Что вы выберете? Порох выбрал додавить Зе до, хотя бы, временного ограничения по лимиту на количсво продажи земли в руки. Понимаю, что местное олигархическое жулье попытается скупить всю землю, и это риски. Но дефолт! Страшнее ничего нет.
3/ Да, Порох каким был, таким и остался. Активистов и при нем прессовали? Да, не так сильно, но прессовали. И Сашу Белого убили и никого не наказали тоже при нем. И еще можно говорить о многом, но. Но, не путайте тактические ходы, пусть нам и не нравящиеся со стратегическими. Стратегия Пороха - путь в Евросоюз и НАТО. Стратегия Зе - реванш и слив Украины в совок к Путину. У вас есть выбор альтернативы Зеленскому кроме Пороха? Нет. Вот и выбираем мы между стратегиями Пороха. И, ясен пень, когда он прийдет к власти, мы будем его критиковать, потому что уверен будет за что, как любого высшего чиновника.
4/ Вопросы бизнеса у Пороха на первом месте? На первом месте у любого президента стратегия, потому что без нее не создашь команды. Был один такой Ющ, пытавшийся проскочить между каплями дождя, но не удалось, после чего пришлось создать льготные условия для выбора Яна. Да, бизнес у Пороха на втором месте, что естественно. А у вас Валентин лично на каком? У меня на первом, но это не мешает мне любить Украину и быть честным человеком.
5/ Лучший выход для Украины? Зе должен назначить Пороха спикером ВР и уйти в отставку. Почему Пороха? Потому что Порох проведет честные выборы, как это было и в ситуации с выборами Зе президентом.
показати весь коментар
06.05.2020 05:15 Відповісти
"Валентин, отвечаю вам, понимая, что вы неплохой, но заблуждающийся человек."
Іван Сусанін.
показати весь коментар
06.05.2020 19:58 Відповісти
Лучшее время чтобы "посадить дерево", у нас было 29 лет назад. Следующее лучшее время -
сегодня!
показати весь коментар
05.05.2020 17:53 Відповісти
Русня на говно исходит при одном упоминании Стерненко, т.к. для них украинец, который может постоять за себя - это как кость в горле. Поэтому они не остановятся, будут прессовать его со всех сторон. В их представлении украинец - это раб, холоп, второй сорт. А Стерненко показал достойный пример, как нужно бороться. Вот эта свора типа Бужанского, Портного, Кивы, Дубинского, Бондаренко, Лукаш и т.п. тварей и беснуется! Они не остановятся, поэтому поддержка ультрас очень важна!
показати весь коментар
05.05.2020 18:02 Відповісти
Ультрас "Динамо": "В случае объявления подозрения Стерненко объявим общую мобилизацию и соберем акцию протеста"
----------------------------------------------------------------
Протестность фанов против несправедливости делает их наиболее прогрессивной частью общества. Это уже становится аксиомой. Вспомните фанов Харькова с их боевой песней: "путин х@йло"; фанов Одессы, которых растреливали титушки, прикрытые полицией; фанов Киева от Майдана до сегодня. Они не боятся сказать силовым ведомствам, что пора прекратить травлю патриотов Украины.

Протестность фанов сродни протестности Невзорова, Талькова, Стерненка, Саши Белого. В каждого из этих отчаянных правдоискателей стреляли. Убили Талькова, Убили Белого. Невзоров и Стерненко выжили.

Фаны понимают, что преследование Стерненко и других патриотов, против которых сейчас работают силовые ведомства, это те пазлы в стратегии реваншизма Зе власти. Это первые шаги реваншистов в подавлении свободолюбивого духа гайдамаков и запорожских казаков, духа независимости от узурпаторов.
Сегодня протестность фанов - это катализатор свободы и независимости Украины от совка, которого еще очень много в нас.
показати весь коментар
05.05.2020 18:07 Відповісти
Не забувай про фанів Металіста, які реально допомогли одеситам подавити російські заворушення.
показати весь коментар
05.05.2020 21:03 Відповісти
Спасибо Валентин. Точно.
показати весь коментар
06.05.2020 04:43 Відповісти
Может пора избавляться от этой зеленой плесени с их дутыми, выдуманными, рисованными рейтингами?! Зае.бали их ежедневные факапы! Они выпустили весь беркут, всех мусоров, убийц Кирилла Тлявова, они выпустили всю мразь, которая еще сидела, НО они завели дело на Лероса, Звиробий, Стерненка, Антоненко, Кузьменко, Черновол. Они щимят украинцев, но при этом дают абсолютную власть и свободу малоросам, ********** шестеркам. Зеленого сопляка в ростов. Ну или как получится.
показати весь коментар
05.05.2020 18:14 Відповісти
https://mobile.twitter.com/food__junta

https://mobile.twitter.com/food__junta Починаємо о 10.05 am @food__junta

https://mobile.twitter.com/food__junta https://mobile.twitter.com/food__junta



Вчора мені нашептали, що одні і ті ж пацани по чотним нацжонами підробатують, по нечотним - ультрасами.
Причому ота франшиза працює по всій Україні.
Хтось може щось сказати?
показати весь коментар
05.05.2020 18:25 Відповісти
Ультрасы и Нацкорпус это почти одно и тоже, а ты ватное гуано.
показати весь коментар
05.05.2020 18:52 Відповісти
Ультрас знов спасає країну. А більше нікому. Одні зажрались, інші пригрілись, третім і зараз ***** де ця країна буде завтра. А пята колона вже стає на повний зріст. Не нація а стадо якесь.
показати весь коментар
05.05.2020 18:47 Відповісти
Ультрасы в 2014году спасли Харьков и Одессу от судьбы лугандона и сейчас похоже только они способны реально противостоять ватной зебильно-шоколадной банде пархатых мародеров.
показати весь коментар
05.05.2020 18:56 Відповісти
Підтримую !
Вата мститься Стерненку за Одесу. Він їх добре там повозив.
показати весь коментар
05.05.2020 19:11 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2020 19:29 Відповісти
Зачем постить дибила?
показати весь коментар
05.05.2020 19:38 Відповісти
Пропонуєш сайту тебе забанити?
показати весь коментар
05.05.2020 21:05 Відповісти
Второй день читаю об этом парне,все его защищают,патриот типа.Я и не против,но:
1.Я нигде не прочел нож он отобрал или был у него?
2. Является ли он холодным оружием согластно экспертизе
3. Если является, есть ли разрешение.
4. На него напали или просто его послали на уй ,или обозвали его барышню и он начал ножем махать?
Хотелось бы побольше конкретики для того,что бы понимать,дейстаительно ли он невиновен, или просто плывет на волне всеобщей ненависти к Порошенео-Зеленскому.
показати весь коментар
05.05.2020 19:31 Відповісти
Ну так подай официальный запрос в полицию. У нас ведь типа диджитализация!
Заодно уточни был ли убитый десантник во время третьего покушения на Стерненко атошником и почему второй выживший убийца получил вначале даже защиту официально от Украины (сейчас он вне Украины скрывается), а Стерненко в защите отказали после 3х покушений! Почему несостоявшиеся убийцы находятся в тесных контактах с мером Одессы Трухановым и почему их подвозят на машинах его помощников!
показати весь коментар
05.05.2020 19:49 Відповісти
Это все Ура патриотизм,мы с вами вчера помоему уже обсуждали эту тему.Вы лично были свидетелем проишествия? У на все доказательства как в анекдоте:
-Рабинович вам нравится как Карузо поет?
-Нет,не нравится!
-А вы слышали?
-Да,вчера Изя напел,совсем не понравилось!
Я лично хочу прочесть скрины дела,для того,что бы иметь представление кто кому Рабинович.
показати весь коментар
05.05.2020 19:55 Відповісти
шо тут клоуна строишь, иди в Раду-там все ваши...
показати весь коментар
05.05.2020 20:25 Відповісти
Не говори что мне делать,и я не буду говорить, куда тебе идти. Но направление движения точно будет не в Раду.
показати весь коментар
05.05.2020 20:32 Відповісти
Так він і є кремлівським тролем і з рашки гадить на українських сайтах.
показати весь коментар
05.05.2020 21:32 Відповісти
Да там вопросов для нормального юриста нет! Нападавших двое, у них холодное оружие, а ему шьют убийство. А вместо группового нападения соучастники становятся свидетелями. В нормальной стране следователь и прокурор. которые такое выдвинули сразу же под следствие, на предмет коррупции и обязательно увольнение по профнепригодности. Но у нас при профурорше, которая не смогла экзамен на судью сдать и не то может быть.
Идиоты, у вас осталось чувство самосохранения, или в мозгах только апломб, шаурма и квартальный жаргон сватов?
показати весь коментар
05.05.2020 22:04 Відповісти
Знаешь . на этого парня нападали много раз , ему 5 лет угрожают смертью , а он хорошо себя держит. Если бы он имел свой нож и догнавши отрезал 1 и 2 му яйца , в моих глазах он бы даже вырос . Те кто на таких людей нападет и дает такие приказы вообще должны быть повешены .Любой бы отец , дед гордился бы таким парнем .
показати весь коментар
05.05.2020 20:24 Відповісти
Опять же,это слова и эмоции. После второй мировой войны многие Герои Советского Союза стали уголовниками и убийцами.Нужны конкретные факты,а я их еще ни одного не прочел. Это как с Дроновым в Харькове, одни кричат виновен,вторые не виновен. Лично я,посмотрев видео для себя сделал вывод,виновен, а суд лишь это подтвердил.
показати весь коментар
05.05.2020 20:29 Відповісти
Тебе нужно где-нибудь судьей устроиться. Может и реформа легче пойдет судебная.
Правильный ты какой-то, как ни глянь.
показати весь коментар
05.05.2020 21:09 Відповісти
Если я устроюсь,ничего не поменяется,каждый должен заниматься своим делом.
показати весь коментар
05.05.2020 21:12 Відповісти
Стерненко - патріот. Руки геть від українських патріотів в націоналістів. Гнати кацапську агентуру з Генпрокуратури і ОП!
показати весь коментар
05.05.2020 19:38 Відповісти
Я покрышки не выбрасываю! Стерненко - наше будущее!
Таких ребят надо поддерживать!
показати весь коментар
05.05.2020 19:42 Відповісти
Схема відпрацьовується стара і перевірена, і все буде залежати не тільки від того наскільки великій частині населення запудрять мізки феодально-олігархічні ЗМІ, але й від того наскільки зможуть організуватися ті, кому їх не запудрять. Феодалам держава Україна не потрібна, їм потрібна територія з природними і людськими ресурсами. Більше того, будь-які незалежницькі і національні тренди становлять для них реальну небезпеку, тому що передбачають процедуру оцінки їхньої діяльності на предмет наявності в ній кримінальної і антидержавної складової.
Таким чином, антиукраїнські сили в особі олігархів мають своїх ситуативних союзників, які їх не зрадили жодного разу на протязі трьох десятків років.
показати весь коментар
05.05.2020 20:59 Відповісти
В силовых структурах ваты полно при порошенко, и зеленском.
показати весь коментар
05.05.2020 21:38 Відповісти
Не тех зебилы злят)) Один фраер уже попробовал.
показати весь коментар
05.05.2020 22:04 Відповісти
почему то думаю, что протест быстро перерастет в вынос тела...
показати весь коментар
05.05.2020 22:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=q89pihGY5S8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1LIP7xZL-Rc6tPW3-gATQSGvtJMLiWbkNhuLf_itjOwLAOQf3qDTsQasU Четвертое нападение на Стерненко!
показати весь коментар
05.05.2020 22:31 Відповісти
скоро рогатим роги то поломають!!!!
показати весь коментар
05.05.2020 23:08 Відповісти
Такие патриоты хуже откровенных врагов один само пиар и привод врагов за щёт топления патриотов хер с ним карма скулил мол патриотов садят и меня посадят вот тебе и на хоть и другой посадит
показати весь коментар
05.05.2020 23:46 Відповісти
Гандзюк не смогла себя защитить.Стерненко смог.
показати весь коментар
06.05.2020 00:58 Відповісти
Я не ультрас, но присоединюсь.
показати весь коментар
06.05.2020 01:17 Відповісти
Ты, дятел, Порошенко сюда не лепи. Сейчас при власти зелёный дегенерат. Вот пусть он и отвечает за себя и за свои назначения, - что Ермака, что Венидиктову. А мы посмотрим, остается ЗеЛенин до осени с яйцами, или ему их вырвут ещё по весне. Я бы предпочёл последний вариант.
показати весь коментар
06.05.2020 02:01 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові.
показати весь коментар
06.05.2020 05:36 Відповісти
А хусаса?
показати весь коментар
06.05.2020 06:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=P6eKVkMxLd0 Стерненко - майбутній шеф МВС
показати весь коментар
06.05.2020 07:05 Відповісти
Два хусаса! Будущий зек!
показати весь коментар
06.05.2020 10:59 Відповісти
это вам не продажный билецкий со своими малолетними нацженами, здесь люди соберутся идеологические
показати весь коментар
06.05.2020 06:12 Відповісти
https://censor.net/user/185511 здесь люди соберутся идеологические

Усё, Петросян застрелился
показати весь коментар
06.05.2020 07:15 Відповісти
не, на вас только сериал"слуга народа действует"))) как на собаку павлова жрачка
показати весь коментар
06.05.2020 07:18 Відповісти
Сериал "слуга народа", как и "мальдивские сказки" действуют только на дегенератов.
p.s. Ботов на зарплате это не касается. "Все профессии важны, все профессии нужны." ©
показати весь коментар
06.05.2020 11:10 Відповісти
ну тебе хорошо, у тебя еще права голоса нет, зачем голову ломать)))
показати весь коментар
06.05.2020 18:37 Відповісти
Этот бандюк ходит с ножем, убивает людей! Будет сидеть!
показати весь коментар
06.05.2020 06:30 Відповісти
Да как он посмел! Надо было стоять и принимать удары ножом, вот тогда бы я может и поверил, что он не виноват!
показати весь коментар
06.05.2020 07:39 Відповісти
https://censor.net/user/197214 , да только так и нужно обороняться. Когда на тебя напали, в качестве самообороны, ты должен догнать нападавшего и завалить его снимая при этом видосик. Затем аккуратно вытерев шабер, выложить этот видосик в соцсети. Бинго, ты оправдан!
p.s. Интересно, а такие действия теперь будут всех касаться, все же прецедент))
показати весь коментар
06.05.2020 11:04 Відповісти
Порезанный лежал и стонал, а Стерненко вызывал копов и скорую. Это все что было на видео. Никакого добивания там не запечетлено

Может у вас просто шиза? Это многое объясняет 🙂
показати весь коментар
09.05.2020 07:57 Відповісти
аlks. сидеть ты будешь и сам знаешь на чём! человек защищал свою жизнь, имеет право.
показати весь коментар
06.05.2020 08:23 Відповісти
Человек ходит с ножем, уже за это сядет и желательно на долго!
показати весь коментар
06.05.2020 11:01 Відповісти
Так так.... Тепер вся надія тільки на фанатів.... Бо якийсь дядько у вишиванці з "патріотичного" Тернополя та проголосував за МАЛОРОСА І ЛАТЕНТНОГО ВАТНІКА - ЗЕЛІНСЬКОГО!!!!
показати весь коментар
06.05.2020 08:58 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 