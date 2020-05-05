Ультрас "Динамо": в разі висунення підозри Стерненку оголосимо загальну мобілізацію і зберемо акцію протесту
Ультрас столичного футбольного клубу "Динамо" уважно стежить за ситуацією, що розвивається навколо справи активіста Сергія Стерненка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це ультрас повідомили на сторінці у мережі Facebook.
"Якщо антиукраїнські сили таки спробують незаконно висунути підозру у вбивстві або затримати Сергія - ми одразу ж оголосимо загальну мобілізацію та збір для акції протесту! Закликаємо інші фанатські рухи та всіх українців, кому не байдужа доля цієї країни, тримати руку на пульсі подій. Українці мають право на самозахист!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
Учора волонотер Роман Синіцин оприлюднив інформацію про те, що активісту з Одеси Сергію Стерненку готують підозру у вбивстві.
А ще ця ж "опозиція" "злилася в екстазі" з зеленою пліснявою під час голосування за корупційний закон про землю.
Яким був порох - таким і залишився: і активістів при ньому постійно пресували, і бізнесові питання в нього завжди на першому місці.
1/ Вы видите другую оппозицию кроме Порохе? Нет, только Порох. Даже бабушка Юля готова слить Украину в экстазе с Зе.
2/ Земля? Сложнейший вопрос. Я был против продажи еще при Порохе, но ему тогда еще удавалось получать кредиты, невыполнив это требование от МВФ. Но сегодня у вас Валентин выбор дефолт или кредит МВФ? Что вы выберете? Порох выбрал додавить Зе до, хотя бы, временного ограничения по лимиту на количсво продажи земли в руки. Понимаю, что местное олигархическое жулье попытается скупить всю землю, и это риски. Но дефолт! Страшнее ничего нет.
3/ Да, Порох каким был, таким и остался. Активистов и при нем прессовали? Да, не так сильно, но прессовали. И Сашу Белого убили и никого не наказали тоже при нем. И еще можно говорить о многом, но. Но, не путайте тактические ходы, пусть нам и не нравящиеся со стратегическими. Стратегия Пороха - путь в Евросоюз и НАТО. Стратегия Зе - реванш и слив Украины в совок к Путину. У вас есть выбор альтернативы Зеленскому кроме Пороха? Нет. Вот и выбираем мы между стратегиями Пороха. И, ясен пень, когда он прийдет к власти, мы будем его критиковать, потому что уверен будет за что, как любого высшего чиновника.
4/ Вопросы бизнеса у Пороха на первом месте? На первом месте у любого президента стратегия, потому что без нее не создашь команды. Был один такой Ющ, пытавшийся проскочить между каплями дождя, но не удалось, после чего пришлось создать льготные условия для выбора Яна. Да, бизнес у Пороха на втором месте, что естественно. А у вас Валентин лично на каком? У меня на первом, но это не мешает мне любить Украину и быть честным человеком.
5/ Лучший выход для Украины? Зе должен назначить Пороха спикером ВР и уйти в отставку. Почему Пороха? Потому что Порох проведет честные выборы, как это было и в ситуации с выборами Зе президентом.
Іван Сусанін.
сегодня!
Протестность фанов против несправедливости делает их наиболее прогрессивной частью общества. Это уже становится аксиомой. Вспомните фанов Харькова с их боевой песней: "путин х@йло"; фанов Одессы, которых растреливали титушки, прикрытые полицией; фанов Киева от Майдана до сегодня. Они не боятся сказать силовым ведомствам, что пора прекратить травлю патриотов Украины.
Протестность фанов сродни протестности Невзорова, Талькова, Стерненка, Саши Белого. В каждого из этих отчаянных правдоискателей стреляли. Убили Талькова, Убили Белого. Невзоров и Стерненко выжили.
Фаны понимают, что преследование Стерненко и других патриотов, против которых сейчас работают силовые ведомства, это те пазлы в стратегии реваншизма Зе власти. Это первые шаги реваншистов в подавлении свободолюбивого духа гайдамаков и запорожских казаков, духа независимости от узурпаторов.
Сегодня протестность фанов - это катализатор свободы и независимости Украины от совка, которого еще очень много в нас.
https://mobile.twitter.com/food__junta Починаємо о 10.05 am @food__junta
Вчора мені нашептали, що одні і ті ж пацани по чотним нацжонами підробатують, по нечотним - ультрасами.
Причому ота франшиза працює по всій Україні.
Хтось може щось сказати?
Вата мститься Стерненку за Одесу. Він їх добре там повозив.
1.Я нигде не прочел нож он отобрал или был у него?
2. Является ли он холодным оружием согластно экспертизе
3. Если является, есть ли разрешение.
4. На него напали или просто его послали на уй ,или обозвали его барышню и он начал ножем махать?
Хотелось бы побольше конкретики для того,что бы понимать,дейстаительно ли он невиновен, или просто плывет на волне всеобщей ненависти к Порошенео-Зеленскому.
Заодно уточни был ли убитый десантник во время третьего покушения на Стерненко атошником и почему второй выживший убийца получил вначале даже защиту официально от Украины (сейчас он вне Украины скрывается), а Стерненко в защите отказали после 3х покушений! Почему несостоявшиеся убийцы находятся в тесных контактах с мером Одессы Трухановым и почему их подвозят на машинах его помощников!
-Рабинович вам нравится как Карузо поет?
-Нет,не нравится!
-А вы слышали?
-Да,вчера Изя напел,совсем не понравилось!
Я лично хочу прочесть скрины дела,для того,что бы иметь представление кто кому Рабинович.
Идиоты, у вас осталось чувство самосохранения, или в мозгах только апломб, шаурма и квартальный жаргон сватов?
Правильный ты какой-то, как ни глянь.
Таких ребят надо поддерживать!
Таким чином, антиукраїнські сили в особі олігархів мають своїх ситуативних союзників, які їх не зрадили жодного разу на протязі трьох десятків років.
Усё, Петросян застрелился
p.s. Ботов на зарплате это не касается. "Все профессии важны, все профессии нужны." ©
p.s. Интересно, а такие действия теперь будут всех касаться, все же прецедент))
Может у вас просто шиза? Это многое объясняет 🙂