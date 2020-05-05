УКР
Спроба зробити зі Стерненка серійного вбивцю - маркер чергового реваншу проросійських сил, - "слуга народу" Лерос

Це реванш, коли представники режиму Януковича, проти яких виступала революція, потрапляють у владу, а протестувальники в тюрму, коли в Україні знову піднімає голову "русский мир".

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп (СН) Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Кажуть, що Венедіктова зібралася вручити Сергію Стерненку підозру в умисному вбивстві. На проукраїнського активіста три рази було скоєно замах і в третій раз він зміг дивом захистити себе і дівчину, убивши одного з нападників. Спробу зробити зі Стерненка серійного вбивцю я сприймаю як маркер чергового реваншу проросійських сил", - заявив нардеп.

"Активіст очолював революцію в 2014 р в Одесі, ставив на місце політиків-сепаратистів у "сміттєвій люстрації", припиняв поширення "русского мира" в Одесі, а головне для мене, не дав сепаратистам зробити з Одеси "народну республіку", за що і були здійснені на нього замахи", - зазначив нардеп.

Читайте також: Ультрас "Динамо": в разі висунення підозри Стерненку оголосимо загальну мобілізацію і зберемо акцію протесту

"Колеги народні депутати, у вас можуть не збігатися зі Стерненком політичні погляди, але ви точно повинні зрозуміти, що якщо завтра за вашу позицію нападуть на вас, то ви в мить можете з потерпілого перетвориться на обвинуваченого за вказівкою перста пані Венедіктової. Все буде залежати від того, наскільки ви слухняні, це те правосуддя, яке ми заслужили. Це реванш, коли представники режиму Януковича, проти яких виступала революція, потрапляють у владу, а протестувальники в тюрму, коли в Україні знову піднімає голову "русский мир", - акцентував Лерос.

"Пригадую виборчу кампанію, коли ми декларували боротьбу з корупцією та олігархами, а зараз дуже мило спостерігаю, як деякі мої колеги захищають корупцію, а "чорне називають білим", - резюмував "слуга народу".

Також читайте: Mercedes, який бачив на місці другого нападу на одеського активіста Стерненка свідок, належав радникові голови поліції області Форостяку, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Раніше стало відомо, що СБУ і Офіс Генпрокурора готують Стерненку підозру у вбивстві.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

репресії (1629) Стерненко Сергій (402) Венедіктова Ірина (829) Лерос Гео (383) Офіс Генпрокурора (3445)
Топ коментарі
+26
отсутствие беспредела по отношению к политическим оппонентам.

Стерненко - классический пример.
Он не виноват, разумеется. Как и Пашинский. Как и Таня Черновол. Как и Риффмастер. Как и Зверобой с Фединой.
Но! - по беспределу их, разумеется, можно раздавить.
Так вот - при Порохе не было такого беспредела.
Напр., Пороха упрекают, что "не посадил Ахметова и Медведчука" - верно, потому что тех тоже можно было посадить только по беспределу, а Порох этого не допускал.

Да, с проигрышем Пороха и Майдан проиграл - и враг сводит счеты.
И не понимать того, что так будет - мог только дурак.
Стерненко и оказался дураком.
Перепилившим сук, на котором сидел.
05.05.2020 10:28 Відповісти
+22
Если убили как Гондзюк, или на майдане погиб от ментовской пули, то будут разбираться десятилетиями, а если посмел сопротивляться и порезал кацапскую гниду, то ты преступник, логика ЗЕвласти...
05.05.2020 10:23 Відповісти
+13
Тільки дурак не бачить, що сьогодні при владі тупа продажна банда.яка ще нікого не притягнула до відповідальності із свого табуну--хотя десятки поводів є
05.05.2020 10:33 Відповісти
Он не "серийный", пока он просто убийца, причем безнаказанность сделает его серийным.
05.05.2020 13:54 Відповісти
-тебя не тошнит от своего дешового правдопафоса?
05.05.2020 15:24 Відповісти
Венедиктовы, Портновы и иже с ними добегаются до того, что мусорники с ними люди начнут ЗАВАРИВАТЬ. Для надёжности
05.05.2020 14:33 Відповісти
новый лещенко
03.09.2020 16:59 Відповісти
