"Слуга народу" Арахамія про чистки у фракції: "Щойно ми виключимо одного або двох, слідом побіжать 10, 15, 20"

"Слуга народу" Арахамія про чистки у фракції: "Щойно ми виключимо одного або двох, слідом побіжать 10, 15, 20"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що після парламентських виборів потрібно було приймати імперативний мандат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "НВ".

"Знаєте, фатальна помилка, якої ми припустилися на самому початку: потрібно було приймати імперативний мандат (обмеження в діях виборної посадової особи якимись умовами, у випадку порушення яких її мандат може бути відкликаний. - Ред). Зараз вже імперативний мандат неможливо прийняти, потрібно бути реалістом. З імперативним мандатом управляти фракцією було б на порядок легше", - зазначив він.

За його словами, якщо фракція "Слуги народу" виключить когось (із нардепів-мажоритарників. - Ред.) зараз, то постраждає як політсила сильніше, ніж виключені депутати, "і ми це вже побачили".

"Насправді зараз багато хто розгойдує фракцію, чекаючи виключення. Щойно ми виключимо одного або двох, слідом побіжать 10−15−20 з будь-яких причин. А причину депутат легко вигадає: мовляв, не згоден з якимись політичними позиціями, тиснули на нього, а він завжди хотів інакше. В результаті у нас злетить монобільшість і ми змушені будемо йти з кимось у коаліцію", - розповів голова фракції, додавши, що "багато людей цього хочуть".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія про ситуацію у фракції "Слуга народу": "Через карантин у нас елементарно не вистачає голосів"

+61
Давно пора вас разогнать, фотографов с парикмахерами. Депутаты из вас - как из лайна куля.
05.05.2020 10:28 Відповісти
05.05.2020 10:28 Відповісти
+47
Абермахия опять несет какую-то чепуху. "А как дысал, как дысал" - и то примем, и то снимем... А тут хоп - и всё разбилось о жестокую реальность. Идите уже нахер, зеленая плесень.
05.05.2020 10:28 Відповісти
05.05.2020 10:28 Відповісти
+43
идиот Арахамия спалил всю отару зеленых овец...

Разбежаться хотят, ели сдерживаем......
05.05.2020 10:29 Відповісти
05.05.2020 10:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давно пора вас разогнать, фотографов с парикмахерами. Депутаты из вас - как из лайна куля.
05.05.2020 10:28 Відповісти
05.05.2020 10:28 Відповісти
Отличная пуля, с вероятностью попадания - 73%...
05.05.2020 10:31 Відповісти
05.05.2020 10:31 Відповісти
.... В молоко.
05.05.2020 10:34 Відповісти
05.05.2020 10:34 Відповісти
В голову... Может вакуумом её туда затягивает...
05.05.2020 10:46 Відповісти
05.05.2020 10:46 Відповісти
Ти ворог України, прихвостень окупанта.
05.05.2020 11:41 Відповісти
05.05.2020 11:41 Відповісти
але ти ж плодючий гермафродит, тільки тих кого читаєш ти- троє тебе ж?
05.05.2020 12:08 Відповісти
05.05.2020 12:08 Відповісти
Наверно ты, https://censor.net/user/292636, патриот, если привёл к власти Ермака.
05.05.2020 13:15 Відповісти
05.05.2020 13:15 Відповісти
Кажуть що, той фотограф далеко не найгірший з депутатів. Працює активніше за багатьох
05.05.2020 13:05 Відповісти
05.05.2020 13:05 Відповісти

05.05.2020 10:28 Відповісти
05.05.2020 10:28 Відповісти
Абермахия опять несет какую-то чепуху. "А как дысал, как дысал" - и то примем, и то снимем... А тут хоп - и всё разбилось о жестокую реальность. Идите уже нахер, зеленая плесень.
05.05.2020 10:28 Відповісти
05.05.2020 10:28 Відповісти
виключайте, розбігайтесь
05.05.2020 10:57 Відповісти
05.05.2020 10:57 Відповісти
Ааааа)))) этот арахамия прям враг зебобы, какой то
05.05.2020 10:29 Відповісти
05.05.2020 10:29 Відповісти
идиот Арахамия спалил всю отару зеленых овец...

Разбежаться хотят, ели сдерживаем......
05.05.2020 10:29 Відповісти
05.05.2020 10:29 Відповісти
Да, но какая ,,железная,, логика у Арахамии....Значит, что бы эта зелень не учудила, их никто разгонять не будет. Потому что низзяяяя !
05.05.2020 11:23 Відповісти
05.05.2020 11:23 Відповісти
Горе то какое, парикмахеры и безработные вернутся в свою среду обитания...
05.05.2020 10:30 Відповісти
05.05.2020 10:30 Відповісти
Исключить это такое дело! Вас многих гопитализировать и изолировать от общества надо!
05.05.2020 10:30 Відповісти
05.05.2020 10:30 Відповісти
*********** и Свадебный фотограф это Сила!
05.05.2020 10:31 Відповісти
05.05.2020 10:31 Відповісти
05.05.2020 10:32 Відповісти
05.05.2020 10:32 Відповісти
А ресторатор??? ПааапрАшу не забівать!
05.05.2020 11:21 Відповісти
05.05.2020 11:21 Відповісти
Няню, няню забыли! Какой-то сексизм!
05.05.2020 12:24 Відповісти
05.05.2020 12:24 Відповісти
Упоротый лемур признал, что
- монобольшинство есть моносброд, скрепленный только конъюнктурными интересами,
- эту кучу приходится удерживать для сохранения этих самых интересов.
05.05.2020 10:31 Відповісти
05.05.2020 10:31 Відповісти
Не обижайте Лемуров!
05.05.2020 10:33 Відповісти
05.05.2020 10:33 Відповісти
Плохому танцору...
05.05.2020 10:32 Відповісти
05.05.2020 10:32 Відповісти
Идиот никто не разбежится а будут сидеть и мычать по команде за зеленные шуршики в вышыванках и с пеной у рта крича о патриотизме принимай антиукраинские законы и поправки Вр в нынешнем виде дорогой бордель живущий за счет налогом населения
05.05.2020 10:33 Відповісти
05.05.2020 10:33 Відповісти
То есть уже официально признаются, что понабирали во фракцию кого попало... и при первой возможности разбегутся как тараканы...
05.05.2020 10:34 Відповісти
05.05.2020 10:34 Відповісти
Понятно одно, что нет никаких слуг народа, а есть сборище хапуг и мородеров ради своего кармана. Ну если Зеленский крышует контрабанду эпицентра, то что говорить об остальном сброде.
05.05.2020 10:36 Відповісти
05.05.2020 10:36 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/features-52490206?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D Зупинені АЕС і шахти, погрози судами через "зелений тариф". Що відбувається в енергетиці - BBC News Україна
05.05.2020 10:36 Відповісти
05.05.2020 10:36 Відповісти
05.05.2020 10:37 Відповісти
05.05.2020 10:37 Відповісти
Ты эту картинку сделал 20 апреля и, чтобы не пропадала, проголосовал за Зелемойского?
05.05.2020 10:40 Відповісти
05.05.2020 10:40 Відповісти
он в следующий раз за Бойко с ОПЗЖ проголосует....
на него будет жабы пилять...
ум малороса не крепок в своих убеждениях...., от телика все зависит...
05.05.2020 10:46 Відповісти
05.05.2020 10:46 Відповісти
Тебя арахимия нужно гнать поганой метлой в месте со слугами народа
05.05.2020 10:38 Відповісти
05.05.2020 10:38 Відповісти
"Знаете, роковая ошибка, которую мы совершили в самом начале: нужно было принимать императивный мандат (ограничение в действиях выборного должностного лица какими-либо условиями, при нарушении которых его мандат может быть отозван. - Ред.). Сейчас уже императивный мандат невозможно принять, нужно быть реалистом. С императивным мандатом управлять фракцией было бы на порядок легче", - отметил он.
Источник: https://censor.net/n3193395

А как вы боролись против императивного мандата ещё с 2015 года, диктатура, мол и сверху куча зелёного... которое сейчас у вас
05.05.2020 10:39 Відповісти
05.05.2020 10:39 Відповісти
Cборище зе-дятлов.-
враги, уе**баны, фотографы,насильники и бенины шестёрки.
05.05.2020 10:40 Відповісти
05.05.2020 10:40 Відповісти
Гарна фракція, суцільні однодумці . А лідер партії -- найталановитіший організатор і менеджер всіх часів та народів, що таких набрав.
05.05.2020 10:41 Відповісти
05.05.2020 10:41 Відповісти
Никто не разбежится, где они еще найдут 5 000$ в конвертах нахаляву!
в парикмахерской чтоли?
05.05.2020 10:41 Відповісти
05.05.2020 10:41 Відповісти
а еще проще, обмотать ВР колючей проволокой и вместо люстры подвесить атомную бомбу..... )) пдц.... это просто фашисты......
05.05.2020 10:41 Відповісти
05.05.2020 10:41 Відповісти
Странная логика у Арахамии. А нам то этого что? Мы не виноваты что вы дебилов набрали, и не хотим их там видеть. То что коалиция развалиться это ваши ошибки и ваши проблемы.
05.05.2020 10:44 Відповісти
05.05.2020 10:44 Відповісти
05.05.2020 10:48 Відповісти
05.05.2020 10:48 Відповісти
Невже на всю Одесу не знайшлось більш гідних кандидатів, чим оці два гамадрила? Та ще й сєпари. Ви уявляєте собі, шоб у парламент Великої Британії пройшов хоч один такий бармалей? Ні? Тому вона і Велика. А нашому наріду головне щоб по приколу і свой посан. .
05.05.2020 10:49 Відповісти
05.05.2020 10:49 Відповісти
Ну в Британии даже некоторые родственнники короля благоволили нацистам, а в парламенте было сильное лобби мира с Германией.
Там тоже всякое бывало.
05.05.2020 10:53 Відповісти
05.05.2020 10:53 Відповісти
Речь в комменте скорее не об этом , а больше o внешнем виде . Парламент Великобритании это собрание джентльменов , а наша ВР тусовка одноклеточной гопоты (гамадрилов),, вот такие типчики там , с бритыми головами , с бородами и тд. вызывают неприятие и отвращение .
05.05.2020 11:06 Відповісти
05.05.2020 11:06 Відповісти
Ну это да. Ливерпульские докеры и контрабандисты в парламент Британии вряд ли пролезут.
05.05.2020 11:26 Відповісти
05.05.2020 11:26 Відповісти
.Зачем им туда лезть .? Докеры должны работать в доках , комики на сцене ,, а политики должны заниматься политикой .. Тогда в стране будет относительный порядок . .
05.05.2020 11:33 Відповісти
05.05.2020 11:33 Відповісти
Макаки выбрали гамадрила! Да блин, все-таки нужно было шоб бабушка не только хату на кота переписала, но и попросила кота паспорт внука украсть!
Я сурйозно начинаю понимать, что избирать директора цирка не могут все, в том числе и цирковые собачки с кониками! Так и у нас - избирают только те, кто купил себе жилье в Украине, имеет положительный банковский счет, отслужил в армии, не судим и не имеет двойного гражданства. А то будем как с Зеленским - 30% сидели пиво пили и решили приколоться и пойти проголосовать... Остальные 40% по своей простоте душевной поверили, шо может быть порядочным, честным и смелым артист разговорного жанра в бизнесе, где 99% успеха решается через постель!
05.05.2020 11:00 Відповісти
05.05.2020 11:00 Відповісти
Да что вы говорите Это уже не цирк, это пожар в цирке во время наводнения
05.05.2020 10:49 Відповісти
05.05.2020 10:49 Відповісти
ЧМО тупое и небритое - ему блин шо жмущие ногу кросовки поменять, шо Конституцию!
05.05.2020 10:49 Відповісти
05.05.2020 10:49 Відповісти
Но Разумков считает, что узурпация власти шутами, базарными хабалками и брадобреями, готовыми разбежаться при первом шухере - это не повод распускать балаган.
05.05.2020 10:51 Відповісти
05.05.2020 10:51 Відповісти
А коли буде це "як тільки"? Чи може вже виключили когось з зелених гвалтівників і мародерів?
05.05.2020 10:51 Відповісти
05.05.2020 10:51 Відповісти
https://aspi.com.ua/news/politika/saakashvili-v-pryamomu-efiri-zayaviv-scho-zelenskiy-v-nayblizhchi-dni-mozhe-ogolositi Саакашвілі в прямому ефірі заявив, що Зеленський в найближчі дні може оголосити його посаду , три раза прочитал,читалось https://aspi.com.ua/news/politika/saakashvili-v-pryamomu-efiri-zayaviv-scho-zelenskiy-v-nayblizhchi-dni-mozhe-ogolositi Саакашвілі в прямому ефірі заявив, що Зеленський в найближчі дні може вiддати йому cвою посаду
05.05.2020 10:51 Відповісти
05.05.2020 10:51 Відповісти
В результате у нас слетит монобольшинство - оно у вас уже давно слетело. Действовать надо было сразу пока значительная часть депутатов не успела продаться.
05.05.2020 10:52 Відповісти
05.05.2020 10:52 Відповісти
они продались, уже когда платили бабло за место в парт-списке зележопых.
платят, чтоб отбивать десятикратно.
и шли они туда с конкретной целью...
05.05.2020 11:01 Відповісти
05.05.2020 11:01 Відповісти
"слуга народа" арахуямія.. якого, я вибачаюсь, народа?!
05.05.2020 10:54 Відповісти
05.05.2020 10:54 Відповісти
Що в дурного пересічного зебобіка в голові, то в Арахамії на язиці
05.05.2020 10:54 Відповісти
05.05.2020 10:54 Відповісти
А какого я тогда делегировал вам всю полноту власти, а уроды ? Чтобы быстро приняли все нужные законы и не оправдывались что вам кто-то мешает ! А теперь что ? Спрос все-равно с Зеленского, что набрал такую фракцию что разбегаются во все стороны.
05.05.2020 10:59 Відповісти
05.05.2020 10:59 Відповісти
Главное в том, когда это до него дойдет, что он за все отвечает! И главное, шо когда это дойдет до него, шоб он понял, шо это такое, которое к нему дошло...
05.05.2020 11:03 Відповісти
05.05.2020 11:03 Відповісти
Шта ?
05.05.2020 11:54 Відповісти
05.05.2020 11:54 Відповісти

шо, бобик? - заскулил?
не ндравицца?

пойди пересмотри сериал - там крутой голобородько всех одной левой.
это тебя утешит.
05.05.2020 11:05 Відповісти
05.05.2020 11:05 Відповісти
ты делегировал клоунам и птушникам всю полноту власти в воюющей стране, потому что ты-враг Украины
05.05.2020 11:12 Відповісти
05.05.2020 11:12 Відповісти
Аракуармя, искренность политика до добра его не доведёт!
05.05.2020 11:02 Відповісти
05.05.2020 11:02 Відповісти
Судя по его высеру -они разбегуться и будут выдавать в инете секретики оставшихся... как те два первых, которых исключили
05.05.2020 11:09 Відповісти
05.05.2020 11:09 Відповісти
Тоесть, еще цирка насмотримся?
05.05.2020 11:36 Відповісти
05.05.2020 11:36 Відповісти
Так он считать умеет?!! Неожиданно...
05.05.2020 11:22 Відповісти
05.05.2020 11:22 Відповісти
Абрахамия это Берия украинского разлива. Так что будьте готовы к 2037году.
05.05.2020 11:23 Відповісти
05.05.2020 11:23 Відповісти
Куди там! Не тягне цей сморчок, на лаври лаврухи!
05.05.2020 11:38 Відповісти
05.05.2020 11:38 Відповісти
Чому досі не прийнятий закон про відклик депутатів? Треба негайно приймати і міняти перевертнів.
05.05.2020 11:44 Відповісти
05.05.2020 11:44 Відповісти
Арахамия стал что-то подозревать. Он думал, что набранные где попало случайные люди станут образцовыми парламентариями. Это очень смешно.
05.05.2020 12:00 Відповісти
05.05.2020 12:00 Відповісти
фракція шакалів яка збігається на падло і при шухері розбігається
05.05.2020 12:00 Відповісти
05.05.2020 12:00 Відповісти
Распускайтесь и на перевыборы ... вместе с президентом.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
05.05.2020 12:29 Відповісти
05.05.2020 12:29 Відповісти
Нет партий в ВР! Есть ЗАО по интересам, за исключением "Голоса", а также куча дерьма, которое волей случая попало в дупутато!
05.05.2020 12:42 Відповісти
05.05.2020 12:42 Відповісти
Как только под ихним зеленым королем зашатается трон, то побегут не 10 и не 20. Они будут бить себя кулаком в грудь и с пеной у рта кричать: "Это не я! Это они!"
05.05.2020 12:51 Відповісти
05.05.2020 12:51 Відповісти
Іншими словами: контроль втрачено, зараз головне утриматися в Раді.
05.05.2020 13:08 Відповісти
05.05.2020 13:08 Відповісти
Арахамия! Бороду отрастил,а мозги ишо нет! Да в этом и заключается смысл цивилизованной политики! Когда в партии состоят не из за страха потерять мандат,а по УБЕЖДЕНИЯМ! Блиииин! Ну каких же дегенератов 73 процента нам наизбирало?
05.05.2020 13:12 Відповісти
05.05.2020 13:12 Відповісти
парламент не место для дискуссий, все должны голосовать как скажет бородатая хамия
05.05.2020 13:23 Відповісти
05.05.2020 13:23 Відповісти
так распускайте нахер эту раду и на перевыборы. от былой принципиальности не осталось и следа.
05.05.2020 13:56 Відповісти
05.05.2020 13:56 Відповісти
Это стадо баранов давно пора разогнать!!
05.05.2020 14:11 Відповісти
05.05.2020 14:11 Відповісти
наберите еще сепаров из ОРДЛО, и фракции не будет равных
05.05.2020 14:30 Відповісти
05.05.2020 14:30 Відповісти
Дык,арахамло,все нах.. идите. Скучать не буду
05.05.2020 14:33 Відповісти
05.05.2020 14:33 Відповісти
Барани вони такі, завжди хочуть порозбігатись, на те вони і барани.
05.05.2020 14:37 Відповісти
05.05.2020 14:37 Відповісти
Эта трихомонада постоянно несёт кукую-то трахомудию.
05.05.2020 14:46 Відповісти
05.05.2020 14:46 Відповісти
 
 