"Слуга народу" Арахамія про чистки у фракції: "Щойно ми виключимо одного або двох, слідом побіжать 10, 15, 20"
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що після парламентських виборів потрібно було приймати імперативний мандат.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "НВ".
"Знаєте, фатальна помилка, якої ми припустилися на самому початку: потрібно було приймати імперативний мандат (обмеження в діях виборної посадової особи якимись умовами, у випадку порушення яких її мандат може бути відкликаний. - Ред). Зараз вже імперативний мандат неможливо прийняти, потрібно бути реалістом. З імперативним мандатом управляти фракцією було б на порядок легше", - зазначив він.
За його словами, якщо фракція "Слуги народу" виключить когось (із нардепів-мажоритарників. - Ред.) зараз, то постраждає як політсила сильніше, ніж виключені депутати, "і ми це вже побачили".
"Насправді зараз багато хто розгойдує фракцію, чекаючи виключення. Щойно ми виключимо одного або двох, слідом побіжать 10−15−20 з будь-яких причин. А причину депутат легко вигадає: мовляв, не згоден з якимись політичними позиціями, тиснули на нього, а він завжди хотів інакше. В результаті у нас злетить монобільшість і ми змушені будемо йти з кимось у коаліцію", - розповів голова фракції, додавши, що "багато людей цього хочуть".
Разбежаться хотят, ели сдерживаем......
- монобольшинство есть моносброд, скрепленный только конъюнктурными интересами,
- эту кучу приходится удерживать для сохранения этих самых интересов.
на него будет жабы пилять...
ум малороса не крепок в своих убеждениях...., от телика все зависит...
Источник: https://censor.net/n3193395
А как вы боролись против императивного мандата ещё с 2015 года, диктатура, мол и сверху куча зелёного... которое сейчас у вас
враги, уе**баны, фотографы,насильники и бенины шестёрки.
в парикмахерской чтоли?
Там тоже всякое бывало.
Я сурйозно начинаю понимать, что избирать директора цирка не могут все, в том числе и цирковые собачки с кониками! Так и у нас - избирают только те, кто купил себе жилье в Украине, имеет положительный банковский счет, отслужил в армии, не судим и не имеет двойного гражданства. А то будем как с Зеленским - 30% сидели пиво пили и решили приколоться и пойти проголосовать... Остальные 40% по своей простоте душевной поверили, шо может быть порядочным, честным и смелым артист разговорного жанра в бизнесе, где 99% успеха решается через постель!
платят, чтоб отбивать десятикратно.
и шли они туда с конкретной целью...
шо, бобик? - заскулил?
не ндравицца?
пойди пересмотри сериал - там крутой голобородько всех одной левой.
это тебя утешит.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!