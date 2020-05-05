"Слуга народу" Арахамія про чистки у фракції: "Щойно ми виключимо одного або двох, слідом побіжать 10, 15, 20"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що після парламентських виборів потрібно було приймати імперативний мандат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "НВ".

"Знаєте, фатальна помилка, якої ми припустилися на самому початку: потрібно було приймати імперативний мандат (обмеження в діях виборної посадової особи якимись умовами, у випадку порушення яких її мандат може бути відкликаний. - Ред). Зараз вже імперативний мандат неможливо прийняти, потрібно бути реалістом. З імперативним мандатом управляти фракцією було б на порядок легше", - зазначив він.

За його словами, якщо фракція "Слуги народу" виключить когось (із нардепів-мажоритарників. - Ред.) зараз, то постраждає як політсила сильніше, ніж виключені депутати, "і ми це вже побачили".

"Насправді зараз багато хто розгойдує фракцію, чекаючи виключення. Щойно ми виключимо одного або двох, слідом побіжать 10−15−20 з будь-яких причин. А причину депутат легко вигадає: мовляв, не згоден з якимись політичними позиціями, тиснули на нього, а він завжди хотів інакше. В результаті у нас злетить монобільшість і ми змушені будемо йти з кимось у коаліцію", - розповів голова фракції, додавши, що "багато людей цього хочуть".

