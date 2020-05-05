УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10487 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
3 010 102

Санкції проти РФ мають існувати до повного повернення Україні всіх територій, включно з Кримом, - Єрмак

Санкції проти РФ мають існувати до повного повернення Україні всіх територій, включно з Кримом, - Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак переконаний, що санкції Європейського Союзу і США проти Росії за агресію і порушення територіальної цілісності України повинні існувати до повного повернення Україні всіх окупованих територій, включно з Кримом.

Про це Єрмак заявив у ході онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", організованої Atlantic Council в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Європейські санкції, як і американські санкції, мають існувати до повного повернення Україні всіх територій, включно з Кримом. Але ми розуміємо, що після пандемії дуже складна економічна ситуація, тому Україна займає дуже активну позицію щодо виконання Мінських домовленостей. І я дуже сподіваюся, що наші й американські, і європейські друзі і партнери будуть продовжувати нас підтримувати на цьому шляху", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна заблокувала в ООН ще одну маніпулятивну резолюцію, подану РФ, - Кулеба. ВIДЕО

Автор: 

росія (67998) санкції (12765) Єрмак Андрій (1427)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Проблеяла кацапская шлюха
показати весь коментар
05.05.2020 10:36 Відповісти
+22
В природе есть такое явление как мимикрия для защиты, некоторые гусеницы, например могут маскировать себя под говно. Ермак как бы сейчас делает наоборот.
показати весь коментар
05.05.2020 10:35 Відповісти
+19
І при цьому ви робите все для того, щоб санкції зняли.
показати весь коментар
05.05.2020 10:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Высрал жирный из себя ,для баланса .
показати весь коментар
05.05.2020 16:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 