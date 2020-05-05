Санкції проти РФ мають існувати до повного повернення Україні всіх територій, включно з Кримом, - Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак переконаний, що санкції Європейського Союзу і США проти Росії за агресію і порушення територіальної цілісності України повинні існувати до повного повернення Україні всіх окупованих територій, включно з Кримом.

Про це Єрмак заявив у ході онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", організованої Atlantic Council в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Європейські санкції, як і американські санкції, мають існувати до повного повернення Україні всіх територій, включно з Кримом. Але ми розуміємо, що після пандемії дуже складна економічна ситуація, тому Україна займає дуже активну позицію щодо виконання Мінських домовленостей. І я дуже сподіваюся, що наші й американські, і європейські друзі і партнери будуть продовжувати нас підтримувати на цьому шляху", - сказав він.

