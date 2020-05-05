МОЗ підготувало постанову про повернення до старого методу фінансування медицини і хоче призначити свою людину в НСЗУ, - нардепка Устінова. ДОКУМЕНТ

Народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова заявила, що Міністерство охорони здоров'я вже підготувало постанову, якою поверне медицину до старих методів фінансування.

Про це вона написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра Кабмін вб'є медичну реформу. Вже готова постанова, якою повернуться до старих методів фінансування, і знову будуть платити за пусті ліжка в величезних лікарнях, де головні лікарі їздять не просто на джипах, а яхтах", - зазначила Устінова.

За її словами, за цю постанову Кабмін збирається проголосувати завтра, 6 травня.

"Після того, як Кабмін завтра це проголосує станеться взагалі колапс системи, адже 60% закладів вже перейшли на нову, і тепер або в тих, хто чесно пахав і готувався до реформи забиратимуть гроші на кухарок в інших, чи дірка в бюджеті стане ще більшою, а в системі відбудеться колапс. Ймовірніше за все - кілька місяців поки в одних забиратимуть та іншим віддаватимуть виплат медикам взагалі не бачити. Це черговий колапс", - написала Устінова.

"За моєю інформацією завтра на Кабміні, щоб провернути це все хочуть швидко в обхід конкурсу (бо Ковід і можна все - звільняти-призначати кого хочеш) поставлять "свою" людину на керівника Національноі служби здоровя, яка і відкатає це все назад", - додала вона.

