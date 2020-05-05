Російські хакери намагаються вкрасти інформацію про вакцину від коронавірусу, - британські спецслужби

Британський національний центр кібернетичної безпеки викрив операцію російських хакерів, які вчинили напад на низку університетів Сполученого Королівства, які ведуть роботу над виготовленням вакцини й обладнання в боротьбі проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо "Свобода".

Зазначається, що представники британських служб безпеки оприлюднили дані про доволі активні спроби зламати листування електронної пошти та університетські сервери, а також проникнути у базу даних науково-дослідницьких центрів, які працюють у напрямку протидії коронавірусу. Як зазначають британські експерти, росіяни та представники інших "ворожих держав" намагаються викрасти інформацію щодо відповіді Сполученого Королівства на виклики, пов'язані з поширенням COVID-19.

Британський національний центр кібернетичної безпеки (NCSC) висловив застереження, що університети Сполученого Королівства разом із дослідницькими центрами стають ціллю цілої хвилі нападів з боку хакерів із "ворожих держав", поміж яких у першу чергу згадується Росія. Мета нападів – заволодіння інформацією, яка стосується досліджень на шляху вироблення вакцини проти коронавірусу.

Також читайте: Хакери активізувалися і маскують атаки під інформацію про пандемію COVID-19, - кіберполіція

Британський часопис The Guardian посилається на заяву NCSC, в якій йдеться про те, що підтримувані державою хакери концентрують увагу на дослідницькій діяльності у напрямку вироблення вакцини проти коронавірусу. Вважається, що кібернетичні злочинці, які діють під патронатом урядів Росії, Китаю та Ірану, намагаються за будь-яку ціну здобути надзвичайно цінну інформацію, що стосується протидії Covid-19, дедалі активніше спрямовуючи свою ворожу діяльність проти британських університетів, а також центрів дослідження і розробки нових препаратів.

Твіт: "Виглядає на те, що Росія знов цим займається. Цього разу кібернапади спрямовуються на викрадення досліджень, пов’язаних із коронавірусом. Іран та Китай також підозрюють в участі у цій діяльності. Буквально нещодавно чеські шпиталі зазнали кібернападів, які пов’язують із російськими хакерами".

Інше британське періодичне видання Daily Mail повідомило, що представники NCSC визначили подібні кібернапади як такі, що викликають засудження. Втім, британські фахівці з кібернетичної безпеки наголошують, що досі жодна зі спроб здійснити напад на британські установи, які ведуть роботу над виробленням засобів захисту від поширення коронавірусу, не була успішною.

Читайте: ФСБ замовила розробку програми "Фронтон" для кібератак з використанням пристроїв інтернету речей, - хакерська група Digital Revolution

Твіт: "Іран і Росія здійснили акти кібернетичного шпигунства проти університетів Сполученого Королівства, які працюють над виробленням вакцини проти коронавірусу, а також над обладнанням для тестування населення. Ціллю нападів також стали лікарі, які вивчають вірус. Досі жоден з цих нападів не мав успіху".

Популярний у Великій Британії часопис Express, із посиланням на джерела у колах британських служб безпеки, зокрема, у відділі боротьби з кіберзлочинністю, наводить слова неназваного фахівця, який вважає, що у випадку кібернападів на британські університети та дослідницькі лабораторії йдеться про спроби викрадення інтелектуальної власності. За цих обставин вже зникає межа між державою, яка все це замовляє, і серйозними злочинами. Відтак, уряди, які скеровують напади кіберзлочинців, самі є співучасниками цих злочинів.

Це видання також наводить слова Тобаяса Елвуда, голови Оборонного комітету британського парламенту, який каже, що Британія не мусить зволікати у наданні відповідного удару у помсту за подібні ворожі кроки.

"Глобальне розпорошення уваги, пов’язане з Covid-19, створює ідеальну "димову завісу" для здійснення кібернападів. Надто, коли ціна антивірусної вакцини є величезною. Британія не мусить зволікати щодо відповіді на подібну ворожу діяльність", – сказав Тобаяс Елвуд.

Також читайте: Росія випробовує в Україні нову кіберзброю, яку пізніше може застосувати в країнах Заходу, - Forbes

Твіт: "Спонсоровані державою хакери з Росії та Ірану здійснили напади на британські дослідницькі інституції, які ведуть боротьбу з короавірусом".

Колишній оглядач з питань кібернетичної безпеки Національного бюро боротьби зі злочинністю Джеймс Саллівен, а нині голова відділу кібернетичних досліджень Королівського інституту об’єднаних служб, заявив для часопису The Guardian, що пандемія призводить до загального збільшення зловмисної кібернетичної діяльності вороже налаштованих держав.

"Виникають нові нагоди для збирання розвідувальних даних та переривання нормального ходу подій. Ми вже бачили все це під час кампаній з дезінформації та кібершпигунства. Відтак, аж ніяк не постає дивиною, що щось подібне відбувається у зв’язку з виробленням вакцини", – заявив Джеймс Саллівен.

Він також додав: ми вже ставали свідками дедалі більшої кількості кібернападів, пов’язаних із коронавірусом, британські фахівці з кібернетичної безпеки працюють цілодобово з метою допомогти тим, хто стає ціллю подібних нападів.