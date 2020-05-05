УКР
Російські хакери намагаються вкрасти інформацію про вакцину від коронавірусу, - британські спецслужби

Російські хакери намагаються вкрасти інформацію про вакцину від коронавірусу, - британські спецслужби

Британський національний центр кібернетичної безпеки викрив операцію російських хакерів, які вчинили напад на низку університетів Сполученого Королівства, які ведуть роботу над виготовленням вакцини й обладнання в боротьбі проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо "Свобода".

Зазначається, що представники британських служб безпеки оприлюднили дані про доволі активні спроби зламати листування електронної пошти та університетські сервери, а також проникнути у базу даних науково-дослідницьких центрів, які працюють у напрямку протидії коронавірусу. Як зазначають британські експерти, росіяни та представники інших "ворожих держав" намагаються викрасти інформацію щодо відповіді Сполученого Королівства на виклики, пов'язані з поширенням COVID-19.

Британський національний центр кібернетичної безпеки (NCSC) висловив застереження, що університети Сполученого Королівства разом із дослідницькими центрами стають ціллю цілої хвилі нападів з боку хакерів із "ворожих держав", поміж яких у першу чергу згадується Росія. Мета нападів – заволодіння інформацією, яка стосується досліджень на шляху вироблення вакцини проти коронавірусу.

Також читайте: Хакери активізувалися і маскують атаки під інформацію про пандемію COVID-19, - кіберполіція

Британський часопис The Guardian посилається на заяву NCSC, в якій йдеться про те, що підтримувані державою хакери концентрують увагу на дослідницькій діяльності у напрямку вироблення вакцини проти коронавірусу. Вважається, що кібернетичні злочинці, які діють під патронатом урядів Росії, Китаю та Ірану, намагаються за будь-яку ціну здобути надзвичайно цінну інформацію, що стосується протидії Covid-19, дедалі активніше спрямовуючи свою ворожу діяльність проти британських університетів, а також центрів дослідження і розробки нових препаратів.

Твіт: "Виглядає на те, що Росія знов цим займається. Цього разу кібернапади спрямовуються на викрадення досліджень, пов’язаних із коронавірусом. Іран та Китай також підозрюють в участі у цій діяльності. Буквально нещодавно чеські шпиталі зазнали кібернападів, які пов’язують із російськими хакерами".

Інше британське періодичне видання Daily Mail повідомило, що представники NCSC визначили подібні кібернапади як такі, що викликають засудження. Втім, британські фахівці з кібернетичної безпеки наголошують, що досі жодна зі спроб здійснити напад на британські установи, які ведуть роботу над виробленням засобів захисту від поширення коронавірусу, не була успішною.

Читайте: ФСБ замовила розробку програми "Фронтон" для кібератак з використанням пристроїв інтернету речей, - хакерська група Digital Revolution

Твіт: "Іран і Росія здійснили акти кібернетичного шпигунства проти університетів Сполученого Королівства, які працюють над виробленням вакцини проти коронавірусу, а також над обладнанням для тестування населення. Ціллю нападів також стали лікарі, які вивчають вірус. Досі жоден з цих нападів не мав успіху".

Популярний у Великій Британії часопис Express, із посиланням на джерела у колах британських служб безпеки, зокрема, у відділі боротьби з кіберзлочинністю, наводить слова неназваного фахівця, який вважає, що у випадку кібернападів на британські університети та дослідницькі лабораторії йдеться про спроби викрадення інтелектуальної власності. За цих обставин вже зникає межа між державою, яка все це замовляє, і серйозними злочинами. Відтак, уряди, які скеровують напади кіберзлочинців, самі є співучасниками цих злочинів.

Це видання також наводить слова Тобаяса Елвуда, голови Оборонного комітету британського парламенту, який каже, що Британія не мусить зволікати у наданні відповідного удару у помсту за подібні ворожі кроки.

"Глобальне розпорошення уваги, пов’язане з Covid-19, створює ідеальну "димову завісу" для здійснення кібернападів. Надто, коли ціна антивірусної вакцини є величезною. Британія не мусить зволікати щодо відповіді на подібну ворожу діяльність", – сказав Тобаяс Елвуд.

Також читайте: Росія випробовує в Україні нову кіберзброю, яку пізніше може застосувати в країнах Заходу, - Forbes

Твіт: "Спонсоровані державою хакери з Росії та Ірану здійснили напади на британські дослідницькі інституції, які ведуть боротьбу з короавірусом".

Колишній оглядач з питань кібернетичної безпеки Національного бюро боротьби зі злочинністю Джеймс Саллівен, а нині голова відділу кібернетичних досліджень Королівського інституту об’єднаних служб, заявив для часопису The Guardian, що пандемія призводить до загального збільшення зловмисної кібернетичної діяльності вороже налаштованих держав.

"Виникають нові нагоди для збирання розвідувальних даних та переривання нормального ходу подій. Ми вже бачили все це під час кампаній з дезінформації та кібершпигунства. Відтак, аж ніяк не постає дивиною, що щось подібне відбувається у зв’язку з виробленням вакцини", – заявив Джеймс Саллівен.

Він також додав: ми вже ставали свідками дедалі більшої кількості кібернападів, пов’язаних із коронавірусом, британські фахівці з кібернетичної безпеки працюють цілодобово з метою допомогти тим, хто стає ціллю подібних нападів.

+17
не удивлен..... с самого своего рождения эта нация живет только за счет воровства, грабежей и разбоя...., что потом с пафосом выдается за "исконно-русское"......
05.05.2020 10:56
+16
та хай воруют. один хрен, у них с тех формул только бояра получится.
05.05.2020 11:04
+11
россия быдлотерористическая недострана
05.05.2020 10:56
Впердольте им компьтерного Новочка!
05.05.2020 10:56
россия быдлотерористическая недострана
05.05.2020 10:56
Работал в Москве лет 20 назад! уних одно УКРАДЕМ СТЫРИМ ПОДКУПИМ1 ТАКАЯ ГРЯЗЬ В КРОВИ! Это генетически а значит неизлечимо!
05.05.2020 13:04
после 17 года эти тенденции были кратно усилены. русские уже себе не принадлежат. Их нет. Они, русским, могут назвать все украинское и... еврейское.
05.05.2020 14:47
не удивлен..... с самого своего рождения эта нация живет только за счет воровства, грабежей и разбоя...., что потом с пафосом выдается за "исконно-русское"......
05.05.2020 10:56
Там нет Нации, а есть Общность - расейский народ, т.е. было по принципу Бабы ишо нарожають!
05.05.2020 11:01
ну да...., это я погорячился.... )
05.05.2020 11:05
Неужели трудно подсунуть хакерам немного неправильный рецепт вакцины, добавить туда чумы, токсинов, и станет немного реже население, удасться избежать перенаселения.
показати весь коментар
05.05.2020 11:07
рф - государство вор! с3,14здили все: от ракеты V-2 и самолета В-29 до таблеток и вакцины.
05.05.2020 10:58
там руки из жопы, поэтому таблетки из мела, а вакцины из стекломоя.
05.05.2020 11:05
ну на то оно и кацапы.. могут только списдить, насрать, поломать, навредить и расхерячить .. это раковая опухоль на теле планеты ..
05.05.2020 10:58
это ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОРИШКИ /от пра-пра-дедов до пра-пра-внуков/!
05.05.2020 11:00
https://www.youtube.com/watch?v=7ILKdWbVcRU "Цап-царап" - главная скрепа путинского мира
05.05.2020 11:01
та хай воруют. один хрен, у них с тех формул только бояра получится.
05.05.2020 11:04
опередил..... )))) красава)
05.05.2020 11:05
Украсть то украдут ... а на выходе всё равно получиться боярышник или балалайка
05.05.2020 11:04
"что русский не сделает, у него всегда получается автомат калашникова"....
05.05.2020 11:08
тоже, кстати, сп@зженый.
05.05.2020 11:09
опять опередил ...да что такое то )))))
05.05.2020 11:11
и то.... Калашников - украденная разработка немецкого автомата))))
05.05.2020 11:11
https://censor.net/user/110110, https://censor.net/user/207828 - да-да..., между прочим...... ))
05.05.2020 11:16
автомат партийного бухарика))) спасибо пленным немцам за хороший автомат.
05.05.2020 12:15
Президент Танзании Джон Магуфули тайно заказал у Национальной лаборатории здравоохранения страны тестирование на коронавирус случайных образцов, не принадлежащих человеку. Об этом 4 мая сообщает https://www.bbc.com/news/live/world-africa-47639452?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=5***********************%26Tanzanian%20coronavirus%20laboratory%20boss%20suspended%262020-05-04T12%3A36%3A52.525Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:416b68b2-e070-433c-a92f-88ab7ab0bc1d&pinned_post_asset_id=5***********************&pinned_post_type=share BBC .
Образцам присвоили имена и возраст якобы людей и отправили на анализ в лабораторию. Как рассказал Магуфули, среди них было автомобильное масло - в нем коронавирус не выявили, джекфрут - эти результаты были неоднозначными, и папайя, в которой работники лаборатории нашли коронавирус.
Также на исследование были отправлены образцы, взятые у птицы и козы, они тоже оказались положительными, добавил танзанийский президент.
По результатам этого эксперимента министерство здравоохранения Танзании сформировало комитет из десяти человек для расследования работы лаборатории, результаты должны быть предоставлены до 13 мая. На время расследования директора лаборатории и ее менеджера по качеству отстранили от должностей.
05.05.2020 11:14
чудесатые кетайские тесты...
05.05.2020 12:03
Так в чём проблема - засыпьте их дезой типа три метра дуста во всех городах.
05.05.2020 11:16
кацапам вообще никакой вакцины не давать! Всю жизнь все воруют, а потом за свое выдают...
05.05.2020 11:17
Подсуньте рогатым путирастам слабительное, пусть обтекают скрепами😂
05.05.2020 11:51
Да отключите им интернет пусть в своей чебурахе чебурахаются, они неисправимы, пацаки это страна воров, гопников и бандюков
05.05.2020 12:35
Російські хакери намагаються вкрасти інформацію про вакцину від коронавірусу, - британські спецслужби - Цензор.НЕТ 104
05.05.2020 12:48
ТЮ ТАК ПУСТЬ У РОССИЙСКИХ НАРКОМАНОВ СПРОСЯТ, А ОНИ ИМ СВАРЯТ )))
Російські хакери намагаються вкрасти інформацію про вакцину від коронавірусу, - британські спецслужби - Цензор.НЕТ 6377
05.05.2020 13:30
Пу же прямо сказал - А МЫ цап-царап....
05.05.2020 15:04
"роssийские" и "украсть" - это слова- синонимы, вот всё, что нужно знать.
05.05.2020 15:12
На самом деле этим можно выгодно воспользоваться - подсунуть под эту марку коцапам формулу какой-нибудь шняги, от которой они передохнут.
05.05.2020 16:51
 
 