Пропозиція Бахматюка з урегулювання питання заборгованості банків вигідна для держави, - Фонд гарантування вкладів. ДОКУМЕНТ

Фонд гарантування вкладів дав відповідь на пропозицію ексвласника "ВіЕйБі банку" та банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка щодо повернення боргів цих банків із застосуванням механізму реструктуризації. Фонд вважає, що така пропозиція є найоптимальнішою для держави.

Передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українські новини.

Про це йдеться у листі-відповіді на пропозицію, надіслану Олегом Бахматюком. Йдеться про пропозицію повернення боргу, що виник в результаті банківської кризи 2014-2015 років і виведення більшості українських банків з ринку. 8 млрд грн Бахматюк пропонує повернути за 5 років. Фонд гарантування своєю чергою вважає, що така пропозиція є найоптимальнішою та такою, що відповідає найкращим світовим практикам. Таке добровільне врегулювання є вигіднішим для держави за судове врегулювання вимог, витрати на які становлять щонайменше 25% від можливого отриманого результату, а самі судові процеси можуть тягнутися десятиліттями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бахматюк пропонує державі повернення 8 млрд грн заборгованості виведених з ринку банків

У листі Фонд зазначає, що "підтримує такі ініціативи щодо добровільного погашення боргу колишніми власниками та пов'язаними особами збанкрутілих банків. Але на сьогодні відсутній законодавчий механізм прийняття такої пропозиції". Також Фонд заявляє, що створення відповідного правового механізму шляхом ухвалення спеціального закону збільшить обсяги повернутих коштів кредиторам збанкрутілих банків та, як результат, поповнення державного бюджету України.

"Фонд готовий взяти провідну участь і надати всю можливу експертну підтримку суб'єктам законодавчої ініціативи для розробки відповідних правових механізмів та приведення законодавства України у відповідність до найкращих світових практик у найкоротший строк", - пише у листі-відповіді директорка-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут.







Нагадаємо, що 15 квітня цього року власник Групи компаній "Укрлендфармінг" та "Авангард" Олег Бахматюк запропонував Кабінету Міністрів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національному Банку України та Офісу Генерального прокурора механізм повернення заборгованості виведених з ринку у 2014-2015 роках банків "ВіЕйБі банк" та "Фінансова ініціатива" в сумі 8 млрд грн відповідно до загальноприйнятих світових практик, які підтримують міжнародні фінансові структури, зокрема МВФ і Світовий банк.