Шмигаль про відкриття метро в кілька етапів: спочатку метро працюватиме для окремих категорій громадян, а потім вже у звичайному режимі

Метрополітен перевозить щодня понад 2 мільйони осіб в трьох містах України. Для Києва, Харкова та інших міст, де більше мільйона населення - це величезний ризик інфікування коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українському радіо" розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, відкриття метрополітену передбачається в два етапи.

"На третьому етапі ослаблення карантинних заходів метро запрацює для окремих категорій громадян і буде їздити з певними обмеженнями. На четвертому етапі, це практично вже етап завершення епідемії в Україні, метрополітен буде працювати в звичайному режимі. П'ятий етап - це фактичне завершення карантину", - пояснив Шмигаль.

Прем'єр-міністр зазначив, що уряд розробив кілька зон і кілька етапів.

Також читайте: Необхідно робити 30 тис. тестів на COVID-19, якщо лабораторій бракує, то скажіть - я привезу, - Порошенко

"Є червоні зони, помаранчеві, жовті. Зелена зона - це коли епідемія закінчилася. Тобто це вже п'ятий етап виходу з карантину, коли завершаться абсолютно всі обмеження", - підкреслив Шмигаль.

Открытие метро в несколько этапов:

1. Первые две недели только заходить в метро
2. После 20-го мая можно будет посидеть в вагоне
3. С 1-го июля вагоны начнут ездить
05.05.2020 11:03 Відповісти
+20
Сначала для посетителей Велюра, потом для покупателей в Епицентре, при наличии чека.
05.05.2020 11:01 Відповісти
+16
Вот и я так подумал. Значит, после 11 мая разрешат открыть магазины, салоны красоты и некоторые предприятия. Но ездить по Киеву все равно можно будет по пропускам, которых нет ни у работников салонов красоты, ни у остальных....
05.05.2020 11:06 Відповісти
Дай Бог чтобы к июлю открыли...
05.05.2020 11:36 Відповісти
Шмигаль напевно вважає, що ризик інфікування коронавірусом значно менший якщо люди будуть їздити у переповнених маршрутках
05.05.2020 13:48 Відповісти
Интересно как они собираются выводить людей на работу не запустив общественный транспорт.
05.05.2020 11:03 Відповісти
О чем я и говорю.
05.05.2020 11:12 Відповісти
да пагади, их же можно будет КУПИТЬ.
05.05.2020 11:54 Відповісти
Осчастливил разговорами про этапы да зоны. Конкретики нет.
05.05.2020 11:04 Відповісти
сначала метро будет работать для отдельных категорий граждан..

Этот кретин представляет какие это будут убытки??? Там и при максимальной загруженности прибыли не очень-то, а когда поезда будут возит по 100 человек...
05.05.2020 11:06 Відповісти
По принципу - Как она заводится? Хммм...Нужно сначала палочкой аккуратно потыкать.
05.05.2020 11:13 Відповісти
Можно сделать в точности наоборот: "отдельной категории граждан", для кого вирус представляет смертельную угрозу с большой долей вероятности, дать возможность полностью изолироваться от общества /помочь материально и доставлять продукты/, а остальные пусть живут как жили и соблюдают, если считают для себя нужным, рекомендации эпидемиологов!
05.05.2020 11:08 Відповісти
У нас всего две категории граждан: одна, вы, другая, мы. И поскольку вы не умеете пользоваться метро, будем делать это мы. А свои категории засунь в зад.
05.05.2020 11:09 Відповісти
Поскольку, как вы выразились, "мы" не умеем голосовать, то в зад будем засунуты "мы". Пока не исправим свои ошибки. Удастся исправить - сможем засовывать куда захотим "их", а пока они нас...
05.05.2020 13:38 Відповісти
Если именно"Мы" будем засунуты в "их" зад,это не самый худший вариант(главное max.дизкомфорта).Мы можем быть засунуты в зады друг друга,вот что самое печальное🙂.Урок анатомии считаю законченым.👋
05.05.2020 15:38 Відповісти
И в метро уже неравноправие. Скоро только "для белых" или " зеленых". Понавыбирали разом отдельных категорий.
05.05.2020 11:11 Відповісти
Зачем закрывали-то ? Это же самый безопасный вид транспорта, ввиду наличия мощной вентиляции.
05.05.2020 11:12 Відповісти
Читаешь и складывается мнение, что эти этапы описывал сбежавший из дурдома пациент. Вы сначала запустите все вагоны и маршруты на надёжность фунциклирования после карантина. А то ведь может получиться что за это время украли рельсы шпалы или сами электрички вместе с машинистами. Не плохо было бы весь КМ посадить в такой пробный поезд и со всего маху в тупик который они сляпали своими граблями.
05.05.2020 11:14 Відповісти
Я понимаю, что в связи с эпидемией все дружно забили болт на конституционные права и свободыграждан, не имея даже чрезвычайного положения, но всё таки напомню, что сегрегация по каким-либо признакам для ограничения прав так же незаконна.
05.05.2020 11:21 Відповісти
""На третьому етапі ослаблення карантинних заходів метро запрацює для окремих категорій громадян і буде їздити з певними обмеженнями."
Работоргівля заробітчанами тільки за офіційними угодами з урядами інших рабовласницьких країн.
Пора вже шмигалю-сригалю постати перед трибуналом Лінча!?
05.05.2020 11:23 Відповісти
Сначала педалик если он хочет быть мером Киева должен отменить незаконные постанавления шмыгаля а остальноеилюди сделают сами. Пора и Киеву чинити опир. Или все на чужом горбе .?
05.05.2020 11:41 Відповісти
Сказитись би всім отим шмигалям та іншим зеленим шмарклям
05.05.2020 11:42 Відповісти
Решили что вирус не достаточно быстро распространяется и нужно открыть метрополитен? Думаете если в Украине заболеют пару миллионов то Европа даст еще пару лярдов на борьбу с епидемией которые можно раздербанить? Уроды
05.05.2020 11:46 Відповісти
В каких странах, где метро продолжало работать заболело "пару миллионов"?
05.05.2020 14:58 Відповісти
В декілька етапів хіба що сексом можна займатися. Якщо пан Шмигаль хоче щоб його тупо в ці етапи віддрюкали, то він вибрав саме той спосіб. Здається клоЗЕт і вся його команда зелебобиків тільки зі сцени гарно гавкала.
05.05.2020 11:50 Відповісти
Зебилы на дебилах!
Он считал, при каком посещение метро становиться рентабельным - там одна вентиляция сколько стоит! Или уже 11 миллиардов для врачей нашли? Боже, в Украине не только пандемия коронавируса, но и эпидемия управленческой чумы похоже!
05.05.2020 11:53 Відповісти
Значить змусити олігархат робити величезну знижку стратегічним і транспортним об'єктам інфраструктури!!! А не закривати атомні енергоблоки
05.05.2020 13:59 Відповісти
Все будут в красной зоне или в зелёной.
05.05.2020 12:24 Відповісти
та смысл запускать пригородный транспорт без метро? как добираться на работу?
дебил бл
05.05.2020 12:43 Відповісти
"На третьем этапе ослабления карантинных мер метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить с определенными ограничениями. Источник: https://censor.net/n3193408
Перший етап - МЕТРО ВІДКРИТО ДЛЯ ДЕПУТАТІВ ВР
Тіко нафіг їм то метро.
05.05.2020 13:09 Відповісти
Метро это рассадник бактерий, я бы не спешил с его открытием
05.05.2020 13:37 Відповісти
Карантин не панацея від ковіду. Начальники лише рахують кількість місць у реанімаціях та пропускну здатність крематоріїв.
05.05.2020 13:54 Відповісти
Один маленький ньюанс для инопланетян. Чтобы работало метро, надо запустить всю его инфраструктуру - подать тяговое питание на поезда, запустить на номинальную мощность многосотенкиловаттные системы вентиляции, дренажные системы, пожаротушение, эскалаторы и ещё черт знает что. При этом просто необходимо перевозить сотни тысяч пассажиров. Иначе дешевле для города будет возить их("отдельные категории") на такси.
05.05.2020 14:12 Відповісти
Это сказки, из серии надо повышать тарифы на проезд, ибо убытки... Во многих странах метро работают 24/7 и ночью возят очень мало людей, взять пример метро в Нью Йорке или москве, в Италии, Германии- карантин, но работают как и раньше, людей почти нету, но они работают, никто не про убытки не говорит
05.05.2020 14:30 Відповісти
Ага, а солнце светит днем, когда и без того светло. При чем тут тарифы, научитесь понимать смысл написанного, а не кидать гавно на шорох.
05.05.2020 17:03 Відповісти
 
 