Шмигаль про відкриття метро в кілька етапів: спочатку метро працюватиме для окремих категорій громадян, а потім вже у звичайному режимі

Метрополітен перевозить щодня понад 2 мільйони осіб в трьох містах України. Для Києва, Харкова та інших міст, де більше мільйона населення - це величезний ризик інфікування коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українському радіо" розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, відкриття метрополітену передбачається в два етапи.

"На третьому етапі ослаблення карантинних заходів метро запрацює для окремих категорій громадян і буде їздити з певними обмеженнями. На четвертому етапі, це практично вже етап завершення епідемії в Україні, метрополітен буде працювати в звичайному режимі. П'ятий етап - це фактичне завершення карантину", - пояснив Шмигаль.

Прем'єр-міністр зазначив, що уряд розробив кілька зон і кілька етапів.

Також читайте: Необхідно робити 30 тис. тестів на COVID-19, якщо лабораторій бракує, то скажіть - я привезу, - Порошенко

"Є червоні зони, помаранчеві, жовті. Зелена зона - це коли епідемія закінчилася. Тобто це вже п'ятий етап виходу з карантину, коли завершаться абсолютно всі обмеження", - підкреслив Шмигаль.