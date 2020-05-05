Шмигаль про відкриття метро в кілька етапів: спочатку метро працюватиме для окремих категорій громадян, а потім вже у звичайному режимі
Метрополітен перевозить щодня понад 2 мільйони осіб в трьох містах України. Для Києва, Харкова та інших міст, де більше мільйона населення - це величезний ризик інфікування коронавірусом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українському радіо" розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, відкриття метрополітену передбачається в два етапи.
"На третьому етапі ослаблення карантинних заходів метро запрацює для окремих категорій громадян і буде їздити з певними обмеженнями. На четвертому етапі, це практично вже етап завершення епідемії в Україні, метрополітен буде працювати в звичайному режимі. П'ятий етап - це фактичне завершення карантину", - пояснив Шмигаль.
Прем'єр-міністр зазначив, що уряд розробив кілька зон і кілька етапів.
"Є червоні зони, помаранчеві, жовті. Зелена зона - це коли епідемія закінчилася. Тобто це вже п'ятий етап виходу з карантину, коли завершаться абсолютно всі обмеження", - підкреслив Шмигаль.
1. Первые две недели только заходить в метро
2. После 20-го мая можно будет посидеть в вагоне
3. С 1-го июля вагоны начнут ездить
Этот кретин представляет какие это будут убытки??? Там и при максимальной загруженности прибыли не очень-то, а когда поезда будут возит по 100 человек...
Работоргівля заробітчанами тільки за офіційними угодами з урядами інших рабовласницьких країн.
Пора вже шмигалю-сригалю постати перед трибуналом Лінча!?
Он считал, при каком посещение метро становиться рентабельным - там одна вентиляция сколько стоит! Или уже 11 миллиардов для врачей нашли? Боже, в Украине не только пандемия коронавируса, но и эпидемия управленческой чумы похоже!
дебил бл
Перший етап - МЕТРО ВІДКРИТО ДЛЯ ДЕПУТАТІВ ВР
Тіко нафіг їм то метро.