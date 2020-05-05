УКР
У Росії кількість інфікованих COVID-19 перевищила 155 тис., за добу 10,1 тис. нових випадків

У Росії кількість інфікованих COVID-19 перевищила 155 тис., за добу 10,1 тис. нових випадків

У Росії зафіксовано 10 102 нових хворих на коронавірус. Це добовий приріст у 7,0% порівняно з учорашніми даними. Зазначається, що 49,1% виявлених хворих не мали клінічних проявів хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Таким чином, загальна кількість хворих по країні досягла 155 370.

Нові інфіковані реєструвалися у 83 регіонах країни, найбільше в Москві - 5714. Загальна кількість випадків вірусу в столиці зросла до 80 115.

У Підмосков'ї 822 нових заражених, у Петербурзі - 226, в Нижньогородській області - 174, у Свердловській області - 133.

За весь період померли від COVID-19 1451 особа, за останню добу - 95 осіб.

Повністю одужали після перенесеного захворювання 19 865 осіб, зокрема за останні 24 години - 1770.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські хакери намагаються вкрасти інформацію про вакцину від коронавірусу, - британські спецслужби

+19
Кацапы как всегда скрывают реальную картину эпидемии.
05.05.2020 11:08 Відповісти
+10
Путен президент миррраааааа.....ураааааа.. .пабедаааааа😂
05.05.2020 11:07 Відповісти
+9
Здох кацап.....ну и путин с ним😂
05.05.2020 11:11 Відповісти
Путен президент миррраааааа.....ураааааа.. .пабедаааааа😂
05.05.2020 11:07 Відповісти
Жмуров маловато будет
05.05.2020 11:07 Відповісти
Кацапы как всегда скрывают реальную картину эпидемии.
05.05.2020 11:08 Відповісти
ДА РАЗВЕ ЭТО ПРОБЛЕМА? ВОТ ГОРЮШКО-ТО

В России с сегодняшнего дня заведениям, расположенным в жилых домах, запрещено продавать алкоголь
Небольшие бары и рестораны, которые находятся в многоэтажных домах или на прилегающих к ним территориях, теперь не смогут продавать своим гостям спиртное.
05.05.2020 11:20 Відповісти
Это геноцид ватного стада😂
05.05.2020 11:25 Відповісти
А аптеки для чиго с баярай и ******.
05.05.2020 11:50 Відповісти
Гастрономам хана
05.05.2020 12:45 Відповісти
а какая разница, если количество зомби на орде составляет 140 млн ..
05.05.2020 11:08 Відповісти
Не 140 миллионов а 90 .Популяция козломордых за последнии десять лет сильно упала
05.05.2020 11:12 Відповісти
Вчера другой дурак писал что там 60 миллионов. Кому верить?
05.05.2020 11:18 Відповісти
Верь ***** ************😂
05.05.2020 11:26 Відповісти
Так і є - 90(+-) 5 млн. Існує досить досконала методика обчислення населення в будь-якому куточку Землі. кацапів вже давно "посчіталі" і визначили, що в них не вистачає ні економічного потенціалу, ні людського ресурсу для відновлення імперії. Потуги х-ла виглядають як конвульсії.
05.05.2020 12:55 Відповісти
На 79-му році життя в 50-й лікарні Москви в ніч на 4 травня помер митрополит РПЦ МП Іона (Карпухін), почесний настоятель столичного храму Воздвиження Хреста Господнього в Алтуф'єво. За попередніми даними, причиною смерті стала пневмонія на грунті коронавирусної інфекції, передає https://credo.press/230741/ "Портал-Credo.Ru" з посиланням на "Патріархія.Ру".
05.05.2020 11:09 Відповісти
Здох кацап.....ну и путин с ним😂
05.05.2020 11:11 Відповісти
И отправилась его душонка прямиком к Кобзону, в Пекло.
05.05.2020 11:11 Відповісти
Чирвакам радосц и чертям работа подвалила.
05.05.2020 11:53 Відповісти
Горе то какое😂. Жаль что только один))
05.05.2020 15:50 Відповісти
Лепрозорий, а шо вы хотели? Впрочем, как по мне, так МАЛОВАТО БУДЕТ. Ещё один нолик в суточной сводке и будет самое оно. Скрепное. Лишнехромосомное.
05.05.2020 11:10 Відповісти
Ждем следующую единицу измерения, "млн", она более мелодичная. 🙂
05.05.2020 11:14 Відповісти
Да и хрен с ними! Вирус убивает вирусов зла! Они же рашисты, гундяй кадилом вирусы разгонит, ху@ло умерших отпоет!
05.05.2020 11:19 Відповісти
будет чем гордиться, если обгонят Омеригу.
05.05.2020 11:24 Відповісти
Отмечается, что 49,1% выявленных больных не имели клинических проявлений болезни Источник: https://censor.net/n3193410\\\\\\\\\\\\

Так и вижу - идет здоровый ватник по улице и тут менты:

- Битешон, пройдемте.
- (накладываеттв штаны или брюки) Данкешон, но я уже сегодня сидел на бутылке.
- Битешон, нет, тест вам сделаем.
- Данкешон, с радостью.
- (делают тест) Шайзешон, он же болен!!!111 бл**** ***** (лупят ватника дубинками, достают бутылку)
- (выносливо кричит от боли, плачет, падает, садится) Битешон, люди, помогите, звоните в ФСБ!!111
- (люди достают телефоны..... и начинают снимать и гыгыкать) Данкешон за отличный ролик, кто первый загрузит в Ютуб - того я "лайками" обсыпАл.(все начинают загружать ролик)
05.05.2020 11:26 Відповісти
Умер главный конструктор РКК ,,Энергия.От Короновируса.65 лет.Мне нравится короновирус в орде!
05.05.2020 11:29 Відповісти
Главный конструктор на паРаше это тупой ФеСебешник-стукач, особенно не повлияет ни на что его смерть.
05.05.2020 11:33 Відповісти
Ниче щас пахаранами займуцца не до работы будет.
05.05.2020 11:56 Відповісти
Смотрим статистику, много думаем.
У нас примерно на 10 миллионов населения 79 трупов, в рашке - 104. Разница 31%.
У нас примерно на 10 миллион населения 3174 инфицированных, в рашке - 11098. 350%!!!
Отчего такое несоответствие между инфицированными и трупами?
Может дело в количестве тестов? У нас 139.759, у них более 4.460.357. Или нет?
05.05.2020 11:39 Відповісти
Ватан, не пытайся превозносить паРашу *****.
05.05.2020 11:58 Відповісти
А може летальність приховують, про що вже відкрито говорять самі росіяни?
05.05.2020 13:10 Відповісти
Всё может быть. Но, согласитесь, странно верить одним кацапским цифрам и не верить другим. Моё мнение - они просто в разы больше тестируют. Да и не только моё:
"Протестировано за все время - уже почти два месяца существования карантина, потому что 3 марта был первый случай заболевания коронавирус в Украине - чуть больше 100 тыс. За вчерашний день протестировано 4700, в то время как в Германии, в других странах тестируются столько за день, сколько у нас за месяц", - подчеркнул лидер "Европейской солидарности".
05.05.2020 13:38 Відповісти
Кацапам нельзя верить
05.05.2020 15:53 Відповісти
У Росії кількість інфікованих COVID-19 перевищила 155 тис., за добу 10,1 тис. нових випадків - Цензор.НЕТ 8453
05.05.2020 17:12 Відповісти
скорее бы наш бох на Рачке карантин снял.........
05.05.2020 11:45 Відповісти
« Догоним и Перегоним Америку «
Россия
05.05.2020 12:57 Відповісти
Глава комитета британского парламента по международным делам Том Тугендхат заявил о смерти двух российских врачей, лечивших вирус-положительных пациентов.
Тугендхат утверждает, что врачи стали жертвами убийств. По версии британского парламентария, диктаторский режим хотел заставить замолчать критиков, которые подрывают официальную риторику.
05.05.2020 13:02 Відповісти
У Росії кількість інфікованих COVID-19 перевищила 155 тис., за добу 10,1 тис. нових випадків - Цензор.НЕТ 4610
05.05.2020 13:25 Відповісти
Да ********** каюк - можно уже не писать ничего - там писда ясная
05.05.2020 13:34 Відповісти
Сегодня прирост 10102, вчера 10581, странный прирост 7%.
05.05.2020 14:35 Відповісти
 
 