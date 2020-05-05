У Росії кількість інфікованих COVID-19 перевищила 155 тис., за добу 10,1 тис. нових випадків
У Росії зафіксовано 10 102 нових хворих на коронавірус. Це добовий приріст у 7,0% порівняно з учорашніми даними. Зазначається, що 49,1% виявлених хворих не мали клінічних проявів хвороби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
Таким чином, загальна кількість хворих по країні досягла 155 370.
Нові інфіковані реєструвалися у 83 регіонах країни, найбільше в Москві - 5714. Загальна кількість випадків вірусу в столиці зросла до 80 115.
У Підмосков'ї 822 нових заражених, у Петербурзі - 226, в Нижньогородській області - 174, у Свердловській області - 133.
За весь період померли від COVID-19 1451 особа, за останню добу - 95 осіб.
Повністю одужали після перенесеного захворювання 19 865 осіб, зокрема за останні 24 години - 1770.
В России с сегодняшнего дня заведениям, расположенным в жилых домах, запрещено продавать алкоголь
Небольшие бары и рестораны, которые находятся в многоэтажных домах или на прилегающих к ним территориях, теперь не смогут продавать своим гостям спиртное.
Так и вижу - идет здоровый ватник по улице и тут менты:
- Битешон, пройдемте.
- (накладываеттв штаны или брюки) Данкешон, но я уже сегодня сидел на бутылке.
- Битешон, нет, тест вам сделаем.
- Данкешон, с радостью.
- (делают тест) Шайзешон, он же болен!!!111 бл**** ***** (лупят ватника дубинками, достают бутылку)
- (выносливо кричит от боли, плачет, падает, садится) Битешон, люди, помогите, звоните в ФСБ!!111
- (люди достают телефоны..... и начинают снимать и гыгыкать) Данкешон за отличный ролик, кто первый загрузит в Ютуб - того я "лайками" обсыпАл.(все начинают загружать ролик)
У нас примерно на 10 миллионов населения 79 трупов, в рашке - 104. Разница 31%.
У нас примерно на 10 миллион населения 3174 инфицированных, в рашке - 11098. 350%!!!
Отчего такое несоответствие между инфицированными и трупами?
Может дело в количестве тестов? У нас 139.759, у них более 4.460.357. Или нет?
"Протестировано за все время - уже почти два месяца существования карантина, потому что 3 марта был первый случай заболевания коронавирус в Украине - чуть больше 100 тыс. За вчерашний день протестировано 4700, в то время как в Германии, в других странах тестируются столько за день, сколько у нас за месяц", - подчеркнул лидер "Европейской солидарности".
