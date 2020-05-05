У Росії кількість інфікованих COVID-19 перевищила 155 тис., за добу 10,1 тис. нових випадків

У Росії зафіксовано 10 102 нових хворих на коронавірус. Це добовий приріст у 7,0% порівняно з учорашніми даними. Зазначається, що 49,1% виявлених хворих не мали клінічних проявів хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Таким чином, загальна кількість хворих по країні досягла 155 370.

Нові інфіковані реєструвалися у 83 регіонах країни, найбільше в Москві - 5714. Загальна кількість випадків вірусу в столиці зросла до 80 115.

У Підмосков'ї 822 нових заражених, у Петербурзі - 226, в Нижньогородській області - 174, у Свердловській області - 133.

За весь період померли від COVID-19 1451 особа, за останню добу - 95 осіб.

Повністю одужали після перенесеного захворювання 19 865 осіб, зокрема за останні 24 години - 1770.

