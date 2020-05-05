Кількість вилікованих від COVID-19 в 11 областях перевищила нові випадки хвороби, - РНБО

Кількість видужалих від COVID-19 перевищила за минулу добу кількість нових виявлених випадків захворювання в 11 областях України, при цьому кількість активних випадків скоротилася в 12 областях з 24, а з 256 видужалих 70 припадають на Вінницьку область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони у вівторок вранці.

Так, за минулу добу:

у Вінницькій області підтверджено 18 нових випадків захворювання, 2 летальні випадки і 70 - одужання (з початку пандемії - 454 хворих, 5 померлих і 216 видужали), зараз в області хворіє 233 людини (на 54 менше, ніж днем ​​раніше);

у Волинській області - 3 нові випадки захворювання і 24 - одужання (343 хворих, 7 померлих і 88 видужалих за весь час), хворіє 248 осіб (за добу на 21 менше);

в Дніпропетровській області - 18 нових випадків захворювання і 6 - одужання (за весь час 478 захворіли, 4 померли і 70 одужали), хворіє 404 людини (за добу на 12 більше);

Читайте також: Шмигаль про відкриття метро в кілька етапів: спочатку метро працюватиме для окремих категорій громадян, а потім вже у звичайному режимі

в Донецькій області - 2 нових хворих, 2 людини померли і 1 - видужав (за весь час - 83 хворих, 3 померлих і 13 видужалих), зараз хворіє 67 осіб (за добу на 1 менше);

в Житомирській області - 18 нових випадків захворювання і 8 - одужання (448 захворіли, 10 померли і 31 видужав за весь час), зараз хворіє 407 осіб (за добу на 10 більше);

в Закарпатській області підтверджено 15 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 4 одужання за добу (за весь час 546 хворих, 12 померлих і 65 видужали), зараз хворіє 469 осіб (за добу на 9 більше);

в Запорізькій області - 2 нові випадки захворювання і 7 - одужання (всього 287 хворих, 5 померлих і 86 видужалих), зараз хворіє 196 осіб (на 5 менше за добу);

в Івано-Франківській області за минулу добу підтверджено 31 новий випадок захворювання, 1 - смерті і 5 - одужання (1 015 хворих, 57 померлих і 91 одужав за весь час), зараз хворіє 867 осіб (на 25 більше за добу);

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідно робити 30 тис. тестів на COVID-19, якщо лабораторій бракує, то скажіть - я привезу, - Порошенко

в м.Києві за минулу добу 58 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 11 випадків одужання (всього 1 583 випадки захворювання, 28 - смерті і 91 - одужання за весь час), зараз в столиці хворіє 1 464 особи (за добу на 36 більше);

в Київській області - 13 нових випадків захворювання і 2 одужання (з початку пандемії захворіли 866, померли 17 і одужали 85), зараз хворіє 764 людини (за добу на 11 більше);

в Кіровоградській області немає нових випадків захворювання і смерті, за добу 33 людини одужали (за весь час 401 особа захворіла, 19 померли і 154 одужали), зараз хворіє 228;

в Луганській області - 1 новий випадок захворювання, випадків одужання і смерті немає (за весь час 38 захворіли і 7 одужали, летальних випадків не було), зараз хворіє 31 особа;

у Львівській області - 8 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 11 - одужання (за весь час - 514, 16 і 106 відповідно), зараз хворіє 392 людини (на 4 менше, ніж днем ​​раніше);

в Миколаївській області - 2 нові випадки захворювання, 1 - смерті і 12 - одужання (за весь час - 163, 4 і 18 відповідно), хворіє 141 особа (на 11 менше, ніж днем ​​раніше);

в Одеській області - 42 нові випадки захворювання та 1 - одужання (за весь час 469 хворих, 3 померлих і 18 видужалих), хворіє 448 осіб (на 41 більше, ніж днем ​​раніше);

в Полтавській області - 4 нові випадки захворювання та 10 - одужання (231 хворий, 8 померлих і 36 видужалих за весь час), хворіє 187 осіб (за добу на 6 менше);

в Рівненській області - 29 нових випадків захворювання і 7 - одужання (за весь час 779 хворих, 12 померлих і 91 одужалий), зараз хворіє 676 осіб (за добу на 22 більше);

Також читайте: Карантин, найімовірніше, буде продовжено і після 22 травня з новими послабленнями. Рішення щодо роботи транспорту ухвалюватимуть мери, - Шмигаль

в Сумській області немає нових випадків захворювання і смерті, за добу 1 людина видужала (за весь час 112 осіб захворіли, 4 померли і 63 одужали), зараз хворіє 45 - область є єдиною на даний момент в Україні, де кількість видужалих від Covid-19 перевищила кількість активних випадків;

в Тернопільській області - 27 нових випадків захворювання і 13 - одужання (всього 923 захворіли, 15 померли і 172 одужали), зараз хворіє 736 осіб (за добу на 14 більше);

в Харківській області - 16 нових випадків захворювання і 1 - смерті (за весь час 377 хворих, 10 померлих і 36 видужалих), зараз хворіє 331 особа (за добу на 15 більше);

в Херсонській області - 3 нові випадки захворювання та 5 - одужання (за весь час 142 хворих, 2 померлих і 57 видужали), зараз хворіє 83 людини (на 2 менше за добу);

в Хмельницькій області - 3 нові випадки захворювання та 1 - одужання (за весь час 119 хворих, 6 померлих і 28 видужали), зараз хворіє 85 осіб (на 2 більше за добу);

в Черкаській області - 2 нові випадки захворювання та 5 - одужання (за весь час 314 хворих, 9 померлих і 69 видужали), зараз хворіє 236 людини (на 3 менше за добу);

в Чернівецькій області за добу 61 новий випадок захворювання, 2 випадки смерті і 16 випадків одужання (1 948 хворих, 55 померлих і 75 видужали за весь час), зараз в області хворіє 1 718 осіб (на 43 більше, ніж днем ​​раніше);

в Чернігівській області за добу нових випадків захворювання і смерті немає, 3 людини одужали (за весь час було 64 хворих, 5 померли і 9 видужали), зараз там хворіє 50 осіб.

Як повідомлялося, всього в Україні за минулу добу зафіксовано 366 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 13 осіб з числа раніше хворих, померли, 256 одужали. Зараз в Україні хворіє на Covid-19 10 тис. 506 осіб, що на 97 більше, ніж добою раніше.