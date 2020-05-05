УКР
Кількість безробітних в Україні в травні 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилася на 48%, - Держцентр зайнятості

У Державному центрі зайнятості заявляють, що станом на травень 2020 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні на 48% більша порівняно з травнем минулого, 2019 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Держцентр зайнятості.

"Станом на 4 травня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, становить 456,8 тис. осіб, що майже на 148,5 тис., або 48%, більше, ніж станом на відповідну дату минулого року (станом на 4 травня 2019 року кількість безробітних становила 308,3 тис)", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, від початку дії карантину, тобто з 12 березня 2020 року, статус безробітного отримали майже 156 тис. громадян.

При цьому кількість вакансій в умовах економічного спаду зменшилася до 53 тисяч (станом на початок травня), що майже на 60% менше, ніж було у травні минулого року.

"Однак у період дії карантину продовжують працювати підприємства, які забезпечують життєдіяльність країни: продуктові та господарські магазини, комунальні служби, лікарні, аптеки, транспортні підприємства, пошта, фінансові та інші установи", - стверджують у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк очікує на різке зростання безробіття в найближчі місяці - до 12%

Зазначається, що на цей момент є попит роботодавців на працівників у сфері сільського і лісового господарства, у сфері торгівлі та послуг, у сфері логістики (кур'єр, водій, вантажник, підсобний робітник, укладальник-пакувальник, завідувач складу), у сфері охорони здоров'я і надання соціальної допомоги (медичні сестри, соціальні працівники), у сфері забезпечення правопорядку (охоронець, сторож).

Також є вакансії для професіоналів і фахівців з досвідом роботи - бухгалтерів, спеціалістів, обліковців, лікарів, а також для кваліфікованих робітників - електрогазозварників, дорожніх робітників, слюсарів-ремонтників, електромонтерів.

05.05.2020 11:12 Відповісти
Зебіли, це перемога! Звичайно не 40% ВВП, але теж потужно!
05.05.2020 11:11 Відповісти
05.05.2020 11:10 Відповісти
05.05.2020 11:10 Відповісти
Ну вот вы нё веришь шо вирус это серьезно - но почему даже Путин обосрался и спрятался как крыса? Он же чуть ли не последний в мире должен был бы обосраться, ну, кроме упоротой "Бацьки".
05.05.2020 11:18 Відповісти
Не пались, кацапе.
05.05.2020 11:19 Відповісти
Давай уточним формулировки. Существование ненулевого риска я не отрицаю.

Я вижу явную неадекватность между опасностью и предпринятыми контрмерами. Милованов посчитал что "спасение" одного хроника обходится в 40 лямов. Не слишком ли жЫрно?
Мне непонятно, с чего ты взял, что "Он же чуть ли не последний в мире должен был бы обосраться". ИМХО - он типичная трусливая крыса, которая летит в Париж одной жопой на 3-х самолётах. Не?
05.05.2020 11:24 Відповісти
1. Милованов скорее всего кретин, даже не верится шо такое можно высрать. не видел в общем
2. Я о том говорил что Путину на ватников наср., к его услугам лучшее шо может дать медицина, т.е., ваты пусть хоть миллион подохнет - ему пофиг - в суд же не подадут на него. Но он таки обосрался, значит либо опасность нехилая, либо опять какие-то мутки.

Видел пост из Кавказ центра - репост, пишут шо в "Векторе" взрыв типо = выпустили ослабл. вирус, и типо была вспышка пневмонии - проверяли эффективность, а потом уже петровы и бошировы жахнули везде. Для того шоб в Гааге суд тормознуть по самолету.
05.05.2020 11:32 Відповісти
1. Смотрел я его. Вполне пристойный расчёт. Возможно, не математик не увидит. Но я-то он самый. И мне неадекватность очевидна.
2. При перепуге способность адекватно оценивать риски отключается. У психов она отключена в основном. Во власти более или менее нормальных нет.
Кстати, не факт, что крыса сильно обосралась. Отдохнуть пару недель - невелика потеря. Это ж не зелебобик на голодной диете на пару месяцев.
05.05.2020 11:39 Відповісти
ммм, уже бунт был в Осетии, мусора отказались разгонять(дабы не пострадать), уже ватники с матами обсерают на камеру Крысу, уже губернаторы - каждый шо хочет, то и делает. А после того как обосрали Навального, который требовал - дайте из 18-ти трлн. рублей запасов, хоть 2 трети на: а, б, в, г.(грамотно посчитал), то вата того и гляди взбунтуется по всей Параше, но не так как в цитате из Сосалтыкова-Щедрина, а так как надо.
Так шо Путину - одни минусы, и он сам говорил "загнал крысу и она на него напала", так шо может броситься в атаку(просчитай - куда именно... Может в Непал? Или на Огненную землю? В Антарктиду возможно?)
05.05.2020 11:45 Відповісти
думаю, что в Вануату... у Вануату ЯО ни к чёрту....
05.05.2020 12:10 Відповісти
05.05.2020 11:11 Відповісти
найголовніше, це підтримка "українцями" дій президента України, аж цілих 42%
05.05.2020 11:29 Відповісти
Запишем это в достижения Зе!: поднял безработицу в стране до 50%
05.05.2020 11:38 Відповісти
Хуже не будет. Или может быть 60 % безработгых ? Не, враки, хуже не будет.
05.05.2020 13:23 Відповісти
Шморкля из расеи получит новый рояль в подарок?
Сивохо заявил, что Зеленский преподнесет украинцам сюрприз
Общество / Видео 04-май, 18:32

Бывший советник секретаря СНБО, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо полагает, что президент Украины Владимир Зеленский еще преподнесет народу сюрприз.

Своим мнением он поделился в интервью для главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман. Сивохо подчеркнул, что главным достижением нынешнего главы государства считает объединение страны ради смены курса и дальнейшего направления развития

Что касается разочарований, связанных с Зеленским, то среди них экс-советник секретаря СНБО выделил невыполнение абсолютно всех предвыборных обещаний.

"Я не обладаю всей информацией, которой обладает Зеленский, поэтому я не могу делать выводы, почему он поступает так или эдак. Но я надеюсь (я знаю этого человека давно, я знаю его как человека с твердой волей), что он еще преподнесет нам сюрприз", - отметил Сивохо.

"Это будет приятный сюрприз. Хотя, смотря для кого. Если он посадит негодяев и расхитителей, для них это будет неприятный сюрприз, а для нас - приятный. Если он приведет мир на территорию Донбасса, для меня это будет приятный сюрприз, а для "партии войны" - неприятный", - добавил он.

Также креативный продюсер студии "Квартал 95" заявил, что, по его мнению, в Украине "ничтожное меньшинство" выступает за продолжение "отвратительных процессов", которые наблюдались в стране в последнее время, - войны и коррупции.

"Их совсем мало по сравнению с нормальными людьми", - подытожил Сивохо.
05.05.2020 11:12 Відповісти
05.05.2020 11:12 Відповісти
запойний алконавт-сепар сцивуха себе вважає нормальним?!!
05.05.2020 11:14 Відповісти
ни один псих не считает себя психом вааще-то...
05.05.2020 11:17 Відповісти
це дійсно так.
Але є нормальні громадяни, які повинні давати реальну оцінку таким "організмам"
05.05.2020 12:17 Відповісти
Если ватник Сивохо радуется, что Зе поменял курс страны - то это значит, что Зе поменял курс страны с Европейского на под-Российский. А то, что он не выполнил ни одного обещания - то ж для ватника Сивохо не главное, главное - что Украина ляжет под его любимую сраную Расеюшку - это мечта каждого ватника.
05.05.2020 11:55 Відповісти
отож, доїдять заробітчани свої чесно зароблені на Заході і підуть батрачити на олігархат за копійки.
Якщо без жартів, то така маса безробітних громадян є великою загрозою для влади, і ця загроза буде збільшуватися з півроку, а наприкінці осені може й рванути..
05.05.2020 11:13 Відповісти
Работа это рынок труда. Ключевое слово РЫНОК. На рынке акт купли-продажи зависит от соглашения сторон. И в той или иной степени должен быть взаимовыгоден. Ключевое слово ВЗАИМОВЫГОДЕН, т.е. некий баланс между спросом и предложением, который в свою очередь регулируется заинтересованностью сторон. Таким образом есть некоторая планка уровня заработной платы ниже которой становится бессмысленно наниматься на работу и тратить свое время на нее. Ты не обеспечишь свои минимальные жизненные потребности. Все эти годы, все правительства в угоду олигархам делали все для поднятия этой минимальной планки. Кроме того влияют на нее и внешние факторы - под боком ЕС с возможностью получить более высокооплачиваемую работу и более качественный уровень жизни. В настоящее время минимально психологически допустимая зарплата ИМХО должна быть на уровне 15-18 тыс гривен на трудоспособного человека. Акцентирую - МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ заработная плата. В любом другом случае человек если и будет работать, то не далее чем до момента когда найдет более высокооплачиваемую работу. Таковы реалии. Нравится это кому или нет. У нас уже на все практически цены европейские. Где-то даже выше. А вот зарплаты далеко не европейские. И на тот уровень что предлагается в службах занятости и в среднем по стране народ просто не пойдет работать. Посему если заробитчанам не дадут возможности в ыехать когда откроют другие страны границы будет социальный взрыв ИМХО.
05.05.2020 12:05 Відповісти
згоден. Я про це й написав.
05.05.2020 12:15 Відповісти
"....безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 456,8 тыс. " - да вы издеваитесь? Незарегистрированный в десять раз больше!
05.05.2020 11:14 Відповісти
в эту службу и на трамвае ездить большого смысла нет, а при убитом общественном траснспорте...
05.05.2020 11:18 Відповісти
Это полный звиздец...Только официально больше 300 тыс. безработных у которых есть еще и семьи. Что будет с этой властью когда, упаси Бог, начнется голод?
05.05.2020 11:15 Відповісти
какой бок? тот что в 32-33-м "упасал"? и потом тоже "хранил и защищал" от голода?

если будем усердней молиться - то "упасет" еще раз. Песах осквернили = "маловерили" = "будетвесело"+"проверкаверы"
05.05.2020 11:37 Відповісти
Боря! Мне твои мозговые высеры давно не интересны. Общаться с тобой ну никакого желания. Сделай нам двоим одолжение - не морочь мне яйца своими "шедеврами" мысли
05.05.2020 12:31 Відповісти
Так ты просто смешно аппелируешь к палачу чтобы он затупил свою секиру(топор)
Мне непонятно - сколько миллиардов должны подохнуть от "руки Боба", шоб оставшиеся задумались: а может нуивона*, этого "милосердивца", а?
А ты как считаешь то? Че я неправильно сказал то?
05.05.2020 12:38 Відповісти
Не интересно...
05.05.2020 13:28 Відповісти
я так розумію, це - інший кінець епохи бідності
не той, про який мріяли зебіли, коли вибирали клована собі у президенти
05.05.2020 11:20 Відповісти
Это конец, которым они сами себя, дважды, сделали ^^
05.05.2020 11:36 Відповісти
П О С Т А Н О В А
від 24 червня 1991 р. N 49
Київ Про Республіканську програму
зайнятості населення
на 1991-1992 роки
Чисельність трудових ресурсів в Україні за останні роки стабілізувалася у межах 29,5 - 29,7 млн. чоловік. У народному господарстві зайнято 25,5 млн., навчається з відривом від виробництва близько 2 млн. чоловік.

28 лют. 2013 р. - Кількість робочих місць в економіці у січні впала нижче рівня 10 млн.
...
Дореформувались ліберасти.
05.05.2020 11:22 Відповісти
Есть анекдот - японцы управляли совковым "магазином" = 2 человека, вместо 20-ти совковых рабов: на входе 1 грит "ничего нет", на выходе второй - "ну че, убедилось, быдло совковое, гы-гы "
05.05.2020 11:39 Відповісти
Эта информация должна предоставлятся параллельно с новыми датами продления дурантина, а то половина "поклонников" перемен не в состоянии(о причинах нестояния не буду) смоделировать, какие перемены грядут. 🎃
05.05.2020 11:27 Відповісти
Не надо переживать. Асфальта и плитки на всех хватит, а может и нет.
05.05.2020 11:27 Відповісти
Кожному мітлу в руки і нехай метуть вулиці, якщо іншого не вміють.
05.05.2020 11:32 Відповісти
Не поверишь. Будут мести и улицы, и за зелеными насаждениями ухаживать и много чего еще. Есть одно существенное НО. При достойной оплате труда. А ее нет.
05.05.2020 12:13 Відповісти
Ну тоді нехай сидять голодні і не скиглять.
05.05.2020 12:22 Відповісти
берить лопату та капайте капусту
05.05.2020 12:46 Відповісти
Ну пока и сидят. Пока. Пока границы другие страны не открыли для въезда. А вот когда их откроют, то поверьте - они скиглить не будут. Они потребуют от власти выполнения статьи 33 Конституции Украины.

Статья 33.Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, устанавливаемых законом.
05.05.2020 12:49 Відповісти
А шо толку с этой "службы занятости" если на календаре уже май, а денег ещё никто не видел (хотя с марта на учете).
05.05.2020 11:30 Відповісти
Не дєнєх, а запропонувати тобі роботу вони зобов"язані.
05.05.2020 11:33 Відповісти
"Пятак", дочку уволили 17.03 и она сразу встала на учёт: на время карантина зелёные обещали выплаты всем потерявшим работу. В апреле ей звонили: то та бумажка нужна, то эта. А сейчас не отвечает ни один тлф!) Ещё одно "зелёное обеСЧание" в унитаз!
05.05.2020 12:05 Відповісти
не будет транша МВФ, вы их и не увидите
05.05.2020 11:47 Відповісти
Вы можете понять, что деньги для службы занятости идут с бюджета, а бюджет опустошается нынешней властью! Так что не будет пособий по безработице. Следующим - не будет денег по рождению ребёнка, а потом и до неполучения пенсий и зарплат дойдём. Самое интересное - впереди.
05.05.2020 13:45 Відповісти
За словами Заблоцького, найбільше незаконних рубок зафіксовано в Харківській області, де минулого року агентство виявило збитків на суму 51,7 мільйона гривень, у Херсонській області - 16,9 мільйона гривень та Житомирській області - 5 мільйонів гривень.
05.05.2020 11:31 Відповісти
А мне нравится.
Отличная терапия для 73%. Эпоха бедности прошла.
05.05.2020 11:32 Відповісти
Это Порох шкодит...
05.05.2020 11:34 Відповісти
Стопудово.
Как недавно стало известно, это он заставил дегенератов проголосовать за шута Коломойского.
05.05.2020 11:47 Відповісти
05.05.2020 11:36 Відповісти
Слава... Слава зё!... мы гордимся своим выбором...
05.05.2020 11:33 Відповісти
05.05.2020 11:37 Відповісти
А что рубка лесов?
Сами местные и вырубают. как и янтарь копают.
05.05.2020 12:31 Відповісти
ну хоть поржали
05.05.2020 12:45 Відповісти
Цифры безработицы растут удивительно похоже с рейтингом полшестого.
05.05.2020 12:51 Відповісти
Надеюсь голосовавшие за зебуинов первыми на себе почуствуют рещультаты своей тупости.
05.05.2020 12:54 Відповісти
Сегодня голосовавшие за Зе целый день заходят милостыню просить. Умаялся выпроваживать.И такие умные, ты говорят, не из предприятия , ты со сврего кармана дай. Все в Зе, прям дети лейтенанта Шмидта.
05.05.2020 13:26 Відповісти
при мармеладно-сиропном вируса бы не было.
05.05.2020 13:31 Відповісти
При чём тут вирус? Экономика пошла под откос до эпидемии, уже зимой, и дыра в бюджете образовалась. ВВП упало, производство упало. Не получится вам кивать на вирус и на Порошенко. Спрос с Зеленского и с вас - его избирателей. За всё ответите, за всё.
05.05.2020 13:51 Відповісти
канечна ни при чём.
Экономика пошла под откос до эпидемии, уже при потужноном папереднике, и дыра в бюджете образовалась. ВВП упало, производство упало. Не получится вам кивать на вирус и на Зеленского . Спрос с Порошенко и с вас - его избирателей. За всё ответите, за всё.
05.05.2020 14:27 Відповісти
При Порошенко экономика росла - посмотри официальные данные, а не брехню канала Коломойского. Экономика росла, ВВП росло, Посмтри цифры и убедись. Кстати, уряд Зеленского этого и не отрицает. Вот так вот, егорушка.
05.05.2020 15:52 Відповісти
хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
с небольшими уточнениями прочти само себе о себе:
"При Зеленском экономика росла - посмотри официальные данные, а не брехню канала Порошенко. Экономика росла, ВВП росло, Посмтри цифры и убедись. Кстати, уряд Порошенко этого и не отрицает. Вот так вот, егорушка."
Я победил. Хехе.
05.05.2020 15:59 Відповісти
так ты врёшь.
05.05.2020 16:01 Відповісти
не я, а ты врешь.
я снова победил. уже 3-0 в мою пользу.
05.05.2020 16:06 Відповісти
Польза будет тебе такая, как и всем зелебобикам, когда будете сидеть без зарплат и пенсий и и вам будет уже не до того, что бы защищать Зеленского визгами про "Поросенко".
05.05.2020 17:30 Відповісти
точно. ты, мармеладный зелебобик, это снова исключительно сам себе о себе написал.
на, вот прочти сам себе о себе с небольшими поправками: "Польза будет тебе такая, как и всем мальтозно-глюкозным зелебобикам, когда будете сидеть без зарплат и пенсий и и вам будет уже не до того, что бы защищать "Поросенко" визгами про Зеленского. "
4 - 0. Всухую.
05.05.2020 21:04 Відповісти
Ну кстати, зевыборцы резко перестали интересоваться политикой. Такие аполитичные прям стали. А раньше то! А оаньше то только о политике и завывали, потому что говноплюсы Бени их накручивали. А сейчас зебуины только о котиках да сиськописьках. Политика резко перестала их интересовать. Какая интересная метаморфоза с ними произошла!
05.05.2020 13:59 Відповісти
Поросенко все деньги инвестировал в свой карман.
05.05.2020 13:59 Відповісти
 
 