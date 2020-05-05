Кількість безробітних в Україні в травні 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилася на 48%, - Держцентр зайнятості

У Державному центрі зайнятості заявляють, що станом на травень 2020 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні на 48% більша порівняно з травнем минулого, 2019 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Держцентр зайнятості.

"Станом на 4 травня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, становить 456,8 тис. осіб, що майже на 148,5 тис., або 48%, більше, ніж станом на відповідну дату минулого року (станом на 4 травня 2019 року кількість безробітних становила 308,3 тис)", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, від початку дії карантину, тобто з 12 березня 2020 року, статус безробітного отримали майже 156 тис. громадян.

При цьому кількість вакансій в умовах економічного спаду зменшилася до 53 тисяч (станом на початок травня), що майже на 60% менше, ніж було у травні минулого року.

"Однак у період дії карантину продовжують працювати підприємства, які забезпечують життєдіяльність країни: продуктові та господарські магазини, комунальні служби, лікарні, аптеки, транспортні підприємства, пошта, фінансові та інші установи", - стверджують у відомстві.

Зазначається, що на цей момент є попит роботодавців на працівників у сфері сільського і лісового господарства, у сфері торгівлі та послуг, у сфері логістики (кур'єр, водій, вантажник, підсобний робітник, укладальник-пакувальник, завідувач складу), у сфері охорони здоров'я і надання соціальної допомоги (медичні сестри, соціальні працівники), у сфері забезпечення правопорядку (охоронець, сторож).

Також є вакансії для професіоналів і фахівців з досвідом роботи - бухгалтерів, спеціалістів, обліковців, лікарів, а також для кваліфікованих робітників - електрогазозварників, дорожніх робітників, слюсарів-ремонтників, електромонтерів.