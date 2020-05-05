Кількість безробітних в Україні в травні 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилася на 48%, - Держцентр зайнятості
У Державному центрі зайнятості заявляють, що станом на травень 2020 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні на 48% більша порівняно з травнем минулого, 2019 року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Держцентр зайнятості.
"Станом на 4 травня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, становить 456,8 тис. осіб, що майже на 148,5 тис., або 48%, більше, ніж станом на відповідну дату минулого року (станом на 4 травня 2019 року кількість безробітних становила 308,3 тис)", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, від початку дії карантину, тобто з 12 березня 2020 року, статус безробітного отримали майже 156 тис. громадян.
При цьому кількість вакансій в умовах економічного спаду зменшилася до 53 тисяч (станом на початок травня), що майже на 60% менше, ніж було у травні минулого року.
"Однак у період дії карантину продовжують працювати підприємства, які забезпечують життєдіяльність країни: продуктові та господарські магазини, комунальні служби, лікарні, аптеки, транспортні підприємства, пошта, фінансові та інші установи", - стверджують у відомстві.
Зазначається, що на цей момент є попит роботодавців на працівників у сфері сільського і лісового господарства, у сфері торгівлі та послуг, у сфері логістики (кур'єр, водій, вантажник, підсобний робітник, укладальник-пакувальник, завідувач складу), у сфері охорони здоров'я і надання соціальної допомоги (медичні сестри, соціальні працівники), у сфері забезпечення правопорядку (охоронець, сторож).
Також є вакансії для професіоналів і фахівців з досвідом роботи - бухгалтерів, спеціалістів, обліковців, лікарів, а також для кваліфікованих робітників - електрогазозварників, дорожніх робітників, слюсарів-ремонтників, електромонтерів.
Я вижу явную неадекватность между опасностью и предпринятыми контрмерами. Милованов посчитал что "спасение" одного хроника обходится в 40 лямов. Не слишком ли жЫрно?
Мне непонятно, с чего ты взял, что "Он же чуть ли не последний в мире должен был бы обосраться". ИМХО - он типичная трусливая крыса, которая летит в Париж одной жопой на 3-х самолётах. Не?
2. Я о том говорил что Путину на ватников наср., к его услугам лучшее шо может дать медицина, т.е., ваты пусть хоть миллион подохнет - ему пофиг - в суд же не подадут на него. Но он таки обосрался, значит либо опасность нехилая, либо опять какие-то мутки.
Видел пост из Кавказ центра - репост, пишут шо в "Векторе" взрыв типо = выпустили ослабл. вирус, и типо была вспышка пневмонии - проверяли эффективность, а потом уже петровы и бошировы жахнули везде. Для того шоб в Гааге суд тормознуть по самолету.
2. При перепуге способность адекватно оценивать риски отключается. У психов она отключена в основном. Во власти более или менее нормальных нет.
Кстати, не факт, что крыса сильно обосралась. Отдохнуть пару недель - невелика потеря. Это ж не зелебобик на голодной диете на пару месяцев.
Так шо Путину - одни минусы, и он сам говорил "загнал крысу и она на него напала", так шо может броситься в атаку(просчитай - куда именно... Может в Непал? Или на Огненную землю? В Антарктиду возможно?)
Сивохо заявил, что Зеленский преподнесет украинцам сюрприз
Общество / Видео 04-май, 18:329 3 696 0
Бывший советник секретаря СНБО, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо полагает, что президент Украины Владимир Зеленский еще преподнесет народу сюрприз.
Своим мнением он поделился в интервью для главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман. Сивохо подчеркнул, что главным достижением нынешнего главы государства считает объединение страны ради смены курса и дальнейшего направления развития
Что касается разочарований, связанных с Зеленским, то среди них экс-советник секретаря СНБО выделил невыполнение абсолютно всех предвыборных обещаний.
"Я не обладаю всей информацией, которой обладает Зеленский, поэтому я не могу делать выводы, почему он поступает так или эдак. Но я надеюсь (я знаю этого человека давно, я знаю его как человека с твердой волей), что он еще преподнесет нам сюрприз", - отметил Сивохо.
"Это будет приятный сюрприз. Хотя, смотря для кого. Если он посадит негодяев и расхитителей, для них это будет неприятный сюрприз, а для нас - приятный. Если он приведет мир на территорию Донбасса, для меня это будет приятный сюрприз, а для "партии войны" - неприятный", - добавил он.
Также креативный продюсер студии "Квартал 95" заявил, что, по его мнению, в Украине "ничтожное меньшинство" выступает за продолжение "отвратительных процессов", которые наблюдались в стране в последнее время, - войны и коррупции.
"Их совсем мало по сравнению с нормальными людьми", - подытожил Сивохо.
Але є нормальні громадяни, які повинні давати реальну оцінку таким "організмам"
Якщо без жартів, то така маса безробітних громадян є великою загрозою для влади, і ця загроза буде збільшуватися з півроку, а наприкінці осені може й рванути..
если будем усердней молиться - то "упасет" еще раз. Песах осквернили = "маловерили" = "будетвесело"+"проверкаверы"
Мне непонятно - сколько миллиардов должны подохнуть от "руки Боба", шоб оставшиеся задумались: а может нуивона*, этого "милосердивца", а?
А ты как считаешь то? Че я неправильно сказал то?
не той, про який мріяли зебіли, коли вибирали клована собі у президенти
від 24 червня 1991 р. N 49
Київ Про Республіканську програму
зайнятості населення
на 1991-1992 роки
Чисельність трудових ресурсів в Україні за останні роки стабілізувалася у межах 29,5 - 29,7 млн. чоловік. У народному господарстві зайнято 25,5 млн., навчається з відривом від виробництва близько 2 млн. чоловік.
28 лют. 2013 р. - Кількість робочих місць в економіці у січні впала нижче рівня 10 млн.
...
Дореформувались ліберасти.
Статья 33.Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, устанавливаемых законом.
Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів Андрій Заблоцький під час презентації публічного звіту діяльності агентства за 2019 рік.
За словами Заблоцького, найбільше незаконних рубок зафіксовано в Харківській області, де минулого року агентство виявило збитків на суму 51,7 мільйона гривень, у Херсонській області - 16,9 мільйона гривень та Житомирській області - 5 мільйонів гривень.
Отличная терапия для 73%. Эпоха бедности прошла.
Как недавно стало известно, это он заставил дегенератов проголосовать за шута Коломойского.
Сами местные и вырубают. как и янтарь копают.
Экономика пошла под откос до эпидемии, уже при потужноном папереднике, и дыра в бюджете образовалась. ВВП упало, производство упало. Не получится вам кивать на вирус и на Зеленского . Спрос с Порошенко и с вас - его избирателей. За всё ответите, за всё.
с небольшими уточнениями прочти само себе о себе:
"При Зеленском экономика росла - посмотри официальные данные, а не брехню канала Порошенко. Экономика росла, ВВП росло, Посмтри цифры и убедись. Кстати, уряд Порошенко этого и не отрицает. Вот так вот, егорушка."
Я победил. Хехе.
я снова победил. уже 3-0 в мою пользу.
на, вот прочти сам себе о себе с небольшими поправками: "Польза будет тебе такая, как и всем мальтозно-глюкозным зелебобикам, когда будете сидеть без зарплат и пенсий и и вам будет уже не до того, что бы защищать "Поросенко" визгами про Зеленского. "
4 - 0. Всухую.