УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9640 відвідувачів онлайн
Новини
5 607 96

Проросійський реванш у "Слузі народу" неможливий, нардепи, які найголосніше кричать, позицію фракції не висловлюють, - Арахамія

Проросійський реванш у "Слузі народу" неможливий, нардепи, які найголосніше кричать, позицію фракції не висловлюють, - Арахамія

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про неможливість реваншу в Україні, поки ця партія при владі.

Про це він розповіла в інтерв'ю "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Мені взагалі те, що відбувається, не схоже на реванш. Тому що я знаю внутрішні настрої в партії - реванш неможливий", - заявив він.

За словами голови фракції, ті нардепи з неї, які "найголосніше кричать", не висловлюють позицію фракції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" Дмитрук і Леонов прийшли пом'янути загиблих сепаратистів в Одесі. ФОТО

"Ви орієнтуєтеся на тих небагатьох, які найголосніше кричать. Вони блогери. Всі їх читають і починають вважати, що їхня позиція - це позиція партії чи фракції. Це не так", - зазначив Арахамія.

Він підкреслив, що партія налаштована проукраїнськи.

"У мене як раз внутрішньо абсолютно немає ніякого занепокоєння, я розумію, наскільки проукраїнський настрій всередині партії. У нас із Західної України дуже багато людей, вони просто розірвуть людину, яка, так би мовити, подасть якісь ознаки реваншизму", - сказав глава фракції.

Автор: 

Арахамія Давид (1112) Слуга народу (2859)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+51
А квіти в Одесі приносили депутати з ЄС?
показати весь коментар
05.05.2020 11:55 Відповісти
+39
Пророссийский реванш в "Слуге народа" невозможен. Да вот Сивоха подтвердит.
показати весь коментар
05.05.2020 11:56 Відповісти
+36
Пророссийский реванш в "Слуге народа" невозможен, нардепы, которые громче всего кричат, позицию фракции не выражают, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1711
показати весь коментар
05.05.2020 11:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пророссийский реванш в "Слуге народа" невозможен, нардепы, которые громче всего кричат, позицию фракции не выражают, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1711
показати весь коментар
05.05.2020 11:55 Відповісти
А квіти в Одесі приносили депутати з ЄС?
показати весь коментар
05.05.2020 11:55 Відповісти
Неважно какая "партия" при власти! Промосковский реванш в Украине уже никогда не пройдет, а его попытки для инициаторов закончатся плачевно!
показати весь коментар
05.05.2020 11:55 Відповісти
Повторяй это чаще, когда Украина станет союзным государством рашки
показати весь коментар
05.05.2020 11:58 Відповісти
Нах падло кацапское.
показати весь коментар
05.05.2020 12:16 Відповісти
Пророссийский реванш в "Слуге народа" невозможен. Да вот Сивоха подтвердит.
показати весь коментар
05.05.2020 11:56 Відповісти
естественно, там же мало таких, как Лесик Гончаренко
показати весь коментар
05.05.2020 11:56 Відповісти
Его несостоявшийся убийцу, Зеля обменял вместе с кацапами, что стреляли в патриотов в Одессе.
показати весь коментар
05.05.2020 11:59 Відповісти
Цветочки с сгоревшему штабу сепарів в Одесі клав слуга Дмитрук чи не слуга Гончаренко?
показати весь коментар
05.05.2020 12:03 Відповісти
Нам что , теперь радоваться и рыдать от умиления ? Уже одно то , что этот охломон об этом заговорил , дает понимание , что за сброд сейчас управляет страной .
показати весь коментар
05.05.2020 11:57 Відповісти
Стандартна відмазка. Все як у ЗЕ.
показати весь коментар
05.05.2020 11:57 Відповісти
Грузинский ара хам и я, реванш уже состоялся))
показати весь коментар
05.05.2020 11:57 Відповісти
ну это в идеале... давай будем реалистами: сабли - позапрошлый век...
показати весь коментар
05.05.2020 11:59 Відповісти
Ты там еще в штаны не насрал, так тужишься... Было же аж 5 лет чтобы всех сепаров и колаборантов пере*башить. Вместо етого вы вылизывали им сраки. Благодари Мародера за то что дал сепарам возможность восстановить силы и окрепнуть
показати весь коментар
05.05.2020 12:05 Відповісти
Так теперь будем умнее -избавимся от вас окончательно)
показати весь коментар
05.05.2020 12:11 Відповісти
Что сепарье гнилое, думаете сдать меня ***** как ето вы сделали с Тумгоевым и другими добровольцами? Хрен вам больше а не власть. Парашенко скорее на столбе будет висеть за то что он натворил со своей бандой
показати весь коментар
05.05.2020 12:25 Відповісти
А Тумгоєв багато по київським наркопритонам навоював?
Бо на передку він не був.
показати весь коментар
05.05.2020 12:34 Відповісти
Ага. Тумгоев шлялся по притонам, что ах Парашенко целую спецоперацию вместе с ФСБ провели чтобы его забрать. Не знаю за кого он там воевал, но то что Парашенко сотрудничает с ФСБ ето факт!!! Кроме того не один Тумгоев был убит или передан врагу, благодаря Парашенку.
показати весь коментар
05.05.2020 12:39 Відповісти
Факт? Цей факт тобі просто з ФСБ передали?
показати весь коментар
05.05.2020 12:41 Відповісти
так он каждый день политинформацию от фсб слушает
показати весь коментар
05.05.2020 13:59 Відповісти
fucked... no worry amigo, just fucked на всю голову... "сотрудничает с ФСБ ето..." - fucked
показати весь коментар
05.05.2020 14:15 Відповісти
Возмлжен, не возможен, все равно с ними надо очень жестко поковорить, чтобы заткнулись там все на***й (С)
показати весь коментар
05.05.2020 11:57 Відповісти
Ахахахаха) а почему же они, слуги уродов, еще не разорвали тех "блогеров" из слуги уродов, которые "громче всех кричат"?Или тебе главное запутать тупорылых зебанатов? Все, арахамия, ты меня уже сегодня задолбал со своим "языком" для зебильного пользования))))
показати весь коментар
05.05.2020 11:58 Відповісти
Ты сейчас жестко с ним поговорила?
показати весь коментар
05.05.2020 12:00 Відповісти
С трактовкой высказываний этого пациента только к профильным докторам.
показати весь коментар
05.05.2020 11:59 Відповісти
врет,как дыши, мразь!арахамия,на себя посмотри
показати весь коментар
05.05.2020 12:00 Відповісти
Пророссийский реванш в "Слуге народа" невозможен, нардепы, которые громче всего кричат, позицию фракции не выражают, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6175

Пророссийский реванш в "Слуге народа" невозможен, нардепы, которые громче всего кричат, позицию фракции не выражают, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4431
показати весь коментар
05.05.2020 12:00 Відповісти
так какого беса они до сих пор не исключены из партии?
показати весь коментар
05.05.2020 12:00 Відповісти
Если их исключить, то остальные разбегутся и будут в инет выкладывать секретики из чата"слуг урода",ну и монобольшинства не будет у них-арахамия же сегодня сказал)))
показати весь коментар
05.05.2020 12:04 Відповісти
Сам сочинский Арахамия, предлагавшиц пустить воду в Крьім, не проросийский?
Плюс отмазьівающий кацапов от дтверчий на складах.
показати весь коментар
05.05.2020 12:00 Відповісти
* диверсій
показати весь коментар
05.05.2020 12:05 Відповісти
Більше всіх кричить Лерос, і він, на думку Арахамії, позицію фракції не виражає.
Отже, позиція фракції протилежна позиції Лероса, тобто позиція фракції - підтримка реваншу та корупції.
показати весь коментар
05.05.2020 12:00 Відповісти
У Росії від нової інфекції помер Євген Мікрін-генеральний конструктор ракетно-космічної корпорації "Енергія". В середині квітня у нього виявили коронавірус.
показати весь коментар
05.05.2020 12:00 Відповісти
А куди цей волонтер ЗСУ Арахамія дивився, коли цих ватніків у виборчий список брали???
показати весь коментар
05.05.2020 12:00 Відповісти
ПЕСыкы, слабо визжите! Мало платят или за...устали?
показати весь коментар
05.05.2020 12:02 Відповісти
В тебе дома холодильник ще є?
показати весь коментар
05.05.2020 12:04 Відповісти
У него бабушкина пенсия пока что есть.
показати весь коментар
05.05.2020 12:11 Відповісти
О! Среднесраный класс подтянулся...... Я знаю, у вас тут тусовка.
показати весь коментар
05.05.2020 13:52 Відповісти
вже до ломбарду вiднiс, мабуть.
показати весь коментар
05.05.2020 12:11 Відповісти
Ты арихвметику повторил? Иди гимн учи.....
показати весь коментар
05.05.2020 13:51 Відповісти
конечно, реванш не произойдет! - ибо он уже давно произошел...
показати весь коментар
05.05.2020 12:03 Відповісти
Что то много стало в новостях етой дагестанской обезьяны. Его бы в зоопарк определить
показати весь коментар
05.05.2020 12:03 Відповісти
в какой зоопарк? ты голосовал чтобы эта "обезьяна" в раде сидела и законы принимала.
показати весь коментар
05.05.2020 12:05 Відповісти
А ты знаешь за кого я голосовал? Ето же вы наголосовали чтобы такие обезьяны пришли к власти. Ну теперь радуйтесь, я вас предупреждал все 5 лет. Вы же все верили Мародеру и рейтингам букмеккерских контор
показати весь коментар
05.05.2020 12:08 Відповісти
ну да. это мы тебе в штаны насрали чтобы ты выбрал зеленского. конечно
показати весь коментар
05.05.2020 12:15 Відповісти
Ошибаешься, в штаны вы себе насрали и никак не поймете..... Да и шо с вас, идиотов, взять.
показати весь коментар
05.05.2020 13:56 Відповісти
Парашенка винават в том, что тварит зеленский!!11
показати весь коментар
05.05.2020 14:56 Відповісти
Так вместе с ним и петушария твоего определим)
показати весь коментар
05.05.2020 12:06 Відповісти
давай лучше про воду в Крым расскажи чепушира Арахамия..........
показати весь коментар
05.05.2020 12:04 Відповісти
Або наприклад за нову ціну за електроенергію.
показати весь коментар
05.05.2020 12:05 Відповісти
Всё это напоминает "Временное правительство" и Учредительное собрание, накануне полного краха.
показати весь коментар
05.05.2020 12:04 Відповісти
Ніколи не кажи "ніколи"........
Особливо останнім часом, коли зацікавленість піндосів Україною значно знизилась.
показати весь коментар
05.05.2020 12:06 Відповісти
Ти хахол, кацап чи маланєц?
показати весь коментар
05.05.2020 12:22 Відповісти
Я українець.
Але не скачу і кастрюлю не ношу.
показати весь коментар
05.05.2020 12:25 Відповісти
Ясно-хахол.
показати весь коментар
05.05.2020 12:27 Відповісти
А може і троль: про акцію з каструлями на голові постійно згадують російська пропаганда, в Україні про цю одноднівну акцію давно забули, так що ти швидше брудний кацап, Жєня Стєпняков.
показати весь коментар
05.05.2020 12:29 Відповісти
То ;Андрій Смицький;. Проросійський тролль.
показати весь коментар
05.05.2020 12:42 Відповісти
каларадську стрічку носиш?
показати весь коментар
05.05.2020 12:28 Відповісти
воно скоріш за все вінтарогій свинособака
показати весь коментар
05.05.2020 12:28 Відповісти
100% -спалився однією фразою.
показати весь коментар
05.05.2020 12:30 Відповісти
Он просто понял, что от своры собак не отгавкаешься! А вас тут именно свора, а скорее псарня уродливых ПЕСыкив!
показати весь коментар
05.05.2020 13:59 Відповісти
А тепер пішов нах#й! (с)
показати весь коментар
05.05.2020 14:58 Відповісти
Дурашка соевая, я и так на нем... Только ноги свесил!
показати весь коментар
05.05.2020 16:30 Відповісти
У СН уже год, как нет четкой позиции. Поэтому позицию СН определяют именно эти крикуны.
показати весь коментар
05.05.2020 12:09 Відповісти
я не бачу сенсу взагалі в цитуванні арахамії. Жодне його слово нічого не варте
показати весь коментар
05.05.2020 12:12 Відповісти
Сегодня Ермак официально обратился к Европе и США с просьбой об отмене санкций против Рашки, молодца!
показати весь коментар
05.05.2020 12:12 Відповісти
Ермака,Зелєнський,Венедіктова,Арахамія це блогери.
показати весь коментар
05.05.2020 12:15 Відповісти
А Сивуха каже, що "президент Украины Владимир Зеленский преподнесет народу сюрприз" в інтерв'ю для Олесі Бацман з видання "Гордон", і головним досягненням преЗЕдента вважає "объединение страны ради смены курса".
До зеленського і слуг в Україні був курс на ЄС і НАТО.
показати весь коментар
05.05.2020 12:18 Відповісти
Обісцяний бомж роздає інтерв'ю по всій країні-це рівень цієї вдіади.
показати весь коментар
05.05.2020 12:21 Відповісти
Хватить вже прикриватись «людьмі із западай України»!!!! По-перше, це прикритий сепаратизм, а по друге, корупціонерів і на заході країни багато розвелось! Людина або патріот, або ні.
показати весь коментар
05.05.2020 12:20 Відповісти
поговоріть з ними дуже серйозно... (с) дякую.
показати весь коментар
05.05.2020 12:24 Відповісти
Зараз реванш називається "слуга народу".
показати весь коментар
05.05.2020 12:31 Відповісти
Не знаю как пророссийский, а прогрузинский уж точно свершится
показати весь коментар
05.05.2020 12:34 Відповісти
реванш Рачки в принципе не реален при любой власти
показати весь коментар
05.05.2020 12:52 Відповісти
Если бы так было, то собаки московские бы гавкали и выли так же, как и когда был порох при власти. Ну а раз не воют, значит все устраивает и все нормально.
показати весь коментар
05.05.2020 13:08 Відповісти
слив идет по плану
показати весь коментар
05.05.2020 13:54 Відповісти
и так понятно. Сперва китайцы сливают экономику многих стран, а потом под шумок деребан стоит такой, что аж слышно.
показати весь коментар
05.05.2020 17:34 Відповісти
А РЕВАНШ СИОНИСТСКОГО КОДЛА !?)
показати весь коментар
05.05.2020 13:15 Відповісти
Всех пропутинцев и заранцев-ПОВЕСИТЬ!
показати весь коментар
05.05.2020 13:24 Відповісти
Слуга урода скроена не по принципу партии, а по принципу регионального популизма у полудурков. Т.е. в ватном регионе эта "партия"- ватная, в нормальном- почти патриотическая. А значит, ни общей идеологии, ни общей политики у этого дерьма быть не может в принципе.
показати весь коментар
05.05.2020 13:33 Відповісти
всё верно сказал.
показати весь коментар
05.05.2020 13:38 Відповісти
они попросту разорвут человека, который, так сказать, подаст какие-то признаки реваншизма Источник: https://censor.net/n3193423

А, так вот куда сивоха делась...РРРазорвали!
показати весь коментар
05.05.2020 13:50 Відповісти
а разве бывает пророссиймский реванш в пророссийской партиии??
а коммунистический реванш в партии коммунистов???
да это саморазоблачение..))) оно вообще связно излагать способно???
показати весь коментар
05.05.2020 13:53 Відповісти
Как же классссссно горят Парахнявые пердаки.... Гори-гори ясно!
показати весь коментар
05.05.2020 14:02 Відповісти
До задниці "позиця фракції", якщо Ара Хамія сам визнає що, не здатен її контролювати.
показати весь коментар
05.05.2020 14:08 Відповісти
Тогда кто такой Ермак?
показати весь коментар
05.05.2020 14:12 Відповісти
Блогер, видимо. И будущий Герой России.
показати весь коментар
05.05.2020 14:38 Відповісти
И это говорит тот урожениц рф, который предлагал дать воду в Крым?
показати весь коментар
05.05.2020 14:24 Відповісти
Что же это за партия, которую могут перекричать пара её блогеров-членов? Не партия это, а просто стадо баранов.
показати весь коментар
05.05.2020 14:37 Відповісти
От тут треба йому вірити, "проросійського реваншу" серед депутатів у СН немає бо там немає українців і української державної позиції.
показати весь коментар
05.05.2020 16:28 Відповісти
От тут треба йому вірити, "проросійського реваншу" серед депутатів у СН немає бо там немає українців і української державної позиції.
показати весь коментар
05.05.2020 16:33 Відповісти
Реванш не в колі зелених, а в Україні через владу зелених. Народ, судячи з рейтингів, і не проти, або йому не до цього.
показати весь коментар
05.05.2020 19:38 Відповісти
 
 