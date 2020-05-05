Проросійський реванш у "Слузі народу" неможливий, нардепи, які найголосніше кричать, позицію фракції не висловлюють, - Арахамія

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про неможливість реваншу в Україні, поки ця партія при владі.

Про це він розповіла в інтерв'ю "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Мені взагалі те, що відбувається, не схоже на реванш. Тому що я знаю внутрішні настрої в партії - реванш неможливий", - заявив він.

За словами голови фракції, ті нардепи з неї, які "найголосніше кричать", не висловлюють позицію фракції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" Дмитрук і Леонов прийшли пом'янути загиблих сепаратистів в Одесі. ФОТО

"Ви орієнтуєтеся на тих небагатьох, які найголосніше кричать. Вони блогери. Всі їх читають і починають вважати, що їхня позиція - це позиція партії чи фракції. Це не так", - зазначив Арахамія.

Він підкреслив, що партія налаштована проукраїнськи.

"У мене як раз внутрішньо абсолютно немає ніякого занепокоєння, я розумію, наскільки проукраїнський настрій всередині партії. У нас із Західної України дуже багато людей, вони просто розірвуть людину, яка, так би мовити, подасть якісь ознаки реваншизму", - сказав глава фракції.