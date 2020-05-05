Проросійський реванш у "Слузі народу" неможливий, нардепи, які найголосніше кричать, позицію фракції не висловлюють, - Арахамія
Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про неможливість реваншу в Україні, поки ця партія при владі.
Про це він розповіла в інтерв'ю "НВ", інформує Цензор.НЕТ.
"Мені взагалі те, що відбувається, не схоже на реванш. Тому що я знаю внутрішні настрої в партії - реванш неможливий", - заявив він.
За словами голови фракції, ті нардепи з неї, які "найголосніше кричать", не висловлюють позицію фракції.
"Ви орієнтуєтеся на тих небагатьох, які найголосніше кричать. Вони блогери. Всі їх читають і починають вважати, що їхня позиція - це позиція партії чи фракції. Це не так", - зазначив Арахамія.
Він підкреслив, що партія налаштована проукраїнськи.
"У мене як раз внутрішньо абсолютно немає ніякого занепокоєння, я розумію, наскільки проукраїнський настрій всередині партії. У нас із Західної України дуже багато людей, вони просто розірвуть людину, яка, так би мовити, подасть якісь ознаки реваншизму", - сказав глава фракції.
Бо на передку він не був.
Плюс отмазьівающий кацапов от дтверчий на складах.
Отже, позиція фракції протилежна позиції Лероса, тобто позиція фракції - підтримка реваншу та корупції.
Особливо останнім часом, коли зацікавленість піндосів Україною значно знизилась.
Але не скачу і кастрюлю не ношу.
До зеленського і слуг в Україні був курс на ЄС і НАТО.
А, так вот куда сивоха делась...РРРазорвали!
а коммунистический реванш в партии коммунистов???
да это саморазоблачение..))) оно вообще связно излагать способно???