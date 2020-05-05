За добу нових випадків COVID-19 у ЗСУ не виявлено. Три позитивні результати військовослужбовців анульовані через помилки під час роздруківки аналізів ПЛР, - Командування Медсил

За минулу добу серед військовослужбовців Збройних сил України не виявлено нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

"На 7 ранку 5 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 38 осіб. Також за період пандемії одужали 40 осіб та 2 летальні випадки", - йдеться в повідомленні.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 268 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби, – 121 особа.

За минулу добу нових випадків інфікування на гостру респіраторну хвороби COVID-19 не зафіксовано.

"За повідомленням Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "ОДІКЛ" від 02.05.2020 р., під час друкування результантів аналізу ПЛР було помилково внесено позитивні результати щодо трьох військовослужбовців Харківської області, про яких ми повідомили у ранковому зведені 03.05.2020 р. Таким чином, кількість особового складу, що хворіє на гостру респіраторну хворобу COVID-19, зменшилася на три особи", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що за час пандемії у ЗС України загалом зареєстровано 80 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. На цей час хворіє 38 осіб, одужали 40 осіб, летальних випадків два.

"Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами. Залишайтеся вдома. Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни", - додали в пресслужбі.