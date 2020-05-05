У Києві за добу зафіксували 48 випадків COVID-19, одна людина померла, загалом 1583 особи захворіли, - Кличко

За минулу добу в Києві зафіксували 48 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У столиці за минулу добу - ще плюс 48 осіб, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус. Серед них двоє медиків. Один випадок - летальний. Сьогодні в Києві вже 1583 підтверджені випадки захворювання на COVID-19. З них 28 осіб померли", - розповів він.

Серед захворілих: 22 жінки віком від 18 до 73 років і дівчинка, якій 13 років. А також 22 чоловіки від 25 до 81 року і троє хлопчиків - 4, 12 і 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Решта - лікуються вдома під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 11 киян. Загалом видужали - 91 особа.

Також читайте: Мери міст не відкидають, що підуть на вибори як проєкт представників місцевого самоврядування, - Кличко