Ще в одному гуртожитку Києва зафіксували COVID-19, інфікований лікується на самоізоляції, - Кличко

Ще в одному гуртожитку столиці - на вулиці Борщагівській - виявили хворого на коронавірус. Він зараз лікується на самоізоляції за межами гуртожитку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Вчора, вже ввечері, виявили хворого в гуртожитку на вулиці Борщагівській. Він зараз лікується на самоізоляції поза межами гуртожитку. 9-ти особам, що контактували з інфікованим, зробили ПЛР-тести та забезпечили медичний нагляд", - зазначив він.

Кличко також розповів про ситуацію в двох інших гуртожитках Києва, де минулого тижня виявили хворих на коронавірус.

В одному з них зафіксували 5 випадків. Із них 4 особи лікуються в стаціонарі Олександрівської лікарні. Одна людина - на самоізоляції поза межами гуртожитку. А в приміщенні гуртожитку сьогодні на карантині перебуває 121 людина. Там посилили заходи з дезінфекції. Медики постійно оглядають мешканців гуртожитку. Також виявлені всі, хто контактував з хворими.

"У другому гуртожитку, про який ми повідомляли, і який теж закрили на карантин, – один випадок захворювання на коронавірус. Людина перебуває на режимі самоізоляції. Загальна кількість зареєстрованих мешканців гуртожитку – 317 осіб. Також встановлене коло людей, які мали контакти з хворим", - додав Кличко.

За його словами, в усіх приміщеннях загального користування – в коридорах, на сходових клітинах, у холах гуртожитку здійснили заходи із дезінфекції. І щодня там відбувається санобробка. Контролюючі органи відслідковують ситуацію.

