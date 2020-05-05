УКР
Новини
4 366 21

Рішення Уряду у сфері енергетики не є політичним, а продиктовано об'єктивною ситуацією на ринку, - експерти

Рішення НКРЕКП щодо регулювання ринку електроенергії, а також затвердження нового енергетичного балансу обумовлені специфікою ринку в Україні та тенденціями глобального спаду промвиробництва.

Про це в ефірі телеканалу "Перший діловий" повідомив експерт Центру Разумкова Віктор Логацький, повідомляє Gazeta.ua.

На його думку, затверджений Кабміном енергетичний баланс не містить жодних зловживань.

"Уряд затвердив новий баланс виробництва електроенергії, де зменшено приблизно на 10 млрд КВТ/год обсяг виробництва електроенергії до кінця року . Це стосується як атомних, так і теплових електростанцій – приблизно на 3,6 млрд кВт/год. Тобто – втрачають усі", - вважає експерт.

За його словами: кризова ситуація на ринку електроенергії склалася не сьогодні, адже ринок електроенергії було введено зі значними адміністративними обмеженнями.

"Це не дало ринку вільно розвиватися. В результаті виникли диспропорції, тому НКРЕКП не лишалося нічого, окрім як ухвалити таке рішення. Воно і було ухвалено. Справа в тому, що у нас структура генерації на фоні зниження попиту на електроенергію говорить про те, що не вистачає маневрових потужностей для того, щоб "загнуздати" зелену енергію. Щоб вона могла, наскільки вона вироблена, споживатися ринком. Цінові диспропорції спричинили кризу неплатежів – близько 12 млрд грн, яка ще не врегульована з часів минулої кризи", – роз'яснив експерт причину застосування оновленого балансу на ринку електроенергії.

Аналітик ринку електроенергії Дмитро Сидоров, відповідаючи на запитання, наголосив, що рішення НКРЕКП має об'єктивний характер і в принципі не може бути пов'язане з інтересами великих гравців на ринку електроенергії. На його думку, рішення Нацкомісії обумовлене тим, що "електрична енергія, яка виробляється з відновлювальних джерел на ринку продавалась за низькою ціною".

"Підприємство - "Гарантований покупець" працювало з дефіцитом, мільярдні дефіцити прогнозуються і цього року. Щоб стабілізувати цю ситуацію та ціни на електричну енергію на оптовому ринку, в сегменті були ухвалені поступові рішення щодо підвищення верхньої межі продажу. Це не означає, що вона продається дорого. Навпаки, це означає, що у підприємства є можливість продавати цю електроенергію за різними цінами – починаючи від 10 грн за МВт(1 к за КВТ) і закінчуючи 1,5 грн за кВт. Отже, підприємство продає цю електроенергію з розбивкою різними опціями за різними цінами, які складаються на ринку, як підприємство вбачає за доцільне її продавати саме в цю добу", - резюмував Сидоров.

Автор: 

енергетика (2698) НКРЕКП (1837)
Топ коментарі
+19
главное, чтобы ахметов не понес убытков
05.05.2020 12:33 Відповісти
+11
" утвержденный Кабмином энергетический баланс не содержит никаких злоупотреблений"
А хто командує Кабміном? Ахметівське протяже.
05.05.2020 12:35 Відповісти
+11
То есть, в условиях сокращения потребления электроэнергии и экономического кризиса, энергетики хотят сохранить свои доходы не за счет сокращения персонала и оптимизации расходов, а за счет повышения цен. ХитрО !
05.05.2020 12:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
сообщил эксперт Центра Разумкова Виктор Логацкий Ну тоді все зрозуміло.
05.05.2020 12:33 Відповісти
цей "центр" треба перейменувати у "центр недоразумкова"
05.05.2020 12:39 Відповісти
Не только Ахметов, но и его сывочолый бизнес-партньор
https://www.google.com/amp/s/gordonua.com/amp/ukr/news/politics/-leshchenko-poroshenko-stav-faktichnim-spivvlasnikom-kompaniji-dtek-ahmetova-213543.html Порошенко став фактичним співвласником компанії ДТЕК Ахметова
05.05.2020 12:42 Відповісти
Я так бачу вам грошенят підкинули)
05.05.2020 12:48 Відповісти
ВІдсос ахметці зараховано
05.05.2020 18:49 Відповісти
бабло пабіждаєть зло...
05.05.2020 12:38 Відповісти
Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии.
https://uainfo.org/blognews/1583971319-ahmetov-prodaet-zapadnoy-ukraine-***************-na-75-dorozhe-.html
05.05.2020 12:38 Відповісти
Ахметов, при всем к нему неуважению,не продает электроэнэргию потребителям. Продает государственный посредник по установленным ему, госорганом тарифам. Поэтому по поводу цены на западной или восточной Украине- обращаться в кабинет министров Зеленского.
показати весь коментар
05.05.2020 13:02 Відповісти
багато слів "иксперда" виключно для того, щоб виправдати чергове підвищення цін на електрику.
Хто може пояснити, чому у сусідніх странах електрична енергія коштує дешевше, ніж у нас? Може, це пов'язано з великими апетитами рінатлеонідичей та дніпровських бородатих бабусь? Бо якось дивно виходить: виробництво електрики є збитковим, промпідприємства платят попередню оплату, ціни постійно збільшуються, рінатка зубожіє .. та прикупляє собі королівську резиденцію на Лазурному березі.
05.05.2020 12:39 Відповісти
Как-то стремно звучит , особенно с подачи зеко манды . На карантине не пользуются ээ? И почему самую перспективную и Дешёвую атомную убивают в угоду угольно- доисторической дтэк?
05.05.2020 12:42 Відповісти
Разрешите вопрос. Какой, извините за выражение, "рынок" ?
05.05.2020 12:46 Відповісти
"Потрудитесь обьяснить-кто на ком стоял?" Журналист перепечатал сообщение не вникая в его суть,да еще возможно извратил эту суть до неузнаваемости.
05.05.2020 12:57 Відповісти
Во многих европейских странах цены на электроэнергию на 13 апреля стали отрицательными. Об этом свидетельствуют данные европейской энергетической бирже Nord Pool (объединяет 13 рынков в Европе, преимущественно в северной части) и данные венгерской энергетической биржи HUPH по ценам на сутки вперед, https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/04/13/659286/ информирует портал epravda.com.ua.
Так, по данным Nord Poll, среднесуточная цена на электроэнергию во Франции, Германии, Нидерландах и Бельгии 13 апреля будет отрицательной
Такую же динамику демонстрируют восточноевропейские страны. В частности, отрицательные цены на 13 апреля установлены в Чехии и Словакии, что является нетипичным для рабочих дней.
В общем, это не первый случай, когда цены на электроэнергию в отдельных странах могут быть отрицательными, но, как правило, это бывает в выходные или в праздничные дни, например, во время рождественских праздников в декабре.
По данным ГП "Оператор рынка", в Украине средневзвешенные цены "рынка на сутки вперед" и внутреннесуточном рынке составляли 1218 грн за МВт-ч и 776 грн
05.05.2020 13:01 Відповісти
Лапша яичная Ахметовская высший сорт,но нарид же Зеленского поддерживает 47% считает ,что все отлично😁
05.05.2020 13:02 Відповісти
Зелёная энергия и тепловая генерация принадлежат одной компании - ДТЕК! Ну и пусть она маневрирует своими блоками, компенсируя зелёные дефициты. У Ахметова есть принципы - доходы-мне, убытки государству. И не надо аналитикам позориться - все и так очевидно.
05.05.2020 14:29 Відповісти
ахметовские регуляторы снова натянут украинский народ ,как в прошлый раз,когда "беглый" скостерил грабителю украинского народа 25 лярдов задолженности
05.05.2020 14:38 Відповісти
А експерти на офіційній зарплаті в Ахметова?
05.05.2020 15:13 Відповісти
Треп с надуманной причиной
05.05.2020 15:55 Відповісти
 
 