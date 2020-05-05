Рішення Уряду у сфері енергетики не є політичним, а продиктовано об'єктивною ситуацією на ринку, - експерти

Рішення НКРЕКП щодо регулювання ринку електроенергії, а також затвердження нового енергетичного балансу обумовлені специфікою ринку в Україні та тенденціями глобального спаду промвиробництва.

Про це в ефірі телеканалу "Перший діловий" повідомив експерт Центру Разумкова Віктор Логацький, повідомляє Gazeta.ua.

На його думку, затверджений Кабміном енергетичний баланс не містить жодних зловживань.

"Уряд затвердив новий баланс виробництва електроенергії, де зменшено приблизно на 10 млрд КВТ/год обсяг виробництва електроенергії до кінця року . Це стосується як атомних, так і теплових електростанцій – приблизно на 3,6 млрд кВт/год. Тобто – втрачають усі", - вважає експерт.

За його словами: кризова ситуація на ринку електроенергії склалася не сьогодні, адже ринок електроенергії було введено зі значними адміністративними обмеженнями.

"Це не дало ринку вільно розвиватися. В результаті виникли диспропорції, тому НКРЕКП не лишалося нічого, окрім як ухвалити таке рішення. Воно і було ухвалено. Справа в тому, що у нас структура генерації на фоні зниження попиту на електроенергію говорить про те, що не вистачає маневрових потужностей для того, щоб "загнуздати" зелену енергію. Щоб вона могла, наскільки вона вироблена, споживатися ринком. Цінові диспропорції спричинили кризу неплатежів – близько 12 млрд грн, яка ще не врегульована з часів минулої кризи", – роз'яснив експерт причину застосування оновленого балансу на ринку електроенергії.

Аналітик ринку електроенергії Дмитро Сидоров, відповідаючи на запитання, наголосив, що рішення НКРЕКП має об'єктивний характер і в принципі не може бути пов'язане з інтересами великих гравців на ринку електроенергії. На його думку, рішення Нацкомісії обумовлене тим, що "електрична енергія, яка виробляється з відновлювальних джерел на ринку продавалась за низькою ціною".

"Підприємство - "Гарантований покупець" працювало з дефіцитом, мільярдні дефіцити прогнозуються і цього року. Щоб стабілізувати цю ситуацію та ціни на електричну енергію на оптовому ринку, в сегменті були ухвалені поступові рішення щодо підвищення верхньої межі продажу. Це не означає, що вона продається дорого. Навпаки, це означає, що у підприємства є можливість продавати цю електроенергію за різними цінами – починаючи від 10 грн за МВт(1 к за КВТ) і закінчуючи 1,5 грн за кВт. Отже, підприємство продає цю електроенергію з розбивкою різними опціями за різними цінами, які складаються на ринку, як підприємство вбачає за доцільне її продавати саме в цю добу", - резюмував Сидоров.