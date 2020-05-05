COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дніпровському районі. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дніпровському районі.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський - +1 (загалом 145)

- Дарницький - +5 (261)

- Деснянський - +2 (135)

- Дніпровський - +9 (149)

- Оболонський - +7 (113)

- Печерський - +3 (336)

- Подільський - +3 (75)

- Святошинський - +8 (97)

- Солом'янський - +5 (153)

- Шевченківський - +5 (119)

