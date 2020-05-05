УКР
COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дніпровському районі. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дніпровському районі.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський - +1 (загалом 145)
- Дарницький - +5 (261)
- Деснянський - +2 (135)
- Дніпровський - +9 (149)
- Оболонський - +7 (113)
- Печерський - +3 (336)
- Подільський - +3 (75)
- Святошинський - +8 (97)
- Солом'янський - +5 (153)
- Шевченківський - +5 (119)

Все сидят на шашлыках на дачах в Дарницком районе.
05.05.2020 12:43 Відповісти
Які шашлики? Всі зубожіли від карантину.
05.05.2020 12:44 Відповісти
Зубожілі залишилися в Києві.
05.05.2020 12:48 Відповісти
Приводили цитату какого-то средневекового миссионера что-ли: В Киеве 400 церквей.....

Ну и я перефразирую цитату выдуманного чувака: Ну шо, Киев, помогли тебе твои церкви?
(а ведь на такую кучу бабла мона было оседлать лучших коней(или лошадей) для всех мужей, обучить, выдать доспехи и отбросить монголотартаринов. Но нет, мы лучше поползаем перед смешными фресками да полижем сотую копию "плащаницы", а там - Бох подлости(Яхве) пусть разбирается - почему гои должны избегнуть участи всех прочих перед лицом язычников....
Ну реально смешно то.
05.05.2020 12:45 Відповісти
А народ вже ігнорує небезпеку та здебільшого не носить маски.
05.05.2020 12:46 Відповісти
Процент захворюваності у Києві від загальної кількості населення (беремо 3 млн 500 тис) складає 0,05%.
05.05.2020 12:53 Відповісти
Найбільше хворих серед мешканців багатих Печерських пагорбів.
05.05.2020 12:55 Відповісти
Просто там большая тестированность
05.05.2020 14:14 Відповісти
 
 