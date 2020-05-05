3 103 8
COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дніпровському районі. КАРТА
За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дніпровському районі.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Голосіївський - +1 (загалом 145)
- Дарницький - +5 (261)
- Деснянський - +2 (135)
- Дніпровський - +9 (149)
- Оболонський - +7 (113)
- Печерський - +3 (336)
- Подільський - +3 (75)
- Святошинський - +8 (97)
- Солом'янський - +5 (153)
- Шевченківський - +5 (119)
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну и я перефразирую цитату выдуманного чувака: Ну шо, Киев, помогли тебе твои церкви?
(а ведь на такую кучу бабла мона было оседлать лучших коней(или лошадей) для всех мужей, обучить, выдать доспехи и отбросить монголотартаринов. Но нет, мы лучше поползаем перед смешными фресками да полижем сотую копию "плащаницы", а там - Бох подлости(Яхве) пусть разбирается - почему гои должны избегнуть участи всех прочих перед лицом язычников....
Ну реально смешно то.