Карантин не пом'якшили б, якби підприємці не вийшли на протест, - Порошенко

Представники малого і середнього бізнесу, які під час карантину залишилися без доходів, мають законне право на підтримку від держави просто зараз, а не після закінчення карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий Президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

Він зауважив, що рішення про пом’якшення карантину було ухвалене під тиском акцій протесту представників бізнесу, а не через медичні показання.

"Якби підприємці не вийшли на протест, якби люди не протестували проти закриття ринків, я впевнений, що цього рішення не було б… Чи знаєте ви, що у сфері обслуговування 42 % підприємств, які були зареєстровані, подали заяви на ліквідацію. Людям, які там працювали, не буде куди повертатися", – наголосив Порошенко.

"Про яке створення нових робочих місць ви зараз говорите, коли сотні тисяч працівників звільняються з роботи і зараз стають у довгу чергу на отримання хоча б декількох тисяч допомоги з безробіття. Коли ухвалюються подібні рішення, то ми точно маємо розглядати баланс – шкода карантину для економіки і соціальної політики. На сьогодні 52% людей заявили під час опитування, що вони більше не мають коштів за що жити", – додав.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд відклав розгляд справи про вклади Суркісів у "Приватбанку" через тиск з боку деяких осіб, зокрема Венедіктової. ДОКУМЕНТ

За словами Порошенка, малий та середній бізнес – вони в першу чергу потребують допомоги, бо самозайняті – працівники ринків, крамниць – вони працювали і самі себе забезпечували роботою.

"Відтермінуйте їм сплату тих платежів, які не залежать від результатів діяльності. Бо ПДВ вони не будуть платити, в них не буде вхідного ПДВ. Але оренду, податок на землю, податок на майно, відсотки за кредитами перенесіть їх на час закінчення карантину. Це те, чого вони чекають. На сьогодні це є абсолютно в можливостях для бюджету, і це лише перший крок. Сказати, що ми будемо робити це, коли карантин закінчиться, – це порушення закону. Бо уряд, безумовно, має право запроваджувати карантин. І всі зобов’язані виконувати рішення уряду. Але уряд має компенсувати і нести відповідальність за реалізацію своїх рішень", – зазначив лідер" Європейської Солідарності".

Він навів приклад, як в інших країнах Європи організовують роботу малого бізнесу, зокрема, у сфері послуг в умовах епідемії. "Іспанія від сьогодні починає пом’якшення карантину. Заклади громадського харчування, побутові майстерні та інші. Вони видають спеціальний сертифікат. Там виписані спеціальні вимоги, і кожен власник б’ється, щоб у нього цей сертифікат не відібрали. Він зберігає необхідну відстань, максимальну кількість відвідувачів, всі необхідні засоби захисту. Беріть на озброєння, я готовий це передати. Запроваджуйте різні засоби", - додав Порошенко.

Читайте: Необхідно робити 30 тис. тестів на COVID-19, якщо лабораторій бракує, то скажіть - я привезу, - Порошенко