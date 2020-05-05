УКР
Карантин не пом'якшили б, якби підприємці не вийшли на протест, - Порошенко

Карантин не пом'якшили б, якби підприємці не вийшли на протест, - Порошенко

Представники малого і середнього бізнесу, які під час карантину залишилися без доходів, мають законне право на підтримку від держави просто зараз, а не після закінчення карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий Президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

Він зауважив, що рішення про пом’якшення карантину було ухвалене під тиском акцій протесту представників бізнесу, а не через медичні показання.

"Якби підприємці не вийшли на протест, якби люди не протестували проти закриття ринків, я впевнений, що цього рішення не було б… Чи знаєте ви, що у сфері обслуговування 42 % підприємств, які були зареєстровані, подали заяви на ліквідацію. Людям, які там працювали, не буде куди повертатися", – наголосив Порошенко.

"Про яке створення нових робочих місць ви зараз говорите, коли сотні тисяч працівників звільняються з роботи і зараз стають у довгу чергу на отримання хоча б декількох тисяч допомоги з безробіття. Коли ухвалюються подібні рішення, то ми точно маємо розглядати баланс – шкода карантину для економіки і соціальної політики. На сьогодні 52% людей заявили під час опитування, що вони більше не мають коштів за що жити", – додав.

За словами Порошенка, малий та середній бізнес – вони в першу чергу потребують допомоги, бо самозайняті – працівники ринків, крамниць – вони працювали і самі себе забезпечували роботою.

"Відтермінуйте їм сплату тих платежів, які не залежать від результатів діяльності. Бо ПДВ вони не будуть платити, в них не буде вхідного ПДВ. Але оренду, податок на землю, податок на майно, відсотки за кредитами перенесіть їх на час закінчення карантину. Це те, чого вони чекають. На сьогодні це є абсолютно в можливостях для бюджету, і це лише перший крок. Сказати, що ми будемо робити це, коли карантин закінчиться, – це порушення закону. Бо уряд, безумовно, має право запроваджувати карантин. І всі зобов’язані виконувати рішення уряду. Але уряд має компенсувати і нести відповідальність за реалізацію своїх рішень", – зазначив лідер" Європейської Солідарності".

Він навів приклад, як в інших країнах Європи організовують роботу малого бізнесу, зокрема, у сфері послуг в умовах епідемії. "Іспанія від сьогодні починає пом’якшення карантину. Заклади громадського харчування, побутові майстерні та інші. Вони видають спеціальний сертифікат. Там виписані спеціальні вимоги, і кожен власник б’ється, щоб у нього цей сертифікат не відібрали. Він зберігає необхідну відстань, максимальну кількість відвідувачів, всі необхідні засоби захисту. Беріть на озброєння, я готовий це передати. Запроваджуйте різні засоби", - додав Порошенко.

бізнес (2125) карантин (18172) Порошенко Петро (15233) малий бізнес (284) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+30
Навіщо ти так про бабу йулю....
показати весь коментар
05.05.2020 12:47 Відповісти
+19
А если бы ещё протестом выгнали зелёных мразей, глядишь и жить бы лучше стали бы.
показати весь коментар
05.05.2020 12:46 Відповісти
+17
Кульгава качка,вже ніколи не переможе,навіщо постити цього лузера?
показати весь коментар
05.05.2020 12:45 Відповісти
Пока ты не ответишь на свои демагогические заявления, сказав - что тебя устраивает из того, что делает твой Зелемойский или не устраивает, меня только штрафуют.
показати весь коментар
05.05.2020 14:46 Відповісти
Ти тут цілодобово строчиш. Йди хоч чайку попий.
показати весь коментар
05.05.2020 14:49 Відповісти
Не могу не спать не есть пока ты не ответишь на вопрос - Что тебя устраивает из того, что твой Моника делает, а что - нет, а пока ожидаю - вторую утилиту в Delphi написал и пару чертежей сделал.
показати весь коментар
05.05.2020 14:52 Відповісти
Сміття винеси.
показати весь коментар
05.05.2020 14:54 Відповісти
А я то думав, що ти бувший Петін шофер, бо просто млієш за ним.
показати весь коментар
05.05.2020 14:57 Відповісти
Мог бы проявить свой несравненный ум и спросить у меня, чтобы поймать на брехзне, что-то о Delphi или Компас-3D или ты специалист только в выносе мусора?
показати весь коментар
05.05.2020 15:11 Відповісти
Чого ж ти тоді так голосиш за Петькою? Культ особистості Сталіна пам`ятаєш?
показати весь коментар
05.05.2020 15:53 Відповісти
Разве!? Я всего лишь спросил у тебя - Что тебя устраивает, а что не устраивает из того, что делает твой Моника?
Может это ты на youtube комментарий оставил - "На чью мельницу воду льёте?" под видио, на котором рассказывали о ситуации в экономике паРаши?
Так ответишь или нет или я "порохобот" потому, что задаю неудобный вопрос?
показати весь коментар
05.05.2020 16:00 Відповісти
и республика у тебя своя нибось?
показати весь коментар
05.05.2020 14:40 Відповісти
Карантин не пом'якшили б, якби підприємці не вийшли на протест, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8912
показати весь коментар
05.05.2020 13:37 Відповісти
Вот нахрена врать.Провели накануне соцопрос, выяснили что писец подкрался незаметно. Народ готов к восстанию, начали отыгрывать назад. Ну барыга как всегда...брэше и краснеет. Наверное забыл свою любимую фразу "Повоняют и заткнутся"
показати весь коментар
05.05.2020 13:41 Відповісти
діагноз? совок совка по совку...

https://twitter.com/iddqd_ua

https://twitter.com/iddqd_ua Рукопожатий Офшор™ https://twitter.com/iddqd_ua @iddqd_ua https://twitter.com/iddqd_ua/status/1249081448860209152 12 апр.

Совок був побудований на «класовій бурьбє», а зовсім точно якщо, то на «класовій» ненависті, помноженій на досвід дати бидлу пустити кров «а тьі чьто, умньій да?» і солодкій пам'яті про «раскулачіваніє» (гвалтування і вбивства опустимо) замість довгого шляху (через освіту).

Совок перекроював історію протягом усього свого існування через репресії, масові вбивства і голодомори. А те що неможливо було виїбати, вбити, з'їсти, висрати, спалити і закопати - висміювалось. Приклад - недоступна для більшості освіта (мовляв, церковно-приходські школи хіба були доступні). Але викладати в них часто густо йшли дійсно видатні молоді люди свого часу, жертвуючи власними можливостями та майбутнім, хоч з фінансуванням цього напрямку більшу частину часу було _нє очєнь_, натурально подвіг без перебільшення, який совком був невільований до анекдотично-снісходітєльного, в тому числі, щоб підкреслити "недосяжну висоту совєцької освіти" (наочний рівень якої наразі люто вьісмеівают надіванньіє хєйтерьі, да).
Давайте я нагадаю вам більш близький у часі варіант: Клуп вісьольіх і нохоччівьіх, хрустальная сава. Знатокі, етакий рафінований образ «********* інтілігєнта па-савєцкі» у пацаватих кастюмах, хамовато-охуївші всю дорогу бидло«знатокі», що «ігралі протєв тілізрітілєй», простих рабочіх парнєй з норота і всіляко їх принижували по дорозі. Це щоб бидло пам'ятало «класового ворога».
Я до чого? Навіть якщо Зеленський буде срати прямо в рот своєму лохторату (вже), пороти, косячити, вести до дефолту, здавати країну русні - він свой. Кров від крові бидлан. Він може помилятись, його тра захищати, прощати і жаліти як самого себе. Туше блдь.
показати весь коментар
05.05.2020 13:43 Відповісти
Землю-крестьянам
Фабрики-рабочим
Всем женщинам- по мужику
Мужикам- по Мерседесу
Каждому украинцу - по сто тысяч долларов
Каждому студенту - по отдельной квартире

Ваш Ганс Христиан Порошенко
показати весь коментар
05.05.2020 14:07 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2020 14:45 Відповісти
Признался, что занят дестабилизацией страны изнутри
показати весь коментар
05.05.2020 14:15 Відповісти
Я правильно понимаю Петра - Не бедные имеют законное право на компенсацию прямо сейчас. А как с обычным гражданином? Ограничимся тревогой и озабоченностью? Отдельно от всего смущает слово - законное. Повторно предлагаю справедливый вариант - большой бизнес, который работает, обложить дополнительным налогом и возместить убытки мелкому.Пусть бизнесмены поделятся. Хотя и не удивлюсь, если Пётр заявит, что его дети два дня не ели хлеба.Также вижу, что Пётр резко изменил свои целевые группы для агитации. Как оказалось от маргиналов толку нет.
показати весь коментар
05.05.2020 15:03 Відповісти
ПОРОШЕНКО! А ГДЕ ТВОИ 144 РЕФОРМЫ??????? ИЛИ У БАРЫГИ УВЕЛИЧИЛОСЬ ЕГО ВОРОВСТВО 144РАЗА??????????? НА ТЕБЯ УЖЕ ВСЕХТОШНИТ СМОТРЕТЬ-ПИТРИОТ ТЫ НАШ!!!!!!!!!
показати весь коментар
05.05.2020 15:53 Відповісти
И, главное, я надеялась после выборов больше не слышать фамилий: ляшко, порошенко, медведчук, бойко и тд.
Но нет, они неугомонные. Не заткнешь.
И, как назло, санврач тоже по фамилии Ляшко, приходится и дальше слышать эту фамилию, хотя он и не виноват.
показати весь коментар
05.05.2020 16:14 Відповісти
А мы, украинцы, тоже постоянно говорили властям, в том числе при порошенко, что надо бы бороться с коррупцией, и тоже ссылались на опыт европейских стран.
Но разве нас кто-нибудь слышал?
А вот теперь и пожинаем плоды их безделья.
Если плохо, то везде. Кроме крупного бизнеса олигархов, которым при любой власти было хорошо.
Надо было не магазины Рошен везде растыкивать, а делать настоящие реформы.
показати весь коментар
05.05.2020 16:09 Відповісти
Мало того!Если бы наши предприниматели не вышли на протест,то карантин не смягчили бы и в других странах.Та,шо там странах!Смягчение карантина,замечено и в других Галактиках!Солнце наконец,светило в полную силу,бо сняло маску,яка закрывала половину его света.И это всё,благодаря протесту украинских предпринимателей.Слава украинским предпринимателям!-слышны со всех уголков Вселенной.
Карантин не пом'якшили б, якби підприємці не вийшли на протест, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8699
показати весь коментар
05.05.2020 16:36 Відповісти
Уррра, пєтюня обісрався...ой, обізвався..
Тепер порошкоподібні обдрочаться по повній))
Хоча коментів тільки декілька..
ЄСанутих батя не цікавить, вони на інших новинах дризцякують рідким проносом))
показати весь коментар
05.05.2020 19:31 Відповісти
Недели через 3 шоколадные свиньи завизжат, что никакой эпидемии вообще не было. Все придумала власть, чтобы закрутить гайки и отмыть бабло.
показати весь коментар
05.05.2020 21:26 Відповісти
Пятый Президент Украины и зеленое полшестого))) как небо и земля...
показати весь коментар
05.05.2020 22:20 Відповісти
Порох- какой же ОНО ОМЕРЗИТЕЛЬНОЕ!!!!
показати весь коментар
06.05.2020 06:40 Відповісти
Ватник - Пепа иди в нору и не высовывайся .Зе - порохоботы фас !
показати весь коментар
06.05.2020 12:15 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 