Карантин не пом'якшили б, якби підприємці не вийшли на протест, - Порошенко
Представники малого і середнього бізнесу, які під час карантину залишилися без доходів, мають законне право на підтримку від держави просто зараз, а не після закінчення карантину.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий Президент України і лідер політсили Петро Порошенко.
Він зауважив, що рішення про пом’якшення карантину було ухвалене під тиском акцій протесту представників бізнесу, а не через медичні показання.
"Якби підприємці не вийшли на протест, якби люди не протестували проти закриття ринків, я впевнений, що цього рішення не було б… Чи знаєте ви, що у сфері обслуговування 42 % підприємств, які були зареєстровані, подали заяви на ліквідацію. Людям, які там працювали, не буде куди повертатися", – наголосив Порошенко.
"Про яке створення нових робочих місць ви зараз говорите, коли сотні тисяч працівників звільняються з роботи і зараз стають у довгу чергу на отримання хоча б декількох тисяч допомоги з безробіття. Коли ухвалюються подібні рішення, то ми точно маємо розглядати баланс – шкода карантину для економіки і соціальної політики. На сьогодні 52% людей заявили під час опитування, що вони більше не мають коштів за що жити", – додав.
За словами Порошенка, малий та середній бізнес – вони в першу чергу потребують допомоги, бо самозайняті – працівники ринків, крамниць – вони працювали і самі себе забезпечували роботою.
"Відтермінуйте їм сплату тих платежів, які не залежать від результатів діяльності. Бо ПДВ вони не будуть платити, в них не буде вхідного ПДВ. Але оренду, податок на землю, податок на майно, відсотки за кредитами перенесіть їх на час закінчення карантину. Це те, чого вони чекають. На сьогодні це є абсолютно в можливостях для бюджету, і це лише перший крок. Сказати, що ми будемо робити це, коли карантин закінчиться, – це порушення закону. Бо уряд, безумовно, має право запроваджувати карантин. І всі зобов’язані виконувати рішення уряду. Але уряд має компенсувати і нести відповідальність за реалізацію своїх рішень", – зазначив лідер" Європейської Солідарності".
Він навів приклад, як в інших країнах Європи організовують роботу малого бізнесу, зокрема, у сфері послуг в умовах епідемії. "Іспанія від сьогодні починає пом’якшення карантину. Заклади громадського харчування, побутові майстерні та інші. Вони видають спеціальний сертифікат. Там виписані спеціальні вимоги, і кожен власник б’ється, щоб у нього цей сертифікат не відібрали. Він зберігає необхідну відстань, максимальну кількість відвідувачів, всі необхідні засоби захисту. Беріть на озброєння, я готовий це передати. Запроваджуйте різні засоби", - додав Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Может это ты на youtube комментарий оставил - "На чью мельницу воду льёте?" под видио, на котором рассказывали о ситуации в экономике паРаши?
Так ответишь или нет или я "порохобот" потому, что задаю неудобный вопрос?
https://twitter.com/iddqd_ua
https://twitter.com/iddqd_ua Рукопожатий Офшор™ https://twitter.com/iddqd_ua @iddqd_ua https://twitter.com/iddqd_ua/status/1249081448860209152 12 апр.
Совок був побудований на «класовій бурьбє», а зовсім точно якщо, то на «класовій» ненависті, помноженій на досвід дати бидлу пустити кров «а тьі чьто, умньій да?» і солодкій пам'яті про «раскулачіваніє» (гвалтування і вбивства опустимо) замість довгого шляху (через освіту).
Совок перекроював історію протягом усього свого існування через репресії, масові вбивства і голодомори. А те що неможливо було виїбати, вбити, з'їсти, висрати, спалити і закопати - висміювалось. Приклад - недоступна для більшості освіта (мовляв, церковно-приходські школи хіба були доступні). Але викладати в них часто густо йшли дійсно видатні молоді люди свого часу, жертвуючи власними можливостями та майбутнім, хоч з фінансуванням цього напрямку більшу частину часу було _нє очєнь_, натурально подвіг без перебільшення, який совком був невільований до анекдотично-снісходітєльного, в тому числі, щоб підкреслити "недосяжну висоту совєцької освіти" (наочний рівень якої наразі люто вьісмеівают надіванньіє хєйтерьі, да).
Давайте я нагадаю вам більш близький у часі варіант: Клуп вісьольіх і нохоччівьіх, хрустальная сава. Знатокі, етакий рафінований образ «********* інтілігєнта па-савєцкі» у пацаватих кастюмах, хамовато-охуївші всю дорогу бидло«знатокі», що «ігралі протєв тілізрітілєй», простих рабочіх парнєй з норота і всіляко їх принижували по дорозі. Це щоб бидло пам'ятало «класового ворога».
Я до чого? Навіть якщо Зеленський буде срати прямо в рот своєму лохторату (вже), пороти, косячити, вести до дефолту, здавати країну русні - він свой. Кров від крові бидлан. Він може помилятись, його тра захищати, прощати і жаліти як самого себе. Туше блдь.
Фабрики-рабочим
Всем женщинам- по мужику
Мужикам- по Мерседесу
Каждому украинцу - по сто тысяч долларов
Каждому студенту - по отдельной квартире
Ваш Ганс Христиан Порошенко
Но нет, они неугомонные. Не заткнешь.
И, как назло, санврач тоже по фамилии Ляшко, приходится и дальше слышать эту фамилию, хотя он и не виноват.
Но разве нас кто-нибудь слышал?
А вот теперь и пожинаем плоды их безделья.
Если плохо, то везде. Кроме крупного бизнеса олигархов, которым при любой власти было хорошо.
Надо было не магазины Рошен везде растыкивать, а делать настоящие реформы.
Тепер порошкоподібні обдрочаться по повній))
Хоча коментів тільки декілька..
ЄСанутих батя не цікавить, вони на інших новинах дризцякують рідким проносом))