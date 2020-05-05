УКР
Новини
Зростання економіки України на 8-9% можливе за умови річного кредитування підприємців хоча б на 400 млрд грн, - Петрашко

Українська система має видавати підприємцям кредитів на 400 млрд грн на рік.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко в прямому ефірі "Свободи слова" на каналі ICTV.

"Жодна країна не придумала жити без банків і без кредитування. Тому масовий доступ до фінансування є одним із дієвих механізмів розвитку економіки. Але кредитування не під 20% і не якимось окремим секторам, а кожен український підприємець повинен мати доступ до цього фінансування. Українська система має видавати підприємцям кредитів на рік хоча б на 400 млрд грн для того, щоб ми мали зростання економіки у 8%", - зазначив міністр.

За його словами, зараз відбуваються переговори з міжнародними партнерами, щоб створити спеціальний фонд, де держава дасть 50%, а ефект мультиплікатора дозволить збільшити кредитування в чотири рази.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсотки за чинними кредитами бізнесу будуть платити у разі збереження ним робочих місць і зарплат, - Петрашко

Топ коментарі
+4
Какой рост ?При зеВирусе забудьте про рост
05.05.2020 12:58 Відповісти
+3
між "можливо" і "є" - провалля
05.05.2020 12:58 Відповісти
+3
пока зебыдло с клоуном у власти, никакой рост экономики невозможен.
05.05.2020 13:04 Відповісти
між "можливо" і "є" - провалля
05.05.2020 12:58 Відповісти
Вот они, истинніе масштабі коррупции !
05.05.2020 12:58 Відповісти
Какой рост ?При зеВирусе забудьте про рост
05.05.2020 12:58 Відповісти
Не стОит использовать слова вроде "мультипликатор" в диалоге с зебилами. Они же побегут качать с торрентов "Том и Джери", а конкурс на режиссеров-мультипликаторов в ВУЗах будет просто зашкаливать.
05.05.2020 13:00 Відповісти
Рост возможен, если начать работать.
05.05.2020 13:01 Відповісти
а не шляться по польшам
05.05.2020 13:06 Відповісти
пока зебыдло с клоуном у власти, никакой рост экономики невозможен.
05.05.2020 13:04 Відповісти
Каждому!
05.05.2020 13:06 Відповісти
Развечто 1год раз после обвала как сейчас или в 14м. Без судов и входа в еврозону для того чтобы хоть чтото планировать на пару лет вперед и кркдитоваться такого роста не будет, потомучто не будет никогда.
05.05.2020 13:10 Відповісти
Отказаться от собственной монетарной политики??? Да... Очень умно...
05.05.2020 15:07 Відповісти
Нельзя отказаться от того чего нет. То что в недавний период было подобие успехов дело вркменное, и если вынять голову с монетаризма и приложить к реальному бизнесу то стабильная инфляция, доверие и копеечные кредиты за год перевесят "преимущества" в возможности затыкать дырку в бюджете печатным станком, населения с клоунскими заплатами и радостного ахметова. Страна это не Ахметов и не Аваков с мультимиллиардными бюджетами на чиновников.
05.05.2020 19:50 Відповісти
Монетарной политики у нас нет только потому, что у власти одни некомпетентные сменяют других некомпетентных. А это очень серьезные инструменты, которые могут позволить в кратчайшие сроки разогреть экономику и получить значительный рост ВВП. При этом, опять же пользуясь инструментами доступными НБУ и правительству, можно добиться весьма скромной инфляции. И люди которые знают как это делать есть в стране, только пока не востребованы, под воздействием сказок, про жесткую монетарную политику и ужас инфляции.
06.05.2020 03:18 Відповісти
Жадные менты, прокуроры, налоговики и рэйдеры жадно давятся слюной читая эти цифры - большая часть из этой суммы осядет у них, а отдавать будут дебилы, кредиты взявшие! Даже Буратино был умнее, так как зарывал найденный сольдо, а не взятый в долг!
05.05.2020 13:19 Відповісти
и не выше 8-9% годовых.
05.05.2020 13:22 Відповісти
Это очень дорого! Нужно 3-4%. Местами можно/нужно запускать программы под 0%.
05.05.2020 15:05 Відповісти
хе, тут вам не там.
05.05.2020 15:34 Відповісти
а че не на 40%
05.05.2020 13:32 Відповісти
Увипадку України осовна проблема не в кридитуванні, а бюрократії та її наслідку- корупції. Сама бюрократична система через корупцію нищить все на що має хоч якийсь вплив. Тому, байки про доступне кредитування залишаться байками або стануть капканом.
05.05.2020 13:49 Відповісти
Вообще да, может случиться так, что бабки уйдут чиновникам, а бизнесу останутся долги
05.05.2020 15:06 Відповісти
При нынешних подходах такое кредитование не возможно. Тольк изменение политики НБУ может решить проблему.
05.05.2020 15:03 Відповісти
Головне щоб ви не сп%здили!!! В нас вже мав бути план Маршала, але як подивили як Потрох і Ко гребе, то сказали користуйтись МВФом!
05.05.2020 15:22 Відповісти
Всё что ниже 9% это не рост а отставание от развивающихся стран, то что имеем сейчас это увеличение разрыва даже с Польшей.
05.05.2020 19:52 Відповісти
 
 