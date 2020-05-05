Зростання економіки України на 8-9% можливе за умови річного кредитування підприємців хоча б на 400 млрд грн, - Петрашко

Українська система має видавати підприємцям кредитів на 400 млрд грн на рік.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко в прямому ефірі "Свободи слова" на каналі ICTV.

"Жодна країна не придумала жити без банків і без кредитування. Тому масовий доступ до фінансування є одним із дієвих механізмів розвитку економіки. Але кредитування не під 20% і не якимось окремим секторам, а кожен український підприємець повинен мати доступ до цього фінансування. Українська система має видавати підприємцям кредитів на рік хоча б на 400 млрд грн для того, щоб ми мали зростання економіки у 8%", - зазначив міністр.

За його словами, зараз відбуваються переговори з міжнародними партнерами, щоб створити спеціальний фонд, де держава дасть 50%, а ефект мультиплікатора дозволить збільшити кредитування в чотири рази.

