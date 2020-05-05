УКР
За 5 днів травня на Одещині кількість пацієнтів з COVID-19 збільшилася майже удвічі. Тільки в Подільську вже 215 хворих, - ОДА

На сьогодні в Одеській області коронавірус підтверджений у 469 осіб, 3 випадки летальні, 20 осіб одужали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Одеської обласної держадміністрації Максим Куций у Facebook.

За його словами, на сьогодні в Одеській області 174 пацієнти госпіталізовано, 295 переносять хворобу в легкій формі і лікуються вдома.

Кількість хворих по області: Подільськ - 215, Одеса - 81, Біляївський район - 65, Кодимський район - 18, Кілійський район - 15, Білгород-Дністровський район - 13, Балтський - 11, Ізмаїл - 11, Теплодар - 7, Овідіопольський район - 7, Чорноморськ - 5, Окнянський район -3, Роздільнянський район - 3, Саратський район - 3, Ананьївський район - 2, Іванівський район - 2, Ширяївський - 2, Південне - 2, Арцизький район - 1, Ізмаїльський район - 1, Любашівський район - 1, Тарутинський район - 1.

"Як і прогнозували медики, зараз йде зростання нових випадків. За 5 днів травня кількість пацієнтів із підтвердженим діагнозом "коронавірусна інфекція" збільшилася на 192 особи — майже удвічі більше, ніж за весь березень та квітень", - написав Куций.

Також він зазначив, що завдяки зусиллям влади, медпрацівників та волонтерів лікарні можуть надати допомогу всім, хто потребує, а Кабінет Міністрів України оголосив дати пом'якшення карантину.

"Однак ризик захворіти найближчим часом не зникає. Необхідно тримати соціальну дистанцію та убезпечувати себе. Важливо берегти своє здоров'я та здоров'я близьких", - резюмував глава ОДА.

Это как про пожарников, которым работа нравится, если бы не пожар. Медики за май будут получать 300 % зарплаты. Но на зарплату работать не привыкли они. Не знаю, как в Белой Церкви, но в Одессе анестезиологи работают с таксой не меньше 100 долларов за операцию.
Врачей обеспечивает государство средствами защиты, тестируют один раз в пять дней. Не хотят работать, значит , такие они врачи. Значит, и работая, будут избегать своих прямых обязанностей.
Карантин не снимается, а ослабляется. Люди и так уже повылазили на улицы.
чому "пандемію" не вводили 29 років назад....
Значит надо снимать карантин, верно? Ато что то Рашка опережает нас, а ето не хорошо для кремлевской пропаганды.
Может потому что ты не правильно приводишь статистику. Ты привел количество умерших от 40млн. человек. Теперь посчитай сколько умрет от коронавируса если заболеет 40млн. человек при смертности в среднем 5%. Судя по тому как кашляла моя соседка, тоже с насмешкой отлосившаяся к епидемии а потом подхватившая корону в церкви, и которая чуть не выплевывала легкие, то я лучше пересижу дома чем рискну поиграть в лотерею на жизнь и здоровье.
це не я - це "життя" та ДержСтат...
п.с
А погибших не от короно-карантинного в ДТП и утопленников еще прибавьте.
ДержСтат та "життя" прибавить....
Хотите чтобы вашего умершего родственника похоронили за счет налогоплательщиков? Запишите его в короно-покойники. Это ничего, что он умер от туберкулеза, зато статистику для продления "карантина" улучшит.
Тем уродам которые предлагают снять карантин, предлагаю просто зайти в больницу куда свозят коронавирусных, например в Белую Церковь и посмотреть что ето такое. Или вы думаете зря врачи увольняются тысячами.
Увольняются, потому что на больничный их не пускают - денег нет!
Денег нет еще с зимы и не только на больничные, но и на зарплату.
Это как про пожарников, которым работа нравится, если бы не пожар. Медики за май будут получать 300 % зарплаты. Но на зарплату работать не привыкли они. Не знаю, как в Белой Церкви, но в Одессе анестезиологи работают с таксой не меньше 100 долларов за операцию.
Врачей обеспечивает государство средствами защиты, тестируют один раз в пять дней. Не хотят работать, значит , такие они врачи. Значит, и работая, будут избегать своих прямых обязанностей.
Карантин не снимается, а ослабляется. Люди и так уже повылазили на улицы.
Увольняться они начали еще с января и не из-за коронавируса, а из-за величайшего Бубочки современности.
