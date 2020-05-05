За 5 днів травня на Одещині кількість пацієнтів з COVID-19 збільшилася майже удвічі. Тільки в Подільську вже 215 хворих, - ОДА
На сьогодні в Одеській області коронавірус підтверджений у 469 осіб, 3 випадки летальні, 20 осіб одужали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Одеської обласної держадміністрації Максим Куций у Facebook.
За його словами, на сьогодні в Одеській області 174 пацієнти госпіталізовано, 295 переносять хворобу в легкій формі і лікуються вдома.
Кількість хворих по області: Подільськ - 215, Одеса - 81, Біляївський район - 65, Кодимський район - 18, Кілійський район - 15, Білгород-Дністровський район - 13, Балтський - 11, Ізмаїл - 11, Теплодар - 7, Овідіопольський район - 7, Чорноморськ - 5, Окнянський район -3, Роздільнянський район - 3, Саратський район - 3, Ананьївський район - 2, Іванівський район - 2, Ширяївський - 2, Південне - 2, Арцизький район - 1, Ізмаїльський район - 1, Любашівський район - 1, Тарутинський район - 1.
"Як і прогнозували медики, зараз йде зростання нових випадків. За 5 днів травня кількість пацієнтів із підтвердженим діагнозом "коронавірусна інфекція" збільшилася на 192 особи — майже удвічі більше, ніж за весь березень та квітень", - написав Куций.
Також він зазначив, що завдяки зусиллям влади, медпрацівників та волонтерів лікарні можуть надати допомогу всім, хто потребує, а Кабінет Міністрів України оголосив дати пом'якшення карантину.
"Однак ризик захворіти найближчим часом не зникає. Необхідно тримати соціальну дистанцію та убезпечувати себе. Важливо берегти своє здоров'я та здоров'я близьких", - резюмував глава ОДА.
не пересидеть ....- так как переболеет свыше 80-90 % населения Шарика - но правда и в ТОМ, что 80 % от всех заразившихся !!!!! перенесут этот Короно почти !!! бессимптомно - как типичный ОРЗ и грип...- вот в чем ПРАВДА ....
Врачей обеспечивает государство средствами защиты, тестируют один раз в пять дней. Не хотят работать, значит , такие они врачи. Значит, и работая, будут избегать своих прямых обязанностей.
Карантин не снимается, а ослабляется. Люди и так уже повылазили на улицы.