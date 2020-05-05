Завдяки дотриманню карантину кількість нових випадків COVID-19 почала знижуватися, це позитивна тенденція, - Зеленський
4 травня в Україні зафіксовано рекордно низький відсоток людей, хворих СOVID-19, щодо загальної кількості активних хворих - 3,5%. Також зафіксовано рекордне співвідношення пацієнтів, які одужали, до нових хворих: за добу одужали 256 осіб, а заражень виявили 366.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це під час традиційної наради щодо протидії поширенню COVID-19 заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Дуже позитивна тенденція. Завдяки старанному дотриманню карантину Україні вдалося оминути найстрашніші сценарії. Як ми й передбачали, позитивні тенденції епідемії почалися за тиждень до послаблення карантину. В останні дні дуже важливо ретельно дотримуватися обмежувальних заходів, щоб якомога безпечніше розпочати вихід з карантину", – сказав Володимир Зеленський.
Водночас Міністерство охорони здоров’я фіксує збільшення кількості випадків безсимптомного перебігу хвороби, що підвищує загрозу поширення СOVID-19. А тому потрібно дотримуватися обмежувальних заходів і надалі. Спалах коронавірусу зафіксовано й на Одещині, яка знову перебуває серед лідерів за кількістю нових інфікованих.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов також відзвітував щодо проблеми, коли дітей не приймали до "Охматдиту" та Інституту раку без тестування на коронавірус, яке не могли забезпечити в цих медзакладах. Міністр повідомив, що вже розроблено алгоритми, за якими дітей з усіх регіонів, які їхатимуть до "Охматдиту" та Інституту раку, тестуватимуть на СOVID-19 за три дні до виїзду.
Алла Барановсбка. Фото: www.instagram.com/p/B4AhkCKgb6x/
В Києві попри карантин продовжує роботу щонайменше один магазин косметики Алли Барановської - дружини народного депутата Миколи Тищенка.
Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші", https://www.unian.ua/society/ne-tilki-velyur-zhurnalisti-pokazali-yak-druzhina-nardepa-tishchenko-zaroblyaye-pid-chas-karantinu-video-novini-ukrajini-10984427.html повівдомляє УНІАН.
Мова йде про мережу салонів краси та магазинів косметики преміум-сегменту, яка належить Барановській. На сторінках соцмереж закладів є повідомлення, що вони працюють онлайн до завершення карантину.
Журналісти перевірили, чи так це насправді, і стверджують, що один із закладів мережі на столичному Печерську активно працює. На відзнятих ними кадрах можна бачити, як чоловік у масці заносить до студії чимало коробок, імовірно - з продукцією.
На відміну від майже всіх інших подібних салонів під час карантину там робота не зупинилась. Журналісти відзняли дівчину, яка приїхала на іномарці та зайшла всередину без жодних засобів захисту. Через 20 хвилин вона вийшла з салону із фірмовим пакетом закладу.
Наступним до салону приїжджає "Мерседес". З авто виходить брюнетка, в одній руці в неї телефон, а в іншій - пачка грошей. Дівчина впевнено заходить до салону, і скоро виходить звідти з тим же брендованим пакетом закладу.
Журналісти роблять висновок, що для особливих клієнтів салон таки відчиняють. При тому, в студії не дотримуються жодних санітарних норм - ані персонал, ані відвідувачі не вдягають масок чи рукавичок.
Сама Алла Барановська відмовилась давати коментарі журналістам.
Зевисновок напрошується сам...
Міністр охорони здоров'я Польщі заявив, шо реальне число інфікованих в країні може бути удвічі вищим, за офіційні цифри...
Dotychczas w Polsce potwierdzono 14 242 przypadki zakażenia koronawirusem. Łukasz Szumowski w "Rozmowie Piaseckiego" na antenie TVN24 zwrócił uwagę, że rzeczywista skala zachorowań w kraju może być znacznie większa. - U nas podejrzewam, że nie jest to 40 tys., ale być może 20-30 tys. Tak jak zresztą na całym świecie: jest więcej osób z wirusem, niż się pokazuje w dodatnich testach. To jest oczywiste - powiedział minister zdrowia.
Головне, менше обстежувати шмаркатих чихунів, а найнаполегливішим з них, яких не вдається нагнати, ставити будь-який (навіть неіснуючий) діагноз.
І буде всьо чотко.