Завдяки дотриманню карантину кількість нових випадків COVID-19 почала знижуватися, це позитивна тенденція, - Зеленський

4 травня в Україні зафіксовано рекордно низький відсоток людей, хворих СOVID-19, щодо загальної кількості активних хворих - 3,5%. Також зафіксовано рекордне співвідношення пацієнтів, які одужали, до нових хворих: за добу одужали 256 осіб, а заражень виявили 366.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це під час традиційної наради щодо протидії поширенню COVID-19 заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Дуже позитивна тенденція. Завдяки старанному дотриманню карантину Україні вдалося оминути найстрашніші сценарії. Як ми й передбачали, позитивні тенденції епідемії почалися за тиждень до послаблення карантину. В останні дні дуже важливо ретельно дотримуватися обмежувальних заходів, щоб якомога безпечніше розпочати вихід з карантину", – сказав Володимир Зеленський.

Водночас Міністерство охорони здоров’я фіксує збільшення кількості випадків безсимптомного перебігу хвороби, що підвищує загрозу поширення СOVID-19. А тому потрібно дотримуватися обмежувальних заходів і надалі. Спалах коронавірусу зафіксовано й на Одещині, яка знову перебуває серед лідерів за кількістю нових інфікованих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість вилікованих від COVID-19 в 11 областях перевищила нові випадки хвороби, - РНБО

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов також відзвітував щодо проблеми, коли дітей не приймали до "Охматдиту" та Інституту раку без тестування на коронавірус, яке не могли забезпечити в цих медзакладах. Міністр повідомив, що вже розроблено алгоритми, за якими дітей з усіх регіонів, які їхатимуть до "Охматдиту" та Інституту раку, тестуватимуть на СOVID-19 за три дні до виїзду.