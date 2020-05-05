УКР
Завдяки дотриманню карантину кількість нових випадків COVID-19 почала знижуватися, це позитивна тенденція, - Зеленський

Завдяки дотриманню карантину кількість нових випадків COVID-19 почала знижуватися, це позитивна тенденція, - Зеленський

4 травня в Україні зафіксовано рекордно низький відсоток людей, хворих СOVID-19, щодо загальної кількості активних хворих - 3,5%. Також зафіксовано рекордне співвідношення пацієнтів, які одужали, до нових хворих: за добу одужали 256 осіб, а заражень виявили 366.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це під час традиційної наради щодо протидії поширенню COVID-19 заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Дуже позитивна тенденція. Завдяки старанному дотриманню карантину Україні вдалося оминути найстрашніші сценарії. Як ми й передбачали, позитивні тенденції епідемії почалися за тиждень до послаблення карантину. В останні дні дуже важливо ретельно дотримуватися обмежувальних заходів, щоб якомога безпечніше розпочати вихід з карантину", – сказав Володимир Зеленський.

Водночас Міністерство охорони здоров’я фіксує збільшення кількості випадків безсимптомного перебігу хвороби, що підвищує загрозу поширення СOVID-19. А тому потрібно дотримуватися обмежувальних заходів і надалі. Спалах коронавірусу зафіксовано й на Одещині, яка знову перебуває серед лідерів за кількістю нових інфікованих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість вилікованих від COVID-19 в 11 областях перевищила нові випадки хвороби, - РНБО

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов також відзвітував щодо проблеми, коли дітей не приймали до "Охматдиту" та Інституту раку без тестування на коронавірус, яке не могли забезпечити в цих медзакладах. Міністр повідомив, що вже розроблено алгоритми, за якими дітей з усіх регіонів, які їхатимуть до "Охматдиту" та Інституту раку, тестуватимуть на СOVID-19 за три дні до виїзду.

Топ коментарі
+15
изыди, чючело квартальное.
показати весь коментар
05.05.2020 13:11 Відповісти
+15
С таким же успехом можно сказать, что солнце восходит по утрам именно благодаря карантину и лично товарищу зе. Доказательства? Слепой что ли: не видишь, что солнце ни разу восход не сачкануло!
показати весь коментар
05.05.2020 13:13 Відповісти
+11
а в квартале щас шутят над преЗедентом?
показати весь коментар
05.05.2020 13:16 Відповісти
изыди, чючело квартальное.
показати весь коментар
05.05.2020 13:11 Відповісти
еге, і знижується воно акурат опісля неділі (лабораторії не роблять тестів?), а потім знов на 500 стрибає
показати весь коментар
05.05.2020 13:12 Відповісти
Сопля, а ті, шо на Пасху по церквам лазили - забув за них?
показати весь коментар
05.05.2020 13:13 Відповісти
Про них всі коронаботи забули)
показати весь коментар
05.05.2020 13:24 Відповісти
ти то до цього яким боком...
показати весь коментар
05.05.2020 13:13 Відповісти
С таким же успехом можно сказать, что солнце восходит по утрам именно благодаря карантину и лично товарищу зе. Доказательства? Слепой что ли: не видишь, что солнце ни разу восход не сачкануло!
показати весь коментар
05.05.2020 13:13 Відповісти
Ну дык, у порохоботов 5 лет родниковая вода из крана текла благодаря Пете, а на следующий день после выборов потекла желтая вонючая субстанция...не?
показати весь коментар
05.05.2020 13:49 Відповісти
слабенько. качество воды не поменялось, и ты это знаешь.
показати весь коментар
05.05.2020 13:58 Відповісти
Ну ты ишачина днепропетровская оформила явку с повинной)))) От вас всегда только дерьмо разноцветное!
показати весь коментар
05.05.2020 14:07 Відповісти
Когда ты пел про чистый шыкалад из Петиного выпускного отверстия, был более искренним
показати весь коментар
06.05.2020 11:57 Відповісти
у нас другая беда зечума
показати весь коментар
05.05.2020 13:13 Відповісти
короновирус по сравнению с твоим правлением легкий насморк
показати весь коментар
05.05.2020 13:15 Відповісти
Опять шоколадных корёжит...)))
показати весь коментар
05.05.2020 13:16 Відповісти
сделай тату на лбу 73% что бы знать кого е...ть
показати весь коментар
05.05.2020 13:16 Відповісти
Фу, как грубо. Не умеешь изъясняться без матов что ли?
показати весь коментар
05.05.2020 13:19 Відповісти
Вали в спам ,шлюха клавиатурная
показати весь коментар
05.05.2020 13:20 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2020 13:23 Відповісти
Ну с этим карантином Зеленский повел себя как дебил, за что люди кушать должны,большенство живёт от зарплаты до зарплаты,думать ему нужно, что он делает
показати весь коментар
05.05.2020 13:29 Відповісти
Дебил не дебил, а факт, что заражаемость, смертность и прочие неприятности существенно меньше, чем в той же Италии. Несмотря даже на кучу идиотизма и желания нажиться на теме вируса в главном он преуспел
показати весь коментар
05.05.2020 13:42 Відповісти
В чем он преуспел?В том что разорил мелкий и средний бизнес?Оставил людей без работы,сотни тысяч,запретил выезд на заработки? Так это нанесло ущерб гораздо больше чем этот грипп,да и ещё последствия проявятся,я уже не говорю о нарушении конституции в вопросе свободы передвижения граждан
показати весь коментар
05.05.2020 13:53 Відповісти
А что лучше было бы?Забить больницы и санатории больными, или чтобы одна половина населения дружно обкашливала другую+потратить на лечение и содержание больных не менее внушительные суммы, а в результате всё равно вводить ограничительные меры?Я уже сейчас даже не говорю о том, лучше быть бедным, чем мёртвым (к свидетелям секты "Мы все умрём от коронавируса" не отношусь, сразу говорю). Это тот случай, когда лучше передать, чем недобдеть. Вон, в Рашке за последние сутки больше 5 тысяч больных, а у нас три сотни с гаком, оно нам надо идти по такому сценарию вообще?
показати весь коментар
05.05.2020 14:03 Відповісти
За то зебы гордятся своим лидером🙂
показати весь коментар
05.05.2020 13:34 Відповісти
а в квартале щас шутят над преЗедентом?
показати весь коментар
05.05.2020 13:16 Відповісти
Вопреки не соблюдению ....А вообще то лучше бы он свой рот не открывал.И нас бы не тошнило и ему спокойней было бы.
показати весь коментар
05.05.2020 13:21 Відповісти
На зелёной
Солнечной опушке
Прыгают
Зелёные лягушки...
показати весь коментар
05.05.2020 13:40 Відповісти
Просто бизнесы депутатов банкротятся. Вот объясните какие причины снижения? Все шарятся, все работает, в мире количество заразившихся растет, а у нас падает))))) брехунов выбрали вот лапшей и кормят.
показати весь коментар
05.05.2020 14:15 Відповісти
Слава Богу, тільки йому.
показати весь коментар
05.05.2020 14:23 Відповісти
Как только непонять какая статистика показала снижение заболевших, Бубочка мгновенно запилила видосик, объявив это своей заслугой...все как со Мрией...
показати весь коментар
05.05.2020 15:18 Відповісти
Не "Велюром" єдиним: журналісти показали, як дружина нардепа Тищенка заробляє під час карантину. ВІДЕО
05.05.2020, 14:36 • 486 • https://uainfo.org/blognews/1588677486-ne-tilki-velyur-zhurnalisti-pokazali-yak-druzhina-nardepa.html#mc-container 1
Завдяки дотриманню карантину кількість нових випадків COVID-19 почала знижуватися, це позитивна тенденція, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4438Алла Барановсбка. Фото: www.instagram.com/p/B4AhkCKgb6x/
В Києві попри карантин продовжує роботу щонайменше один магазин косметики Алли Барановської - дружини народного депутата Миколи Тищенка.
Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші", https://www.unian.ua/society/ne-tilki-velyur-zhurnalisti-pokazali-yak-druzhina-nardepa-tishchenko-zaroblyaye-pid-chas-karantinu-video-novini-ukrajini-10984427.html повівдомляє УНІАН.
Мова йде про мережу салонів краси та магазинів косметики преміум-сегменту, яка належить Барановській. На сторінках соцмереж закладів є повідомлення, що вони працюють онлайн до завершення карантину.
Журналісти перевірили, чи так це насправді, і стверджують, що один із закладів мережі на столичному Печерську активно працює. На відзнятих ними кадрах можна бачити, як чоловік у масці заносить до студії чимало коробок, імовірно - з продукцією.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1588249898-nahabstvo-velyurovih-velmozh-.html Нахабство "велюрових вельмож"
На відміну від майже всіх інших подібних салонів під час карантину там робота не зупинилась. Журналісти відзняли дівчину, яка приїхала на іномарці та зайшла всередину без жодних засобів захисту. Через 20 хвилин вона вийшла з салону із фірмовим пакетом закладу.
Наступним до салону приїжджає "Мерседес". З авто виходить брюнетка, в одній руці в неї телефон, а в іншій - пачка грошей. Дівчина впевнено заходить до салону, і скоро виходить звідти з тим же брендованим пакетом закладу.
Журналісти роблять висновок, що для особливих клієнтів салон таки відчиняють. При тому, в студії не дотримуються жодних санітарних норм - ані персонал, ані відвідувачі не вдягають масок чи рукавичок.
Сама Алла Барановська відмовилась давати коментарі журналістам.
показати весь коментар
05.05.2020 15:20 Відповісти
А может, "забили" на тестирование?
показати весь коментар
05.05.2020 15:37 Відповісти
"Благодаря соблюдению карантина количество новых случаев COVID-19 начало снижаться, это положительная тенденция, - Зеленский" - не только благодаря соблюдению карантина количество новых случаев COVID-19 начало снижаться, а ещё и благодаря тому, что закончились те которые поверили призыву Зеленского вернуться в Украину.
https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html Зеленский призвал украинцев вернуться в Украину . По призыву Зеленского, https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/shmygal-v-ukrainu-vernulos-2-mln-zarobitchan-my-hotim-ih-ostavit за период карантина в Украину вернулись около 2 млн граждан, которые находились на заработках и без обсервации с изоляцией разъехались по Украине распространять вирус.
показати весь коментар
05.05.2020 15:40 Відповісти
Зеленский, как всегда врет! Болезнь отступает не благодаря каким-то сомнительным гражданам на карантине. Только благодаря его гению, озаряющему своим чучхе украинскую землю.
показати весь коментар
05.05.2020 16:41 Відповісти
А завдяки запровадженню масового тестування знову може зрости.
Зевисновок напрошується сам...

Міністр охорони здоров'я Польщі заявив, шо реальне число інфікованих в країні може бути удвічі вищим, за офіційні цифри...
https://www.wprost.pl/kraj/10322452/nawet-30-tys-zakazonych-koronawirusem-szumowski-oszacowal-skale-zachorowan-w-polsce.html Nawet 30 tys. zakażonych koronawirusem? Szumowski oszacował skalę zachorowań w Polsce

Dotychczas w Polsce potwierdzono 14 242 przypadki zakażenia koronawirusem. Łukasz Szumowski w "Rozmowie Piaseckiego" na antenie TVN24 zwrócił uwagę, że rzeczywista skala zachorowań w kraju może być znacznie większa. - U nas podejrzewam, że nie jest to 40 tys., ale być może 20-30 tys. Tak jak zresztą na całym świecie: jest więcej osób z wirusem, niż się pokazuje w dodatnich testach. To jest oczywiste - powiedział minister zdrowia.
показати весь коментар
05.05.2020 18:13 Відповісти
Завдяки дотриманню карантину кількість нових випадків COVID-19 почала знижуватися, це позитивна тенденція, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6635
показати весь коментар
05.05.2020 18:25 Відповісти
Угу. Почав.
Головне, менше обстежувати шмаркатих чихунів, а найнаполегливішим з них, яких не вдається нагнати, ставити будь-який (навіть неіснуючий) діагноз.
І буде всьо чотко.
показати весь коментар
05.05.2020 22:46 Відповісти
 
 