УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9786 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
668 2

Вранці на позиціях ЗСУ поблизу Невельського розірвалися шість 82-мм мін, біля Оріхового працював ворожий снайпер, - Міноборони

Вранці на позиціях ЗСУ поблизу Невельського розірвалися шість 82-мм мін, біля Оріхового працював ворожий снайпер, - Міноборони

Станом на 12:30 5 травня найманці РФ вже двічі обстріляли українські позиції поблизу Оріхового і Невельського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Ніч минула спокійно, проте вже вранці російсько-окупаційні війська здійснили 2 обстріли", - йдеться в повідомленні.

Так, на луганському напрямку близько 10-ї години противник застосував стрілецьку зброю біля Оріхового. Також у цей час тут було зафіксовано активність ворожого снайпера.

На донецькому напрямку після 6-ї години ранку на позиціях ЗСУ неподалік Невельського розірвалися 6 мін калібру 82 мм.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ запустили по околицях Павлополя некеровану авіаційну ракету, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

"У відповідь на ці порушення окупантами режиму припинення вогню підрозділи Об’єднаних сил одразу застосували чергові вогневі засоби, не допустивши втрат у своїх лавах.

Втрати ворога в результаті ведення Об’єднаними силами вогню у відповідь уточнюються.

Наразі наші воїни тримають ситуацію під цілковитим контролем і готові жорстко припиняти будь-які спроби противника її дестабілізувати", - зазначено в повідомленні.

Також у відомстві додали, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Автор: 

Міноборони (7682) обстріл (31036) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Главное там выборы до конца этого года провести!
показати весь коментар
05.05.2020 13:35 Відповісти
 
 