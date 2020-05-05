Вранці на позиціях ЗСУ поблизу Невельського розірвалися шість 82-мм мін, біля Оріхового працював ворожий снайпер, - Міноборони

Станом на 12:30 5 травня найманці РФ вже двічі обстріляли українські позиції поблизу Оріхового і Невельського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Ніч минула спокійно, проте вже вранці російсько-окупаційні війська здійснили 2 обстріли", - йдеться в повідомленні.

Так, на луганському напрямку близько 10-ї години противник застосував стрілецьку зброю біля Оріхового. Також у цей час тут було зафіксовано активність ворожого снайпера.

На донецькому напрямку після 6-ї години ранку на позиціях ЗСУ неподалік Невельського розірвалися 6 мін калібру 82 мм.

"У відповідь на ці порушення окупантами режиму припинення вогню підрозділи Об’єднаних сил одразу застосували чергові вогневі засоби, не допустивши втрат у своїх лавах.

Втрати ворога в результаті ведення Об’єднаними силами вогню у відповідь уточнюються.

Наразі наші воїни тримають ситуацію під цілковитим контролем і готові жорстко припиняти будь-які спроби противника її дестабілізувати", - зазначено в повідомленні.

Також у відомстві додали, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.