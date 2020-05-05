Єрмак сподівається провести до кінця року місцеві вибори в ОРДЛО: "Це буде потужним шляхом для припинення війни на Донбасі"
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак сподівається, що на окупованій Росією території вдасться провести місцеві вибори.
Про це він повідомив під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого дому", організованої Atlantic Council, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Поки сьогодні дата проведення місцевих виборів залишається незмінною. Я дуже вірю, що нам вдасться провести місцеві вибори, у тому числі на сьогодні непідконтрольних територіях і загалом по всій території нашої країни. І ці вибори за українським законодавством, базуючись на всіх принципах Копенгагенської конвенції, будуть потужним шляхом для припинення війни на Донбасі", - сказав він.
Єрмак додав, що виконання Копенгагенської конвенції дає можливість виконати всі умови щодо безпеки. "Це стосується і виведення іноземних формувань, і передачі кордону під контроль, і все інше", - резюмував він.
Все страны мира отказываются быть энергозависимыми от свинообакии, экономика свинособакии в жо..пе, им некуда девать бензин, газ, нефть, электроэнергию,
- СЕЙЧАС БЫ УКРАИНЕ БОРОТЬСЯ ЗА СВОЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ и только при Зебиле Украина ОПЯТЬ, в первый раз за 4 года, начинает закупки электроэнергии и бензина у *********!
У этого чувака даже русский язык, не родной ?
Чьих же оно, даже страшно подумать?
без ручки???
Дерьмаку - надо.
Работа такая. В ФСБ.
Андрей Пионтковский рассказал в интервью, каким образом Кремль с помощью агента Андрея Ермака собирается развалить Украину. По его словам Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами под агентурной кличкой «Козырь». О планах развала говорится в статье ниже.
http://rusjev.net/2020/05/03/andrey-piontkovskiy-andrey-ermak-zaverbovan-rossiyskimi-spetssluzhbami-pod-agenturnoy-klichkoy-kozyir/
Полная деоккупация, а потом выборы.
Достали уже эти ЗЕленые тупые обезьяны!
А впрочем, надо же как то "эпицентр" и "велюр" убрать, от скандала отвлечь...
Ещё, шаурмен Янелох сюрприз готовит, неужели подаст в отставку или повесится? Только это, для меня сюрприз...
хто воно таке взагалі?..
зебіли, ви йогО, невідомого, обирали собі чабаном??
Але...
73/43%зебілів, ви рік тому це плятство забезпечили всі разом! А ми вас тоді попереджали...
Ничего не изменилось,они унижают Украину несмотря на реакцию народа! То,с каким упорством двигается решение о Консультативном Совете,говорит об особой важности его для кремля. Легализация ОРДЛО,снятие ответственности за войну с РФ,снятие санкций и внедрение пушилиных в ВРУ
Я верю в честность президента,
В чиновников, - почти святых,
В заботу банка о клиентах...
В русалок, в леших, в домовых.
Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.
Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вполне.
Я верю, что гаишник честный
Меня не будет штрафовать,
И в то, что губернатор местный,
Совсем не хочет взятки брать.
Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят,
Что, если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.
Я свято верю депутатам,
И всем политикам страны,
Премьеру и его ребятам
И в золотой запас казны.
Я верю в неподкупность судей
И прокуроров, и ментов,
Я верю, что реальным будет
Срок для бандитов и воров.
Я верю, что жильцы подъезда
Было время - они заглохли. Сейчас опять.
Может вместо столиков возле Зедебила стоит поставить виселицу?
Виселицы?
2 ч
Єрмак,голова Офісу ПРезидента,тобто,Секретаріату,говорить от імені України-так тре розуміти?Де прописані його повноваження,щодо ,як подібних заяв,так і щодо дій.Що там ,Закон про Держслужбу каже,що-ОГПУ,СБУ та ККУ?Абстрагуючись від життя за поняттями у владі... 1\2