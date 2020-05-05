Єрмак сподівається провести до кінця року місцеві вибори в ОРДЛО: "Це буде потужним шляхом для припинення війни на Донбасі"

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак сподівається, що на окупованій Росією території вдасться провести місцеві вибори.

Про це він повідомив під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого дому", організованої Atlantic Council, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поки сьогодні дата проведення місцевих виборів залишається незмінною. Я дуже вірю, що нам вдасться провести місцеві вибори, у тому числі на сьогодні непідконтрольних територіях і загалом по всій території нашої країни. І ці вибори за українським законодавством, базуючись на всіх принципах Копенгагенської конвенції, будуть потужним шляхом для припинення війни на Донбасі", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вийдуть війська, ми зайдемо. Потім - кордон, потім - вибори, - Зеленський озвучив план реінтеграції Донбасу

Єрмак додав, що виконання Копенгагенської конвенції дає можливість виконати всі умови щодо безпеки. "Це стосується і виведення іноземних формувань, і передачі кордону під контроль, і все інше", - резюмував він.