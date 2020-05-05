УКР
Єрмак сподівається провести до кінця року місцеві вибори в ОРДЛО: "Це буде потужним шляхом для припинення війни на Донбасі"

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак сподівається, що на окупованій Росією території вдасться провести місцеві вибори.

Про це він повідомив під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого дому", організованої Atlantic Council, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поки сьогодні дата проведення місцевих виборів залишається незмінною. Я дуже вірю, що нам вдасться провести місцеві вибори, у тому числі на сьогодні непідконтрольних територіях і загалом по всій території нашої країни. І ці вибори за українським законодавством, базуючись на всіх принципах Копенгагенської конвенції, будуть потужним шляхом для припинення війни на Донбасі", - сказав він.

Єрмак додав, що виконання Копенгагенської конвенції дає можливість виконати всі умови щодо безпеки. "Це стосується і виведення іноземних формувань, і передачі кордону під контроль, і все інше", - резюмував він.

місцеві вибори (1367) Донбас (22366) Єрмак Андрій (1427)
+65
какие выборы? кого они там могут выбрать?
при власти враги Украины!
05.05.2020 13:17 Відповісти
+54
Выборы только после того, как орки уйдут оттуда.
Ермак идёт накуй вместе с орками.
05.05.2020 13:17 Відповісти
+48
Каким образом выборы в ОРДЛО прекратят войну???????
05.05.2020 13:17 Відповісти
До кінця року ми забудемо, хто такий Єрмак. Багао зараз пам'ятають, хто такий Балога, чи якийсь Бакай?
05.05.2020 14:04 Відповісти
Германия и Франция вышли из этого договорного дебилизма и только Ермак и зебильное правительство продолжает рвать жо..пу за *********!

Все страны мира отказываются быть энергозависимыми от свинообакии, экономика свинособакии в жо..пе, им некуда девать бензин, газ, нефть, электроэнергию,

- СЕЙЧАС БЫ УКРАИНЕ БОРОТЬСЯ ЗА СВОЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ и только при Зебиле Украина ОПЯТЬ, в первый раз за 4 года, начинает закупки электроэнергии и бензина у *********!
05.05.2020 14:05 Відповісти
Ну никак не успокоится мразота. Надо помочь выбросить эту идею из его головы.
05.05.2020 14:07 Відповісти
"Пока сегодня дата проведения ...Это будет мощным путем для прекращения ..."

У этого чувака даже русский язык, не родной ?
Чьих же оно, даже страшно подумать?
05.05.2020 14:07 Відповісти
Это за гранью. Налицо измена родине.
05.05.2020 14:08 Відповісти
предлагаю ермака лично в окоп на пару месяцев на нули...проагитировать за свою партию и выборы с лугандоном....
05.05.2020 14:09 Відповісти
Нет,то просто уже уголовное дело.
05.05.2020 14:10 Відповісти
Порожняк.
05.05.2020 14:09 Відповісти
Да уж, Дерьмак. Судя по всему, сначала будут внеочередные парламентские и президентские выборы в Украине, а лугандон подождет. Пусть пока строем походят в церкви рпц кгб и позаражают вирусом друг друга половым моногамным путем.
05.05.2020 14:11 Відповісти
А я надіюсь, що до кінця року ні єРМАКОМ, ні його родичем на українській землі вже не буде смердіти. ЗА ПАРЄБРІК!!!
05.05.2020 14:11 Відповісти
Осознанное прокремлевское словоблудие. Выборы не могут быть "мощным путем для прекращения войны на Донбассе". Ровно наоборот. Эрмек - ********** наперсточник.
05.05.2020 14:13 Відповісти
УпорАнт
05.05.2020 14:13 Відповісти
дебиЛоид!ты скоро с зеЛяй на ростове будет.сразу после карантина вас гнать будем
05.05.2020 14:13 Відповісти
...нахера нам такой донбасс, с сепаратней и ватой?????? зачем нам такой тяжелый чемодан
без ручки???
05.05.2020 14:14 Відповісти
Как нахера? Брательник главканцеляриста уже и прейскурант госдолжностей, небось, заготовил, для сепарни с ватой..Навар будет не хилый..
05.05.2020 14:48 Відповісти
Нам - не надо.
Дерьмаку - надо.
Работа такая. В ФСБ.
05.05.2020 15:53 Відповісти
Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами под агентурной кличкой «Козырь».
Андрей Пионтковский рассказал в интервью, каким образом Кремль с помощью агента Андрея Ермака собирается развалить Украину. По его словам Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами под агентурной кличкой «Козырь». О планах развала говорится в статье ниже.
http://rusjev.net/2020/05/03/andrey-piontkovskiy-andrey-ermak-zaverbovan-rossiyskimi-spetssluzhbami-pod-agenturnoy-klichkoy-kozyir/
05.05.2020 14:15 Відповісти
этот 95-й квартал был "завербован" еще с момента "зачатия" - их родителями...- оттуда все и "растет"....
05.05.2020 14:30 Відповісти
Дерьмак, сказал А говори и Б. Проведём выборы на Донбасе(А) и вместе с росиянцами(Б) в вашей тупости уже никто не сомневается и вы это сделаете.А то у тебя язык на половине жопы застрял.Добившись 5 минутного мира ради хотелки невежественного эгоиста,а затем получишь через некоторое время более масштабного пролития крови.Вас приходится терпеть,потому что живём в демократическом обществе.А перед тем,кто предаст Украину пощады не будет.
05.05.2020 14:18 Відповісти
А как же те люди которые бежали от тамошнего "рая".. А как же голосование под дулами автомата.. А как же будут голосовать и избираться те которые предали Украину и перешли на сторону врага и воевали против Украины 6 лет( и воюют).. А как будут голосовать те которые преследовали жителей Донбасса за про украинские взгляды, да и просто не согласных с чем либо или неугодных А как будут голосовать те, кто во время агрессии РФ получил паспорта РФ и ДНРоЛНРий.. А как будут голосовать те которые проводили и участвовали в "референдумах и выборах" по указке оккупантов.. А как будут голосовать те кто по законам Украины ( да и международным тоже) преступники, мародеры.. А как же... и т.д. Так может Украине этого самого Ермака отправить в РФ в Сибирь в места связанные с его фамилией.
05.05.2020 14:19 Відповісти
Ермак, а может подумать уже об ООРФ (отдельные областя расиськмх фекалияций)? Время не ждёт... Пора договариваться с товарищем Си, о демарка́ция общих границ и цене на нефть?
05.05.2020 14:19 Відповісти
не ну точно, он уже начинает предвыборную агитацию, плюсуите к ниму ещё и донецких безмозглых существ, которые имеет право голоса - и оле, опять удивит Украинское общество, когда вместо зелёного клована станет главнокомандуищим чисто прорасейская мрязина.
05.05.2020 14:19 Відповісти
Дебил ЗЕленый, какие выборы???
Полная деоккупация, а потом выборы.

Достали уже эти ЗЕленые тупые обезьяны!
05.05.2020 14:20 Відповісти
ні того - ні іншог , ще скоро не буде
05.05.2020 14:28 Відповісти
до тех пор, пока в ордло не будет проведен референдут такой самый как куйло проводил в Крыму надежды етого кремлевского служивого при опе "зе" так и останутся надеждами...
05.05.2020 14:23 Відповісти
Єрмак сподівається провести до кінця року місцеві вибори в ОРДЛО: "Це буде потужним шляхом для припинення війни на Донбасі" - Цензор.НЕТ 1025
05.05.2020 14:24 Відповісти
Да уж моржовая ... тоже, чтобы не стреляли, как Крым! Одним Янелохом всю Украину накрыть! А "95" в награду, турне по выгребной яме-404!!!
05.05.2020 14:30 Відповісти
кредиторы "мерседеса" для еРмака даваят все настойчивей- неужели зЭля настолько до конца ТУПОЙ, или он уже только по- суфлеру вещать может....
05.05.2020 14:26 Відповісти
Если бы только зЭля... Там всё "правительство 95 плюс рыгоаналы - "до конца ТУПОЙ"!!!
А впрочем, надо же как то "эпицентр" и "велюр" убрать, от скандала отвлечь...
Ещё, шаурмен Янелох сюрприз готовит, неужели подаст в отставку или повесится? Только это, для меня сюрприз...
05.05.2020 14:41 Відповісти
дермака-зрадника безродного на палю!..
хто воно таке взагалі?..
зебіли, ви йогО, невідомого, обирали собі чабаном??
05.05.2020 14:32 Відповісти
Важка боротьба з покидьком медведчуком за звання головного лізуна дупи лисого кабаєва...
05.05.2020 14:33 Відповісти
Это будет мощным путем в расейскую жопу
05.05.2020 14:34 Відповісти
Дивлюсь стрічку коментів - навіть упороті зебіли вищать "Какие там вы выборы хотите проводить по украинскому законодательству? Что то я там украинского флага не видел даже рядом с росийским. Может просто в 1942 году нужно было провести выборы на окупированных Гитлером территориях и война тоже прекратилась бы?"
Але...
73/43%зебілів, ви рік тому це плятство забезпечили всі разом! А ми вас тоді попереджали...
05.05.2020 14:35 Відповісти
По этому поводу есть старый савецький анекдот: "Украина объявляет ФРГ войну, с территориальными претензиями: Восстановить границы 1942 года!" - 1973 год.
05.05.2020 14:48 Відповісти
Он или дебил или враг на самом верху. В каком-то своём мире. Неужели этот чувак не осознаёт, что он не успеет свалить до того, что его просто разорвут люди?
05.05.2020 14:51 Відповісти
Все наезжают на ермака, пока ермак озвучивает блазня, или он уже самостоягельная фигура, значит блазень подписывается под каждым словом рашиста, либо у преза новое погоняло - зермак.
05.05.2020 14:52 Відповісти
Справа у тому, що Янелох насправді - Яніхто! Судячи по єрмакам та бохданам.
05.05.2020 14:58 Відповісти
Кто то еще воспринимает этот бред, про мощный толчок? Есть еще настоянные 96%-е зеленые?
05.05.2020 14:58 Відповісти
дЕрьмак - наймит Кремля , агент ФСБ .
05.05.2020 14:59 Відповісти
До выборов по молдовским законам для ПМР даже молдоване не догадались..А у нас пожалуйста,как Ермак велел.-.,раз, и подавай прощение для террористов с их вхождением в провластные украинские структуры..
05.05.2020 15:00 Відповісти
Пора уже выносить этот зеленый хлам вперед ногами из Украины ну и заодно проредить ряды скопления с магической цифрой 73%.
05.05.2020 15:01 Відповісти
Вы безхозяйственник! У нас на Донбассе, поля ещё не разминированные! Там и землю удобрят...
05.05.2020 15:11 Відповісти
А може цього Єрмака призначити президентом ОРДЛО !? А потім з ним і домовлятися , та і куратори не будуть проти . Це ж яка економія буде , дивись і стріляти перестануть, бо виборами будуть зайняті .
05.05.2020 15:06 Відповісти
Он быеще кабинки с урнами по всей Рашке расставил.
05.05.2020 15:11 Відповісти
Впертий "Козырь", виконує завдання з москви, скотиняка така!.. А відповідальний за цей шабаш - президент, прости господи, ЗЕ.
05.05.2020 15:16 Відповісти
Вибач, у нас президента поки ще немає, останній 19 року був! А зараз шаурмен янелох, хрещений батько мафії "95 кварал", призЕдентом нібито працює...
05.05.2020 15:33 Відповісти
когда в донецке будет Украинский флаг тогда выборы
05.05.2020 15:18 Відповісти
Су..а ватная
05.05.2020 15:19 Відповісти
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1


Ничего не изменилось,они унижают Украину несмотря на реакцию народа! То,с каким упорством двигается решение о Консультативном Совете,говорит об особой важности его для кремля. Легализация ОРДЛО,снятие ответственности за войну с РФ,снятие санкций и внедрение пушилиных в ВРУ
05.05.2020 15:32 Відповісти
Это и есть, сюрприз от Янелоха, о котором говорил член партии войны, цюцюркосмок сказочного, сцыкун сивуха! Что бы про "эпицентр" и сорванный зЕбилами карантин забыли!
05.05.2020 15:42 Відповісти
ЕрмакПНХ со своим лугандоном
05.05.2020 15:35 Відповісти
Кажется Ермака как и Сивоху пора лечить...
Я верю в честность президента,
В чиновников, - почти святых,
В заботу банка о клиентах...
В русалок, в леших, в домовых.

Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.

Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вполне.

Я верю, что гаишник честный
Меня не будет штрафовать,
И в то, что губернатор местный,
Совсем не хочет взятки брать.

Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят,
Что, если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.

Я свято верю депутатам,
И всем политикам страны,
Премьеру и его ребятам
И в золотой запас казны.

Я верю в неподкупность судей
И прокуроров, и ментов,
Я верю, что реальным будет
Срок для бандитов и воров.

Я верю, что жильцы подъезда
05.05.2020 15:39 Відповісти
Сказочний долб%ойоб!!!
05.05.2020 15:41 Відповісти
А мотнутись на Марс і назад, Ермак не планує?
05.05.2020 15:51 Відповісти
Cказочный ******* (Ермак).И кто его из дурдома выпустил?
05.05.2020 15:53 Відповісти
Єрмак хоче унаслідувати долю сівохи. Які вибори на території, які ми не контролюємо? Що ви хочете розчленити Україну? Ви хочете їх узаконити і відбудувати те, що розвалило міністркство нападу російської підерації? Ні. Такого не буде. За те що там, має відповідати той, хто це зробив. Чи ви йому допомагаєте, бо нафтушка не дозволяє поліцаїв утримувати? А вам мир любим шляхом?
05.05.2020 15:54 Відповісти
Блииин! Как задолбала пародия на клоуна - Янелох! Каждый божий день, одни только шокирующие новости и нищета - выживание!!! Всё разрушил всё, даже то чего ни в коем случае трогать НЕЛЬЗЯ!
05.05.2020 15:54 Відповісти
хозяева ермака подгоняют, вот он и спешит до конца года
05.05.2020 16:01 Відповісти
Зеу.****** будут возвращаться к этой теме до тех пор, пока нам не надоест возмущаться.
Было время - они заглохли. Сейчас опять.
Может вместо столиков возле Зедебила стоит поставить виселицу?
Виселицы?
05.05.2020 16:02 Відповісти
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1257617400884793344 2 ч

Єрмак,голова Офісу ПРезидента,тобто,Секретаріату,говорить от імені України-так тре розуміти?Де прописані його повноваження,щодо ,як подібних заяв,так і щодо дій.Що там ,Закон про Держслужбу каже,що-ОГПУ,СБУ та ККУ?Абстрагуючись від життя за поняттями у владі... 1\2
05.05.2020 16:03 Відповісти
Воно балакає тільки то, за що цюцюрко гроші плате! А зако.., тьфу ти, який закон? А 95 з бородатой бабусей та дупоблоком, у ладоші хлопають... За знатья санкцій і не уявляю собі, скільки цюцюрко бабла Янелоху відвале...
05.05.2020 16:18 Відповісти
Укры ,вас хотят к Лугандону присоединить,😁
05.05.2020 16:11 Відповісти
Выборы сейчас на оккупированных территориях на условиях России - это потеря суверенитета Украины,ее поражение со всеми вытекающими отсюда последствиями. На других условиях,кроме своих, Россия отказывается договариваться. Это факт,который почему то не воспринимается ни Зеленским , ни Ермаком (может они уже договорились с Путиным за спиной украинского народа)
05.05.2020 16:15 Відповісти
"Сподівання це добрий сніданок. але погана вечеря" мудрість сіоністських мудреців.
05.05.2020 16:18 Відповісти
Ермак надеется провести до конца года местные выборы в ОРДЛО (1) Около 200 тыс. жителей оккупированного Донбасса получили российские паспорта, - вице-премьер Резников (2) А пропагандистская обработка населения, а запугивание, подкуп, .... (3) А еще Кремль знает 1000 + n сравнительно честных способов голосования и подсчета голосов (4). И прочее, прочее
05.05.2020 16:39 Відповісти
Ермак походу идиот.Это типа, предлагать выйти в открытый космос без скафандра и быть твёрдо убеждённым,що останешься живым.Ермак тебе открытым текстом говорят,що в космосе без скафандра,як и выборы в Домбабве тупо невозможны!А он с.ка продолжает говорить,що возможны,як и возможен выход в космос без скафандра
05.05.2020 17:12 Відповісти
Поставить рулить местных сепаратюг - это еще мощнее, чем отвести ВСУ с хорошо обрудованных позиций в чисто поле.
05.05.2020 17:19 Відповісти
Хоче щоб рашка зіскочила та була ні причому а ордловська зараза розпвзлася по всій Україні. План путіна в діїї
05.05.2020 18:11 Відповісти
https://censor.net/blogs/3193520/pogodjuyus_z_andrm_rmakom_ale_yakscho_navpaki
05.05.2020 18:49 Відповісти
Єрмак повний,кончений, обриганий довбо_об і офіційно призначений резидент ФСБ!
05.05.2020 18:55 Відповісти
Ермак, ты не ***** часом, сепарок? Выборы кого могут быть на неподконтрольной территории? Вопрос риторический.
05.05.2020 18:57 Відповісти
Задача Ермака снять с РФ санкции, а плести языком можно все что угодно, через месяц никто и не вспомнит.
05.05.2020 19:03 Відповісти
Предурок.
05.05.2020 19:24 Відповісти
...в этом году... Они там шо, каждый первый - плоские на голову?
05.05.2020 20:36 Відповісти
Ещё чуть и Путин лично наградит Ермака.
05.05.2020 20:42 Відповісти
Ермак - **** кацапская !
05.05.2020 22:39 Відповісти
дЕрмак - говно РФ , но дело не в нем . у него есть шеф и во всем виновны первые лица. а это Зеленский . раньше за всю жопу ответсвенный был Порошенко . Бояре тут не при чем , цари с глазами и ушами .
06.05.2020 21:59 Відповісти
Этим "мощным путём", придурок, во всем местные органы будут выбраны и легализованы самые отпетые ватники!
07.05.2020 12:58 Відповісти
ермак пытается протащить мацковский план по типу Приднестровья , другой логики не видно
29.05.2020 17:19 Відповісти
Успокойтесь,никаких выборов не будет.
01.06.2020 16:21 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 