Справа про заволодіння майном Нацгвардії: Микитасю та Аллерову повідомлено про нові підозри

Повідомлено про підозру у вчиненні нових злочинів колишньому командувачу Національної гвардії України, колишньому народному депутату, а також кільком посадовим особам компанії-забудовника, які є підозрюваними в заволодінні майном Національної гвардії України на 81,64 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

У САП уточнюють, що йдеться про компанію-забудовника ТОВ "Укрбуд Девелопмент", і згаданий народний депутат є також колишнім бенефіціарним власником ТОВ "Укрбуд Девелопмент". Таким чином, з обставин справи випливає, що нові підозри висунуті фігурантам цієї справи - колишньому командувачу Нацгвардії Юрію Аллерову та екснардепу, власнику ТОВ "Укрбуд Девелопмент" (Київ) Максиму Микитасю.

"Крім того повідомлено про підозру ще двом учасникам злочинної схеми - колишнім посадовцям Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України, а саме заступнику начальника управління та заступнику начальника відділу централізованих розрахунків, обліку та звітності фінансово-економічного управління", - йдеться в повідомленні.

Під час досудового розслідування встановлено, що екскомандувач Нацгвардії отримав 125 тис. доларів США неправомірної вигоди за вчинення дій, спрямованих на підтримку інтересів компанії-забудовниці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа про заволодіння майном Нацгвардії: ВАКС продовжив термін дії зобов'язань Микитасю й іншим фігурантам

$100 тис. від отриманих коштів він залишив собі, іншу частину у розмірі $25 тис. - передав заступнику начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України.

Крім того, встановлено, що посадовець Нацгвардії отримав від колишнього нардепа та посадовців "Укрбуд Девелопмент" як неправомірну вигоду квартиру у центрі столиці площею 76 кв.м та вартістю 1 820 000 гривень.

Використовуючи підроблені документи, квартира була оформлена на близьку родичку командувача. Проте вартість її набуття значно відрізнялася від ринкової - 592,8 тис. гривень, тобто 7800 грн/кв.м.

Також фіктивні документи використовувалися під час проведення обміну квартир Нацгвардії в центрі столиці на житло на околицях міста - йдеться про звіти про оцінку, які проводилися на замовлення ТОВ "Укрбуд Девелопмент".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Микитась не вніс 100 млн грн застави, але ВАКС вирішив його не заарештовувати

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.

20 січня колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн, зняли з рейсу в аеропорту "Бориспіль" під час спроби вилетіти за кордон.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув клопотання і продовжив термін дії зобов'язань Микитасю і 4 підозрюваним, причетним до махінацій із житлом для Нацгвардії. Однак колишній нардеп порушив заборону на спілкування з 4 свідками і підозрюваними у своєму провадженні. Розмір застави як альтернативи арешту Микитасю збільшили до 100 млн гривень. У разі ще одного порушення він мав відправитися під арешт.