3 791 12

Справа про заволодіння майном Нацгвардії: Микитасю та Аллерову повідомлено про нові підозри

Повідомлено про підозру у вчиненні нових злочинів колишньому командувачу Національної гвардії України, колишньому народному депутату, а також кільком посадовим особам компанії-забудовника, які є підозрюваними в заволодінні майном Національної гвардії України на 81,64 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

У САП уточнюють, що йдеться про компанію-забудовника ТОВ "Укрбуд Девелопмент", і згаданий народний депутат є також колишнім бенефіціарним власником ТОВ "Укрбуд Девелопмент". Таким чином, з обставин справи випливає, що нові підозри висунуті фігурантам цієї справи - колишньому командувачу Нацгвардії Юрію Аллерову та екснардепу, власнику ТОВ "Укрбуд Девелопмент" (Київ) Максиму Микитасю.

"Крім того повідомлено про підозру ще двом учасникам злочинної схеми - колишнім посадовцям Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України, а саме заступнику начальника управління та заступнику начальника відділу централізованих розрахунків, обліку та звітності фінансово-економічного управління", - йдеться в повідомленні.

Під час досудового розслідування встановлено, що екскомандувач Нацгвардії отримав 125 тис. доларів США неправомірної вигоди за вчинення дій, спрямованих на підтримку інтересів компанії-забудовниці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа про заволодіння майном Нацгвардії: ВАКС продовжив термін дії зобов'язань Микитасю й іншим фігурантам

$100 тис. від отриманих коштів він залишив собі, іншу частину у розмірі $25 тис. - передав заступнику начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України.

Крім того, встановлено, що посадовець Нацгвардії отримав від колишнього нардепа та посадовців "Укрбуд Девелопмент" як неправомірну вигоду квартиру у центрі столиці площею 76 кв.м та вартістю 1 820 000 гривень.

Використовуючи підроблені документи, квартира була оформлена на близьку родичку командувача. Проте вартість її набуття значно відрізнялася від ринкової - 592,8 тис. гривень, тобто 7800 грн/кв.м.

Також фіктивні документи використовувалися під час проведення обміну квартир Нацгвардії в центрі столиці на житло на околицях міста - йдеться про звіти про оцінку, які проводилися на замовлення ТОВ "Укрбуд Девелопмент".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Микитась не вніс 100 млн грн застави, але ВАКС вирішив його не заарештовувати

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.

20 січня колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн, зняли з рейсу в аеропорту "Бориспіль" під час спроби вилетіти за кордон.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув клопотання і продовжив термін дії зобов'язань Микитасю і 4 підозрюваним, причетним до махінацій із житлом для Нацгвардії. Однак колишній нардеп порушив заборону на спілкування з 4 свідками і підозрюваними у своєму провадженні. Розмір застави як альтернативи арешту Микитасю збільшили до 100 млн гривень. У разі ще одного порушення він мав відправитися під арешт.

Аллеров Юрій Микитась Максим
Топ коментарі
+8
А к Собакову-Рюкзакову по этому поводу вопросов нет?
05.05.2020 13:47 Відповісти
+4
Расстрелять ******!!!
05.05.2020 13:49 Відповісти
+2
Бывший заместитель министра обороны Игорь Павловский, подозреваемый в https://ukranews.com/news/699824-igoryu-pavlovskomu-soobshhili-o-podozrenii злоупотреблении служебным положением , которое повлекло нанесение убытков государству в размере 17,44 млн гривен, внес залог в размере 168 160 гривен.
Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Ростислав Кравец.
"Залог был внесен", - сказал он.
05.05.2020 14:24 Відповісти
Собаков твою жену аЗвафліл?
показати весь коментар
05.05.2020 19:32 Відповісти
По своей судишь? Как оно, быть содержанкой у жены проститутки?
показати весь коментар
06.05.2020 18:20 Відповісти
Черговий ПУК в калюжу буде...
05.05.2020 14:00 Відповісти
Трудно представить более несуразный тандем, чем эта парочка.
05.05.2020 14:09 Відповісти
И так по всей стране ! Слава Украине !
05.05.2020 14:25 Відповісти
Птенцы гнезда Петрова...
05.05.2020 14:32 Відповісти
Можна подумати Алєров це робив без Рюкзакова!!! В результаті все закінчится пшиком! Рюкзаков поверне замість Алєрова 100 тис, і суд дась умовно три роки . Це вкращому варіанті...
05.05.2020 15:39 Відповісти
Немає такого покарання. Суд антікорупційний, не нагнетай
05.05.2020 19:33 Відповісти
А кому підпорядковується нацгвардія? Чому той свинарчук не разом з ними? Пам*ятаєте, як проти Пороха виступали нацсуки, коли там щось про армію збрехали? То чому вони не біля міністра внутрішніх справ, біля свого "папаши"?
05.05.2020 15:56 Відповісти
 
 