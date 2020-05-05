Чернівецька область не планує завершувати карантин до 22 травня, - голова ОДА Осачук

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук заявив, що область перейде на адаптивний формат карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"В інших областях України, де немає такої великої кількості інфікованих людей, обмеження можуть зніматися швидше, але в нашій області однозначно ці обмеження триватимуть ще тривалий період часу", - зазначив він.

Глава ОДА наголосив, що конкретні умови будуть відомі після виходу повного тексту постанови Кабінету Міністрів України.

Також він повідомив, що до 22 травня включно на території Чернівецької області не буде відновлено міжрайонне рейсове автобусне сполучення і залишиться чинним обмеження в'їзду і виїзду з області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У лікарнях Чернівців закінчуються місця, виділені для хворих на коронавірус, - голова ОДА Осачук