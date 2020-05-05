УКР
Чернівецька область не планує завершувати карантин до 22 травня, - голова ОДА Осачук

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук заявив, що область перейде на адаптивний формат карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"В інших областях України, де немає такої великої кількості інфікованих людей, обмеження можуть зніматися швидше, але в нашій області однозначно ці обмеження триватимуть ще тривалий період часу", - зазначив він.

Глава ОДА наголосив, що конкретні умови будуть відомі після виходу повного тексту постанови Кабінету Міністрів України.

Також він повідомив, що до 22 травня включно на території Чернівецької області не буде відновлено міжрайонне рейсове автобусне сполучення і залишиться чинним обмеження в'їзду і виїзду з області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У лікарнях Чернівців закінчуються місця, виділені для хворих на коронавірус, - голова ОДА Осачук

Буковина (861) карантин (18172) ОДА (1635) COVID-19 (19768) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)
+2
ОГА это не выбранная народом власть, это назначенный президентом смотрящий в области и его окружение.
ОГА это не легетимные органы власти и глава ОГА, назначенный из Киева, не имеет право говорить от имени местной громады.
А вот мэры и местные депутаты это выбранные народом, то есть это легитимная местная власть
05.05.2020 13:54 Відповісти
+1
Зегандон мстит... дешёвка...
05.05.2020 13:56 Відповісти
звучит угрожающе!! имея столько инфицированных, делать такие заявления, как пилить сук на котором сидишь!!
05.05.2020 13:43 Відповісти
Місцевій владі видніше.
05.05.2020 13:46 Відповісти
ОГА это не выбранная народом власть, это назначенный президентом смотрящий в области и его окружение.
ОГА это не легетимные органы власти и глава ОГА, назначенный из Киева, не имеет право говорить от имени местной громады.
А вот мэры и местные депутаты это выбранные народом, то есть это легитимная местная власть
05.05.2020 13:54 Відповісти
Правильно. Какохо Путина кто-то из Киева будет диктовать что-то мэру и губеру, когда из Киева не видно шо там ...... ну, не матерюсь.
05.05.2020 13:47 Відповісти
Бараны не понимают. что кара может произойти мгновенно и с отягчающими.
05.05.2020 13:49 Відповісти
хто хоч трохи розуміє англійську той зрозуміє) Черновицкая область не планирует завершать карантин до 22 мая, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 5765
05.05.2020 13:52 Відповісти
Черновицкая область не планирует завершать карантин до 22 мая, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 5910
05.05.2020 13:52 Відповісти
Зегандон мстит... дешёвка...
05.05.2020 13:56 Відповісти
Цілком і повністю підтримую!
Ще б було б добре, якби здійснювався контроль за тим, як "переміщуються" по парках мешканці Чернівців, як працюють самі собі магазинів взуття, одягу, майстерень, які для себе визначились і закінчили карантин.
Як в тролейбусах кондуктори їздять з відкритими носами в масках, як запускають людей в транспорт без посвідчень, не звертають уваги на те, як пасажири вдягнули ті маски.
... враження, що в Чернівцях це не закінчеться ніколи(((
05.05.2020 14:12 Відповісти
https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/05/03/boris-johnson-must-end-absurd-dystopian-tyrannical-lockdown2/?WT.mc_id=tmgliveapp_iosshare_AvQwWF7d61V6&fbclid=IwAR2hPjV2E3VfT1YrAg_BCXTegO24e_n2QsMN-nmWtocjyaPzZHoCEcDAVhE Борис Джонсон должен положить конец абсурдной, антиутопической и тиранической изоляции тем временем ВБ
05.05.2020 14:45 Відповісти
 
 