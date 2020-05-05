1 924 10
Чернівецька область не планує завершувати карантин до 22 травня, - голова ОДА Осачук
Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук заявив, що область перейде на адаптивний формат карантину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"В інших областях України, де немає такої великої кількості інфікованих людей, обмеження можуть зніматися швидше, але в нашій області однозначно ці обмеження триватимуть ще тривалий період часу", - зазначив він.
Глава ОДА наголосив, що конкретні умови будуть відомі після виходу повного тексту постанови Кабінету Міністрів України.
Також він повідомив, що до 22 травня включно на території Чернівецької області не буде відновлено міжрайонне рейсове автобусне сполучення і залишиться чинним обмеження в'їзду і виїзду з області.
+2 Володимир Мик
+1 Nik Home #469752
ОГА это не легетимные органы власти и глава ОГА, назначенный из Киева, не имеет право говорить от имени местной громады.
А вот мэры и местные депутаты это выбранные народом, то есть это легитимная местная власть
Ще б було б добре, якби здійснювався контроль за тим, як "переміщуються" по парках мешканці Чернівців, як працюють самі собі магазинів взуття, одягу, майстерень, які для себе визначились і закінчили карантин.
Як в тролейбусах кондуктори їздять з відкритими носами в масках, як запускають людей в транспорт без посвідчень, не звертають уваги на те, як пасажири вдягнули ті маски.
... враження, що в Чернівцях це не закінчеться ніколи(((