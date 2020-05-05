Понад 500 українців повернулися на Батьківщину з Німеччини, Італії та Казахстану, - Держприкордонслужба

За минулу добу прикордонники перевірили і здійснили пропуск понад пів тисячі пасажирів, які прибули в аеропорт "Бориспіль" трьома евакуаційними рейсами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили спеціальні пасажирські авіарейси з Мілана (Італія), Тараза (Казахстан), Франкфурта (Німеччина). Серед прибулих цими літаками осіб переважна більшість – громадяни України. Жоден із пасажирів не мав підвищеної температури тіла або скарг на наявність симптомів захворювання на ГРВІ. Вони усі, окрім одного, обрали передбачені карантинні обмеження із застосуванням додатку "Дій вдома".

Після перевірки співробітниками Держприкордонслужби реєстрації в додатку ці особи відправилися на двотижневу самоізоляцію за вказаними адресами. Один громадян, який прибув рейсом з Мілана, проведе карантин у визначеному обсерваторі.

Загалом пасажиропотік через український кордон залишається доволі низький. Протягом доби кордон нашої країни на в’їзд та на виїзд перетнуло менше 12 тис. осіб. Серед тих, хто в’їжджав в Україну, осіб із високою температурою тіла чи скаргами на наявність симптомів захворювання на ГРВІ не виявлено.

