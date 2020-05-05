УКР
Понад 500 українців повернулися на Батьківщину з Німеччини, Італії та Казахстану, - Держприкордонслужба

За минулу добу прикордонники перевірили і здійснили пропуск понад пів тисячі пасажирів, які прибули в аеропорт "Бориспіль" трьома евакуаційними рейсами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили спеціальні пасажирські авіарейси з Мілана (Італія), Тараза (Казахстан), Франкфурта (Німеччина). Серед прибулих цими літаками осіб переважна більшість – громадяни України. Жоден із пасажирів не мав підвищеної температури тіла або скарг на наявність симптомів захворювання на ГРВІ. Вони усі, окрім одного, обрали передбачені карантинні обмеження із застосуванням додатку "Дій вдома".

Після перевірки співробітниками Держприкордонслужби реєстрації в додатку ці особи відправилися на двотижневу самоізоляцію за вказаними адресами. Один громадян, який прибув рейсом з Мілана, проведе карантин у визначеному обсерваторі.

Загалом пасажиропотік через український кордон залишається доволі низький. Протягом доби кордон нашої країни на в’їзд та на виїзд перетнуло менше 12 тис. осіб. Серед тих, хто в’їжджав в Україну, осіб із високою температурою тіла чи скаргами на наявність симптомів захворювання на ГРВІ не виявлено.

+4
Во всем мире приветствуют поступления валюты в свои страны и только ты вумный иканамист против,так как евро это пустые фантики и из за них растут цены,ты великий вчоный
05.05.2020 14:18 Відповісти
+2
Там сидеть дорогойй
05.05.2020 14:08 Відповісти
+2
Ты ото мелешь?Ты трусы себе за пустые фантики покупаешь,а хлеб тоже?
05.05.2020 14:11 Відповісти
05.05.2020 14:00 Відповісти
Деньги поедят и снова а бой
05.05.2020 14:02 Відповісти
Там что построили и обеспечили, а сюда привезли деньги.
05.05.2020 14:04 Відповісти
Там вони виробили якийсь продукт, якісь послуги які були забезпечені цими грошима, а сюди привозять пусті фантики які тут не забезпечені товаром.
05.05.2020 14:08 Відповісти
Ты ото мелешь?Ты трусы себе за пустые фантики покупаешь,а хлеб тоже?
05.05.2020 14:11 Відповісти
Від цих фантиків збільшується інфляція і ростуть ціни, граматєй.
05.05.2020 14:14 Відповісти
Во всем мире приветствуют поступления валюты в свои страны и только ты вумный иканамист против,так как евро это пустые фантики и из за них растут цены,ты великий вчоный
05.05.2020 14:18 Відповісти
Ну так Украина не реформирования,с мараторий на землю просидела 20 лет,вот и результат,политики рассказывали лохторату сказки про серого бычка
05.05.2020 14:10 Відповісти
так сидели бы себе там на заработаные. глядишь, а завтра опять на работу.
05.05.2020 14:07 Відповісти
Там сидеть дорогойй
05.05.2020 14:08 Відповісти
Всі дуже раді (і я трішки).
05.05.2020 14:10 Відповісти
в каком месте они украинцы?
05.05.2020 14:12 Відповісти
Развалили страну, и поехали гнуть спину в дальние края, там дали пинка под зад, вот приехали домой. Замечательная экономическая модель.
05.05.2020 14:22 Відповісти
ну Слава Богу, а то ми вже зачекались! бубочка зустрічала, чи бздьошно?
05.05.2020 14:23 Відповісти
Всюди може українець нормально заробляти , тільки не в Україні . Щось ми не те будуємо . Люди мільйонами втікають за кордон працювати .
05.05.2020 14:33 Відповісти
Карантин у нас будет длится ещё несколько лет, пока не найдут вакцину, так как "возвращают" каждый день.
"Вернули более 500 человек из нью-йорка, потом столько из Италии,Германии, либо ещё с какой нибудь страны. А потом, посмотрим через 2 недели результат по инкубационному периоду. Ещё вернём, ещё будем смотреть".
Вы думаете этой зевласти нужны украинцы и экономика Украины?
05.05.2020 14:58 Відповісти
Родина у них там, где они платят налоги, а здесь они - в гостях.
05.05.2020 15:34 Відповісти
Оптимизация. После Пасхи статистика по заражению никудышняя. Почему то нету пика. Добавить заграничными!
05.05.2020 15:41 Відповісти
 
 