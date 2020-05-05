УКР
В запасі є лише 10 днів: 17-річному Глібу з Дніпра терміново потрібна трансплантація кісткового мозку, але МОЗ так і не переказав гроші за операцію в клініку Ізраїлю. ДОКУМЕНТ

Уже вдруге рятують 17-річного Гліба з Дніпра, у якого стався повторний рецидив гострого лімфобластного лейкозу. Хлопцеві терміново потрібна трансплантація кісткового мозку.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав брат Гліба Микита Герасименко, передає Цензор.НЕТ.

"Багатьом відомо, що моєму братові Глібу необхідна пересадка кісткового мозку через діагноз другий рецидив гострого лімфобластного лейкозу, який стався в лютому 2020 року. 24 лютого було зареєстровано звернення в МОЗ України на пересадку кісткового мозку від нерідного донора. Понад 3 тижні тому ми отримали гарантійний лист від Міністерства на здійснення ТКМ. Через місяці підготовки і лікування вже необхідна ТКМ, але клініка досі НЕ ОТРИМАЛА ніякого переказу, без якого проведення операції неможливе. Лікарі кажуть, що операцію необхідно провести протягом 10 днів, інакше під ЗАГРОЗОЮ опиниться життя Гліба", - написав він і опублікував відповідні документи.

Зазначимо, що вперше страшний діагноз у хлопця виявили в 2011 році. Але тоді лікарям і батькам вдалося успішно подолати недугу в Дніпрі. Але через майже 5 років хвороба повернулася і з новою силою.

Хлопця в терміновому порядку вивезли до Ізраїлю для лікування і трансплантації. Але необхідна просто величезна сума, яку родина Гліба сама просто не потягне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центр "Самотужка" збирає кошти на програму реабілітації дітей з ДЦП та аутизмом із малозабезпечених сімей

Реквізити для допомоги:

IBAN: UA443220010000026207301137492

ЄДРПОУ 3367115895

Одержувач: Герасименко Микита Андрійович

Monobank 5358 3808 8078 9998 Герасименко Микита

https://www.instagram.com/glebg555/?hl=uk 

благодійність (598) діти (5321) допомога (8771) лікування (611)
МОЖЕТ ЭТИ ПОМОГУТ. ЗЕМЛЯКИ....
В запасе есть лишь 10 дней: 17-летнему Глебу из Днепра срочно нужна трансплантация костного мозга, но Минздрав так и не перевел деньги за операцию в клинику Израиля - Цензор.НЕТ 8730
Власть укринофоба Зеленского запретила все плановые операции, за последние два месяца во время карантина.
То есть такие нуждающиеся больные в операциях, как в этой новости, должны умереть, по замыслу зелёной антиукраинской банды.
Зеленский фантазировал, что если бы не его карантин то умерло бы 120 тысяч. до конца года...
Хотя это брехня
Но из за его карантина, реально умрёт больше людей из за других болезней и голода до конца года, чем от мнимого короновируса.
Чего бы не дать карточку Привата?
Многие бы скинули 20-50 грн.
щщаассссс, разбежались, волосы назад.
зато Каляске отслюнявили 143 млн за политические преследования
А что моно не кошерен? То просто отмазка, согласитесь.
Лично мне проще посылать через Приват.
Чем проще? Приват не даёт переводить гроши на другие банки?
Ну, однажды я переводила сама себе из привата в другой банк.
Решила больше не связываться.
Почему? Максимально, приват берёт 5 гривен за перевод чужим 1000 гривен. Постоянно (раз 6 в месяц) перевожу с привата на моно карту.
Смотрите, смарт есть? Качаем Приват24, регистрируемся, выбираем перевести на карту, вбиваем номер карты куда переводим, сумму перевода, отправляем в корзину, приват пишет фамилию имя отчество рецепиента, если всё совпадает, жмём перевести. Всё.
Вот если смарта и компа нет тогда да.
Вспомнила Ваши слова о "некошерности" и стало интересно, почему прозвучала такая формулировка))
Посмотрела))) Пусть люди ознакомятся, прежде, чем связываться
https://minfin.com.ua/company/monobank/review/ - отзывы клиентов))

Пыталась перевести. Приват потребовал ввести самой имя и фамилию. Ввела, отправила.
Через 3 секунды деньги вернулись назад. ))
Видимо да....не кошерный банк
Странно, только что попробовал, приват написал-"мошенническая операция". Шас с моно попробую.
ФИО не спрашивал.
Да, и "отзывы" пишут приват-боты. С моно с бета теста-ноу проблем. Приват карту закинул на полку. Они даже недавно звонили, интересовались, почему движа по счёту нет. Послал.
С моно перевод прошел без проблем. Ещё один гвоздь в гроб привата.
всё правильно человек пишет . не точ то жалко , а просто неудобно и выхлоп был бы гораздо эффектней. У нас в Виннице монобанк с одним отделением и находится на краю географии . Просто мало отделений самого банка не говоря уже об терминалах в отличии от привата.
Вы совсем не в теме? Есть Приват24, есть смарт или комп с интернетом, какие отделения? У Моно их нет вообще. Не желаете платить, не отмазывайтесь так криво.
Ты конкретно сколько уже заплатил ?
Не заплатил, а помог пацану. Отчёт выслать?
Стесняюсь спросить, а вы сколько, учитывая, что с жидопривата платежи не идут, а моно я так понял у вас нет?
я в Правэксе обсуживаюсь . Во первых, если вы не поняли, я писал о улучшении , более эффектном выхлопе от этой ситуации с перечислениями , если бы у человека карта была приват. Я не заискиваю с телефонными картами, платежами через комп и все такое прочее . Пусть это будет вчерашний день, но мне через бухгалтера и его посещения банка как то спокойней. В крайних случаях подходишь к терминалу о закидываешь на карту деньги. Так вот , приватовских терминалов в Виннице за гланды, моно вообще не встречал. Так что завтра будет физическое посещение монобанка , а не как у вас виртуальное.
Ладно, чего нам спорить, мы граждане одной неньки. И любим её. И это главное.
+. Трошечки. Одужуй, парубче
обычно в таких случаях если стб и 1+1 то или собрали или еще что так бы не предавали огласке
меня лично поразило года три назад как парень 16 лет просил сердце а потом похороны в селе..так для такого надо больницпонастроить в кажой области и все ...суки твари когда вас расстреляют всех.....поставить в раде пулемет и погасить всех
Трансплантация в нозологии уменьшена на 26,7% в этом году благодаря ЗЕлупам.
Я думаю что каждый из желающих помочь, без особых потерь для себя вполне может перевести некоторую сумму для благого дела. Поможем парню!
