В запасі є лише 10 днів: 17-річному Глібу з Дніпра терміново потрібна трансплантація кісткового мозку, але МОЗ так і не переказав гроші за операцію в клініку Ізраїлю. ДОКУМЕНТ
Уже вдруге рятують 17-річного Гліба з Дніпра, у якого стався повторний рецидив гострого лімфобластного лейкозу. Хлопцеві терміново потрібна трансплантація кісткового мозку.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав брат Гліба Микита Герасименко, передає Цензор.НЕТ.
"Багатьом відомо, що моєму братові Глібу необхідна пересадка кісткового мозку через діагноз другий рецидив гострого лімфобластного лейкозу, який стався в лютому 2020 року. 24 лютого було зареєстровано звернення в МОЗ України на пересадку кісткового мозку від нерідного донора. Понад 3 тижні тому ми отримали гарантійний лист від Міністерства на здійснення ТКМ. Через місяці підготовки і лікування вже необхідна ТКМ, але клініка досі НЕ ОТРИМАЛА ніякого переказу, без якого проведення операції неможливе. Лікарі кажуть, що операцію необхідно провести протягом 10 днів, інакше під ЗАГРОЗОЮ опиниться життя Гліба", - написав він і опублікував відповідні документи.
Зазначимо, що вперше страшний діагноз у хлопця виявили в 2011 році. Але тоді лікарям і батькам вдалося успішно подолати недугу в Дніпрі. Але через майже 5 років хвороба повернулася і з новою силою.
Хлопця в терміновому порядку вивезли до Ізраїлю для лікування і трансплантації. Але необхідна просто величезна сума, яку родина Гліба сама просто не потягне.
Реквізити для допомоги:
IBAN: UA443220010000026207301137492
ЄДРПОУ 3367115895
Одержувач: Герасименко Микита Андрійович
Monobank 5358 3808 8078 9998 Герасименко Микита
https://www.instagram.com/glebg555/?hl=uk
То есть такие нуждающиеся больные в операциях, как в этой новости, должны умереть, по замыслу зелёной антиукраинской банды.
Зеленский фантазировал, что если бы не его карантин то умерло бы 120 тысяч. до конца года...
Хотя это брехня
Но из за его карантина, реально умрёт больше людей из за других болезней и голода до конца года, чем от мнимого короновируса.
Многие бы скинули 20-50 грн.
Решила больше не связываться.
Посмотрела))) Пусть люди ознакомятся, прежде, чем связываться
https://minfin.com.ua/company/monobank/review/ - отзывы клиентов))
Пыталась перевести. Приват потребовал ввести самой имя и фамилию. Ввела, отправила.
Через 3 секунды деньги вернулись назад. ))
Видимо да....не кошерный банк
меня лично поразило года три назад как парень 16 лет просил сердце а потом похороны в селе..так для такого надо больницпонастроить в кажой области и все ...суки твари когда вас расстреляют всех.....поставить в раде пулемет и погасить всех