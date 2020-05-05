В запасі є лише 10 днів: 17-річному Глібу з Дніпра терміново потрібна трансплантація кісткового мозку, але МОЗ так і не переказав гроші за операцію в клініку Ізраїлю. ДОКУМЕНТ

Уже вдруге рятують 17-річного Гліба з Дніпра, у якого стався повторний рецидив гострого лімфобластного лейкозу. Хлопцеві терміново потрібна трансплантація кісткового мозку.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав брат Гліба Микита Герасименко, передає Цензор.НЕТ.

"Багатьом відомо, що моєму братові Глібу необхідна пересадка кісткового мозку через діагноз другий рецидив гострого лімфобластного лейкозу, який стався в лютому 2020 року. 24 лютого було зареєстровано звернення в МОЗ України на пересадку кісткового мозку від нерідного донора. Понад 3 тижні тому ми отримали гарантійний лист від Міністерства на здійснення ТКМ. Через місяці підготовки і лікування вже необхідна ТКМ, але клініка досі НЕ ОТРИМАЛА ніякого переказу, без якого проведення операції неможливе. Лікарі кажуть, що операцію необхідно провести протягом 10 днів, інакше під ЗАГРОЗОЮ опиниться життя Гліба", - написав він і опублікував відповідні документи.







Зазначимо, що вперше страшний діагноз у хлопця виявили в 2011 році. Але тоді лікарям і батькам вдалося успішно подолати недугу в Дніпрі. Але через майже 5 років хвороба повернулася і з новою силою.

Хлопця в терміновому порядку вивезли до Ізраїлю для лікування і трансплантації. Але необхідна просто величезна сума, яку родина Гліба сама просто не потягне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центр "Самотужка" збирає кошти на програму реабілітації дітей з ДЦП та аутизмом із малозабезпечених сімей

Реквізити для допомоги:

IBAN: UA443220010000026207301137492

ЄДРПОУ 3367115895

Одержувач: Герасименко Микита Андрійович

Monobank 5358 3808 8078 9998 Герасименко Микита

https://www.instagram.com/glebg555/?hl=uk