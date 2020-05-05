УКР
МОЗ розробило алгоритм тестування на COVID-19 дітей, які їхатимуть в "Охматдит" та Інститут раку, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я розробило алгоритм тестування на COVID-19 дітей, які їхатимуть в "Охматдит".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Як повідомляється, міністр охорони здоров'я Максим Степанов відзвітував щодо проблеми, коли дітей не приймали до "Охматдиту" та Інституту раку без тестування на коронавірус, яке не могли забезпечити в цих медзакладах.

Міністр повідомив, що вже розроблено алгоритми, за якими дітей з усіх регіонів, які їхатимуть до "Охматдиту" та Інституту раку, тестуватимуть на СOVID-19 за три дні до виїзду

в Україні вперше пересадили кістковий мозок від неродинного донора

Як повідомлялося раніше, в Національному інституті раку та НДСЛ "Охматдит" сім'ї онкохворих дітей просять оплатити тест на COVID-19 методом ПЛР. Вартість такого тесту в Україні зараз становить близько 2,2-2,5 тис грн на одну людину.

+2
За що не береться Степанов, то все закінчується як для інфікованих медиків.
показати весь коментар
05.05.2020 14:16 Відповісти
Пример какой страны предлагаешь взять за основу?
показати весь коментар
05.05.2020 14:19 Відповісти
Пропоную не брати прилад однієї країни, а виконувати свою Конституцію та не порушувати інші закони України. Обрати владу, яка відстоює інтереси українців, а не олігархів.
показати весь коментар
05.05.2020 14:26 Відповісти
Обрати владу, яка відстоює інтереси українців, а не олігархів.

Я согласен полностью. Имя, сестра? (с).
показати весь коментар
05.05.2020 14:28 Відповісти
Такий народ називають українцями! Не знали? Я чоловік, а не жінка! Так, що шукайте сестер в іншому місці.
показати весь коментар
05.05.2020 14:34 Відповісти
Ну я так и знал, что ответа не будет. Знаешь, что такое (с)? Это значит цитата. Т.е. лично к тебе это не относится. А из песни слова не выкинешь.

З.Ы. Но обижаешься точно, как девчонка.
Так назовёшь имя достойного кандидата или будешь и дальше сливаться?
показати весь коментар
05.05.2020 14:38 Відповісти
Я відповів. Конкретний депутат буде обраний серед багатьох на виборах. Я не висуває когось. Зрозуміло? Єдина вимога це освічена та проукраїнська людина. Ви же обрали неосвіченого антиукраїнця. Чого мені вам пропонувати когось, якщо ви навіть українською не відповідаєте!
показати весь коментар
05.05.2020 14:49 Відповісти
Якщо для тебе це так важливо - нема питань. Скільки вже Україна незалежна? 29 років? Ти бачив багато проукраїнських людей при владі? Я бачив тільки, як набивали свої кишені під красивими гаслами.
показати весь коментар
05.05.2020 14:55 Відповісти
Звичайно, що важливо писати і розмовляти українською. Почніть і ви побачите, що вже не підтримуєте сепарів! А щодо проукраїнських людей, то вони ще є, хоча влада, яку ви обрали їх знищує. Скільки українців серед СН? От це вам і відповідь на ваше питання. Ніхто не говорить, що інші нації не повинні бути при владі, але коли українців при владі меншість, то маємо саме такий результат.
показати весь коментар
05.05.2020 14:59 Відповісти
Українською володію вільно. Але я - російськомовний і живу у вільній країні. Тому розмовляю на тій мові, на якій хочу. І до речі спекуляція на мовному питанні ніколи ні до чого доброго не доводила. Кацапстан тобі у приклад.
показати весь коментар
05.05.2020 15:04 Відповісти
На мові не розмовляють. Тому ви не володієте вільно мовою! Спекуляція була багато років саме з боку російськомовних.
показати весь коментар
05.05.2020 15:06 Відповісти
 
 