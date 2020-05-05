МОЗ розробило алгоритм тестування на COVID-19 дітей, які їхатимуть в "Охматдит" та Інститут раку, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я розробило алгоритм тестування на COVID-19 дітей, які їхатимуть в "Охматдит".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Як повідомляється, міністр охорони здоров'я Максим Степанов відзвітував щодо проблеми, коли дітей не приймали до "Охматдиту" та Інституту раку без тестування на коронавірус, яке не могли забезпечити в цих медзакладах.

Міністр повідомив, що вже розроблено алгоритми, за якими дітей з усіх регіонів, які їхатимуть до "Охматдиту" та Інституту раку, тестуватимуть на СOVID-19 за три дні до виїзду

Як повідомлялося раніше, в Національному інституті раку та НДСЛ "Охматдит" сім'ї онкохворих дітей просять оплатити тест на COVID-19 методом ПЛР. Вартість такого тесту в Україні зараз становить близько 2,2-2,5 тис грн на одну людину.