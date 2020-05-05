УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9786 відвідувачів онлайн
Новини
5 689 44

Фракції "Слуга народу" важко виробити спільну позицію, правила "70 на 30" дедалі складніше дотримуватися, - Арахамія

Фракції "Слуга народу" важко виробити спільну позицію, правила "70 на 30" дедалі складніше дотримуватися, - Арахамія

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, чому цій партії важко виробити спільну позицію.

Про це він заявив в інтерв'ю "НВ", передає Цензор.НЕТ.

"Ми всі різні люди з різним бекграундом. Нас навіть питання про мову може всіх посварити, люди і побитися можуть, хоча, звичайно, не б'ються. А ззовні всі думають: це ж "Слуга народу", у них має бути єдина позиція. А її ми як раз і приходимо до парламенту виробити", - зазначив Арахамія.

За словами Арахамії, вироблення спільної позиції "дається важко", оскільки партія "Слуга народу" "зібрана з різних верств суспільства і різних регіонів".

"Навіть наше правило "70 на 30" (якщо 70% фракції підтримали законопроєкт, то і всі інші мають проголосувати "за". - Ред.), його дедалі важче дотримуватися", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проросійський реванш у "Слузі народу" неможливий, нардепи, які найголосніше кричать, позицію фракції не висловлюють, - Арахамія

Автор: 

Арахамія Давид (1112) Слуга народу (2859)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Дід Микола.

"РИТОРИЧНЕ ПИТАННЯ.

Чому ті 40% "високоінтелектуалів", котрі, згідно опитування, знову готові голосувати за ЗЕ, повіддирали наліпки "За ЗЕ"?"
показати весь коментар
05.05.2020 14:24 Відповісти
+13
Финиш моносброда.
показати весь коментар
05.05.2020 14:22 Відповісти
+12
Ну так самораспуститесь, делов-то.
показати весь коментар
05.05.2020 14:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Власники підфракцій ніяк не можуть домовитись ?
показати весь коментар
05.05.2020 14:19 Відповісти
Домовляться з Петром,як про продаж Української землі.
показати весь коментар
05.05.2020 14:22 Відповісти
А ты за то, чтобы Беня прибрал уж совсем Украину с помощью дефолта?
показати весь коментар
05.05.2020 14:30 Відповісти
А шо прибирати,якщо Україну вже продали,Зеля+Пєтя.Разом.
показати весь коментар
05.05.2020 14:41 Відповісти
Каким образом продали? Приняли вынужденно закон о земле, т.к. уЗеленские загнали, и с твоей помощью, Украину в сраку? Может напомнишь - что мешало при Порошенко принять этот закон? Отсутствие жестких требований от МВФ, когда Беня был полностью отстранён от власти в Украине и только осталось его Г+Г с Дубинскими?
показати весь коментар
05.05.2020 14:44 Відповісти
Аби щось *********. Не старайся ущербное. Как-то быстро интерес к зе пропал.
показати весь коментар
05.05.2020 15:55 Відповісти
В Трускавец и попрыгайте.
показати весь коментар
05.05.2020 17:55 Відповісти
Попробуйте 7/40..
показати весь коментар
05.05.2020 14:19 Відповісти
Не. Лучше 3_62. Или 4_12 ("Андроповка")
показати весь коментар
05.05.2020 14:21 Відповісти
28-70 ого. -угу.
показати весь коментар
05.05.2020 14:22 Відповісти
Тут, здається, треба використовувати 5,45 чи 7,62! Як бонус, можна використовувати 11,4
показати весь коментар
05.05.2020 14:27 Відповісти
или 6/9 ))
показати весь коментар
05.05.2020 14:29 Відповісти
Ну так самораспуститесь, делов-то.
показати весь коментар
05.05.2020 14:20 Відповісти
Это нарид
показати весь коментар
05.05.2020 14:20 Відповісти
Петро допоможе,бо вони однодумці))
показати весь коментар
05.05.2020 14:21 Відповісти
Так Петро и помогает Украине, а не твоему Монике, иначе Запад пошлёт Украину, защитницу Бени...
показати весь коментар
05.05.2020 14:31 Відповісти
Финиш моносброда.
показати весь коментар
05.05.2020 14:22 Відповісти
Ребята, вы ж таки допроситесь - и на ваши семь-сорок, пардон, девять/сорок дней будет некислый движ с музлом и фейерверками. А хард-роковини... Мечта!

😁
показати весь коментар
05.05.2020 14:22 Відповісти
Странно, в Велюре все по 100%)
показати весь коментар
05.05.2020 14:24 Відповісти
Дід Микола.

"РИТОРИЧНЕ ПИТАННЯ.

Чому ті 40% "високоінтелектуалів", котрі, згідно опитування, знову готові голосувати за ЗЕ, повіддирали наліпки "За ЗЕ"?"
показати весь коментар
05.05.2020 14:24 Відповісти
Фракции "Слуга народа" трудно выработать общую позицию, правило "70 на 30" все сложнее соблюдать, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6546
показати весь коментар
05.05.2020 14:26 Відповісти
Сброд блатных и шайка нищих.
показати весь коментар
05.05.2020 14:28 Відповісти
может это поможет???
Фракции "Слуга народа" трудно выработать общую позицию, правило "70 на 30" все сложнее соблюдать, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3408
показати весь коментар
05.05.2020 14:28 Відповісти
Вот что значит идти в высокую политику без политической силы, партийные ячейки которой формировались годы, у которой есть ну хоть какая то идеология, кадры прошли проверку и т.д. Собрали кого придется или кого "посоветовали", теперь они обжились и смотрят в разные стороны. Пустышка, мыльный пузырь. Правда у нас подобное в тренде. Вспомним как Порошенко шел на выборы, до них мы о его партии и слыхом не слыхивали.. Только и того что была зарегистрирована в минюсте. ( как товарный бренд) Ну а потом создавалась на ходу за счет бежавших от Юли. и прочих желающих. и бизнес партнеров или родственников ( оттого там тоже швали было немало типа Свинарчуков и т.д.) Как таковых у нас партий нет, это бизнес проекты на одно узнаваемое лицо взять " Удар", "! Радикальную " к примеру и т.д. Поэтому у нас все политики за время своей жизни перебывали в 5-10 партиях. Но Зеленский в подборе "кадров" на выборы конечно всех переплюнул.. тут слов нет ( тамада, фотограф, КВНщик, юморист,и т.д.)
показати весь коментар
05.05.2020 14:28 Відповісти
А при Порошенко тоже творилось, что и при Зелемойском или Украину защитили и не спустили в Унитазию?
показати весь коментар
05.05.2020 14:33 Відповісти
Вопрос о политическом партийном строительстве, которого у нас нет и не было, и поэтому в партии берут всего кого не лень в том числе и просто за бабки. Что до Порошенко так он один из основателей партии регионов, потом был еще в нескольких. А о "его партии" "Солидарность" до выборов ни кто и слухом не слыхивал, потому что она существовала только на бумаге и все ( на всякий случай.. вот и пригодилась "бренд") Вот в чем речь, а не в политических пристрастиях. У нас партии сводятся к проекту одной персоны , поэтому зачастую что бы люди как то не забыли название, у нас есть идиотское изобретение добавлять в названию партии еще и еще фамилию ( Ленин, Сталин, Блок Юлиии Тимошенко, Блок Петра Порошенко, Удар Кличко, Радикальная партия Ляшко и т.д. Вот в чем речь У нас по факту партий нет и не было
показати весь коментар
05.05.2020 14:42 Відповісти
Вопрос о результатах работы, а не сравнивании Гетмана с Говном по каким-то признакам вроде - носит брюки или нет, бреет грудь или нет, как неандертальцы.
показати весь коментар
05.05.2020 14:47 Відповісти
А денюшку с бюджета получают эти однодневки, пролезшие в ВР!
показати весь коментар
05.05.2020 19:37 Відповісти
пособирали смиття - таким "политикам" нужен "Закон о введении единомыслия"(с). може попустит.
показати весь коментар
05.05.2020 14:28 Відповісти
Рынок земли принят - можно и распускаться. Главное дело то сделано.
показати весь коментар
05.05.2020 14:29 Відповісти
Ещё не всё сделано - Бене нужен дефолт и не нужен закон о банках...
показати весь коментар
05.05.2020 14:34 Відповісти
Одни за "свободное развитие русскаго языка", другие понимают в чем подвох.
Как они туда попали? По принципу "какая разница, если дорога заасфальтирована".
показати весь коментар
05.05.2020 14:38 Відповісти
А рассорить любой вопрос вас может потому, что ваша недопартия состоит не из единомышленников, а из случайных людей.
А единомышленников у вас быть не могло, потому что у вас не было Программы. Потому вы - случайное сборище, стадо.
показати весь коментар
05.05.2020 14:52 Відповісти
Да пошли вы в свои зелёные дупы.
показати весь коментар
05.05.2020 15:02 Відповісти
Другими словами - собрание баранов, не имеющих общей идеологии, национальной позиции, с разным мировоззрение, при этом мало разбирающихся в основах экономики, политики, юриспруденции.
показати весь коментар
05.05.2020 15:04 Відповісти
Якщо різні погляди, то чому в одній партії ?
показати весь коментар
05.05.2020 15:11 Відповісти
Интересно Вас еще кто то слушает и воспринимает всерьез кроме как партию чего изволите ватная и продажная быдломасса
показати весь коментар
05.05.2020 15:15 Відповісти
Проект "СН" це спілка беквокалістів, які підспівують кожен своєму солістові кожен виконує свою партію.
показати весь коментар
05.05.2020 15:36 Відповісти
Це, чергове зізнання в нездатності контролювати фракцію.
показати весь коментар
05.05.2020 15:47 Відповісти
Важко колишнім прибиральницям та аніматорам займатися законодавством, коли ще й грамотність та загальний розвиток не дозволяє...Пропав будинок....
показати весь коментар
05.05.2020 17:39 Відповісти
Кому нужно ваше грязное бельё.Что там в вашей моноблизости делается нам,народу какая разница.Вы в Трускавце по всей видимости извращением занимался.Всем сделать рожу кирпичём и выражение глаз одинаковым.Это не естественно и вам тупым даже за год до сих пор не понятно. Для народа главное конкретный результат вашей деятельности. Нам от вас нужно,чтобы у каждого зарплата была по 4000$ и жовтосыний прапор майорыв на руинах хрэмля.Если нет,то можете быть свободны и идти откуда повылазили.
показати весь коментар
05.05.2020 17:55 Відповісти
 
 