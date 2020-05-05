Фракції "Слуга народу" важко виробити спільну позицію, правила "70 на 30" дедалі складніше дотримуватися, - Арахамія
Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, чому цій партії важко виробити спільну позицію.
Про це він заявив в інтерв'ю "НВ", передає Цензор.НЕТ.
"Ми всі різні люди з різним бекграундом. Нас навіть питання про мову може всіх посварити, люди і побитися можуть, хоча, звичайно, не б'ються. А ззовні всі думають: це ж "Слуга народу", у них має бути єдина позиція. А її ми як раз і приходимо до парламенту виробити", - зазначив Арахамія.
За словами Арахамії, вироблення спільної позиції "дається важко", оскільки партія "Слуга народу" "зібрана з різних верств суспільства і різних регіонів".
"Навіть наше правило "70 на 30" (якщо 70% фракції підтримали законопроєкт, то і всі інші мають проголосувати "за". - Ред.), його дедалі важче дотримуватися", - заявив він.
