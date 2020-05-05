Дефіциту продуктів в Україні немає, зростання цін на більшість товарів не зафіксовано, - Петрашко

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що дефіциту продуктів харчування в Україні немає, а зростання цін щодо більшості товарних груп не зафіксовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас продуктового дефіциту немає, за цінами - були коливання наприкінці березня, але щойно ми розпочали моніторинг із 1 квітня, зростання цін щодо більшості товарних груп не відбувається, навпаки, йде зниження", - сказав він.

Міністр зазначив, що запаси пшениці в Україні наприкінці нинішнього сезону будуть удвічі більшими за рівень минулого року (різниця в 1,5 млн тонн).

"Наблизившись до липня, коли у нас буде новий урожай, ми проаналізуємо й ухвалимо рішення, у який спосіб хочемо збалансувати 2020/2021 МР. Ми дамо комерційне рішення виробникам і трейдерам із продажу й домовимося про обсяги продукції", - повідомив він.

Петрашко уточнив, що цілі з експорту пшениці з України наразі досягнуто, тоді як питання обсягів постачання кукурудзи залишається відкритим.

"Ми моніторимо ситуацію, вона під повним контролем, у нас не буде ні дефіциту хліба, ні кормів для тварин", - додав він.

Дивіться також: "Богу слава, що відкрили базар. Бо вдома важко сидіти", - продуктові ринки працюють у Мукачеві з 28 квітня. ВIДЕО