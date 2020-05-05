УКР
Дефіциту продуктів в Україні немає, зростання цін на більшість товарів не зафіксовано, - Петрашко

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що дефіциту продуктів харчування в Україні немає, а зростання цін щодо більшості товарних груп не зафіксовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас продуктового дефіциту немає, за цінами - були коливання наприкінці березня, але щойно ми розпочали моніторинг із 1 квітня, зростання цін щодо більшості товарних груп не відбувається, навпаки, йде зниження", - сказав він.

Міністр зазначив, що запаси пшениці в Україні наприкінці нинішнього сезону будуть удвічі більшими за рівень минулого року (різниця в 1,5 млн тонн).

"Наблизившись до липня, коли у нас буде новий урожай, ми проаналізуємо й ухвалимо рішення, у який спосіб хочемо збалансувати 2020/2021 МР. Ми дамо комерційне рішення виробникам і трейдерам із продажу й домовимося про обсяги продукції", - повідомив він.

Петрашко уточнив, що цілі з експорту пшениці з України наразі досягнуто, тоді як питання обсягів постачання кукурудзи залишається відкритим.

"Ми моніторимо ситуацію, вона під повним контролем, у нас не буде ні дефіциту хліба, ні кормів для тварин", - додав він.

+8
показати весь коментар
05.05.2020 14:28 Відповісти
+6
Що ні слуга,то повний мєндєль(((
показати весь коментар
05.05.2020 14:28 Відповісти
+6
Гречка по 36 грн...оце так не здорощання.
показати весь коментар
05.05.2020 14:30 Відповісти
Никогда яйца в это время почти 15.90 не стоили.
показати весь коментар
05.05.2020 14:25 Відповісти
И это в АТБ!
показати весь коментар
05.05.2020 14:25 Відповісти
Ну https://index.minfin.com.ua/markets/wares/prods/?c=%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%B0&g=%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%B0&k=%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5%3D%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%82%3D%3D%D1%811-10-%D1%88%D1%82+10%D1%88%D1%82 минфин по яйцам дает несколько другую статистику . Там же можно посмотреть динамику цен с 2017 года. Походу получается что очень даже столи в 2018 году к примеру.
показати весь коментар
05.05.2020 14:50 Відповісти
Я выше дал ссылку на сайт минфина.
показати весь коментар
05.05.2020 14:54 Відповісти
там нєт прошлого лєта
показати весь коментар
05.05.2020 14:57 Відповісти
Та Вы что. А вниз страницы не пытались прокрутить? А потом на графике ползунок вправо сдвинуть?
показати весь коментар
05.05.2020 15:02 Відповісти
міскузі - так, повзунок не помітив. Але там за літо 19-го ціни якісь не ті, які я знаю в реалі
показати весь коментар
05.05.2020 15:05 Відповісти
Ну я за что купил - за то продал. Вопросы тогда к минфину. Хотя он же дает средние цены. Причем на той странице цены производителя яйца куриного Ясенсвит (С1 10 шт). Плюс первый сорт. А так могут быть различные цены от различного производителя. Я просто делал акцент на динамику. Сейчас еще товары могут быть дороже в виду нарушенной логистики из за карантина. Т.е. парадокс - и товара есть в избытке, а конкретно до потребителя не доходит.
показати весь коментар
05.05.2020 15:10 Відповісти
в червні 2019 десяток яєць коштував 8 грн
показати весь коментар
05.05.2020 15:01 Відповісти
Ну извините - тогда пруф. Офф статистика с Вами несогласна. А так может в отдельных регионах ситуативно и было.
показати весь коментар
05.05.2020 15:03 Відповісти
https://apostrophe.ua/ua/article/society/2019-08-12/konets-*************-grechki-i-elitnoy-pshenki-kakie-produktyi-vzletyat-k-oseni/26955 в середині липня ціна пропозиції від виробників зросла до 1,61 гривні/штука, хоча в червні середня ціна була 0,74 гривні/штука, тобто збільшилася більш ніж удвічі, в зв'язку з чим до кінця літа також можна очікувати подорожчання. З іншого боку, зазначає Олексій Дорошенко, зараз спостерігається перевиробництво яєць,
показати весь коментар
05.05.2020 15:08 Відповісти
Я же не спорю. Ситуативно могла быть. И это оценочные суждения Олексея Дорошенко. К тому же не указано оптовая это цена закупки или розничная. Да и потом предвыборные цены сравнивать с реальными - неблагодарное дело.
показати весь коментар
05.05.2020 15:13 Відповісти
а в цю пору 11грн
показати весь коментар
05.05.2020 15:02 Відповісти
Ну я же даю ссылку на статистику. Можно же глянуть. Возможно, что в какой-то момент цена падала. Возможно даже на столько. Возможно в маркете акция была. Но сравнивать нужно по среднему значению. К примеру через неделю яйца по цене могут просесть и до 11 и до 8 грн на несколько дней. Но это еще ни о чем не говорит. К тому же они могут по размеру довольно сильно отличаться. Т.е. яйцо яйцу рознь.
показати весь коментар
05.05.2020 15:06 Відповісти
йа веду свою статистику - яйця - основний продукт мого раціону вже кілька років - ab ovo - найдоступніший протеїн
показати весь коментар
05.05.2020 15:11 Відповісти
Мда, печально конечно.
показати весь коментар
05.05.2020 15:14 Відповісти
інваліцька пенсія 1638 грн, а за ЖКХ зараз тра' заплатити 746грн
показати весь коментар
05.05.2020 15:40 Відповісти
Та да. Непросто в нашей стране выживать.
показати весь коментар
05.05.2020 15:55 Відповісти
Это дорого? 1,6 грн. яйцо.
показати весь коментар
05.05.2020 15:15 Відповісти
месяц назад были 1.2. С наступление тепла должны дешеветь, а они наоборот, подорожали.
показати весь коментар
05.05.2020 15:25 Відповісти
Ну так и снабжение нарушилось из за карантина.
показати весь коментар
05.05.2020 15:54 Відповісти
кури пішли на карантин та перестали нестися))
показати весь коментар
05.05.2020 16:29 Відповісти
Куры может нестись не перестали, но к потребителю яйцо тоже не силой мысли переносится. Хлеб тоже, кстати, не на полках супермаркета рождается.
показати весь коментар
05.05.2020 18:39 Відповісти
фури з яйцем чи хлібом десь блокуюь?
показати весь коментар
05.05.2020 19:25 Відповісти
А сильно они ездят и оптовые базы сильно работают? Рынки полны покупателей?
показати весь коментар
05.05.2020 20:31 Відповісти
оптові працюють.
показати весь коментар
05.05.2020 21:24 Відповісти
А почему на днях в новостях https://fakty.ua/341927-ovocshi-otdayut-za-bescenok-no-nikto-ne-pokupaet-fermery-ustroili-massovyj-protest-na-hersoncshine херсонские фермеры возмущались что доступа к оптовым рынкам нет и они не могут сбыть свою продукцию? Наверно дуркуют.
показати весь коментар
05.05.2020 21:55 Відповісти
Ви прочитали статю яку мені навели в посиланні?Де там ви побачили словосполучення оптові ринки?
показати весь коментар
05.05.2020 22:46 Відповісти
Вони хотіли щоб роздрібні ринки відкрилися щоб збільшився попит на їх товар,бо в супермаркетах дійсно багато імпортної продукції.
показати весь коментар
05.05.2020 22:49 Відповісти
Там вообще-то больше нарекают на засилие импорта. Видать логистику перекроили оптовіе складі и маркеты. Но пару дней назат в новостях показывали оптовые рынки. Там печаль печальная. Считай что не работают.
показати весь коментар
05.05.2020 23:00 Відповісти
Да - таки Вы правы. Это я не так понял.
В Украине реализация плодоовощной продукции на 80% идет именно через рынки, на супермаркеты приходится не более 20%, и там большую часть всегда составлял импорт, ведь в у сетей достаточно высокие требования к стандартам упаковки, безопасности, объемов и качества, не каждый мелкий фермер может им соответствовать.
показати весь коментар
05.05.2020 23:05 Відповісти
так, ви самі вже розібралися опт.працює весь карантин але просування там продукції фермерської небуло саме через зупинку роздрібу,більшисть фермерів самі не займаються реалізацією.
показати весь коментар
05.05.2020 23:21 Відповісти
Понятно. Просто я вообще не в теме. Все, что я в силу жизненных обстоятельств знаю, это стоимость литра бензина, сигар, Виски и........ Да и пожалуй все. Жена ведет хозяйство и я не вникаю во все это. Даже размеров одежды и обуви своих не знаю.
показати весь коментар
05.05.2020 19:26 Відповісти
Сейчас из магазина- десяток-22,50 грн.
показати весь коментар
05.05.2020 15:25 Відповісти
это высшего сорта.
показати весь коментар
05.05.2020 17:47 Відповісти
А в остальном, майа прєкрасная маркіза, всьо харашьо, всьо харашьо . Зебил бл
показати весь коментар
05.05.2020 14:25 Відповісти
так покупать некому. всьо от слова пи..дец
показати весь коментар
05.05.2020 14:27 Відповісти
добавлю. в начале карантина в наш атб очередь человек 50.
сейчас никого. просто 0.
показати весь коментар
05.05.2020 14:28 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2020 14:28 Відповісти
Що ні слуга,то повний мєндєль(((
показати весь коментар
05.05.2020 14:28 Відповісти
Разговор двух депутатов:
- Говорят, в стране экономический кризис!
- Что ты говоришь!? А в какой?
показати весь коментар
05.05.2020 14:29 Відповісти
Деякі товари стали дорожче, хоча є відкат по цінам на інші товари. Ще є справжнє зубожіння для деяких категорій громадян в наслідок не виплати заробітної плати!
показати весь коментар
05.05.2020 14:29 Відповісти
для меня полбатона подорожали на 2-3 гривны. перестали резать, а упакованный существенно дороже и меньше мне нравится.
показати весь коментар
05.05.2020 14:43 Відповісти
перейшов на домашній хліб. Останніх чотири дні - без хліба. Бо борошно закінчилось
показати весь коментар
05.05.2020 14:49 Відповісти
Вот это действительно больно бьет многих. По ценам же нельзя сказать что все катастрофично. А вот по зарплатам просели можно сказать все. Даже те кто на удаленке работает.
показати весь коментар
05.05.2020 14:56 Відповісти
Гречка по 36 грн...оце так не здорощання.
показати весь коментар
05.05.2020 14:30 Відповісти
Гы. Цена на гречку в нашей стране к экономике и рынку не имеет никакого отношения ИМХО. Это скорее некий фетиш постсовковых пенсов. Т.с. мерило благополучия. Я к примеру в самую последнюю очередь гречку начну есть. Спасибо армии и замене стратегических запасов в ней в 1984-1986 годах. Наелся на всю оставшуюся жизнь.
показати весь коментар
05.05.2020 14:59 Відповісти
-- ви нє любітє котов??? То ви іх готовіть нє умєйєтє! (С)
показати весь коментар
05.05.2020 15:16 Відповісти
Ненене. Премного благодарен. Я гречневой каше предпочту даже пшенную. А так больше предпочитаю басмати, кус-кус, паленту (ну или банош), пшеничную кашу, ну или даже булгур в конце концов.
Да и что там ее готовить в мультиварке. Засыпал, залил воду, подсолил, включил за 10 минут до окончания готовности добавил сливочного масла - делов то.
показати весь коментар
05.05.2020 15:22 Відповісти
йа тож нє йєл грєчку із-за ізжоґі, пока одна хорошая (Ех!!! очччєнь харошая!!! Лучшая!!!) женщіна нє подсказала добавіть чайную ложку соди почті в конце пріготовлєнія (когда осталось нємного води в каше) і пєрємєшать. Продолжать варіть мінут пять. Вкус с орєховим ароматом і совєршенно інойє воспріятійє!!! Мо' тому шо от любімой?
показати весь коментар
05.05.2020 15:32 Відповісти
Хм, возможно. Спорить не буду. Посоветую супруге попробовать так приготовить. А так сам тоже изжогой периодически страдаю. Спасает две таблетки ренитидина с утреца и постоянно пью паляну квасову вместо обычной воды. Вроде помогает покуда.
показати весь коментар
05.05.2020 15:53 Відповісти
Щасливий! А пшонку через день, що вивалюється одним куском і кусок смердячої жареної ставриди не пробував при ссср?!...
показати весь коментар
05.05.2020 19:08 Відповісти
У нас разного рода кулинарных "чудес" тоже хватало. И перловка была типа как у вас пшонка, и селедка жареная, что при подходе к столовой от вони подворачивало (правда слава Богу очень редко), и сушеная кортошка, которая когда сваришь на клестер похожа - в пору обои клеить. И мясо "дружбы" (пожевал - передай другому) было 1957 года забоя. Скумбрия жареная тоже была ее хоть как-то есть можно было. Но порою была жареная путасу. Эту очень любил. А больше всего напрягало то, что слижил в Украине (тогда УССР) в Десне, но вот в раскладке борща не было никогда. Только щи (хоть хер полощи) мы их не очень ели, а кацапам нравились. Ну а гречкой нас месяца три "давили". Каждый божий день гречка по два раза в день как правило была. Причем на первое гречневый суп, на второе гречка с чем-нибудь. И это при том что на гражданке был дефицит. Мы пытались узнать почему. Ну вроде как побрехенька ходила, что де стратегический запас ротируют. А там я ХЗ что на самом деле.
показати весь коментар
05.05.2020 20:50 Відповісти
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
показати весь коментар
05.05.2020 14:32 Відповісти
Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) пропонує скасувати чинний тариф для населення на перші 100 кВт-год електроенергії з 1 січня 2021 року. Про це повідомив член НКРЕКУ Дмитро Коваленко під час засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 5 квітня, передає https://biz.censor.net/ з посиланням на https://ukranews.com/news/700490-nkreku-za-otmenu-lgotnogo-tarifa-na-*************** Українські новини. Згідно з презентацією НКРЕКУ, дане рішення дозволить отримувати додатково 12 млрд гривень на рік.Крім того, протягом 2-5 років НКРЕКУ пропонує підвищити ціни на електроенергію для населення до рівня промисловості, забезпечивши адресну допомогу вразливим категоріям споживачів. За оцінкою НКРЕКУ, дане рішення дозволить додатково зібрати зі споживачів понад 38 млрд грн. Нагадаємо, зараз тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год на місяць становить 90 копійок (з ПДВ), а на наступні - 1,68 грн за кВт.
показати весь коментар
05.05.2020 14:33 Відповісти
Хватит врать о ценах.
показати весь коментар
05.05.2020 14:34 Відповісти
вот читаю про "не прогнозируется", "не ожидается", "не планируется" - а в голове внутренний голос говорит "нам пи..ец".
показати весь коментар
05.05.2020 14:39 Відповісти
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар
(С)
показати весь коментар
05.05.2020 14:46 Відповісти
колєбанія в конце марта - ага, цибуля втричі, лимони вдвічі, імбир вдесятеро
показати весь коментар
05.05.2020 14:44 Відповісти
Искал в Днепре редиску - хер нашел! В Украине в мае! Дети едят зато чипсы и сухарики. От их полно...
показати весь коментар
05.05.2020 14:47 Відповісти
хорошо.
показати весь коментар
05.05.2020 15:47 Відповісти
ну,так чорна ікра та хамон майже не подорожчали..
показати весь коментар
05.05.2020 16:32 Відповісти
П....ли зелені! Мама мені сказала, що ще півтора місяці тому брала мішок 10 кг муки за 98 грн., а зараз - 120!
показати весь коментар
05.05.2020 19:05 Відповісти
 
 