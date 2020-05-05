Дефіциту продуктів в Україні немає, зростання цін на більшість товарів не зафіксовано, - Петрашко
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що дефіциту продуктів харчування в Україні немає, а зростання цін щодо більшості товарних груп не зафіксовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У нас продуктового дефіциту немає, за цінами - були коливання наприкінці березня, але щойно ми розпочали моніторинг із 1 квітня, зростання цін щодо більшості товарних груп не відбувається, навпаки, йде зниження", - сказав він.
Міністр зазначив, що запаси пшениці в Україні наприкінці нинішнього сезону будуть удвічі більшими за рівень минулого року (різниця в 1,5 млн тонн).
"Наблизившись до липня, коли у нас буде новий урожай, ми проаналізуємо й ухвалимо рішення, у який спосіб хочемо збалансувати 2020/2021 МР. Ми дамо комерційне рішення виробникам і трейдерам із продажу й домовимося про обсяги продукції", - повідомив він.
Петрашко уточнив, що цілі з експорту пшениці з України наразі досягнуто, тоді як питання обсягів постачання кукурудзи залишається відкритим.
"Ми моніторимо ситуацію, вона під повним контролем, у нас не буде ні дефіциту хліба, ні кормів для тварин", - додав він.
В Украине реализация плодоовощной продукции на 80% идет именно через рынки, на супермаркеты приходится не более 20%, и там большую часть всегда составлял импорт, ведь в у сетей достаточно высокие требования к стандартам упаковки, безопасности, объемов и качества, не каждый мелкий фермер может им соответствовать.
сейчас никого. просто 0.
- Говорят, в стране экономический кризис!
- Что ты говоришь!? А в какой?
Да и что там ее готовить в мультиварке. Засыпал, залил воду, подсолил, включил за 10 минут до окончания готовности добавил сливочного масла - делов то.
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
