"Слуги народу" вимагають роз'яснень від Кабміну - чи не пов'язані зупинки атомних станцій з інтересами Ахметова

Нардепи з фракції "Слуга народу" готують запит до Кабінету міністрів у зв'язку із зупинкою атомних електростанцій.

Про це повідомив в Facebook нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.

"Треба визнати, що призначення і прем’єр-міністром, і т.в.о міністра палива та енергетики, факівців які мали досвід роботи в коропораціях, що належать Рінату Ахметова, створює дуже специфічне тло для сприйняття ситуації зупинки атомних генеруючих потужностей задля збереження генерації вугільними ТЕС, які здебільшого належать тому ж Рінату Ахметову, та іншими дорожчими у виробництві електростанціями", - написав він.

За словами Яременка, ситуація схожа на змову, яка веде до підвищення ціни на електроенергію.

"Сьогодні разом з кількома десятками колег з фракції готуємо запит до уряду з вимогою надати пояснення", - повідомив нардеп.

Ахметов Рінат (2368) АЕС (1178) Кабмін (14386) Електрика (2048) Яременко Богдан (148) Слуга народу (2859)
+30
"Слуги народа" требуют разъяснений от Кабмина - не связаны ли остановки атомных станций с интересами Ахметова - Цензор.НЕТ 1251
05.05.2020 14:36 Відповісти
+25
Мы тоже! Газ, уголь, нефть стоят копейки а Ахметов решил цены поднять на электричество! Похоже мы на пороге национализации электростанций ахметова!
05.05.2020 14:34 Відповісти
+24
"Слуги народа" требуют разъяснений от Кабмина - не связаны ли остановки атомных станций с интересами Ахметова?

связаны напрямую, и что дальше?
05.05.2020 14:36 Відповісти
"Слуги" пусть себе самим запрос напишут. Сами голосовали за премьера и врио министра топлива и энергетики. Какие претензии к Ахметову?
Но я думаю есть главный мотив - поссорить Зелю и Ахметова. Чтоб Зелю уже травили со всех сторон. Выгодополучатель - Коломойский. Не его ли фракция "готовит запрос"?
05.05.2020 15:49 Відповісти
Ой, а кто это сделал..? А не связаны ли остановки..? Конечно связаны. Тоже мне новость!
05.05.2020 15:58 Відповісти
По словам Яременко, ситуация похожа на заговор, который ведет к повышению цены на электроэнергию.
https://censor.net/n3193482
Да, это заговор 100% и к этому заговору причастны прежде всего иностранные фашистские оккупанты Украины, совместно с Ахметовым, заставляющие украинскую власть повышать тарифы и цены.

https://tsn.ua/********/posli-8-******-napisali-zhorstkogo-lista-shmigalyu-schodo-mozhlivogo-retrospektivnogo-pereglyadu-zelenogo-tarifu-1540977.html
05.05.2020 16:13 Відповісти
Холопы , с пеной у рта бьются . Чей пан луче кнутом машет.
05.05.2020 16:21 Відповісти
Вы что, всерьёз думаете, что вывод из работы грубо половины генерации это какой-то выход? Страна паразитирует за счёт кредитов, малейшие шевеления вызовут развал энергосистем, а мы до продаём землю, искореним мову и медицину и исчезнем. Спасибо нам зелёным идиотам.
05.05.2020 16:36 Відповісти
Дауны ваЗЕлиновсике!!! шмигаль спасает своего хозяина ахмета, так понятней????
05.05.2020 16:38 Відповісти
Все правильно, но от Волохатого Чубаки все хочется услышать ответ:
Анал табу, аль нет?
п.с.
В цивилизованных странах таких дуполюбцев навсегда вычеркивают со всех списков.
Но у нас Украина, малята...
05.05.2020 16:49 Відповісти
Звичайно ні. Вони пов*язані з інтересами мосоквії (росії). Це виходить, що Зеленський спитав у Зеленського?
05.05.2020 16:49 Відповісти
Ні в якому разі, вони пов'язані з інтересами простих українців... Млять...
05.05.2020 16:59 Відповісти
О, анальщик возбудился!
05.05.2020 17:17 Відповісти
Опять все будет по старому. Сколько революций нашей стране надо? Возможно еще одна, но на этот раз с гильотиной.
05.05.2020 17:31 Відповісти
В сша при таких ценах на нефть бензин по 16 центов за литр, а у нас скоро цена за киловат час будет 2грн. Потому что ахметка **** плешивая, все еще у корыта, а помогает ему в этом деле коломой. Эта пачка ватанов хочет вернуть как было, да только всех уже умыли, вот остаточные бурления никак не закончатся.
05.05.2020 17:38 Відповісти
"Слуги народу" вимагають роз'яснень від Кабміну - чи не пов'язані зупинки атомних станцій з інтересами Ахметова - Цензор.НЕТ 9764
05.05.2020 19:29 Відповісти
Приднепровская ТЭС Ахметова.

"Слуги народу" вимагають роз'яснень від Кабміну - чи не пов'язані зупинки атомних станцій з інтересами Ахметова - Цензор.НЕТ 969
05.05.2020 19:31 Відповісти
ТЭС - Кривой Рог."Слуги народу" вимагають роз'яснень від Кабміну - чи не пов'язані зупинки атомних станцій з інтересами Ахметова - Цензор.НЕТ 6919
05.05.2020 19:33 Відповісти
Закройте навсегда эти ТЭС!!!
05.05.2020 19:33 Відповісти
Бестолковый Зеленский уже в разы переплюнул Порошенка, и только год правит этот неук..
05.05.2020 19:44 Відповісти
Тысяча обезьян, непрерывно стучащих по клавишам, в конце концов напечатают что-то осмысленное!
05.05.2020 19:46 Відповісти
"Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии для решения проблем с "зеленым" тарифом"
05.05.2020 19:58 Відповісти
От же, вигадали, гумористи .
Всі ж і так знають, що ніякого Ахметова не існує, і ніколи не існувало. А раз так, то інтересів Ахметова не може існувати тим більше.
Що тут неясно?
05.05.2020 22:58 Відповісти
