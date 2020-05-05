"Слуги народу" вимагають роз'яснень від Кабміну - чи не пов'язані зупинки атомних станцій з інтересами Ахметова
Нардепи з фракції "Слуга народу" готують запит до Кабінету міністрів у зв'язку із зупинкою атомних електростанцій.
Про це повідомив в Facebook нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.
"Треба визнати, що призначення і прем’єр-міністром, і т.в.о міністра палива та енергетики, факівців які мали досвід роботи в коропораціях, що належать Рінату Ахметова, створює дуже специфічне тло для сприйняття ситуації зупинки атомних генеруючих потужностей задля збереження генерації вугільними ТЕС, які здебільшого належать тому ж Рінату Ахметову, та іншими дорожчими у виробництві електростанціями", - написав він.
За словами Яременка, ситуація схожа на змову, яка веде до підвищення ціни на електроенергію.
"Сьогодні разом з кількома десятками колег з фракції готуємо запит до уряду з вимогою надати пояснення", - повідомив нардеп.
Но я думаю есть главный мотив - поссорить Зелю и Ахметова. Чтоб Зелю уже травили со всех сторон. Выгодополучатель - Коломойский. Не его ли фракция "готовит запрос"?
https://censor.net/n3193482
Да, это заговор 100% и к этому заговору причастны прежде всего иностранные фашистские оккупанты Украины, совместно с Ахметовым, заставляющие украинскую власть повышать тарифы и цены.
https://tsn.ua/********/posli-8-******-napisali-zhorstkogo-lista-shmigalyu-schodo-mozhlivogo-retrospektivnogo-pereglyadu-zelenogo-tarifu-1540977.html
Анал табу, аль нет?
п.с.
В цивилизованных странах таких дуполюбцев навсегда вычеркивают со всех списков.
Но у нас Украина, малята...
Всі ж і так знають, що ніякого Ахметова не існує, і ніколи не існувало. А раз так, то інтересів Ахметова не може існувати тим більше.
Що тут неясно?