"Слуги народу" вимагають роз'яснень від Кабміну - чи не пов'язані зупинки атомних станцій з інтересами Ахметова

Нардепи з фракції "Слуга народу" готують запит до Кабінету міністрів у зв'язку із зупинкою атомних електростанцій.

Про це повідомив в Facebook нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.

"Треба визнати, що призначення і прем’єр-міністром, і т.в.о міністра палива та енергетики, факівців які мали досвід роботи в коропораціях, що належать Рінату Ахметова, створює дуже специфічне тло для сприйняття ситуації зупинки атомних генеруючих потужностей задля збереження генерації вугільними ТЕС, які здебільшого належать тому ж Рінату Ахметову, та іншими дорожчими у виробництві електростанціями", - написав він.

За словами Яременка, ситуація схожа на змову, яка веде до підвищення ціни на електроенергію.

"Сьогодні разом з кількома десятками колег з фракції готуємо запит до уряду з вимогою надати пояснення", - повідомив нардеп.