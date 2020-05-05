УКР
Новини Коронавірус і карантин
9 126 13

Зміни до медреформи: МОЗ з 1 червня розширить перелік послуг, які будуть фінансуватися за держпрограмою. ІНФОГРАФІКА

З 1 червня по Державній програмі медичних гарантій будуть додатково фінансуватися кілька пакетів медичних послуг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

За даними відомства, це станеться в рамках змін до медичної реформи, які МОЗ проводить за дорученням Президента Володимира Зеленського.

Головним закупівельників медпослуг к державі залишиться Національна служба здоров'я України, але пакет послуг буде розширено.

Також читайте: Зеленський попросив переглянути медреформу: "Можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закриті 332 лікарні"

Йдеться про такі медпослуги:

Зміни до медреформи: МОЗ з 1 червня розширить перелік послуг, які будуть фінансуватися за держпрограмою 01

Зміни до медреформи: МОЗ з 1 червня розширить перелік послуг, які будуть фінансуватися за держпрограмою 02

карантин (18172) медицина (2167) МОЗ (5424) фінансування (3258) медреформа (129) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+11
Во как. Сам Зеленский одобрил !
А ничего что это - реформа Супрун ? Или при ней реформа была плохая, а теперь стала вон какая хорошая ?
показати весь коментар
05.05.2020 15:04 Відповісти
+11
показати весь коментар
05.05.2020 15:15 Відповісти
+7
Перепрошую, А ЩО ЗМІНИЛОСЬ?! Все ж то було! Пілять, зебіли, ну не можна ж так перманентно зашкварюватись! Згорите ж, пілять, на шкварки згорите.
показати весь коментар
05.05.2020 15:10 Відповісти
Блин, морг по-прежнему платный - кто же будет успешный бизнес терять!
показати весь коментар
05.05.2020 15:03 Відповісти
Во как. Сам Зеленский одобрил !
А ничего что это - реформа Супрун ? Или при ней реформа была плохая, а теперь стала вон какая хорошая ?
показати весь коментар
05.05.2020 15:04 Відповісти
Пока власть будет издеваться над Конституцией и называть медицинское обслуживание каким то бытовыми услугами только для чтобы нае.ать народ Украины и скачать с него деньги, ничего у власти не выйдет. Януковича выкинули, Петьку выкинули, с Зеленским разберемся также как он высказался о министрах "Будем менять пока не будет идеального Правительства".
показати весь коментар
05.05.2020 15:08 Відповісти
Перепрошую, А ЩО ЗМІНИЛОСЬ?! Все ж то було! Пілять, зебіли, ну не можна ж так перманентно зашкварюватись! Згорите ж, пілять, на шкварки згорите.
показати весь коментар
05.05.2020 15:10 Відповісти
Ні, перепрошую, корону добавили. І то все?
показати весь коментар
05.05.2020 15:11 Відповісти
Дякую за перелік. тепер буду точно знати, на що не слід розраховувати.
Якщо за це відповідає держава і вона це безкоштовно гарантує, більше того, вона на це збирає коти і фінансує для усіх, то про це можно забути!
показати весь коментар
05.05.2020 15:12 Відповісти
...и останется только "мааааленький вопроооосик":
- Деньги... ОТКУДА БРАТЬ?!!! при 300 миллиардной дыре в бюджете.
Или это будет как всё у Бубочки - только на бумаге и в роликах?
показати весь коментар
05.05.2020 15:12 Відповісти
На ОП одна услуга-канабис да кокаин.
показати весь коментар
05.05.2020 15:15 Відповісти
Две ! Разнообразие, однако.
показати весь коментар
05.05.2020 15:18 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2020 15:15 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2020 15:21 Відповісти
***
на дворе третье тысячелетие, космос, Wi-Fi, электромобили, какие-то медреформы..
а самую обычную зеленку, лядь, так и не научились упаковывать так,
чтобы не уделываться ею каждый раз... в говно
показати весь коментар
05.05.2020 15:25 Відповісти
це ще раз показує, що нічого міняти не будуть. з квітня уже *запустили*.
показати весь коментар
05.05.2020 16:58 Відповісти
 
 