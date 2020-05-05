Зміни до медреформи: МОЗ з 1 червня розширить перелік послуг, які будуть фінансуватися за держпрограмою. ІНФОГРАФІКА

З 1 червня по Державній програмі медичних гарантій будуть додатково фінансуватися кілька пакетів медичних послуг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

За даними відомства, це станеться в рамках змін до медичної реформи, які МОЗ проводить за дорученням Президента Володимира Зеленського.

Головним закупівельників медпослуг к державі залишиться Національна служба здоров'я України, але пакет послуг буде розширено.

Також читайте: Зеленський попросив переглянути медреформу: "Можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закриті 332 лікарні"

Йдеться про такі медпослуги: