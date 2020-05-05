9 126 13
Зміни до медреформи: МОЗ з 1 червня розширить перелік послуг, які будуть фінансуватися за держпрограмою. ІНФОГРАФІКА
З 1 червня по Державній програмі медичних гарантій будуть додатково фінансуватися кілька пакетів медичних послуг.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я в Facebook.
За даними відомства, це станеться в рамках змін до медичної реформи, які МОЗ проводить за дорученням Президента Володимира Зеленського.
Головним закупівельників медпослуг к державі залишиться Національна служба здоров'я України, але пакет послуг буде розширено.
Йдеться про такі медпослуги:
А ничего что это - реформа Супрун ? Или при ней реформа была плохая, а теперь стала вон какая хорошая ?
Якщо за це відповідає держава і вона це безкоштовно гарантує, більше того, вона на це збирає коти і фінансує для усіх, то про це можно забути!
- Деньги... ОТКУДА БРАТЬ?!!! при 300 миллиардной дыре в бюджете.
Или это будет как всё у Бубочки - только на бумаге и в роликах?
на дворе третье тысячелетие, космос, Wi-Fi, электромобили, какие-то медреформы..
а самую обычную зеленку, лядь, так и не научились упаковывать так,
чтобы не уделываться ею каждый раз... в говно