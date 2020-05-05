Близько 200 тис. жителів окупованого Донбасу отримали російські паспорти, - віцепрем'єр Резніков

В ОРДЛО, за попередніми даними, проживають близько 1,6 млн жителів, проте точних даних не знає ніхто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "LB.ua" повідомив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Раніше, за старими даними, в Донецькій області проживало близько п'яти мільйонів, у Луганській - близько двох мільйонів. Разом - сім. З 2014-го хтось поїхав у Росію, хтось до Криму, хтось по світу, хтось переїхав на підконтрольну частину України, хтось залишився там. Точних даних ми не знаємо. Але якщо це 10-15% від населення, це вже немало", - зазначив віцепрем'єр.

При цьому, за його словами, близько 198-200 тисяч населення в ОРДЛО отримали російські паспорти.

"Наші "добрі" сусіди на цьому не зупиняються. Держдума скасувала для українців, які проживають в ОРДЛО, держмито в 3500 рублів, яке сплачується під час оформлення громадянства Російської Федерації. Ось так вони стимулюють отримання паспортів. При цьому через "сарафанне радіо" доходить інформація від таких "новоспечених росіян", що їх за громадян РФ не сприймають. У принципі, що було логічно. Раніше місцевих жителів змушували оформляти паспорти невизнаних республік. А зараз, ми знаємо точно, медперсонал у лікарнях щосили змушують приймати громадянство Росії. А вони цього робити не хочуть, аж до готовності звільнитися, особливо в епоху коронавірусу. Втрата українського громадянства - це неможливість вільно подорожувати по світу", - розповів Резніков.

При цьому віцепрем'єр висловив упевненість, що власники російських паспортів під час реінтеграції Донбасу, радше за все, поїдуть.

"Вони для себе розлучилися з Україною. Тих, хто залишився, силами правоохоронних органів, нескладно буде визначити. Тут виникає питання перехідного правосуддя, того, як населення буде інтегруватися в правове поле України. І коли ми говоримо про реінтеграцію, важливо, щоб ми почали додавати слово, яке в лексиконі публічно наразі не звучить, - "безпечна" реінтеграція. Я хотів би, щоб ми говорили саме так", - резюмував Резніков.

