Заява Степанова про зміну другого етапу медреформи означає фактичну відмову від неї, - ексзаступник голови МОЗ Ковтонюк

Заява міністра охорони здоров'я Максима Степанова про перегляд реформи фінансування охорони здоров'я означає фактичну відмову від реформи, поліпшення ситуації в медицині не буде, вважає ексзаступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

"Це фактична відмова від реформи. Вони залишають Національну службу здоров'я України (НСЗУ), але фактично перетворюють її на передавача субвенції, повертаються до фінансування за принципом просто роздати всім гроші", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Ковтонюк зазначив, що "перегляд реформи" не поліпшить ситуацію в медицині і тільки призведе до скорочення фінансування клінік, які завдяки кращій підготовці і докладеним зусиллям змогли збільшити своє фінансування.

"До міністра не надходитимуть негативних повідомлень, але ті клініки, які намагалися щось робити, готувалися, старалися добре працювати і отримали більше фінансування, тепер отримають менше. У нас завжди ті, хто працює краще, платить за популізм, за те, щоб заплатити тим, хто не готувався і не намагався", - сказав він.

Читайте також: Зміни до медреформи: МОЗ з 1 червня розширить перелік послуг, які будуть фінансуватися за держпрограмою. ІНФОГРАФІКА

При цьому Ковтонюк підкреслив, що існують механізми скасування реформи, які можуть бути застосовані за наявності консолідованої політичної волі. Зокрема, потрібно буде внести зміни в закон про державні фінансові гарантії (закон про медреформу) і закон про держбюджет.

"Це питання ціни, це питання зусиль. Їм, напевно, доведеться міняти закон для цього, як мінімум закон про бюджет. Але якщо там вже є якась консолідована воля це зробити, я думаю, що їх це не зупинить. За попередніх двох міністрах не було такої консолідації, міністри не займали якихось явних позицій, тому реформа тривала. Зараз я бачу, що міністр має за собою підтримку", - сказав Ковтонюк.

Разом з тим, він підкреслив, що наразі бюджет не має коштів для заявлених міністром Степановим змін, зокрема, коштів на виділення додаткових 11 млрд грн для збільшення зарплати медикам немає.

Також дивіться: Зарплати медиків зростуть уже цього року. Підвищення - до 50%, - Степанов. ВIДЕО

"Влада буде прикриватися тим, що зараз COVID-19, що ми витрачаємо додаткові ресурси, але поки не відомо, де взяти додаткові ресурси, і міністру фінансів не відомо, де взяти 11 млрд грн, міністр фінансів теж нічого про це не знає, я з ним говорив, не кажучи вже про 6% ВВП", - сказав Ковтонюк.

Ексзаступник міністра охорони здоров'я вважає, що озвучені Степановим рішення "фактично перетворюють НСЗУ в передавача субвенції".

Він також сумнівається, що такі зміни триватимуть до осені.

"Навіть не потрібно бути міністром фінансів, щоб розуміти, що у нас у квітні економіка впала на 4%, що вона в травні впаде, і все літо буде падати. Там не тільки не буде додаткових 11 млрд грн, але, можливо, будуть ще і знімати щось з медицини в кінці року, щоб виплачувати пенсії. Це все приводи, щоб скасувати реформу", - сказав він.

Також читайте: Зеленський попросив переглянути медреформу: "Можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закриті 332 лікарні"

"Ми можемо говорити про скасування медреформи. За формою це буде НСЗУ, але по факту НСЗУ буде тільки для того, щоб сказати МВФ, донорам, Світовому банку, ми НСЗУ не вбили, реформа, типу, є. Це не перша влада, яка думає, що МВФ дурні. Фактично ми повертаємося до субвенції, адже іншого шляху, ніж яким йшли ми, немає", - підкреслив ексзаступник міністра охорони здоров'я.

медицина (2167) Степанов Максим (2198) Ковтонюк Павло (48)
Поздравляю. Всем спасибо, все свободоны.
Не болейте.
05.05.2020 15:41 Відповісти
то есть закрытие больниц всех устраивает
05.05.2020 15:44 Відповісти
У всіх випадках при цій владі будуть знущатися над медициною. Тому все рівно буде чи не буде реформа.
05.05.2020 15:46 Відповісти
Подельники Супрун заистерили. Вас надо всех на допрсі с пристрастием.
05.05.2020 15:41 Відповісти
Поздравляю. Всем спасибо, все свободоны.
Не болейте.
05.05.2020 15:41 Відповісти
Опять одна надежда на МВФ уж они точно их заставят делать что нужно
05.05.2020 16:27 Відповісти
то есть закрытие больниц всех устраивает
05.05.2020 15:44 Відповісти
Существование больниц - это смерть медицинской реформы. Приходится выбирать что-то одно...
05.05.2020 15:53 Відповісти
отаких---------читайте тут=====''Туберкульозні диспансери: закрити не можна, реформувати''===та тут------''Епідемія страху, або Чому закриваються туберкульозні диспансери в Україні'' =======про психлікарні тут-------
''Вітчизняна психіатрія - діжка без дна для державних асигнувань''--тільки дещо----''«У нашій психлікарні ще більш-менш годували, - пригадує пані Олена, - а із сільських будинків для психічнохворих привозили чоловіків, які за зросту 180 см важили по 32-36 кг, вони виглядали гірше, ніж із Бухенвальду».========а вас закриття таких лікарень не влаштує? Тоді тільки можу побажати вам потрапити туда.
05.05.2020 16:57 Відповісти
Їх ніхто не закривав крім Зе.
Лікарням сказали підняти якість інакше не отримають гроші. Вони сказали що *уй клали і бидло лікувати не треба.
05.05.2020 18:31 Відповісти
У всіх випадках при цій владі будуть знущатися над медициною. Тому все рівно буде чи не буде реформа.
05.05.2020 15:46 Відповісти
Отказ от медицинского харакири это не отказ.Будем посмотреть на обвал конкурсов среди абитуриентов на поступления в мединституты.. Прошлый год с третьего места на седьмое,в этом году уже кругом будут недоборы.
05.05.2020 15:47 Відповісти
Абітурієнти будуть, а дивитися треба на кількість лікарів, які хочуть працювати в Україні.
05.05.2020 15:49 Відповісти
За прошлый год в наш полтавский медвуз недобор на педиатров и терапевтов был 50%.
05.05.2020 15:50 Відповісти
А в Київському медуніверситеті завжди пристойний конкурс! У вас є програма подвійного диплому?
05.05.2020 15:52 Відповісти
Вот это и есть результат Геноцида Супрун в Украине.
05.05.2020 16:11 Відповісти
Потому что нужно было начинать с внедрения обязательного медицинского страхования, а не с деребана... деньги должны идти за пациентом, так купите этим пациентам мед страховку, а оно должна покрыть все потребности человека в том или ином лечении...
05.05.2020 15:57 Відповісти
абсолютно в точку! а то придумали систему "деньги идут за декларацией" и пытаются ее "продать" как систему "деньги идут за пациентом"!
05.05.2020 18:26 Відповісти
Зеленский и реформы - понятия не совместимые, и надо было быть полными идиотами с медалью "73%" на шее, чтобы в прошлом году выбрать Зеленского президентам.
Зеленский, с момента инаугурации у власти меньше года, а Украина уже наполовину уничтожена, ещё четыре года она точно не выдержит. Жаль, хорошую страну могли бы построить, но, видимо, не с таким адски идиотическим населением.
05.05.2020 15:57 Відповісти
Да ни фига оно не обозначает - пацан сказал, шоб от него отстали сегодня! Завтра еще что-то скажет! Это как с масками - то они вредны, то они бесполезны, а потом без них нельзя бо оштрафуют мусора...
Только самый наивный обитатель Украины с мозгами как у сперматозоида может еще верить заявлениям этой власти - у власти сейчас даже не популисты, а патологические пи*доболы!
05.05.2020 15:58 Відповісти
Первым и единственным этапом медреформы должна быть переатистация всех врачей(а в особенности врачевателей).А то все реформаторы отождествляют реформу медицины с только с благосостоянием белохалатников,по большей части жадных,аморальных и бездарных.Таким образом мы избавились бы хотя бы от третьего(основного "-").Людям не жаль денег для настоящего врача,еще раз повторяю и пусть они живут долго,а мы вместе с ними.Как-то так.✌
05.05.2020 16:03 Відповісти
плюс обязательная медстраховка от государства! пусть сначала с каким-то небольшим покрытием, но страховка, а не непонятное ноу-хау с декларациями
05.05.2020 18:28 Відповісти
Права рука не знає що робить ліва.
05.05.2020 16:11 Відповісти
Когда за больным приходят деньги на зелёнку,кому нужна такая реформа?.Когда из сумской глубинки нужно ехать лечиться подо Львов?.Заезженную пластинку включили поклонники госпожи смерть.
05.05.2020 16:43 Відповісти
"Помёр Максим, ну и йух с ним"
05.05.2020 17:30 Відповісти
я які зміни?конкретно,а то відразу "все пропало"
05.05.2020 17:38 Відповісти
Дохтор Степаша, смертю смерть поправ , і йому подібні хочуть побільше бабок і не хчуть нічого міняти а на хрена питається.ЇХ все буде задовільняти держава дасть ,пацієнт заплатить, на персоналі наварим,на закупівлях прибарахлимся. ДЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ візьме гроші, якщо вньго туман в голові то нехай йому ЖЕКА пояснить що діло труба
05.05.2020 17:41 Відповісти
А де кина са спруньем па тиливизирью пра дефекацию.
05.05.2020 17:46 Відповісти
Третім етапом може стати притягнення до відповідальності ініціаторів першого етапу...
05.05.2020 18:04 Відповісти
Эта бригада пришла отменить даже те мизерные достижения которые всё таки имели место при барыге.
05.05.2020 18:48 Відповісти
От для того й повертали Богатирьову й всяку іншу нечисть, щоби зарубати реформу й дерибанити знов бюджет... Для того в міністра жінка стала медичним бізнесменом... І головні лікарі вздохнули з полегшенням - всі гроші знов через них і свої аптеки з прибутком...
05.05.2020 20:04 Відповісти
От українці! За що не беруться, усе перетворюють в лайно! Всі реформи, крім безвізу просрані!
05.05.2020 20:43 Відповісти
Срочно нужен представительный и публичный (Шустер) круглый стол!
Иначе медицина рухнет окончательно!
05.05.2020 20:48 Відповісти
А НИКАКИХ реформ при зебилах и не будет -- это УЖЕ понятно за год! Это не просто просранные годы зебыдлом, а откат еще лет на 7-10 назад...
05.05.2020 22:02 Відповісти
 
 