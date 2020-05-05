Заява Степанова про зміну другого етапу медреформи означає фактичну відмову від неї, - ексзаступник голови МОЗ Ковтонюк

Заява міністра охорони здоров'я Максима Степанова про перегляд реформи фінансування охорони здоров'я означає фактичну відмову від реформи, поліпшення ситуації в медицині не буде, вважає ексзаступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

"Це фактична відмова від реформи. Вони залишають Національну службу здоров'я України (НСЗУ), але фактично перетворюють її на передавача субвенції, повертаються до фінансування за принципом просто роздати всім гроші", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Ковтонюк зазначив, що "перегляд реформи" не поліпшить ситуацію в медицині і тільки призведе до скорочення фінансування клінік, які завдяки кращій підготовці і докладеним зусиллям змогли збільшити своє фінансування.

"До міністра не надходитимуть негативних повідомлень, але ті клініки, які намагалися щось робити, готувалися, старалися добре працювати і отримали більше фінансування, тепер отримають менше. У нас завжди ті, хто працює краще, платить за популізм, за те, щоб заплатити тим, хто не готувався і не намагався", - сказав він.

Читайте також: Зміни до медреформи: МОЗ з 1 червня розширить перелік послуг, які будуть фінансуватися за держпрограмою. ІНФОГРАФІКА

При цьому Ковтонюк підкреслив, що існують механізми скасування реформи, які можуть бути застосовані за наявності консолідованої політичної волі. Зокрема, потрібно буде внести зміни в закон про державні фінансові гарантії (закон про медреформу) і закон про держбюджет.

"Це питання ціни, це питання зусиль. Їм, напевно, доведеться міняти закон для цього, як мінімум закон про бюджет. Але якщо там вже є якась консолідована воля це зробити, я думаю, що їх це не зупинить. За попередніх двох міністрах не було такої консолідації, міністри не займали якихось явних позицій, тому реформа тривала. Зараз я бачу, що міністр має за собою підтримку", - сказав Ковтонюк.

Разом з тим, він підкреслив, що наразі бюджет не має коштів для заявлених міністром Степановим змін, зокрема, коштів на виділення додаткових 11 млрд грн для збільшення зарплати медикам немає.

Також дивіться: Зарплати медиків зростуть уже цього року. Підвищення - до 50%, - Степанов. ВIДЕО

"Влада буде прикриватися тим, що зараз COVID-19, що ми витрачаємо додаткові ресурси, але поки не відомо, де взяти додаткові ресурси, і міністру фінансів не відомо, де взяти 11 млрд грн, міністр фінансів теж нічого про це не знає, я з ним говорив, не кажучи вже про 6% ВВП", - сказав Ковтонюк.

Ексзаступник міністра охорони здоров'я вважає, що озвучені Степановим рішення "фактично перетворюють НСЗУ в передавача субвенції".

Він також сумнівається, що такі зміни триватимуть до осені.

"Навіть не потрібно бути міністром фінансів, щоб розуміти, що у нас у квітні економіка впала на 4%, що вона в травні впаде, і все літо буде падати. Там не тільки не буде додаткових 11 млрд грн, але, можливо, будуть ще і знімати щось з медицини в кінці року, щоб виплачувати пенсії. Це все приводи, щоб скасувати реформу", - сказав він.

Також читайте: Зеленський попросив переглянути медреформу: "Можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закриті 332 лікарні"

"Ми можемо говорити про скасування медреформи. За формою це буде НСЗУ, але по факту НСЗУ буде тільки для того, щоб сказати МВФ, донорам, Світовому банку, ми НСЗУ не вбили, реформа, типу, є. Це не перша влада, яка думає, що МВФ дурні. Фактично ми повертаємося до субвенції, адже іншого шляху, ніж яким йшли ми, немає", - підкреслив ексзаступник міністра охорони здоров'я.