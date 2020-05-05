56% українців вважають, що за початок Другої світової війни відповідальні СРСР та Німеччина, - опитування Демініціатив. ІНФОГРАФІКА
З твердженням, що СРСР разом з Німеччиною відповідальні за початок Другої світової війни, погоджуються 56% українців.
Про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, передає Цензор.НЕТ.
Не згодні з цим 24% і ще 20% не визначилися
У цьому твердженні немає кардинальних відмінностей між усіма віковими групами до 70 років, тільки серед старшої категорії дещо менше погоджуються з ним, але тут більше тих, хто не визначився. Регіональні відмінності становлять не більш ніж 19% (на Заході з цим твердженням погоджуються 63%, а на Сході - 44%).
Водночас близько 52% громадян дотримуються радянської інтерпретації, День Перемоги - це насамперед святкування перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. 32% розуміють цю дату як день святкування перемоги антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні та внеску в неї українського народу.
Для 6% цей день є просто додатковим вихідним. Серед молоді дещо більше байдужих, а серед людей від 70 років суттєво більше виражена підтримка радянської інтерпретації. До того ж ця інтерпретація більш поширена на Сході і Півдні, але різниця порівняно із Заходом і Центром у межах 10-15%.
Это была не наша война, а наших дедов и отцов и их мнение о ней на том уже свете. Живите все в мире, без войны.
… Правящие круги Польши немало кичились «прочностью» своего государства и
«мощью» своей армии. Однако оказалось достаточным короткого удара по Польше со
стороны сперва германской армии, а затем - Красной Армии, чтобы ничего не
осталось от этого уродливого детища
Версальского договора.
http://doc20vek.ru/node/1397
выгоду в плохих отношениях между Советским Союзом и Германией, в их вражде
между собою, которые не хотят мира и добрососедских отношений между Советским
Союзом и Германией. Эти господа, действительно, настолько засуетились, что
лезут из кожи да и только! Течение советско-германский договора о ненападении
свидетельствует о том, что историческое предвидение товарища Сталина блестяще
оправдалось» ― Вячеслав Молотов, 1 ноября 1939 года, речь «В защиту фашизма».
https://www.youtube.com/watch?v=xasL-FY7ZiI
