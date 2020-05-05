56% українців вважають, що за початок Другої світової війни відповідальні СРСР та Німеччина, - опитування Демініціатив. ІНФОГРАФІКА

З твердженням, що СРСР разом з Німеччиною відповідальні за початок Другої світової війни, погоджуються 56% українців.

Про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, передає Цензор.НЕТ.

Не згодні з цим 24% і ще 20% не визначилися

У цьому твердженні немає кардинальних відмінностей між усіма віковими групами до 70 років, тільки серед старшої категорії дещо менше погоджуються з ним, але тут більше тих, хто не визначився. Регіональні відмінності становлять не більш ніж 19% (на Заході з цим твердженням погоджуються 63%, а на Сході - 44%).

Водночас близько 52% громадян дотримуються радянської інтерпретації, День Перемоги - це насамперед святкування перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. 32% розуміють цю дату як день святкування перемоги антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні та внеску в неї українського народу.

Для 6% цей день є просто додатковим вихідним. Серед молоді дещо більше байдужих, а серед людей від 70 років суттєво більше виражена підтримка радянської інтерпретації. До того ж ця інтерпретація більш поширена на Сході і Півдні, але різниця порівняно із Заходом і Центром у межах 10-15%.

