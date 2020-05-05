УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9766 відвідувачів онлайн
Новини
8 010 224

56% українців вважають, що за початок Другої світової війни відповідальні СРСР та Німеччина, - опитування Демініціатив. ІНФОГРАФІКА

56% українців вважають, що за початок Другої світової війни відповідальні СРСР та Німеччина, - опитування Демініціатив. ІНФОГРАФІКА

З твердженням, що СРСР разом з Німеччиною відповідальні за початок Другої світової війни, погоджуються 56% українців.

Про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, передає Цензор.НЕТ.

Не згодні з цим 24% і ще 20% не визначилися

У цьому твердженні немає кардинальних відмінностей між усіма віковими групами до 70 років, тільки серед старшої категорії дещо менше погоджуються з ним, але тут більше тих, хто не визначився. Регіональні відмінності становлять не більш ніж 19% (на Заході з цим твердженням погоджуються 63%, а на Сході - 44%).

Водночас близько 52% громадян дотримуються радянської інтерпретації, День Перемоги - це насамперед святкування перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. 32% розуміють цю дату як день святкування перемоги антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні та внеску в неї українського народу.

Для 6% цей день є просто додатковим вихідним. Серед молоді дещо більше байдужих, а серед людей від 70 років суттєво більше виражена підтримка радянської інтерпретації. До того ж ця інтерпретація більш поширена на Сході і Півдні, але різниця порівняно із Заходом і Центром у межах 10-15%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 44% українців визнають вояків УПА борцями за незалежність країни, 51% - не знають про акцію "Безсмертний полк", - опитування

56% українців вважають, що за початок Другої світової війни відповідальні СРСР та Німеччина, - опитування Демініціатив 01
56% українців вважають, що за початок Другої світової війни відповідальні СРСР та Німеччина, - опитування Демініціатив 02

Автор: 

Друга світова війна (304) Німеччина (7742) Демініціативи (82) опитування (2056) СРСР (349)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
56% украинцев считают, что в начале Второй мировой войны виноваты СССР и Германия, - опрос Деминициатив - Цензор.НЕТ 9452
показати весь коментар
05.05.2020 15:49 Відповісти
+28
Остальные 44 процента ваты так не считают. Многовато у нас еще ватного скота
показати весь коментар
05.05.2020 15:48 Відповісти
+28
С утверждением, что СССР вместе с Германией ответственны за начало Второй мировой войны, соглашаются 56% украинцев.
потому что это правда.
совместно напали и разделили Польшу. в Бресте совместный парад провели 22 сентября 1939 года.
все знают начало второй мировой войны? 1 сентября 1939 года.
показати весь коментар
05.05.2020 15:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Не стоит с дураками спорить убеждаю себя.
Это была не наша война, а наших дедов и отцов и их мнение о ней на том уже свете. Живите все в мире, без войны.
показати весь коментар
05.05.2020 16:05 Відповісти
56% українців вважають, що за початок Другої світової війни відповідальні СРСР та Німеччина, - опитування Демініціатив - Цензор.НЕТ 7295
показати весь коментар
05.05.2020 16:05 Відповісти
А кто засекретил рашкинские архивы и забыл засекретить вот это видео... Всемирно известная речь Молотова 1.11.1939 года на трибуне Верховного Совета, известная в Европе как речь "В защиту фашизма", где Германия была представлена как защитник мира, а Англия и Франция - как поджигатели мировой войны.
показати весь коментар
05.05.2020 16:07 Відповісти
31.10.1939. Доклад Молотова -
… Правящие круги Польши немало кичились «прочностью» своего государства и
«мощью» своей армии. Однако оказалось достаточным короткого удара по Польше со
стороны сперва германской армии, а затем - Красной Армии, чтобы ничего не
осталось от этого уродливого детища
Версальского договора.

http://doc20vek.ru/node/1397
показати весь коментар
05.05.2020 16:08 Відповісти
А вот за это спасибо! Встречал же раньше эту речь.. Но совсем забыл за нее...
показати весь коментар
05.05.2020 16:26 Відповісти
«Мы должны быть начеку в отношении тех, кто видит для себя
выгоду в плохих отношениях между Советским Союзом и Германией, в их вражде
между собою, которые не хотят мира и добрососедских отношений между Советским
Союзом и Германией. Эти господа, действительно, настолько засуетились, что
лезут из кожи да и только! Течение советско-германский договора о ненападении
свидетельствует о том, что историческое предвидение товарища Сталина блестяще
оправдалось» ― Вячеслав Молотов, 1 ноября 1939 года, речь «В защиту фашизма».

https://www.youtube.com/watch?v=xasL-FY7ZiI
показати весь коментар
05.05.2020 16:11 Відповісти
Виновниками любых войн являются недоразвитые ублюдки(в единсвенном или во мнржественном числе неважно),которые не должны были рождаться вообще.Но это вопрос к тому,которого скорей всего,не существует (не буду уточнять).
показати весь коментар
05.05.2020 16:20 Відповісти
Украина как разменная монета между Сталиным и Гитлером./В апреле 1943 г. в Берлин через Токио приходит информация, что Москва готова к сепаратным переговорам на условиях, обозначенных в ходе предварительных обсуждений. Среди них: возврат к границам СССР и Германии 1939 года; автономия (государственность) Украины; статус Одессы как порто-франко; Ближний Восток (без Турции) становится сферой советского влияния, а Индия - совместного советско-японского. К принятию мира на таких условиях, по сведениям японцев, склонялись Сталин, Берия, Жуков. Но после победы на Курской дуге Сталин замораживает переговоры через японцев.
показати весь коментар
05.05.2020 16:21 Відповісти
ну и шо?
73% считают символом страны рояль по которому стучало чмо...
показати весь коментар
05.05.2020 16:25 Відповісти
Фактично половина українців московські дуполизи.
показати весь коментар
05.05.2020 16:27 Відповісти
56% українців вважають, що за початок Другої світової війни відповідальні СРСР та Німеччина, - опитування Демініціатив - Цензор.НЕТ 7764
показати весь коментар
05.05.2020 16:31 Відповісти
Была страшная война . Все стороны конфликта посылали своих граждан на убой . Невозможно среди политиков найти милосердных . Много времени прошло . МИР устал от мира . Это плохо .
показати весь коментар
05.05.2020 16:37 Відповісти
https://censor.net/user/86312 А яка війна не страшна? Може у В'єтнамі,чи в Афганістані?
показати весь коментар
05.05.2020 16:39 Відповісти
КАЦАПСЬКІ УБЛЮДКИ РОЗПОЧАЛИ ВІЙНУ В ПОЛЬШІ.
показати весь коментар
05.05.2020 17:37 Відповісти
https://censor.net/user/421940 А я що заперечую?
показати весь коментар
05.05.2020 17:44 Відповісти
Да когда же канет в Лету совковая гниль со своим маразмом?
показати весь коментар
05.05.2020 16:46 Відповісти
56% українців вважають, що за початок Другої світової війни відповідальні СРСР та Німеччина, - опитування Демініціатив - Цензор.НЕТ 2957
показати весь коментар
05.05.2020 17:13 Відповісти
Если рассматривать этот вопрос спокойно и без нынешних политических катаклизмов и происходящей агрессии РФ против трех государств ( бывших республик СССР) то можно сказать О двух ответах на этот вопрос Первый - , что ДА - СССР имеет свою долю вины за начало Второй мировой войны, не было бы агрессии СССР против Финляндии , она бы оставалась нейтральной, не будь агрессии против Румынии возможно и Румыния повела себя иначе, Германия не решилась бы начать гарантированную войну на два фронта против Франции и Англии и одновременно против Польши ( если бы знали что за спиной Польши стоим СССР, готовая вмешаться на стороне коалиции) Просто "нейтралитет " СССР в этой ситуации ни чего бы не дал, Гитлер и сам бы свободно захватил и Польшу ( включая и Зап Украину и Зап Белоруссию) и Прибалтику ( это он смог бы сделать в течении дополнительных 2-3 недель,судя по темпам продвижения по Польше) Так что вопрос стоял так, либо СССР вступает в войну на стороне Польши и договариваться с коллективным Западом, либо оставаться "молчаливым наблюдателем" сохранив свое лицо, дав Германии оккупировать все до границ СССР, либо договариваться с Германией и делить добычу. Остановились на последнем варианте, а это де факто военный союз ( и чего строить по этому поводу невинность) Но кроме этого не нужно скрывать и вину Запада в начале Второй мировой воны ( и тут тоже не до невинности). Сначала Запад позволил Германии нарушив все договоры вооружиться, занять Саарскую обл, Рейнскую зону, провести аншлюс Австрии, подписать Мюнхенский сговор, отдав Германии Чехословакию.. И в это же время позволили Италии оккупировать Албанию и Эфиопию. При том что в любой из этих моментов решительные действия Запада ( Англии и Франции) с применением силы могли остудить пыл Гитлера в самом начале и возможно даже привело к потери им власти в Германии. Но Запад этого не сделал, пойдя по пути " умиротворения агрессора", и "глубокой озабоченности" Поэтому виноват ли Запад в развязывании Второй мировой - ответ - Да виноват. Вина общая, коллективная, но только вина ССР выше потому что она на этом этапе стала военным союзником Германии и агрессором против шести стран Европы.
показати весь коментар
05.05.2020 17:29 Відповісти
Пострадала не только Польша. 23 августа 1939 года был заключен дружественный Договор о ненападении между верными союзниками Германией и ссср. Согласно секретному дополнительному протоколу к договору, Эстония, Латвия, Финляндия и восток Польши были включены в состав кривавого ссср, Литва и запад Польши - в стуктуры фашистской - нацистской Германии. Пятого октября 1939 года, после советско-латвийских переговоров, был подписан договор, предусматривавший ввод в Латвийское государство... оккупационной 25-тысячной советской группировки!!! И чтобы латыши не вздумали сопротивляться и проявили "благоразумие", на время переговоров палач сталин выставил на границе с Латвией огромную группировку силами трех армий: 3-й, 7-й и 8-й. Просто так, " по кацапски по-братски"...И уже в июне 1940 года, обвинив правительство Латвии в национализме и антисоветской деятельности, коммуно - фашистская советская империя ввела в республику просто огромный оккупационный военный контингент больше чем всех жителей Латвии. И после этого - начался кровавый этап уничтожения латышей как нации, кремлёвскими коммуно фашистами.
показати весь коментар
05.05.2020 18:15 Відповісти
Нет, блин, я наверное. Капец
показати весь коментар
05.05.2020 18:17 Відповісти
Весь мир отмечает 8 мая как день завершения самой страшной войны в истории человечества и только ватоголовые отмечают день победы...
показати весь коментар
05.05.2020 18:52 Відповісти
Это личное право этих людей считать именно так, что их деды и прадеды развязали войну. в чем тут проблема вообще?
показати весь коментар
05.05.2020 19:02 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 