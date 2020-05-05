Скасування медреформи поверне принцип "гроші ходять за головлікарем", - ексзаступниця міністра Стефанишина

Анонсовані міністром охорони здоров'я України Максимом Степановим зміни в реформуванні системи охорони здоров'я фактично означають скасування медичної реформи і повертають фінансування за принципом "гроші ходять за головлікарем".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" сказала член парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, ексзаступниця міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина.

"Президент України Володимир Зеленський разом із міністром Степановим скасовує медичну реформу. Скасовується принцип "гроші ходять за пацієнтом" і країну штовхають назад у минуле, до формули "гроші ходять за головним лікарем", - сказала вона.

На думку Стефанишиної, якщо уряд підтримає постанову про зміни у реформі й відкат до так званого історичного фінансування, то українці найближчим часом не побачать реформи охорони здоров'я.

"Пацієнти й надалі платитимуть зі своєї кишені, а лікарі - отримуватимуть мізерну зарплату, тоді як у всій країні рівні: і ті, хто успішний та ефективний, і ті, хто дерибанить гроші й спускає їх у трубу", - наголосила депутатка.