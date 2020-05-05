УКР
Скасування медреформи поверне принцип "гроші ходять за головлікарем", - ексзаступниця міністра Стефанишина

Анонсовані міністром охорони здоров'я України Максимом Степановим зміни в реформуванні системи охорони здоров'я фактично означають скасування медичної реформи і повертають фінансування за принципом "гроші ходять за головлікарем".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" сказала член парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, ексзаступниця міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина.

"Президент України Володимир Зеленський разом із міністром Степановим скасовує медичну реформу. Скасовується принцип "гроші ходять за пацієнтом" і країну штовхають назад у минуле, до формули "гроші ходять за головним лікарем", - сказала вона.

На думку Стефанишиної, якщо уряд підтримає постанову про зміни у реформі й відкат до так званого історичного фінансування, то українці найближчим часом не побачать реформи охорони здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява Степанова про зміну другого етапу медреформи означає фактичну відмову від неї, - ексзаступник голови МОЗ Ковтонюк

"Пацієнти й надалі платитимуть зі своєї кишені, а лікарі - отримуватимуть мізерну зарплату, тоді як у всій країні рівні: і ті, хто успішний та ефективний, і ті, хто дерибанить гроші й спускає їх у трубу", - наголосила депутатка.

Автор: 

медицина (2167) МОЗ (5424) реформи (3232) Стефанишина Ольга нардеп (86)
Топ коментарі
+18
Несчастная Украина. Любая её попытка вырваться из феодализма обязательно предотвращается московской агентурой. Шесть лет назад агентуру изгнали - и получили войну. Сейчас эта агентура опять влезла на Банковую.
05.05.2020 16:09 Відповісти
+15
Деньги ходят за Бубочкой.
05.05.2020 15:56 Відповісти
+10
Вже ніхто ні за ким не ходить. )
05.05.2020 15:55 Відповісти
Сторінка 2 з 2
так народ хочет московскую агентуру.
05.05.2020 16:11 Відповісти
Мало ли чего он хочет. Охлократия всегда приводит к гибели государства.
показати весь коментар
05.05.2020 16:12 Відповісти
Народ хочет всего и сразу, и что бы за это ничего не было. Вечером лег спать в Гондурасе, а проснулся в Швейцарии. Это розовая мечта большинства.
показати весь коментар
05.05.2020 17:02 Відповісти
Думаю, главрвачи будут довольны
показати весь коментар
05.05.2020 16:10 Відповісти
"Бюджет Украины не выполнен на более чем на 41 миллиард гривен"

По итогам четырех месяцев 2020 года Государственный бюджет не выполнен на 17,6% или на 41,392 млрд грн. Такие данные приводит Государственная казначейская служба по состоянию на начало мая 2020 года.
05.05.2020 16:10 Відповісти
В вашем организме слишком много денег!
Будем лечить!
05.05.2020 16:13 Відповісти
Украинцев предупредили о возможной отмене льгот на оплату коммуналки, подробности

Такое решение якобы позволит регулятору дополнительно получать по 12 млрд гривен

Об этом пишут Украинские новости.

В частности, в НКРЭКУ предложили отменить с 1 января 2021 года льготный для украинцев тариф на электроэнергию, который учитывался на первые 100 кВт-ч.

Скандальное предложение во время заседания профильного комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг озвучил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко.

Отметим, что на сегодняшний день цена на электроэнергию для простых украинцев установлена ​​на уровне 90 коп. за 1 кВт/ч в случае, если потребляется до 100 кВт/ч электричества в месяц, и 168 коп. - если потребляется более 100 кВт/ч.

Озвучивая такое предложение он заявил, что НКРЭКУ якобы сможет дополнительно получать по 12 млрд.

Помимо этого, НКРЭКУ хочет в течении 2-5 лет предлагает отменить перекрестное субсидирование и обеспечить адресную помощь уязвимым категориям потребителей. Это решение якобы позволит госрегулятору дополнительно получить более 38 млрд гривен.

Таким образом, в случае отмены льгот за электроэнергию заплатят больше практически все бытовые потребители.
05.05.2020 16:13 Відповісти
"Украинцев предупредили о возможной отмене льгот на оплату коммуналки"
Кто то где то чего то сказал. ОБС.
Украинцев радуют сегодня счета за газ, которые в два раза ниже, чем год назад.

Хотя..."Чим більші комунальні платежі - тим сильніша Україна!"(Гройсман).
05.05.2020 16:16 Відповісти
Ну ну.При Гройсмане субсидии отменили?Ти кушай ,кушай зелёное дерьмо,да лошку побольше возьми.
05.05.2020 16:23 Відповісти
ну ты и зебил . в 2018г цена на газ на хабе 363 дол. за 1000 кубов . в марте 2020г цена 77.7 дол . за 1000 кубов . а ты зелёным исходишь . что в целых 2 раза дешевле стало
05.05.2020 16:37 Відповісти
Зебил, сколько у тебя ников тут на сайте для накруток самолайков?
05.05.2020 16:46 Відповісти
схеми часів Яника повертаються!
ура, товарісчі!
вони вже повернулися у повертання ПДВ, тепер - у медицину!
ви ж за це голосували, зебіли, правда ж?
05.05.2020 16:15 Відповісти
По сути все завоевания Майдана уже уничтожены, Украина стремительно возвращается во времена Януковича и дальше - в российское имперское стойло.
05.05.2020 16:15 Відповісти
Вся политика сегодняшней - даже Парашенко до этого не додумался - власти направлена на одно - побольше "заработать". И вся т.н. "реформа" медицины направлена тоже только на это, а попутно - просто угробить все, что было создано до них. И страховые взносы, и деньги государства - кормушка для избранный, а за мед. услуги и дальше надо платить из своего кармана, за свои же деньги покупать лекарства и часто еще оплачивать абсолютно не нужные процедуры и консультации - ради заработка врачей. Но дело не всегда в них , а именно в обширной "рехформе", направленной именно на зарабатывание денег в медицине.При том сами "рехформаторы" во главе с Зеленским пользуются услугами совсем иной медицины и иных врачей. Почему бы?
05.05.2020 16:15 Відповісти
Вы, наверное, околомеицинский раотник. Совершенно не в теме
05.05.2020 18:48 Відповісти
Сегодня врачи знают лучше стоимость болезни, чем её лечение.
05.05.2020 16:16 Відповісти
Что вы несете!!! Наверное, еще не заболели ковид? Тогда у вас все впереди. И не вопите потом "спасите доктор"
показати весь коментар
05.05.2020 18:51 Відповісти
Скасування медреформи поверне принцип "гроші ходять за головлікарем", - ексзаступниця міністра Стефанишина - Цензор.НЕТ 3463
05.05.2020 16:16 Відповісти
Респект пану президенту и его команде!
05.05.2020 16:20 Відповісти
ПЗДЦ! Для тебя пархато-обрезанное насекомое "пан" ?? А ты тогда кто? Отход жизнедеятельности насекомого?
05.05.2020 16:43 Відповісти
пациенты навсегда останутся поцыентами...
05.05.2020 16:20 Відповісти
Не верю я этим казнокрадам которые в первый же день пытались закупить защитные костюмы на 40 % дороже . Супрун создала систему при которой тырить бюджетные деньги стало тяжелее вот они и пытаются поменять под себя дабы добраться до денежек
05.05.2020 16:21 Відповісти
Супрун создала систему при которой деньги тырит иностранная прокладка, её спонсора!
05.05.2020 18:01 Відповісти
Суть медичної реформи у тому, щоб "по своєму ліжку простягати ніжки...
05.05.2020 16:30 Відповісти
Скасування медреформи поверне принцип "гроші ходять за головлікарем", - ексзаступниця міністра Стефанишина - Цензор.НЕТ 5811
05.05.2020 16:41 Відповісти
В общем, смотрите какое дело. Я затрону интересную и срачную тему - медреформу. И у нас среди читателей есть разные точки зрения на неё: кто-то поддерживает Супрун, а кому милей министр Степанов, и даже по слухам есть такие, кто бывшего министра Емца считает серьёзным, видным мужчиной, жаль без усов. Да что там, у нас и в редакции несколько разные точки зрения на Супрун есть.

К счастью, всем из перечисленных понравится этот текст, потому что он будет вообще не о том.
Он будет исключительно о том, как команда Зеленского собирается реформировать медреформу.
И давайте все сейчас понадеемся, что каждому из вас удастся прочитать текст, и прочитать в нём именно то, что я написал.
*
Издательство LB.ua уже там написало - и тем любезно избавило меня от необходимости писать «согласно моим источникам, но я вам их не назову». И почитав статью, мы освежим некоторые известные нам факты, например:
- что министр Степанов выступает против Супрун и медреформы;
- что президент Зеленский сказал, что «не допустит» медреформы в нынешнем виде;
- и что глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сказал, что Зеленский понимает суть реформы. И отменять её не собирается. Просто не допустит.

Мы также можем узнать и новое для себя. КАК ИМЕННО молодая команда реформаторов собирается исправить положение с медреформой, особенно вторым её этапом.

А собирается она сделать это так. Она собирается взять большой ...уй. И положить его на обязательства, взятые государством ранее. Положить уверенно, осознанно, и с размаху.

Текущий план состоит в том, чтобы ОТМЕНИТЬ КОНТРАКТЫ с 1645 учреждениями, которые были подписаны ранее. И деньги распределить не по принципу, который был предусмотрен реформой (много лечишь - много денег, мало лечишь - закрывайся нах...). А деньги распределить «по историческому принципу». Это значит, как в 2019 году.

А это значит, что все частные клиники, которые подписали контракты, пойдут на хер без денег вообще.

И вот здесь мы можем совершенно пропустить, что вы думаете о медреформе - хорошая она или плохая, лекарства выписывать те, что есть, или те что лечат. Мы можем пропустить стенания по поводу того, как медреформа жестока, она так ударит по врачам, особенно по той овце тупой из Львова, которая не может фурункул от стрептодермии отличить и пыталась меня запихать в инфекционку, и ещё по той тупорылой курице, которая мне выписала гомеопатию, а следом - трициклические антидепрессанты, чтобы я не расстраивался, если гомеопатия не поможет.
Это мы всё можем пропустить.
ПОТОМУ ЧТО СМЫСЛ ВООБЩЕ НЕ В ЭТОМ.
Текущий план укрощения медреформы - это чтобы ГОСУДАРСТВО ОТКАЗАЛОСЬ ОТ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

Это очень важно понимать. Что дело не в том, хорошая медреформа или плохая. Дело в том, что за базар надо отвечать. Надо выполнять обещания. Надо платить долги. Это должно быть )хотя бы в теории) понятно любому приблатнённому мурлокотану - если конечно он не исповедует Коломойский-стайл «кинуть лоха и забыть».

Государство. Отказывается. От. Исполнения. Своих. Обязательств.
Следовательно, государство - недоговороспособно. С ним нельзя иметь дел.

Следовательно, когда в следующий раз государство придёт к частным структурам и скажет: «Ребята, давайте вместе...» - они ответят: «Знаешь, а сходи-ка ты на ....., ок? А то мы тут уже один раз бесплатно поработали, а нам в рожи нассали. Одной таблетки хватит».

Вот именно в этом главное, дорогие читатели. Не в том - хорошая реформа или плохая. А в том, что «исправить» её ЗеКоманда предлагает настолько по-хамски, что в былые времена даже в Кривом Рогу за такое делали бо-бо и а-та-та.

Ну и вишенкой на торте, источник LB.ua сообщает примерно то же, что источники всех остальных:
«Чтобы хватило денег, собираются также отменить некоторые пакеты приоритетные услуги - эндоскопию, роды, неонатологию. То есть, бесплатных обследований и родов не будет».
НЕ РОЖАЙ. ТЕ.
Михаил Радуцкий ранее заявлял, что президент вполне понимает суть реформы и отменять её не собирается.
Жаль, что президент, похоже, не понимает суть выражений «договороспособность», «исполнение обязательств» и «отвечать за базар».

Вот вам и failed state. Несостоявшееся государство, которое не способно исполнять условия договоров даже с собственными гражданами.
Отличненько. Такие результаты - и всего за год.
Дальше будет интересней.
https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp/photos/a.272206583614857/668641140638064/?type=3&theater Раздражительный Орк
05.05.2020 16:44 Відповісти
Слишком много масок навезли.....Можно снова списать как использованные и вывозить.
Скасування медреформи поверне принцип "гроші ходять за головлікарем", - ексзаступниця міністра Стефанишина - Цензор.НЕТ 5587
05.05.2020 16:47 Відповісти
пациенты "наверх" не носят а главРВачи - регулярно...)))
05.05.2020 16:44 Відповісти
деньги ходят за врачом,
Гиппократ здесь - ни при чём...
05.05.2020 16:55 Відповісти
Что то, я до реформы и после, не чувствую разницы. Как ходил с деньгами за врачами, так и хожу. Теперь тебе безплатно даже санитарка не поможет.
05.05.2020 17:23 Відповісти
мадами трамадольні богатирьова з бахтєєвою
нє зря под ковріком стараюцца

Уляна Супрун різко https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2642701242681093 розкритикувала скасування медичної реформи. За її словами, називати "покращенням реформи" боягузливий крок у минуле - означає брехати та зневажати усіх українців, у тому числі медиків, які заслуговують на гідну та справедливу винагороду за свою роботу.
Справжня трансформація системи охорони здоров'я не може бути втілена, коли влада прагне виключно подобатись. Не можна трансформувати рівень медичної допомоги у лікарнях та поліклініках, коли ти дивишся на медиків як на електорат/потенційний ризик для місцевих виборів восени. Сьогодні і Зеленський, і Радуцький, і https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAXYqXJMPM70R8oKbBUVvcUMhuKf_S1XpnWa4jzXjaKoeD1jaEc-zqPDOMrcEo1XZSp-_n7fIGLTXyDhFuN2mdCqAvi2CQ2sh6kCYKSuA7niEYDSXrV0EHRLnInFXJ6v5U4spjvNSeDEZuFAtvt-BGZQwS9i2HRLLqDFwwXmdxb4Z0PogujKgQk_U5C_r-sZGXQd4K5zeE0-dpIbYIxBQAAGqlk_lUnKJTKuyvZYAMa06iyRqlcvcLPPA011ASCfcot6w_7tD45gcEyaMo2Qa1zuvMW6-3LEJ8c9glLJNVB389RWX2ggZ4cJi5uyYNBnJfNr1PFUt6_W-J5dc5TJMjt&__tn__=K-R Максим Степанов захищають виключно власні політичні інтереси та статус-кво давно діючих в регіонах медичних еліт і фармацевтичної мафії.
Якщо багато слухати маячню Глузмана про ЦРУ і "світову змову", то можна навіть не відчути, як перетвориш усю країну на божевільню. Якщо вважати голосом "бідних лікарів" мільйонера і переховувача вбивць Тодурова, то можна навіть не відчути, як всі притомні медики втечуть. Якщо для протидії пандемії залучати "експертизу" інфекціоніста-расиста Голубовську, то можна за три місяці досі не спромогтись тестувати людей на COVID-19 у достатніх масштабах і не забезпечити медиків елементарними засобами захисту.
Медикам - зрівняйлівку і рабство, пацієнтам - страх, страждання і смерть, Зеленському і ко - закордонні клініки та високі рейтинги. Українцям пора дорослішати, вимикати телевізор і розуміти наслідки власних рішень"
05.05.2020 17:45 Відповісти
интересно, а почему все эти экс-замы супрунши постоянно называют систему, которую они придумали, "деньги идут пациентом"?! Ведь правильно ее надо называть "деньги идут за декларацией" т.к. от активности пациента вообще никак не зависит сколько денег получит типа семейный дохтур - только от количества подписанных деклараций
05.05.2020 18:20 Відповісти
Парадокс в том, что, внушая лохам мысль, будто средств на медицину не хватает, предлагается изначально более затратный страховой вариант, игнорируя (или даже отрицая) относительно менее затратную бюджетную систему.
Более низкая стоимость бюджетной системы связана с объединением рисков всего общества, значительно более широким, чем даже при обязательном медицинском страховании, а тем более при добровольном.
Кроме того, по оценке экспертов, до 40% страховых денег уходит на содержание страховых компаний и на транзакционные издержки банков - вместо одного государственного финансового канала появятся тысячи, потому что тысячи страхователей, тысячи учреждений, сотни страховых компаний и т.д. А поскольку все финансовые потоки обслуживает банковская система, где все банковские операции платные, то мы еще за счет социальных денег будем также кормить и посредника в виде банковской системы.
И мировой опыт показал, что применение рыночных критериев к медицинским услугам оказалось не только несправедливым, но и нерациональным в силу особой специфики медицинских услуг, которую многие экономисты характеризуют следующим образом:
- отсутствие у пациента полной информации, необходимой для рационального выбора;
- неопределенность наступления болезни, так как пациенты не знают, когда и сколько медицинских услуг им потребуется, какова вероятность успеха различных видов лечения;
- асимметрия информации, когда на рынке медицинских услуг явное преимущество имеют исключительно врачи, причем как на стороне спроса, так и на стороне предложения;
- неэластичность спроса на медицинские услуги - их потребители обычно слабо реагируют на изменение цен.
Причем наша старая государственная медицина, которую целенаправленно уничтожают - это как раз и есть один из вариантов солидарной страховой медицины, субсидируемой из консолидированных в бюджете налогов всех граждан и предприятий.
И именно в этом смысле система Семашко оказалась более эффективна, чем все прочие, поскольку ориентировала врача на выполнение врачебного долга, а не на получение прибыли, истоки которой в медицине зачастую противоречат общественной морали. И именно поэтому придворная медицина ДУСи (на базе бывшего 4-го управления) не подлежит реформации и продолжает работать на принципах Семашко за счет бюджета. То есть для себя они придворную медицину не «реформируют», а уничтожают только доступную медицину для населения.
05.05.2020 18:42 Відповісти
Как бы и себе главврачем заделаться?
05.05.2020 20:22 Відповісти
оменить эту "рехворму" - первая, трезвая мысль эекоМАНДЫ.
05.05.2020 20:27 Відповісти
Відверта брехня та підміна понять. Принцип : "Гроші ходять за пацієнтом" спрямований на знищення медицини. Пацієнти отримують медичні послуги не десь в підворітні, а в лікарнях та поліклініках. Отже ці клініки треба фінансувати. Так, треба фінансувати і ліжка, і медичне обладнання, і ліки, і зарплати медичного персоналу. Крім того, кожному потрібне різне лікування і в різних обсягах. Медреформа передбачає, що на кожного громадянина виділяється на рік певна сума. Але це повна маячня. Хтось протягом року не захворіє жодного разу, а комусь треба проводити складну операцію. Тому розподіл коштів не може проводитися за кількістю людей закріплених за даним лікарем. Згідно до медреформи, лікарю найбільш вигідно зареєструватися ФОПом та приймати хворих в себе на квартирі. Тоді він зможе привласнювати всі кошти, які держава виділяє на хворих, собі. В той час, як в поліклініці, лікарю доводиться частину коштів віддавати поліклініці. Крім того, якщо пацієнт бажає отримувати медичні послуги в приватній клініці, держава повинна платити приватній клініці. Це відверте розкрадання бюджетних коштів. Згідно до Конституції, держава має фінансувати лише державні та муніципальні заклади. Хочеш обслуговуватися в приватній клініці, плати за це гроші сам. Медична реформа має бути негайно скасована.
06.05.2020 00:34 Відповісти
Відверта брехня та підміна понять. Принцип : "Гроші ходять за пацієнтом" спрямований на знищення медицини. Пацієнти отримують медичні послуги не десь в підворітні, а в лікарнях та поліклініках. Отже ці клініки треба фінансувати. Так, треба фінансувати і ліжка, і медичне обладнання, і ліки, і зарплати медичного персоналу. Крім того, кожному потрібне різне лікування і в різних обсягах. Медреформа передбачає, що на кожного громадянина виділяється на рік певна сума. Але це повна маячня. Хтось протягом року не захворіє жодного разу, а комусь треба проводити складну операцію. Тому розподіл коштів не може проводитися за кількістю людей закріплених за даним лікарем. Згідно до медреформи, лікарю найбільш вигідно зареєструватися ФОПом та приймати хворих в себе на квартирі. Тоді він зможе привласнювати всі кошти, які держава виділяє на хворих, собі. В той час, як в поліклініці, лікарю доводиться частину коштів віддавати поліклініці. Крім того, якщо пацієнт бажає отримувати медичні послуги в приватній клініці, держава повинна платити приватній клініці. Це відверте розкрадання бюджетних коштів. Згідно до Конституції, держава має фінансувати лише державні та муніципальні заклади. Хочеш обслуговуватися в приватній клініці, плати за це гроші сам.
07.05.2020 12:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 