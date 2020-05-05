Заочний арешт Януковича дасть змогу розпочати процедуру його екстрадиції та отримати дозвіл на спеціальне розслідування, - Офіс ГПУ
Рішення Печерського районного суду Києва від 4 травня про обрання експрезиденту України Віктору Януковичу запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою в кримінальному провадженні за фактом захоплення державної влади дає право стороні звинувачення почати щодо Януковича процедуру екстрадиції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України у вівторок.
Також прокурори будуть звертатися до суду по дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia), говориться в повідомленні.
В Офісі генпрокурора зауважують, що в зазначеному кримінальному провадженні від 7 листопада 2017 року за ч.1 ст.109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) розслідуються обставини захоплення Януковичем у вересні-жовтні 2010 року державною влади шляхом вчинення дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу його владних повноважень, як президента України.
Зокрема ці владні повноваження відносилися до повноважень законодавчої та виконавчої влади, унаслідок повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року, до якої Законом України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року №2222-IV були внесені зміни, йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, Печерський районний суд міста Києва за клопотанням Офісу генпрокурора в понеділок обрав запобіжний захід Януковичу у вигляді заочного арешту в справі про зміни до Конституції з метою захоплення влади.
Нагадаємо, ДБР викликала Януковича для проведення слідчих дій 30 квітня 2020 року. Як стало відомо тоді Цензор.НЕТ з власних джерел, йдеться про події періоду протестних акцій на Майдані. Нова дата виклику - 13 травня.
Буде цікаво, якщо Ахметов завезе януковича під позачергові вибори преза. І той їх виграє.
Це все просто маячня, звичайно. Хоча коли зе заявив про бажання балотуватися свого часу, то теж здавалося маячнею.
А венедиктова еще тот клоун!!!!
Экстрадиция из рашки!!!!
Счас слезы вытру!!!!
Вы его хоть в Интерпол попытайтесь сначала подать так, что бы его там приняли!!!!
Зелений портновський суд арештував громадянина януковича на два місяці і то нічого, що громалянин янукович вже отримав 13 років за свої злочини.
Просто зелене кодло готується відмазати зека по схемі богатирьової.
Скоро зек повернеться,потім кіля азіров. І все це дякуючи кретинам
а вот своих 3-х друзей.....
Итак, список достижений СН и Зебила за год:
- анал не табу;
- продажа должностей;
- чествование погибших сепаратистов;
- преследование активистов и патриотов;
- спекуляция средствами защиты во время эпидемии и отмывание денег;
- совместная с террористами группа переговоров;
- тайные встречи с ФСБ в Омане;
- перечисление денег Приватбанка на счета зеленского в офшоре;
- нарушение Конституции и ограничение прав граждан (карантин) БЕЗ соотв. обьявления
чрезвычайного положения;
- разрушение армии (отсутствие финансирования павлоградского завода топлива для наших ракет); - зачистка уголовных дел против рф и сепаров путём обмена каких-то таксистов на
свидетелей и исполнителей преступлений, убийц;
- воровство из бюджета в крупных размерах путём отгрузки денег олигархам: списание долгов ДТЕК ахметова перед бюджетом ("банкротство");
- предстоящая "компенсация" в миллиарды гривен коломойскому за Приватбанк итд..;
- односторонний отвод наших войск с укрепленных линий обороны, что привело к смерти многих защитников Украины.
Конечно, если задаться целью и все тщательно записывать, то список будет в 10 раз длиннее.
Не имею времени))
Мы там отходили назад в трёх местах.Это петротворенье почему-то не вызвало гнева его адептов.Что по этому поводу будет возражено?(начнём,а потом попунктно продолжим)
Особенно с упоротыми зебилами.
заочно и дышать даунов колысь навчымо.
Все потому, что демократия у нас почему-то работает всего раз в 5 лет.
Будь выборы раз в год - уже бы вычищались все властные места от зеленой мерзкой вони...
Требуйте выдаче Украине российских террористов из "союза ветеранов Донбасса".
Ви теж помітили, що наче відкрився чарівний краник і звідусіль полилось "прозріння" щодо Зе? Ті самі ротяки, які вчора співали йому оди, тепер рядяться в борцунів.
Зе сплановано зливають.
Зе має піти ДО ТОГО, як настане повний крах економіки.
Ви ж пам'ятаєте могутні наратив "долар по 8"?
Те ж саме провертають зараз. Тільки тепер буде "долар по 25". І байдуже, що якраз долар по 8 і долар по 25 якраз і стали передумовами краху економіки.
Цього охлосу ніколи не поясниш. Слуги зробили свою справу: швидко все вкрали.
Вони не збирались тут затримуватись. Нічого не планували. У них не було стратегії і команди. БО ВОНИ ЗНАЛИ, що тут ненадовго.
Вони все знали. Тільки затримались не до Нового року (с), а трохи довше.
Прикро, що ми німо спостерігаємо гру ворога на нашій території в ролі статистів.
Мы провели удачную спецоперацию по спасению некоторых рюсскагаварящих граждан Украины,которых мог ликвидировать правый сектор...
Никто за язык плешивого гне тянул...
І не дивно. Пєця всі три роки його президентства проходив у нього за спиною. А Зєля взагалі виступав на корпоративах у нього в бані. Мабуть там і навчивсь грати на роялі.
