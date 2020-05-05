Заочний арешт Януковича дасть змогу розпочати процедуру його екстрадиції та отримати дозвіл на спеціальне розслідування, - Офіс ГПУ

Рішення Печерського районного суду Києва від 4 травня про обрання експрезиденту України Віктору Януковичу запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою в кримінальному провадженні за фактом захоплення державної влади дає право стороні звинувачення почати щодо Януковича процедуру екстрадиції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України у вівторок.

Також прокурори будуть звертатися до суду по дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia), говориться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора зауважують, що в зазначеному кримінальному провадженні від 7 листопада 2017 року за ч.1 ст.109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) розслідуються обставини захоплення Януковичем у вересні-жовтні 2010 року державною влади шляхом вчинення дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу його владних повноважень, як президента України.

Зокрема ці владні повноваження відносилися до повноважень законодавчої та виконавчої влади, унаслідок повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року, до якої Законом України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року №2222-IV були внесені зміни, йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Печерський районний суд міста Києва за клопотанням Офісу генпрокурора в понеділок обрав запобіжний захід Януковичу у вигляді заочного арешту в справі про зміни до Конституції з метою захоплення влади.

Нагадаємо, ДБР викликала Януковича для проведення слідчих дій 30 квітня 2020 року. Як стало відомо тоді Цензор.НЕТ з власних джерел, йдеться про події періоду протестних акцій на Майдані. Нова дата виклику - 13 травня.