Заочний арешт Януковича дасть змогу розпочати процедуру його екстрадиції та отримати дозвіл на спеціальне розслідування, - Офіс ГПУ

Рішення Печерського районного суду Києва від 4 травня про обрання експрезиденту України Віктору Януковичу запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою в кримінальному провадженні за фактом захоплення державної влади дає право стороні звинувачення почати щодо Януковича процедуру екстрадиції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України у вівторок.

Також прокурори будуть звертатися до суду по дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia), говориться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора зауважують, що в зазначеному кримінальному провадженні від 7 листопада 2017 року за ч.1 ст.109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) розслідуються обставини захоплення Януковичем у вересні-жовтні 2010 року державною влади шляхом вчинення дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу його владних повноважень, як президента України.

Зокрема ці владні повноваження відносилися до повноважень законодавчої та виконавчої влади, унаслідок повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року, до якої Законом України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року №2222-IV були внесені зміни, йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Печерський районний суд міста Києва за клопотанням Офісу генпрокурора в понеділок обрав запобіжний захід Януковичу у вигляді заочного арешту в справі про зміни до Конституції з метою захоплення влади.

Нагадаємо, ДБР викликала Януковича для проведення слідчих дій 30 квітня 2020 року. Як стало відомо тоді Цензор.НЕТ з власних джерел, йдеться про події періоду протестних акцій на Майдані. Нова дата виклику - 13 травня.

ГПУ (4385) екстрадиція (443) Янукович Віктор (10789)
Топ коментарі
+12
05.05.2020 16:12 Відповісти
+8
Запросто, привез те же запчасти легальным путём и за меньшие деньги и Гладковского сразу посадят.
05.05.2020 16:13 Відповісти
+8
Скопировала некоторые посты. Спасибо Герхарду и Vidock!

Итак, список достижений СН и Зебила за год:
- анал не табу;
- продажа должностей;
- чествование погибших сепаратистов;
- преследование активистов и патриотов;
- спекуляция средствами защиты во время эпидемии и отмывание денег;
- совместная с террористами группа переговоров;
- тайные встречи с ФСБ в Омане;
- перечисление денег Приватбанка на счета зеленского в офшоре;
- нарушение Конституции и ограничение прав граждан (карантин) БЕЗ соотв. обьявления
чрезвычайного положения;
- разрушение армии (отсутствие финансирования павлоградского завода топлива для наших ракет); - зачистка уголовных дел против рф и сепаров путём обмена каких-то таксистов на
свидетелей и исполнителей преступлений, убийц;
- воровство из бюджета в крупных размерах путём отгрузки денег олигархам: списание долгов ДТЕК ахметова перед бюджетом ("банкротство");
- предстоящая "компенсация" в миллиарды гривен коломойскому за Приватбанк итд..;
- односторонний отвод наших войск с укрепленных линий обороны, что привело к смерти многих защитников Украины.
05.05.2020 16:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
легче всего судить януковича, а попробуйте свинярчуков
05.05.2020 16:10 Відповісти
Запросто, привез те же запчасти легальным путём и за меньшие деньги и Гладковского сразу посадят.
05.05.2020 16:13 Відповісти
кто такое Гладковский? Это особь у которого жена даже имя поменяла?
показати весь коментар
05.05.2020 16:18 Відповісти
Особь это владимир олександрович и его самка зебила
показати весь коментар
05.05.2020 16:20 Відповісти
хряк янукович у пуйла і його свити на гачкуЗаочний арешт Януковича дасть змогу розпочати процедуру його екстрадиції та отримати дозвіл на спеціальне розслідування, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 4668
05.05.2020 16:39 Відповісти
хороший прикид по тем временам!
05.05.2020 18:04 Відповісти
що за баба в Америці?
05.05.2020 19:11 Відповісти
Гладковский это тот, про которого подлецы говорят только со стороны нарушения закона, зная, что Порошенко не может стать на его защиту, т.к. признает, что покрывает преступника, который преступлением работал на Украину, т.к. иного пути получить запчасти не было.
05.05.2020 18:51 Відповісти
https://mobile.twitter.com/i_turenko

https://mobile.twitter.com/i_turenko Inna Turenko @i_turenko

https://mobile.twitter.com/i_turenko https://mobile.twitter.com/i_turenko



Буде цікаво, якщо Ахметов завезе януковича під позачергові вибори преза. І той їх виграє.
Це все просто маячня, звичайно. Хоча коли зе заявив про бажання балотуватися свого часу, то теж здавалося маячнею.
05.05.2020 16:11 Відповісти
Если Фьодоровича оправдают, а в этом можно не совневаться, то почему бы и нет. Для зебила напремер горелая вата из дома профсоюзов тоже герои. Так что ничего удивляться - Украна страна возможностей, даже США пасет задних
показати весь коментар
05.05.2020 16:13 Відповісти
05.05.2020 16:12 Відповісти
Ой ржу не могу......
А венедиктова еще тот клоун!!!!
Экстрадиция из рашки!!!!
Счас слезы вытру!!!!
Вы его хоть в Интерпол попытайтесь сначала подать так, что бы его там приняли!!!!
05.05.2020 16:13 Відповісти
Заочный арест Януковича позволит сажать украинских патриотов . Будет подано лохам так , что мол для власти нет разнице , кого садить , и оно хочет посадить всех, кто нарушал закон , но вот проблема в том , что одних будут сажать заочно, а патриотов реально . Вот такой ху и ню впихивают лохам .
показати весь коментар
05.05.2020 16:36 Відповісти
https://mobile.twitter.com/SeredaMarian
https://mobile.twitter.com/SeredaMarian
https://mobile.twitter.com/SeredaMarian
Marian Sereda

@SeredaMarian


Зелений портновський суд арештував громадянина януковича на два місяці і то нічого, що громалянин янукович вже отримав 13 років за свої злочини.
Просто зелене кодло готується відмазати зека по схемі богатирьової.
Скоро зек повернеться,потім кіля азіров. І все це дякуючи кретинам
05.05.2020 16:13 Відповісти
и вЕнехдитова тоже мечтает "отгрызть" кусок от награбленного у яНека... - борцунка хребаная
05.05.2020 16:14 Відповісти
судить януковича - это как вечный бизнес,
а вот своих 3-х друзей.....
05.05.2020 16:14 Відповісти
Скопировала некоторые посты. Спасибо Герхарду и Vidock!

Итак, список достижений СН и Зебила за год:
- анал не табу;
- продажа должностей;
- чествование погибших сепаратистов;
- преследование активистов и патриотов;
- спекуляция средствами защиты во время эпидемии и отмывание денег;
- совместная с террористами группа переговоров;
- тайные встречи с ФСБ в Омане;
- перечисление денег Приватбанка на счета зеленского в офшоре;
- нарушение Конституции и ограничение прав граждан (карантин) БЕЗ соотв. обьявления
чрезвычайного положения;
- разрушение армии (отсутствие финансирования павлоградского завода топлива для наших ракет); - зачистка уголовных дел против рф и сепаров путём обмена каких-то таксистов на
свидетелей и исполнителей преступлений, убийц;
- воровство из бюджета в крупных размерах путём отгрузки денег олигархам: списание долгов ДТЕК ахметова перед бюджетом ("банкротство");
- предстоящая "компенсация" в миллиарды гривен коломойскому за Приватбанк итд..;
- односторонний отвод наших войск с укрепленных линий обороны, что привело к смерти многих защитников Украины.
05.05.2020 16:14 Відповісти
и это не весь список
05.05.2020 17:30 Відповісти
А я даже не искала. Просто здесь попалось и я скопировала.
Конечно, если задаться целью и все тщательно записывать, то список будет в 10 раз длиннее.
Не имею времени))
05.05.2020 17:35 Відповісти
Ну,на на явную хрень типа "анал не табу" и прочий дебилизм реагировать грешно,а вот по предметным поводам типа отвода войск можно возражать уже конкретно : https://www.osce.org/ru/cio/266271?download=true
Мы там отходили назад в трёх местах.Это петротворенье почему-то не вызвало гнева его адептов.Что по этому поводу будет возражено?(начнём,а потом попунктно продолжим)
показати весь коментар
05.05.2020 17:32 Відповісти
Я не имею ни времени ни желания обсуждать очевидное.
Особенно с упоротыми зебилами.
05.05.2020 17:38 Відповісти
Ты имеешь время настрочить большую простыню хрени,но не можешь ответить первому же предметному возражению."Пятиться" мы начали в 16-ом году.Это медицинский факт.Ты не можешь ничего возразить по этому поводу.Поэтому просто сливаешься.
показати весь коментар
05.05.2020 17:51 Відповісти
Я же сказала: ОСОБЕННО С УПОРОТЫМИ!!
05.05.2020 17:57 Відповісти
Ты сказала явную хрень.Ты не в состоянии НИКАК её обосноватьЭто ФАКТ.Причём это было с моей стороны навскидку.Отход войск "започаткував" петя.Ну возрази же хоть что-нибудьХоть что-то по существу.Сделай это!Ты же сама себя выставляешь тупым ботом.Тупо скопировала.Возразили.ОЙ...
05.05.2020 18:04 Відповісти
они реально держат нас за идиотов...
заочно и дышать даунов колысь навчымо.
05.05.2020 16:15 Відповісти
водой...
05.05.2020 16:16 Відповісти
Це новий цирк на дроті!
05.05.2020 16:16 Відповісти
И еще:
Заочный арест Януковича позволит начать процедуру его экстрадиции и получить разрешение на специальное расследование, - Офис ГПУ - Цензор.НЕТ 5996
05.05.2020 16:16 Відповісти
И некому убрать из генпрокуратуры эту идиотку...
Все потому, что демократия у нас почему-то работает всего раз в 5 лет.
Будь выборы раз в год - уже бы вычищались все властные места от зеленой мерзкой вони...
05.05.2020 16:17 Відповісти
Чем бы таким заниматься ну чтоб реально НИЧЕМ не заниматься! Алкаш Луценко пидозры Сталину и Берии выписывал. Януковощ вороюга, это понятно, но хрен его на Рублёвке достанешь. Даже бабло украденное за 6 лет вернуть не можете......
05.05.2020 16:17 Відповісти
Скинь пруф про Луценко и подозрения сталину и Берии.
05.05.2020 17:17 Відповісти
Кому он нужен ?
Требуйте выдаче Украине российских террористов из "союза ветеранов Донбасса".
05.05.2020 16:18 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev


https://mobile.twitter.com/Olha_Rev

https://mobile.twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://mobile.twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://mobile.twitter.com/Olha_Rev/status/1257547648674025473 7 ч

Ви теж помітили, що наче відкрився чарівний краник і звідусіль полилось "прозріння" щодо Зе? Ті самі ротяки, які вчора співали йому оди, тепер рядяться в борцунів.
Зе сплановано зливають.
Зе має піти ДО ТОГО, як настане повний крах економіки.
Ви ж пам'ятаєте могутні наратив "долар по 8"?
Те ж саме провертають зараз. Тільки тепер буде "долар по 25". І байдуже, що якраз долар по 8 і долар по 25 якраз і стали передумовами краху економіки.
Цього охлосу ніколи не поясниш. Слуги зробили свою справу: швидко все вкрали.
Вони не збирались тут затримуватись. Нічого не планували. У них не було стратегії і команди. БО ВОНИ ЗНАЛИ, що тут ненадовго.
Вони все знали. Тільки затримались не до Нового року (с), а трохи довше.
Прикро, що ми німо спостерігаємо гру ворога на нашій території в ролі статистів.
05.05.2020 16:18 Відповісти
зелена козлятня вже видихається брехати, чи піпл гаває любе гамно?
05.05.2020 16:19 Відповісти
Представляю,как щас ржёт вся рыготолпа,которая не убежала.Тот же бойко,например,вообще топ- кандидатом был на сидельца...Но...У кого нервы оказались крепче-те остались и ничего не потеряли.14-тый прошёл,15-ый,16-ый...ну и так далее.
05.05.2020 16:20 Відповісти
Так Янукович уже отбывает заочно 15 лет за гос. измену, как его можно еще и заочно арестовать?
05.05.2020 16:21 Відповісти
Хвидарович был украден из Украины спецназом Путлера,об это сказал сам Путлер...,дословно...
Мы провели удачную спецоперацию по спасению некоторых рюсскагаварящих граждан Украины,которых мог ликвидировать правый сектор...
Никто за язык плешивого гне тянул...
05.05.2020 16:26 Відповісти
Причём Плешивый вначале не хотел его красть. Пострадавший Профессор сам настоял.
05.05.2020 16:30 Відповісти
Досі Янек не засуджений заочно???
І не дивно. Пєця всі три роки його президентства проходив у нього за спиною. А Зєля взагалі виступав на корпоративах у нього в бані. Мабуть там і навчивсь грати на роялі.
05.05.2020 16:26 Відповісти
Заочный арест - это тоже самое что онлайн-отсидка.
05.05.2020 16:27 Відповісти
Хрен с ним , уже год , как есть другие , которых надо судить .
05.05.2020 16:29 Відповісти
в кінці кінців суд над Януковичем присудить відновити Януковича в ролі президента.. хтось здивується враховуючи куди оце усе рухається?
05.05.2020 16:30 Відповісти
Оно рухається с 14-го года.Из толпы несбежавших рыгов кого-то осудили?Вопрос-нокаут
05.05.2020 17:13 Відповісти
Заочный арест Януковича позволит сажать украинских патриотов . Будет подано лохам так , что мол для власти нет разнице , кого садить , и оно хочет посадить всех, кто нарушал закон , но вот проблема в том , что одних будут сажать заочно, а патриотов реально . Вот такой ху и ню впихивают лохам .
05.05.2020 16:33 Відповісти
легитимнаго не трогать, скора на Рачке доллар по 32 деревянных ажидают.......
05.05.2020 16:34 Відповісти
Его экстрадируют,суд не сможет найти преступления в его действиях. Тогда он подаст в суд за моральный ущерб и выиграет его с огромной компенсацией и восстановлением на кресло президента...
05.05.2020 16:36 Відповісти
Уверен, что при Зе и Ве будет именно так!!!
05.05.2020 16:37 Відповісти
Заочний арешт Януковича дасть змогу розпочати процедуру його екстрадиції та отримати дозвіл на спеціальне розслідування, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 5635
05.05.2020 16:36 Відповісти
Менталитет бедляцкий
05.05.2020 16:38 Відповісти
Да,а ещё создатель дал ей соседей по всему периметру,которых хлебом не корми,а дай только напасть,закабалить,сгноить,подселить кучу биомусора...Ау,создатель...Ты мразь...А автор коммента сверху либо тупой,клюющий на подобную хрень,либо пете/путе ботяра.
05.05.2020 16:42 Відповісти
Заочний арешт Януковича дасть змогу розпочати процедуру його екстрадиції та отримати дозвіл на спеціальне розслідування, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 8431
05.05.2020 16:39 Відповісти
теперь нужно приговорить шапкокрада к расстрелу заочно и привести приговор в исполнение на внеочередной заседании балагана
05.05.2020 16:39 Відповісти
Интересная у нас страна ... В мире - "... все пути ведут в Рим" , а у нас - на Майдан .. И это при том что каждый дебил дорвавшийся до власти упрямо повторяет и повторяет ошибки другого дебила уже на Майдане побывавшем . (с)
05.05.2020 16:40 Відповісти
Так його вже судили і впаяли строк. Нє?
05.05.2020 16:42 Відповісти
Зная деятелей,заседающих сейчас во власти это похоже на мышиную возню для отмазки в конечном итоге овоща.
05.05.2020 16:51 Відповісти
Заочное осуждение это имитация процесса (хотя пусть хоть так) Лучший вариант посещения Януковича в Подмосковье или в Ростове ( где он там окопался) - патриотично настроенными офицерами ( но не теми кто его вывозил, а совершенно другими). Теми кто например Гиви "посещал".
05.05.2020 17:00 Відповісти
Це схоже на чергову схему. Привезли - виправдали - відпустили.
05.05.2020 17:14 Відповісти
-
ЗАВЕТ - ЗАВЕЩАНИЕ ПРОДАЖНОГО КРЕМЛЁВСКОГО ХОЛУЯ, БЕГЛОГО БАНДИТА -ВОРА И ТРИЖДЫ СУДИМОГО МАТЁРОГО ЗЭКА - ЯНУКА....
*
КАК УМРУ, ТАК ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ НА ТЕРРИКОНЕ, ПОСРЕДИ РОДНОЙ ДОНЕЦКОЙ , СРАНИ, КОПОТИ И ВОНИ,
МНЕ В МОГИЛУ ПОЛОЖИТЕ КРЫМСКИЕ ОККУПАЦИОННЫЕ ПАКТЫ- МОЕГО С ФАШИСТСКИМ КРЕМЛЁМ УЛИКИ ПОЛОВОГО АКТА.
ПАМЯТНИК КРУТОЙ ПОСТАВЬТЕ,Я ВЕДЬ- ВОР В ЗАКОНЕ.И ПРО НАДПИСЬ НЕ ЗАБУДЬТЕ:ПОКА"ДВАЖДЫ БЫЛ НА ЗОНЕ".
И ПУСКАЙ ТЕРРОРИСТЫ МНЕ МУЗЕЙ УСТРОЯТ В МИЛОМ ЛУГАНДОНЕ. А ФАШИСТ )(УЙЛО ПУТЛИН ПУСТЬ ЗАКОН ПРИМЕТ,
ЧТО ГЕРОЙ Я ЕГО ЛАПОТНОЙ ПА РАШИ, ИЗ ЗА НЕЁ И ПОДОХ НА ЧУЖБИНЕ.
А НА МОГИЛУ ПУСТЬ НЕСУТ МНЕ НЕ ЦВЕТЫ,
А БАБКИ. У КОГО С ДЕНЬГАМИ ТУГО, ТО ЗОЛОТОЙ УНИТАЗ И - ПИЗЖЕННЫЕ ШАПКИ.. .
*
ПРОШУ ! ПОМНИТЬ ЛЮБИТЬ И СКОРБЕТЬ, ВАШ : ВОР В ЗАКОНЕ,
ОН ЖЕ: ПРОДАЖНЫЙ КАЦАПСКИЙ ХОЛУЙ, МАТЁРЫЙ ЗЭК В БЕГАХ ЯНУК....
А ТАКЖЕ ( ХАМ, ЗАВГАР, ПРОФфЕССОР, ЛЕГИТИМНЫЙ КАЦАПСКИЙ П?..РЕЗИДЕНТ,
И ПРОДАЖНЫЙ КРЕМЛЁВСКИЙ ПРИХВОСТЕНЬ ИУДА !
05.05.2020 17:51 Відповісти
Шо, опять? Он же уже сидит... заочно.
05.05.2020 17:53 Відповісти
"дает право стороне обвинения начать в отношении Януковича процедуру экстрадиции. Источник: https://censor.net/n3193512" - что это такие за традиции , мордор его ни когда не выдаст живым, ну если сам перед этим только развалится после захвата китаёзами до Урала!!
05.05.2020 18:08 Відповісти
Сколько еще миллионов народных денег распилят под видом расследования? : лет уже пилят.. пилят.. пилят... Все мало.. А все равно через 10 лет это закончится ничем...
05.05.2020 18:54 Відповісти
Бенядіктова має можливість прославитись і похерити обвинувальний вирок Януковичу.
05.05.2020 23:23 Відповісти
 
 