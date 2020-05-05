2 104 15
108 вакцин проти COVID-19 розробляють у світі: 8 схвалено для клінічних випробувань
Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що 108 потенційних вакцин проти COVID-19 розробляються по всьому світу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це йдеться в документах, опублікованих на вебсайті ВООЗ.
Серед них вісім потенційних вакцин були схвалені для клінічних випробувань.
Також повідомляється, що Національний інститут здоров'я (NIH) в США став першим, хто почав тестування на людях. Це сталося 16 березня.
У доклінічній фазі перебувають випробування груп з усього світу, зокрема з Університету Токіо, Університету Тулейн, Університет Альберти та Університет Піттсбурга.
Тип А близький до того, що був виявлений у кажанів.
Він розповсюджений в Австралії та США.
Тип B - поширений у пацієнтів зі Східної Азії.
Тип С, так званий європейський, розгулявся в Італії, Франції, Німеччині та Великобританії. Припускають, що саме він був завезений і до України.
Професор Алла Мироненко вивчає інфекційні хвороби. Аби дізнатися більше про особливості коронавірусу, вона двічі на місяць контактує з європейськими колегами.
Попередній висновок - мутації вірусу медикам і вченим в майбутньому, ймовірніше, не стануть на заваді. Попри це, на різних континентах медики до сих пір виявляють кардинально різні симптоми небезпечної хвороби.
Але чим далі, тим більше випадків, коли хвороба протікає безсимптомно. І справа не тільки в сильному імунітеті. Чим ближче до літа, вірус втрачає силу. Представник паризької медичної компанії Олена Третьяк каже, що це можна спостерігати нині у Франції.
