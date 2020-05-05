108 вакцин проти COVID-19 розробляють у світі: 8 схвалено для клінічних випробувань

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що 108 потенційних вакцин проти COVID-19 розробляються по всьому світу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це йдеться в документах, опублікованих на вебсайті ВООЗ.

Серед них вісім потенційних вакцин були схвалені для клінічних випробувань.

Також повідомляється, що Національний інститут здоров'я (NIH) в США став першим, хто почав тестування на людях. Це сталося 16 березня.

У доклінічній фазі перебувають випробування груп з усього світу, зокрема з Університету Токіо, Університету Тулейн, Університет Альберти та Університет Піттсбурга.

