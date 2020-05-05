УКР
2 104 15

108 вакцин проти COVID-19 розробляють у світі: 8 схвалено для клінічних випробувань

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що 108 потенційних вакцин проти COVID-19 розробляються по всьому світу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це йдеться в документах, опублікованих на вебсайті ВООЗ.

Серед них вісім потенційних вакцин були схвалені для клінічних випробувань.

Також повідомляється, що Національний інститут здоров'я (NIH) в США став першим, хто почав тестування на людях. Це сталося 16 березня.

У доклінічній фазі перебувають випробування груп з усього світу, зокрема з Університету Токіо, Університету Тулейн, Університет Альберти та Університет Піттсбурга.

Читайте також: Ізраїльські вчені виявили антитіла, здатні нейтралізувати COVID-19

Автор: 

+4
Противники ношения масок и свидетели всемирного заговора - быстрее снимайте маски, а то начнут вакцинировать...
05.05.2020 16:15 Відповісти
+3
Придется зебилу раскошелиться в итоге! Помните он обещал разработчикам вакцыны миллион из своего кармана бюджета Украины?
05.05.2020 16:22 Відповісти
+2
У нас деток не уверен или от кори вакцинируют, говорят, что вакцына это как биопасрт чип на лбу, вот и посмотрим как от ковида будут вакцинироваться. Хотя я думаю зебилы вместе шо Шморгалем введут принудительную вакцинацию населения. Ну типа нету сравки про вакцину - не возьмут на работу. Но попять же это породит коррупционную схему среди врачей. Зато если нету прививки то и в в армию не возьмут, так что не так все плохо, варианты всякие мона крутить
05.05.2020 16:18 Відповісти
Да об этих вакцинах через пару месяцев забудут.
05.05.2020 16:25 Відповісти
странно шо наши рабиновичи в конкурсе не участвуют...
05.05.2020 16:18 Відповісти
Придется зебилу раскошелиться в итоге! Помните он обещал разработчикам вакцыны миллион из своего кармана бюджета Украины?
05.05.2020 16:22 Відповісти
Гроші на вітер. Цей вірус постійно мутує, ви ойого не доженете.
05.05.2020 16:23 Відповісти
Грипп догоняли, и этого догоним.
05.05.2020 16:24 Відповісти
цей якраз і не дуже мутуе - що в черговий раз для багатьох фахівців вказуе на його "рукотворність" - і це е плюс...
05.05.2020 16:38 Відповісти
А я читала, що у цього вірусу два штама: S та L , які постійно мутують, тому будь яка розроблена вакцина може виявитись неефективною.
05.05.2020 17:24 Відповісти
їх навіть більше - 3-и ....- але питання трохи в іншому - і навіть те що 3-типи , для багатьох провідних вірусологів та імунологів на сьогодні більше питань ніж віжповідей - чому так...

----

Тип А близький до того, що був виявлений у кажанів.
Він розповсюджений в Австралії та США.
Тип B - поширений у пацієнтів зі Східної Азії.
Тип С, так званий європейський, розгулявся в Італії, Франції, Німеччині та Великобританії. Припускають, що саме він був завезений і до України.
Професор Алла Мироненко вивчає інфекційні хвороби. Аби дізнатися більше про особливості коронавірусу, вона двічі на місяць контактує з європейськими колегами.
Попередній висновок - мутації вірусу медикам і вченим в майбутньому, ймовірніше, не стануть на заваді. Попри це, на різних континентах медики до сих пір виявляють кардинально різні симптоми небезпечної хвороби.
Але чим далі, тим більше випадків, коли хвороба протікає безсимптомно. І справа не тільки в сильному імунітеті. Чим ближче до літа, вірус втрачає силу. Представник паризької медичної компанії Олена Третьяк каже, що це можна спостерігати нині у Франції.
05.05.2020 21:49 Відповісти
Если короносвинтус такой ужасный,как нам вбивают это в наши медные котелки,то мы передохним гораздо раньше,чем вы высрете какую-то химпохлебку от него.Занимайтесь таблетками для #естояния,больше толку будет для сохранения нашей безмозглой популяции,бездельники с "учеными" степенями.👎
05.05.2020 16:34 Відповісти
Зато на электричестве сэкономим.
https://lenta.ua/biologi-sozdali-svetyashchiysya-klon-koronavirusa-48766/ Вырастить искусственный светящийся коронавирус ученым удалось всего за неделю.
05.05.2020 17:01 Відповісти
вирус теперь не опасен тока для святых и очень-очень зеленых
05.05.2020 16:36 Відповісти
108 вакцин проти COVID-19 розробляють у світі: 8 схвалено для клінічних випробувань - Цензор.НЕТ 2493
05.05.2020 16:46 Відповісти
Цыплят по осени считают. Где мы увидим умного Гизеке через год?
05.05.2020 18:41 Відповісти
 
 