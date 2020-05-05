УКР
Офіцера поліції затримали на Житомирщині на хабарі 20 тис. грн, - військова прокуратура. ФОТО

5 травня правоохоронці задокументовали факт отримання хабаря начальником одного з секторів реагування патрульної поліції Житомирського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

Офіцера поліції затримали на Житомирщині на хабарі 20 тис. грн, - військова прокуратура 01

За 20 тис. грн капітан поліції обіцяв "стояти осторонь" в підприємницькій діяльності, пов'язаній з перевезенням і складуванням лісопродукції.

Після отримання чергової частини хабаря в розмірі 12 тис. зловмисник був затриманий.

Офіцера поліції затримали на Житомирщині на хабарі 20 тис. грн, - військова прокуратура 02

Санкція ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України передбачає покарання хабарнику у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

хабар (4792) Нацполіція (15512) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) Військова прокуратура (722) Житомирська область (1315)
Топ коментарі
+4
Анатолій Гриценко пропонував ввести для силовиків та правоохоронців посилену кримінальну відповідальність за хабарі! Взяв хабар 10 тис. грн -10 років в'язниці, без можливості оскаржити і вийти по УДО!
05.05.2020 16:30 Відповісти
+1
шо за гыноцыд аваковцев?
05.05.2020 16:33 Відповісти
+1
Ой, не напоминаю про грузинов)))
05.05.2020 16:52 Відповісти
Вот так вот помогай людям замять справу, делать добро в мире
05.05.2020 16:29 Відповісти
Анатолій Гриценко пропонував ввести для силовиків та правоохоронців посилену кримінальну відповідальність за хабарі! Взяв хабар 10 тис. грн -10 років в'язниці, без можливості оскаржити і вийти по УДО!
05.05.2020 16:30 Відповісти
Так на всех в"язниць ніяких не вистачить. І Взагалі де дівся той Гриценко, він же має допомагати володимиру зеленських грати з пуйлом у шахи?
05.05.2020 16:33 Відповісти
Игорь L, по перше поверни ключі санітару.
По друге, на пожиттєве відправ свого Гриценка.
05.05.2020 16:34 Відповісти
АГ нормалный- нех пургу гнать...
06.05.2020 13:01 Відповісти
Лес - это святое . Не жалко .
05.05.2020 16:31 Відповісти
шо за гыноцыд аваковцев?
05.05.2020 16:33 Відповісти
Классная футболка, и я такую хочу.
05.05.2020 16:33 Відповісти
Я б дебильных смайликов понатрафаретил...
05.05.2020 16:37 Відповісти
и какое тут палево? всего лишь членский взнос в лигу содействия бизнесу
05.05.2020 16:34 Відповісти
Странно, чего это коричневая биомасса молчит. ведь Зеленский лично взятку давал
05.05.2020 16:36 Відповісти
Так ДБР вижу, Военную прокуратуру вижу, СБУ вижу!. А где милиция с собакой?
05.05.2020 16:38 Відповісти
Сейчас Аваков пойдет в наступление.
05.05.2020 16:40 Відповісти
А что только в Нацполиции берут взятки ? Частота сообщений о полицаях-коррупционерах наталкивает на мысль , что Аваков уже всех достал своим "болотом" . Грузины реально хотели реформ в полиции , и где они ? А Авакова не сколупнешь , как клещ .
05.05.2020 16:40 Відповісти
Ой, не напоминаю про грузинов)))
05.05.2020 16:52 Відповісти
https://censor.net/user/425582 Ага, грузинки "реформировали" полицию. Заработали на простофилях и смылись. Даже не научили идиотов водить автомобили, не говоря уже об умении думать и стрелять. А вот "пить кофе", патрульная полюция, умеет с первых дней.
05.05.2020 18:20 Відповісти
05.05.2020 16:41 Відповісти
Просто смешно читать о этих "спецоперациях"🥳🥳, когда все украинцы знают, что в Одесском порту и на Западной таможнях взятки измеряются в миллионах!!🤦🤦.
05.05.2020 16:48 Відповісти
Нічого дивного чергова "реХформрвана" аваківська падаль у вигляді поліцейського. До речі там такого лайна 90 %. Почина з міністра, Антоніни, Шкуряка, керівника ДПП Жукова і по драбинці до низу на міста і райони..МВС це є ОЗУ
05.05.2020 16:53 Відповісти
Все как всегда. Ничего не меняется. Слава украине!
05.05.2020 18:12 Відповісти
А поделился бы, с кем надо...
06.05.2020 08:54 Відповісти
 
 