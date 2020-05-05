Офіцера поліції затримали на Житомирщині на хабарі 20 тис. грн, - військова прокуратура. ФОТО
5 травня правоохоронці задокументовали факт отримання хабаря начальником одного з секторів реагування патрульної поліції Житомирського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.
За 20 тис. грн капітан поліції обіцяв "стояти осторонь" в підприємницькій діяльності, пов'язаній з перевезенням і складуванням лісопродукції.
Після отримання чергової частини хабаря в розмірі 12 тис. зловмисник був затриманий.
Топ коментарі
+4 Igor L
показати весь коментар05.05.2020 16:30 Відповісти Посилання
+1 Don Bessam #359417
показати весь коментар05.05.2020 16:33 Відповісти Посилання
+1 Степан Иванов #323211
показати весь коментар05.05.2020 16:52 Відповісти Посилання
