Офіцера поліції затримали на Житомирщині на хабарі 20 тис. грн, - військова прокуратура. ФОТО

5 травня правоохоронці задокументовали факт отримання хабаря начальником одного з секторів реагування патрульної поліції Житомирського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

За 20 тис. грн капітан поліції обіцяв "стояти осторонь" в підприємницькій діяльності, пов'язаній з перевезенням і складуванням лісопродукції.

Після отримання чергової частини хабаря в розмірі 12 тис. зловмисник був затриманий.

Санкція ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України передбачає покарання хабарнику у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.