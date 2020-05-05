"Петя без нас зміг скликати позачергову сесію щодо коронавірусу, там популізм - 100 мінімумів кожному лікарю, який захворів", - "слуга народу" Арахамія. ФОТО
Глава фракції "Слуга народу" повідомив, що фракція зареєструвала законопроєкт, який передбачає виплату 300 неоподатковуваних мінімумів доходів, якщо лікар захворів COVID-19 і впродовж року отримав будь-яку ступінь інвалідності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать скріни інформаційного каналу фракції "Слуга народу".
"Люди Петі ходили і збирали підписи, частина наших людей повелася на провокацію і теж дала підписи", - йдеться в повідомленні.
За словами Арахамії, вперше Порошенко зміг зібрати позачергову сесію із законом про коронавірус.
Нагадаємо, Порошенко пропонує в разі інфікування медпрацівника - 100-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року (210 200 грн). А в разі смерті працівника - в 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року (1 576 500 грн).
Водночас Арахамія повідомляє, що зареєстровано альтернативний законопроєкт, який передбачає виплату 300 неоподатковуваних мінімумів доходів, якщо лікар захворів COVID-19 і впродовж року отримав будь-яку ступінь інвалідності.
А якщо лікар помер від COVID-19, то його смерть прирівнюється до смерті воїнів на передовій з усіма виплатами.
Зазначається, що позачергова сесія відбудеться у четвер, 7 травня, і триватиме одну годину.
А як бути з професіями громадян які обслуговують всіх і в тому числі можуть бути і хворі люди ? Працівники магазинів, водії ,поліцейські , держ службовці і т.д. теж заслуговують додаткових доплат. І нарешті ми всі виходячи на вулицю (навіть екіпіровані...) піддаємося загрозі...
Треба бути дуже обережними щоб не зробити весь народ героями і з різного роду доплат.
