"Петя без нас зміг скликати позачергову сесію щодо коронавірусу, там популізм - 100 мінімумів кожному лікарю, який захворів", - "слуга народу" Арахамія. ФОТО

Глава фракції "Слуга народу" повідомив, що фракція зареєструвала законопроєкт, який передбачає виплату 300 неоподатковуваних мінімумів доходів, якщо лікар захворів COVID-19 і впродовж року отримав будь-яку ступінь інвалідності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать скріни інформаційного каналу фракції "Слуга народу".

"Люди Петі ходили і збирали підписи, частина наших людей повелася на провокацію і теж дала підписи", - йдеться в повідомленні.

За словами Арахамії, вперше Порошенко зміг зібрати позачергову сесію із законом про коронавірус.

Нагадаємо, Порошенко пропонує в разі інфікування медпрацівника - 100-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року (210 200 грн). А в разі смерті працівника - в 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року (1 576 500 грн).

Водночас Арахамія повідомляє, що зареєстровано альтернативний законопроєкт, який передбачає виплату 300 неоподатковуваних мінімумів доходів, якщо лікар захворів COVID-19 і впродовж року отримав будь-яку ступінь інвалідності.

А якщо лікар помер від COVID-19, то його смерть прирівнюється до смерті воїнів на передовій з усіма виплатами.

Зазначається, що позачергова сесія відбудеться у четвер, 7 травня, і триватиме одну годину.

ВР (15239) Порошенко Петро (15233) Арахамія Давид (1112) Слуга народу (2859)
Какой, пес безродный, он тебе Петя?
05.05.2020 16:55 Відповісти
+157
Класно Порошенко трулит слуг нариду зебилов
05.05.2020 17:05 Відповісти
+154
Хотел бы посмотреть на реакцию этой хламидии и всей этой зекодлы, скажи подобное Порошенко : "люди Вовы..." Пипец, безграничное хамство!
05.05.2020 17:07 Відповісти
Черножопая дворняжка будет «петять» на лучшего пока президента Украины! Вот бы на это чмо где-нибудь в кулуарах наступили
06.05.2020 00:52 Відповісти
Оговорка "пока" тут вовсе неуместна. Уже даже большинству дятлов, голосовавших за зелёное недоразумение, стало ясно, что ни до Петра Алексеевича, ни после не было и не будет ни одного президента, столько сделавшего для становления украинской государственности.
06.05.2020 14:06 Відповісти
эту тварь даже петей назвать противно! оно просто брехливое барыжное дерьмо!
показати весь коментар
Лікарі чекають на Арахамію в приймальній.Там все і обговорять.
06.05.2020 00:58 Відповісти
Це все потрібно. Але яким чином буде встановлюватись інвалідність лікаря і те чи він захворів? Самим лікарем чи його кумом, братом, сватом, сином, дочкою, тестем і т.п. ? Хтось з тих хто думає про ініціативу подумав? Чи вони хочуть зробити ще більшу дірку в державному бюджеті? Жесть, які ініціатори.
06.05.2020 01:17 Відповісти
Чого ви от дурників хочете? Не треба ніякої інвалідності, це просто не здійснене. Порошенко пропонує розумне рішення, як для вояків на передовій. Якщо лікарь захворів, йому виплачується страховка в тому розмірі, який пропонує законопроєкт. А встановлювати інвалідність, це довга пісня, треба проводити комісію, збирати купу довідок. Просто цей дурник Арахамія, мабуть, не знає, як це робиться.
06.05.2020 02:01 Відповісти
Сколько было очередных сессий. Во сколько нам братва слуг обходится. Эффективно их отправить на строительство дорог с помощниками. Его час в неделю обошлись нам с вами около ляма баксов, если взять все расходы и поделить на 52 недели
показати весь коментар
Виявляється вони не "зебобіки" а "зейоббіки"
Не даремно тов. Брауна погнали кавказці з Сочі
06.05.2020 10:08 Відповісти
У зелених виборчий процес так і не закінчився. Вони діють з постійною думкою про рейтинги. Тому весь час обіцяють, нерідко нездійснене, вихваляються найменшими дрібницями, а то й чужими результатами. Безкінечний піар. Вони - політикани, але зовсім не державні діячі. Тим не менше, своєї мети вони досягають - рейтинги в них високі. На жаль для України.
06.05.2020 06:24 Відповісти
Это кто пиарится,кто пообещал 4 тыс.$ зарплату учителям,олигархам тюрмы,конец эпохи бедности(извените для слуг народа выплнено) и т.д.до "велюра" и 300% з/пл медикам.
показати весь коментар
Ахах, бородатого зеленого полудурка знову вирвали "із контекста"?
показати весь коментар
Певно, як і клоун тренує перед дзеркалом розумну моську. Але якщо ішак, то це надовго.
показати весь коментар
Нет, не надолго. Ишак - это навсегда.
показати весь коментар
Петя? Да ты абхазская чушка и ногтя его не стоишь.
показати весь коментар
Поможитє зебілу,хто чим може))).

https://www.facebook.com/ze2019poltava/?__tn__=kC-y.g&eid=ARC84Jw6ILCy0HlqO5eGekT-QBYLA4onU5hKX6KdItP4yks_0GgmJR1Y-KFHdSDmImZAj-pejzhSq07V&hc_ref=*******************************************************************&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCmV72xs2tcLTf9qyGEIOgWLRCtZabtrTRG4IgYMVQGvb8OvdRX0rM91fQoo-qcJsrKsLBOwtREl-lVVfG0y3jzD5StPXoDgffBKaHo8upCautjxexAAz9qu4PxkWG4gl-EGvrdY1Drb18w7zrclf-qoTuM4JWTsKpeafAkw-do3M9b_UdiW9k-3****************************************-GGcX-nPghbLSnPmPSfacdWGe6-86tSUaptZMjOnyJPm9nB1rIOhTrXkmDDcaQV4FJ9gIB9ulPC0CHzECoHoMn8mICpsWG6V10KnTnjte25pF_Hylw98zO3_UCpGR-I0IVn_N7xlPgpqF1boHlEAI_HG5l1ZqlqeDS8mHhS7uK8F5ZYQG7TeNuOKmv__wDVkkgHCrs6Hjac2heS-i1bFJct35qFpjvR_oSZH7BtLPMaZW83YMAvsW0MKO0DMRQnIdCSusX1947Pb0atbsn8hvLyR_GOhElM9di0NtRHG9Z5VPw Команда Зеленського Полтава
https://www.facebook.com/# 12 год ·
Здравствуйте, уважаемые участники группы! Я, администратор этой группы, столкнулся с такой проблемой, что во время карантина почти не осталось денег. У меня на 5 человек семьи осталось 50 грн. Скажите мне, пожалуйста, как можно продлевать карантин все дальше и дальше, но при этом не выплачивать зарплаты людям, не выплачивать социальную помощь как в европейских странах, как в США? Зачем наш великий глава страны, за которого мы же и голосовали, и другие персоны из слуги народы, морят нас голодом? Почему не принимается моментальное решение выплачивать помощь безработным, выплачивать пенсионерам, мамам одиночкам, студентам? За что платить учебу студентам? За что оплачивать коммунальные услуги? За что кушать в конце концов? Как можно так обращаться к своему народу, к своим гражданам? Я прошу всех, распространить эту информацию! Сами, пожалуйста трубите на всех соц сетях, на всех сайтах, что денег нет, люди голодают, а эти деятели никак не хотят помогать, только и делают, что продлевают карантин, а денег у народа уже просто нет. Пожалуйста, прошу Вас, пусть дойдет это до главы страны, до остальных деятелей страны, в конце концов пусть из своих карманов достают деньги, которые награбили за столько лет! Потому что социальной выплаты нет, пенсий нет, стипендий нет, деньги закончились, а люди начинают голодать. https://www.facebook.com/#
06.05.2020 07:14 Відповісти
ой-вей, "наш великий глава страны", отец народов, поводырь и вождь, бессменный и многомудрый лидер...
Слава солнцеликому зелупенфюреру! Ура, товарищи!
показати весь коментар
Если вы за него голосовали, то вам к доктору. У вас вавка в голове.
показати весь коментар
все ясно ара-хамия. Порошенко наш президент.
показати весь коментар
показати весь коментар
Судя по реалиям популизм второе имя дятлов зеленых
показати весь коментар
Такое впечатление что в стране нет войны нет безработицы, болячек один Петя буянит
показати весь коментар
Ось вона вся СУТЬ слуг УРОДА!! І скільки ще дурнів вірять цьому бидлу!!
показати весь коментар
Уже в два с половиной раза меньше, чем год назад, но всё ещё много.
показати весь коментар
Что касается медиков то они заслуживают МАТЕРИАЛЬНОЙ поддержки.
А как быть с профессиями граждан которые обслуживают всех и в том числе могут быть и больные люди ? Работники магазинов, водители ,полицейские , гос служащии и т.д. тоже заслуживают дополнительных доплат. И наконец мы все выходя на улицу (даже экипированные...) подвергаемся угрозе...
Надо быть очень осторожными чтоб не сделать весь народ героями и с разного рода доплат.
показати весь коментар
Чому Арахамка пише росіскою ?
Він депутат якої країни ?
показати весь коментар
дык,они пока не осознали рисков для себя,раSSисты пальцем деланные.
показати весь коментар
популизм? Шобы не было поопулизма, начинайте платить врачам ваши 3 000 юсд. балабол.
показати весь коментар
Ану ка ..зе-******** и барыжный мародёрский ублюдок...Кто кого "переобещает" ! Быдло- развесили уши и слушать! Выборы скоро! Какое позорище *****..! на чем вы ублюдищи пиаритесь.? .А?
показати весь коментар
Чмо!!! без роду и племени, тупое, гнилое, жопорукое как и все представители этого Сброда, просравшие за год все бабки, не выполнившие ни одного обещания своему Дэбильному электорату , пытаются найти виноватых.....
показати весь коментар
А почему дэбильный с заглавной буквы?
показати весь коментар
Друг Московії, грузин Арахамія Давид Георгійович дещо забув.
Нагадаємо:

Генерал Слепцов о войне на Кавказе, 1844 год:
«Какое имеют право эти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов….»
Грибоедов, который был в отряде Вельяминова, в 1825 году в письме к Бегичеву: «Имя Ермолова еще ужасает; дай бог, чтобы это очарование не разрушилось... Будем вешать и плюем на историю».
Николай I - графу Паскевичу (1829 год, после окончания русско-турецкой войны): «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - истребление непокорных народов Кавказа».
Пушкин, 1829 год, «Путешествие в Арзрум»:
«Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».
Генерал Цицианов, 1804 год, «Владельцам Кабардинским...»: «Не мутная вода потечет в ваших реках, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».
Фонвилль, «Последний год войны Черкесии за независимость, 1863-1864»: «Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и умиравших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или заносились снежными буранами, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и выкапывали из-под него человеческие трупы».
Венюков, «Кавказские воспоминания» : «Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аулы были выжжены целыми сотнями, посевы вытравливались конями или даже вытаптывались солдатами. Аулы абадзехов на Фарсе горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30. Переселение шло чрезвычайно успешно...».
06.05.2020 11:32 Відповісти
Ара-хамія!Ти хто такий,бидло зелене?Тобі до Порошенко,ніколи не дістатися.Ти ніхто,а Порошенко-велика особистість в усьому світі,і Патріот Украіни,з ним розмовляють на равних мирові лідери цивілізованних держав,до нього прислуховуються.Очередне гівно зеленоі З-ради,ара-Хамія,яке переходить ті лініі,які йому не дозволені,тому,що зрадник і тупий Лох.
06.05.2020 12:32 Відповісти
Яке ж воно гидопакосне,це ара-Хамія!
показати весь коментар
какой он тебе Петя, тебе до него как до неба, и вообще, ты что на базаре торгуешь, он оставил вам поднимающуюся страну, мы чувствовали себя гражданами, а вы за год ее угробили, все лучшие начинания,,,,нет слов
показати весь коментар
Тобто 200 тисяч для лікаря це популізм? 1 мільйон за смерть це популізм? Це не повних 10 і 40 тисяч доларів... Ви шановні владні мужі срати не сядете за такі копійки...
показати весь коментар
Коболеву 3 млн,это нормально,главе укрпочты 2 млн ,то же норма. А врачу заболевшему 200 тыс это много, а 1,5 млн умершему вообще ни к чему. Правильно мысльшь,Давид!
показати весь коментар
Давидик, прекрати хамить, чмо. Ты сейчас заработаешь очки у быдла, типа за зрелища-клоунаду, а потом фиг отмоешься от говна, которое выльют на тебя твои же подельники, которым эта модель поведения понравится.
показати весь коментар
Ну ви ж уряд дуреп, всі на вас ложили, як і ви на всіх.
показати весь коментар
Поразил цинизм в этом обращении Арахамии. В интервью и на людях из уст
"слуг народа " просто елей льётся по отношению к медикам.
А здесь ,обращаясь к однопартийцам ,Арахамия уже снимает маску (не ту ,что от
коронавируса ) .
показати весь коментар
Я за "популизм " Порошенко ,который он проявляет во время эпидемии
в отношении к медицинским работникам.
Всем бы политикам стать сегодня такими популистами.
показати весь коментар
Нет, не зря их в народе зебилами зовут. Кретин на кретине.
показати весь коментар
"Петя без нас зміг скликати позачергову сесію щодо коронавірусу, там популізм - 100 мінімумів кожному лікарю, який захворів", - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 3436
показати весь коментар
Слышь ты, обезьян из паРаши, запам'ятай- всі пєті на сранях-рязанях, на твоїй родінє-уродінє паРаші. Для тебе, чурка, виключно пан Порошенко.
показати весь коментар
