"Петя без нас зміг скликати позачергову сесію щодо коронавірусу, там популізм - 100 мінімумів кожному лікарю, який захворів", - "слуга народу" Арахамія. ФОТО

Глава фракції "Слуга народу" повідомив, що фракція зареєструвала законопроєкт, який передбачає виплату 300 неоподатковуваних мінімумів доходів, якщо лікар захворів COVID-19 і впродовж року отримав будь-яку ступінь інвалідності.

"Люди Петі ходили і збирали підписи, частина наших людей повелася на провокацію і теж дала підписи", - йдеться в повідомленні.

За словами Арахамії, вперше Порошенко зміг зібрати позачергову сесію із законом про коронавірус.

Нагадаємо, Порошенко пропонує в разі інфікування медпрацівника - 100-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року (210 200 грн). А в разі смерті працівника - в 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року (1 576 500 грн).

Водночас Арахамія повідомляє, що зареєстровано альтернативний законопроєкт, який передбачає виплату 300 неоподатковуваних мінімумів доходів, якщо лікар захворів COVID-19 і впродовж року отримав будь-яку ступінь інвалідності.

А якщо лікар помер від COVID-19, то його смерть прирівнюється до смерті воїнів на передовій з усіма виплатами.

Зазначається, що позачергова сесія відбудеться у четвер, 7 травня, і триватиме одну годину.

