УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5954 відвідувача онлайн
Новини
13 079 61

Іноземця з протитанковим гранатометом затримали біля посольства Іспанії в Києві, - Нацполіція. ФОТО

Військовослужбовець Національної гвардії України виявив чоловіка з протитанковим гранатометом біля посольства Іспанії в Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

Іноземця з протитанковим гранатометом затримали біля посольства Іспанії в Києві, - Нацполіція 01

Під час патрулювання біля посольства Королівства Іспанії в Україні, військовослужбовець НГУ сержант Станіслав Волохович помітив, як з будинку навпроти дипломатичного представництва вийшов чоловік. Підозру у військовослужбовця викликав предмет, зовні схожий на РПГ-22. Прослідкувавши за особою, гвардієць помітив, що той поклав підозрілий предмет на заднє сидіння автомобіля та повернувся назад у будівлю. Про цей факт сержант поспішив повідомити чергового офіцера з керівництва службою військової частини. Було викликано наряди поліції та вибухотехнічної служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": БМП, БТР, протитанкова гармата, три міномети і 100 тонн боєприпасів, - Офіс ГПУ заявив про виявлення масштабного схрону зі зброєю (доповнено). ФОТОрепортаж

Іноземця з протитанковим гранатометом затримали біля посольства Іспанії в Києві, - Нацполіція 02

У процесі обшуку з автомобіля чоловіка, який виявився громадянином іноземної держави, було вилучено тубус з РПГ-22. Співробітники вибухотехнічної служби перевірили автомобіль на можливе замінування. Особу затримано до з’ясування обставин та висновку експертизи щодо предмету.

Автор: 

Київ (20195) зброя (7741) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) Національна гвардія (1648)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
русиш швайн - есть такая национальность. Им может оказаться(а может и не оказаться) много кто, грузин или армян, например...
показати весь коментар
05.05.2020 17:23 Відповісти
+15
политкоректность страна похоже "братская"
показати весь коментар
05.05.2020 17:19 Відповісти
+11
Иностранец? Цыган что ли?
показати весь коментар
05.05.2020 17:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
при этом красные кроссовки лежали в багажнике
показати весь коментар
05.05.2020 17:12 Відповісти
Ну точно Арахамия был 100%
показати весь коментар
05.05.2020 17:19 Відповісти
Точно, без маски шастал..
показати весь коментар
05.05.2020 17:40 Відповісти
а шо за мем?
показати весь коментар
05.05.2020 17:20 Відповісти
Іноземця з протитанковим гранатометом затримали біля посольства Іспанії в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7644Эти?!
показати весь коментар
05.05.2020 23:19 Відповісти
Иностранец? Цыган что ли?
показати весь коментар
05.05.2020 17:14 Відповісти
русиш швайн - есть такая национальность. Им может оказаться(а может и не оказаться) много кто, грузин или армян, например...
показати весь коментар
05.05.2020 17:23 Відповісти
Так и пишите-негр.
показати весь коментар
05.05.2020 17:27 Відповісти
Так я и пишу - русиш швайн. Не шварц неггер же писать...
показати весь коментар
05.05.2020 18:18 Відповісти
Та нет - Бурят, наверное Богдан.
показати весь коментар
05.05.2020 19:29 Відповісти
иать колотить....А где же наше доблестное сбу?? Все наливайки наклоняет
показати весь коментар
05.05.2020 17:14 Відповісти
лейтенант Баканов ждёт чертей.
показати весь коментар
05.05.2020 17:16 Відповісти
Наші лицарі з сбу заривають чергову закладку зі зброєю, щоб під відіо її вирити і отримати за це премію.
показати весь коментар
05.05.2020 19:13 Відповісти
Гибридная провокация кремля против Украины.
показати весь коментар
05.05.2020 17:15 Відповісти
Тринидад и Тобаго
показати весь коментар
05.05.2020 17:17 Відповісти
политкоректность страна похоже "братская"
показати весь коментар
05.05.2020 17:19 Відповісти
Якщо їхній лідер в бані трахав нашого лідера, то ця країна навіть рідна
показати весь коментар
05.05.2020 19:16 Відповісти
Пора уже знать,что на Цензоре иностранцами называют жителей только одного региона,Кавказа.
показати весь коментар
05.05.2020 19:45 Відповісти
Парню премию и реальную! Молодец.
показати весь коментар
05.05.2020 17:15 Відповісти
Тебе премию за отсутствие мозга ! И в спам .
показати весь коментар
05.05.2020 17:17 Відповісти
Четко... А когда на градах начнут приезжать?
показати весь коментар
05.05.2020 17:16 Відповісти
баск
показати весь коментар
05.05.2020 17:19 Відповісти
иностранец?
в майбутньому пышить просто - прикацапленый даунятко...
або прямо указывайте якым паспортом корыстуйеться...
показати весь коментар
05.05.2020 17:19 Відповісти
интересно всем...что ж за "иностранец"...
показати весь коментар
05.05.2020 17:20 Відповісти
Оплачений кацапами каталонець?
показати весь коментар
05.05.2020 17:21 Відповісти
та сомневаюсь... хотя - х/з... от этой рашки с ее "иносранцами" можно всего ожидать...
показати весь коментар
05.05.2020 17:23 Відповісти
Яка «далекоглядна дипломатія»-громадянин с3сідньої держави»так і пишіть-«козломордий».кому ще потрібно робити диверсії, як не їм?
показати весь коментар
05.05.2020 17:22 Відповісти
Похоже подозрение вызвало отсутствие маски.
показати весь коментар
05.05.2020 17:24 Відповісти
А чего тобус открыт? Одно из двух...или уже после выстрела и уже это муляж .....или доблестная охрана пресекла теракт))))) если первое то фейк снова, пук в лужу. А попом окажется что проверка на бдительность была.
показати весь коментар
05.05.2020 17:26 Відповісти
После выстрела - муляж. Сувенир у тела был. Поленился в пакет завернуть. Ввшника понимаю:
Могла быть проверка.
И как результат - пресс-служба рожает новость
показати весь коментар
05.05.2020 17:39 Відповісти
такие сувениры во время войны, еще и возле посольства ... в штатах чел бы рисковал немного перестать дышать, имхо. у нас похоже все лояльненько, на фоне практически каждодневных кацапских убийств.
показати весь коментар
05.05.2020 19:44 Відповісти
Это твое имхо, помноженное на Голливуд.
Есть правовые основания для применения ментами/нациками/военными оружия. Хоть в Вашингтоне, хоть в лосанджелесе, хоть в ласвегасе, хоть в Британии, хоть в Ганновере, хоть в Киеве. В ОРДЛО вроде бы нету.
Как полицай Олейник убил пассажира бэхи?
Не по закону. Но пиплу подия понравилось.

Но реально, по бэхе, закон нарушен.
И тут. Нарушения закона нет. Доложил, направили, среагировали. А в штатах тоже закон. Причем более "ровный" для всех. И убивать человека, показавшегося подозрительным там не разрешено.
показати весь коментар
05.05.2020 21:44 Відповісти
как по мне как раз в штатах убийств на фоне "слишком быстро обернулся на крик полицейского" или "двигал руками лежа на животе" или "бухой слишком сильно раскачивался, хотя его предупреждали, два раза" или "держал заведомо игрушечный пистолет и угрожал самоубийством" или "начал движение машины и мог наехать на полицейского" дохрена и еще немного. а тут рпг, посольство (и понты тоже могли бы быть). так что у нас все очень и очень толерантненько, через извините, перепрошую, и не могли бы вы ненадолго перестать пытать и убивать людей в Украине тыкать вилкой в глаз... (я не говорю что это совсем неправильно, но когда северные территории фигачат градами и артиллерией, с кучей колаборантов и кротов у власти, используя все возможности для увеличения количества жертв, подходить и интересоваться, настоящая ли рпгшка у человека, кацапский ли он журналист с пзрк, или просто плакаты носит, немного рискованно)
показати весь коментар
05.05.2020 23:51 Відповісти
Я так понимаю, ты служил там в полиции и тут?
Тогда не спорю.
показати весь коментар
06.05.2020 04:26 Відповісти
ну у них как минимум открыто показывают что и "как так получилось" демократия общественный контроль, отрытый конкурс, конкуренция, социальная лестница и все такое. и вряд ли это все постановки, достаточно в ютубе набрать "в сша полиция застрелила" - особенно такое смакуют кацапские "сми". а у нас как правило все узнают по факту, типа майор и лейтенант пришли домой к уголовнику его же и искать, в результате два трупа, или как в СИЗО в Одессе убили сотрудницу, или как ювелирку грабили "право"хранители и т.п.
показати весь коментар
06.05.2020 13:25 Відповісти
Так разница а подаче инфы и в уровне пресс-службы.
Общественный контроль -у нас в женском половом органе, убитый пассажир БМВ - подтверждение..
Но интересно иное. У тебя просквозила фраза:"заведомо игрушечный пистолет".
Откуда знать тебе, Васе, менту, что пистолет игрушечный? Поэтому у нас и трактовка(у них- тоже) навели в магазине на продавца пистолет - разбой. И не важно какой пистолет. Продавец не спрашивает:
- он у вас правда стреляет?
Как пиар или грузинские реформы?
Что в итоге?
показати весь коментар
06.05.2020 17:32 Відповісти
И в целом, Андрей, я так понимаю что вы не служили в полиции штатов и в полиции Украины.
Но если сравнивать жизнь по роликам - то вам нужно смотреть ролики тела, которое у нас президентом числится. Не обижайтесь, но ролики то классные?
В штатах служба в их ментуре тоже непопулярна. Но там есть конечная перспектива. Кста, как и в Израиле. И оттуда есть знакомый эксполицай. В Украине тупой электорат(менты в том числе) выбирали и выберают себе...
Итог, по соцзащиты: начало 2000х поверили льготы на 50% коммуналки, форму "покупают" за благодийный внесок, бумагу (те, которые не в управлениях сидят) вымогают или просят.
Эксизраильский мент в шоке. Эксамерикосовских лично не знаю.
показати весь коментар
06.05.2020 17:48 Відповісти
Що це воно таке,іноземець? Це лівацькість,ні до чого доброго не приведе.
показати весь коментар
05.05.2020 17:26 Відповісти
Шо-то занадто часто останнім часом вспливають у новинах "іностранні іностранці з іностранних стран". Написав ось віршика про такі "новини".

Уроженец другого государства,
Далекой и неведомой страны,
Нарочно, преисполненный коварства,
Пропил свои последние штаны.

Полиция забегала в тревоге,
Штаны все ищут, выбившись из сил,
- Паслюшай, дарагой таварищ Гоги, -
Зачэм жэ ты штаны свои пропил?

Об этом написали все газеты,
Тревожась о развитии страстей,
Везде все обсуждают только это,
Как будто нет важнее новостей.
Іноземця з протитанковим гранатометом затримали біля посольства Іспанії в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8014
показати весь коментар
05.05.2020 18:06 Відповісти
А задержали ибо без маски был 😅
показати весь коментар
05.05.2020 17:26 Відповісти
На фото видно, что тубус холостой! Если-бы был с гранатой то Аваков уже волосы рвал на груди!
показати весь коментар
05.05.2020 17:41 Відповісти
Прозорливый ты не наш, это был твой соостадник- рашкотварь! Отвечать не надо
показати весь коментар
05.05.2020 18:26 Відповісти
как ты опредилить по трубе - с выстрелом или нет , расскажи пожалуста
показати весь коментар
05.05.2020 20:16 Відповісти
Подозрение у военнослужащего вызвал предмет, внешне похожий на РПГ-22.

Какой наблюдательный военнослужащий, даже РПГ заметил.

Штирлиц шел по Берлину и никак не мог понять, что же выдает в нем русского разведчика - то ли парашют за спиной, то ли автомат ППШ , болтающийся на шее, то ли буденовка, лихо заломленная набок.
показати весь коментар
05.05.2020 17:44 Відповісти
Иносранец? Случайно не Кива с загран. паспортом?
показати весь коментар
05.05.2020 17:44 Відповісти
Михо?
показати весь коментар
05.05.2020 17:52 Відповісти
Міха не займай!!!
***** зараз у владу йде.
Головним помічником молодшого прибиральника
показати весь коментар
05.05.2020 19:20 Відповісти
Партизанен?
показати весь коментар
05.05.2020 17:53 Відповісти
Инасранец-расиянец?
показати весь коментар
05.05.2020 18:03 Відповісти
Штирлиц шел по Берлину. И что-то неуловимое выдавало в нем советского разведчика...
показати весь коментар
05.05.2020 18:04 Відповісти
А може це був каталонець Пучдемон?
показати весь коментар
05.05.2020 18:08 Відповісти
монгол?
показати весь коментар
05.05.2020 18:21 Відповісти
Ждите шухера на политическом рынке , уж коль такие вбросы пошли.Это не по крышам .... голубей гонять .
показати весь коментар
05.05.2020 18:56 Відповісти
мавр из каталонии? как грицца, в жизни всегда есть место подвигу.
показати весь коментар
05.05.2020 19:51 Відповісти
Долой корриду!
Свободу быкам!
показати весь коментар
05.05.2020 19:55 Відповісти
Каталонские сепаратисты.
показати весь коментар
05.05.2020 20:18 Відповісти
********** спецоперация провалилась.
показати весь коментар
05.05.2020 20:53 Відповісти
Не сподобалися консервовані оливки з анчоусами.
показати весь коментар
06.05.2020 01:07 Відповісти
 
 