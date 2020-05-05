Іноземця з протитанковим гранатометом затримали біля посольства Іспанії в Києві, - Нацполіція. ФОТО

Військовослужбовець Національної гвардії України виявив чоловіка з протитанковим гранатометом біля посольства Іспанії в Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

Під час патрулювання біля посольства Королівства Іспанії в Україні, військовослужбовець НГУ сержант Станіслав Волохович помітив, як з будинку навпроти дипломатичного представництва вийшов чоловік. Підозру у військовослужбовця викликав предмет, зовні схожий на РПГ-22. Прослідкувавши за особою, гвардієць помітив, що той поклав підозрілий предмет на заднє сидіння автомобіля та повернувся назад у будівлю. Про цей факт сержант поспішив повідомити чергового офіцера з керівництва службою військової частини. Було викликано наряди поліції та вибухотехнічної служби.

У процесі обшуку з автомобіля чоловіка, який виявився громадянином іноземної держави, було вилучено тубус з РПГ-22. Співробітники вибухотехнічної служби перевірили автомобіль на можливе замінування. Особу затримано до з’ясування обставин та висновку експертизи щодо предмету.