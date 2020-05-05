УКР
Новини Бюджет-2020
Держбюджет за 4 місяці поточного року зведений з дефіцитом 23,5 млрд грн, - Мінфін

Держаний бюджет у січні-квітні 2020 року зведений з дефіцитом 23,5 млрд грн, в тому числі за загальним фондом дефіцит становить 33 мрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство фінансів, спираючись на попередні дані.

Як зазначено на сайті Мінфіну у вівторок, фактичні запозичення до загального фонду держбюджету за цей період становлять 108 млрд грн, або 84,1% запланованих.

"Всього від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 73,8 млрд грн (97% від плану), в тому числі за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті – 41,3 млрд грн (1,2 млрд дол. США та 0,3 млрд євро). Із зовнішніх джерел залучено 34,2 млрд грн (66% від плану), зокрема 33,9 млрд грн шляхом розміщення 10-річних євробондів на суму 1,25 млрд євро під 4,375% річних", - відзначили в Мінфіні.

При цьому платежі з погашення держборгу за чотири місяці 2020 року становили близько 71,3 млрд грн (81,8% плану), з обслуговування - 41,1 млрд грн (94,2% плану), додали в міністерстві.

"За підсумками січня-квітня поточного року державний бюджет було виконано із дефіцитом у розмірі 23,5 млрд грн, у тому числі загальний фонд – із дефіцитом у сумі 33 млрд грн, що відповідає показникам бюджету. Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-квітень 2020 року становили 108 млрд грн, або 84,1% від запланованих на цей період", - зазначено в повідомленні Мінфіну.

Як нагадав Мінфіну, в квітні 2020 року загальний фонд держбюджету отримав 90,9 млрд грн, з яких майже 43 млрд грн надійшло від Національного банку.

Доходи держбюджету визначені в 2020 році в розмірі 975,833 млрд грн (в тому числі 855,4 млрд грн за загальним фондом), витрати - 1,266 трлн грн (за загальним фондом - 1,135 трлн грн).

+4
Что обратное? Соцопросы показывают что рейтинг Пороха вырос уже в 2 раза, а рейтинг зебилов упал в 2 раза
05.05.2020 17:23 Відповісти
+4
Ета власть сделана из говна , палок и сьемочной группы .
05.05.2020 17:23 Відповісти
+4
Порох - сьомий Президент України ! А цей що зараз навіть не шостий ... так, на пів шостого.
05.05.2020 17:27 Відповісти
ПАБЕДА !!!
05.05.2020 17:19 Відповісти
40% ривок і ПРАРЫф !!!!
05.05.2020 17:20 Відповісти
Як в старому анегдоті : "Тату , досить торгувати , бо нема вже чим здачу давать ... "
05.05.2020 17:21 Відповісти
Блін. Ото тьаке. Вчора ще було -18,3 Що вони там на стелі рахують? Підрахуї....тудим сюдим.
05.05.2020 17:23 Відповісти
Красучіки ! Оце "зламали сістему" аж піжама завернулась !!!
05.05.2020 17:25 Відповісти
Тань, я опер, старий и досить бачивший, всіляку х.....ню.
Те, що дурбецели (+шахроайство) вибрали, то їхні проблемси та трабли.
Я пережив 2014 р. (разові заходи на зафронтовій). Переживу і зелене чмо.
Вдачі Вам, та наснаги!!!
05.05.2020 20:22 Відповісти
Здобулы, чо
05.05.2020 17:20 Відповісти
Как там у классиков: А Какая разница? Что дефицит, что профицит
ИЛИ я прозрель... наконец...
05.05.2020 18:15 Відповісти
Госбюджет за 4 месяца текущего года сведен с дефицитом 23,5 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 8537
05.05.2020 17:20 Відповісти
Последние соцопросы показывают обратное.
05.05.2020 17:21 Відповісти
Что обратное? Соцопросы показывают что рейтинг Пороха вырос уже в 2 раза, а рейтинг зебилов упал в 2 раза
05.05.2020 17:23 Відповісти
то в Потроха вже 14?
05.05.2020 17:24 Відповісти
Порох - сьомий Президент України ! А цей що зараз навіть не шостий ... так, на пів шостого.
05.05.2020 17:27 Відповісти
Да ну. Петя - отработанный материал. Нужно другого искать. От этих СДПУшников толку не будет.
05.05.2020 17:55 Відповісти
Так, ну посмотрим. Итак результаты первого тура:
Держбюджет за 4 місяці поточного року зведений з дефіцитом 23,5 млрд грн, - Мінфін - Цензор.НЕТ 7666
Последние соцопросы:

- 27,7% проголосовали бы за Владимира Зеленского,
- 9,7% - за Петра Порошенко,
- 8% - за Юрия Бойко,
- 6,3% - за Юлию Тимошенко,
- 4,1% - за Игоря Смешко,
- 2,8% - за Анатолия Гриценко,
- 2,3% - за Олега Ляшко,
- 1,2% - за Святослава Вакарчука,
- 0,5% - за Александра Вилкула,
- других кандидатов - всего 2,4%,
- 3,6% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
- 20,1% - не определились, за кого голосовать,
- 2,7% - отказались отвечать на вопрос,
- 8,5% - сказали, что не будут голосовать на выборах. Источник: https://censor.net/n3193169

Вижу падение рейтинга Порошенко. И довольно сильное. Так что соевые методички явно врут. Что не удивительно.
05.05.2020 17:45 Відповісти
Держбюджет за 4 місяці поточного року зведений з дефіцитом 23,5 млрд грн, - Мінфін - Цензор.НЕТ 328
Это, чтоб было более понятно.
05.05.2020 17:46 Відповісти
Зебилы а до конца года еще далеко ...)))
показати весь коментар
тут непонятно...
они специалисты по сведению?чы таки по дефициту?
05.05.2020 17:22 Відповісти
Ета власть сделана из говна , палок и сьемочной группы .
05.05.2020 17:23 Відповісти
палки лишние
05.05.2020 17:26 Відповісти
Вполне реальный дефицит в не менее реальных карманах,которые проще простого вычислить.Ждем результатов вычислений.😎
05.05.2020 17:24 Відповісти
Це вже кінець бідності? Чи тільки початок?
05.05.2020 17:39 Відповісти
Влада України має бути очищена від жидо-кацапів.
05.05.2020 19:06 Відповісти
Очередная брехня !
Дефицит государственного бюджета состоянием на 01.05.2020 года составляет 86,4 млрд. гривен.
05.05.2020 21:41 Відповісти
А куда деньги растрынькали из НЕЗАКОННОГО фонда борьбы с ковидом, который наполнили олигархи на неизвестно каких условиях?
05.05.2020 21:43 Відповісти
Впервые за последние 4 года Украина импортирует бензин из россии , ну а электроэнергию уже полгода! вы сделалит это разом, твари зеленые!

Впервые за последние четыре года Украина импортировала бензин из России. Это действительно беспрецедентная ситуация за последние годы войны с агрессором. «Западная нефтегазовая компания» и «Евростандарт» в конце апреля возобновили импортные поставки автомобильных бензинов из России. Конечно же, об этом власть не рассказывает, ведь за это вряд ли похвалят украинцы, да и объяснить такой шаг власти крайне сложно.
Бензин марки А-92 поступил в Украину по железной дороге из Московского НПЗ компании «Газпром нефть». В конце апреля - начале мая ЗНГК оформила импорт около 400 тонн бензина, «Евростандарт» - 115 тонн.

Это первая поставка с 2016 года. Тогда украинская власть отказалась от российского бензина и газа. Тогда украинское правительство долго критиковали за такое решение, но в итоге оно оказалось очень правильным и продуманным.
05.05.2020 21:48 Відповісти
"А вы, "друзья", как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь»
06.05.2020 02:34 Відповісти
 
 