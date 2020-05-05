Держбюджет за 4 місяці поточного року зведений з дефіцитом 23,5 млрд грн, - Мінфін
Держаний бюджет у січні-квітні 2020 року зведений з дефіцитом 23,5 млрд грн, в тому числі за загальним фондом дефіцит становить 33 мрд грн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство фінансів, спираючись на попередні дані.
Як зазначено на сайті Мінфіну у вівторок, фактичні запозичення до загального фонду держбюджету за цей період становлять 108 млрд грн, або 84,1% запланованих.
"Всього від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 73,8 млрд грн (97% від плану), в тому числі за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті – 41,3 млрд грн (1,2 млрд дол. США та 0,3 млрд євро). Із зовнішніх джерел залучено 34,2 млрд грн (66% від плану), зокрема 33,9 млрд грн шляхом розміщення 10-річних євробондів на суму 1,25 млрд євро під 4,375% річних", - відзначили в Мінфіні.
При цьому платежі з погашення держборгу за чотири місяці 2020 року становили близько 71,3 млрд грн (81,8% плану), з обслуговування - 41,1 млрд грн (94,2% плану), додали в міністерстві.
"За підсумками січня-квітня поточного року державний бюджет було виконано із дефіцитом у розмірі 23,5 млрд грн, у тому числі загальний фонд – із дефіцитом у сумі 33 млрд грн, що відповідає показникам бюджету. Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-квітень 2020 року становили 108 млрд грн, або 84,1% від запланованих на цей період", - зазначено в повідомленні Мінфіну.
Як нагадав Мінфіну, в квітні 2020 року загальний фонд держбюджету отримав 90,9 млрд грн, з яких майже 43 млрд грн надійшло від Національного банку.
Доходи держбюджету визначені в 2020 році в розмірі 975,833 млрд грн (в тому числі 855,4 млрд грн за загальним фондом), витрати - 1,266 трлн грн (за загальним фондом - 1,135 трлн грн).
