Переговори в ТКГ стосовно Донбасу тепер відбуватимуться і під парламентським контролем, - "слуга народу" Третьякова

Процес переговорів у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі тепер відбуватиметься і під парламентським контролем.

Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, новий представник України в робочій підгрупі ТКГ із гуманітарних питань Галина Третьякова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я працюю в комітеті соціальної політики та захисту прав ветеранів і, відповідно, багатьма питаннями, які розглядають у гуманітарній групі ТКГ, я займалася і раніше. Тому я вдячна президенту за довіру і за те, що ми, нарешті, зможемо процес цих переговорів вести під парламентським контролем. Там братимуть участь ще двоє моїх колег (з фракції "Слуга народу" Андрій Костін й Олександр Мережко - ред.) і, ба більше, я думаю, що ми залучимо до цього процесу й інших народних депутатів, навіть з інших фракцій", - сказала нардепка.

Третьякова зазначила, що народні депутати, зокрема, мають стежити за тим, що відбувається на переговорах у Мінську, інформувати українське суспільство, стежити, щоб не було перейдено так звані червоні лінії.

"Звісно, в гуманітарну частину Мінських переговорів входить й обмін полоненими. Дивитимемося на списки, намагатимемося домовитися. Намагатимемося доповнити якимись новими речами. Зокрема, щоб наших полонених військових обмінювали в достатній, скажімо так, квоті в тих обмінах, які відбуваються", - зазначила вона.

