УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5954 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 391 37

Переговори в ТКГ стосовно Донбасу тепер відбуватимуться і під парламентським контролем, - "слуга народу" Третьякова

Переговори в ТКГ стосовно Донбасу тепер відбуватимуться і під парламентським контролем, - "слуга народу" Третьякова

Процес переговорів у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі тепер відбуватиметься і під парламентським контролем.

Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, новий представник України в робочій підгрупі ТКГ із гуманітарних питань Галина Третьякова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я працюю в комітеті соціальної політики та захисту прав ветеранів і, відповідно, багатьма питаннями, які розглядають у гуманітарній групі ТКГ, я займалася і раніше. Тому я вдячна президенту за довіру і за те, що ми, нарешті, зможемо процес цих переговорів вести під парламентським контролем. Там братимуть участь ще двоє моїх колег (з фракції "Слуга народу" Андрій Костін й Олександр Мережко - ред.) і, ба більше, я думаю, що ми залучимо до цього процесу й інших народних депутатів, навіть з інших фракцій", - сказала нардепка.

Третьякова зазначила, що народні депутати, зокрема, мають стежити за тим, що відбувається на переговорах у Мінську, інформувати українське суспільство, стежити, щоб не було перейдено так звані червоні лінії.

"Звісно, в гуманітарну частину Мінських переговорів входить й обмін полоненими. Дивитимемося на списки, намагатимемося домовитися. Намагатимемося доповнити якимись новими речами. Зокрема, щоб наших полонених військових обмінювали в достатній, скажімо так, квоті в тих обмінах, які відбуваються", - зазначила вона.

Читайте також: Доопрацьовуємо законопроєкт "другої хвилі" карантину, - "слуга народу" Третьякова

Автор: 

Донбас (22366) Тристороння контактна група (827) Третьякова Галина (111)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Сивохо с литрухой не забудьте
показати весь коментар
05.05.2020 17:23 Відповісти
+10
А контролёры: Бужанский, Дубинский, Рабинович, Медведчук...?
показати весь коментар
05.05.2020 17:24 Відповісти
+9
Переговоры в ТКГ по Донбассу теперь будут идти и под парламентским контролем, – "слуга народа" Третьякова - Цензор.НЕТ 3911
показати весь коментар
05.05.2020 17:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сивохо с литрухой не забудьте
показати весь коментар
05.05.2020 17:23 Відповісти
ПРИВЛЕКАЙТЕ Порошенко Гончаренко Лешу.. Фендыну Иру Геращенко сразу у подонка ЕРМАКА АГЕНТА ПУТИНА В ШТАНАХ кое чаво СВЕРНЕТСЯ КАК при минус 50 а какие "радостные станут" собаки из ОРЛДО вместе с обнуленным Окурком Ху...ловым...
показати весь коментар
05.05.2020 17:36 Відповісти
Федина сексуальная бабенка, ну а губы одессита-шедевр, ей Богу шедевр
показати весь коментар
05.05.2020 17:54 Відповісти
ты расскажи Ерммак какая у тебя астральная с Вовочкой попка...вазелина не будет тебе Федина с Петей смажут это вооруженной смазкой эффект такой же...
показати весь коментар
05.05.2020 18:03 Відповісти
Оружейной смазкой.
показати весь коментар
05.05.2020 18:42 Відповісти
Алекс,так ты 3,14дарас оказывается? На Гончаренко потянуло?Нет пассив и с Бубочкой,вы оба опытные ан алисты.
показати весь коментар
05.05.2020 21:08 Відповісти
А контролёры: Бужанский, Дубинский, Рабинович, Медведчук...?
показати весь коментар
05.05.2020 17:24 Відповісти
Третьякова отметила, что народные депутаты, в том числе, должны следить за тем, что происходит на переговорах в Минске, информировать украинское общество, следить, чтобы не были перейдены так называемые "красные линии".Источник:https://censor.net/n3193531

Главное: чтобы не перешли красные линии.... а вдруг у них клаустрофобия?!
или постмодернизм!... это я просто про дальтонизм
показати весь коментар
05.05.2020 17:52 Відповісти
теперь дайте рабиновичу и киве микрофоны побольше...
показати весь коментар
05.05.2020 17:24 Відповісти
То есть МИД тут не при делах...
показати весь коментар
05.05.2020 17:25 Відповісти
войны нет......
есть ситуация........

Переговоры в ТКГ по Донбассу теперь будут идти и под парламентским контролем, – "слуга народа" Третьякова - Цензор.НЕТ 5277
показати весь коментар
05.05.2020 17:25 Відповісти
А, это та тетка, которой не хватало на матрац, когда она пришла в Раду? Еще Ильф и Петров писали, что человек без матраца жалок. Но боюсь, что матрац в данном случае бессилен.
показати весь коментар
05.05.2020 17:26 Відповісти
это та тетка, которая считает, что у АТОвцев много льгот, эта тетка, которая хочет, чтобы поднять пенсионный возраст
показати весь коментар
05.05.2020 17:51 Відповісти
Это та самая дурында, поздравлявшая людей с ограниченными возможностями С ИХ ПРАЗДНИКОМ! Не-МОЛОДО, но ЗЕЛЕНО, и что с нее возьмешь?
показати весь коментар
05.05.2020 18:45 Відповісти
Безконтрольный парламент оказывается может что-то контролировать.Калейдоскоп чудес.
показати весь коментар
05.05.2020 17:27 Відповісти
Или , или ...Надо сделать выбор . Я понимаю , тяжело , всё дешевое кино смешного человека снято в раше . Там его друзья .
показати весь коментар
05.05.2020 17:29 Відповісти
Переговоры в ТКГ по Донбассу теперь будут идти и под парламентским контролем, – "слуга народа" Третьякова - Цензор.НЕТ 3911
показати весь коментар
05.05.2020 17:31 Відповісти
разговаривал с милиционерами, которые погибли, с демонстрантами, которые погибли, и все задают вопрос...
показати весь коментар
05.05.2020 17:32 Відповісти
слугі крємля. ***.
показати весь коментар
05.05.2020 17:34 Відповісти
https://journalist.today/v-krivom-roge-zaderzhali-muzhchinu-raskleivavshego-listovki-s-sovetskoj-simvolikoj/ В Кривом Роге задержали мужчину, расклеивавшего листовки с советской символикой - газета "95 квартал" советские люди всегда такие уверенные и теперь будут идти по советски и под советским парламентским контролем
показати весь коментар
05.05.2020 17:34 Відповісти
Да шож такое, там геомагнитная аномалия, что ли?
показати весь коментар
05.05.2020 17:42 Відповісти
ага таки угадал
показати весь коментар
05.05.2020 17:44 Відповісти
Есть проблема COVID-19 , но есть и COVID-20 путинская-тварь.
Пока COVID-20 жив толку не будет . Нужна вакцина Укроп пуля !
показати весь коментар
05.05.2020 17:35 Відповісти
Вже давно пора усвідомити що зміна ***** на *****-2, *****-3 і так далі нічого не змінить в імперському ставленні кацапів до України. Тільки військова поразка, голод, деградація, зубожіння і розпад федерації на улуси змусять кацапів відмовитись від імперських амбіцій. Але навіть після розпаду федераціїї її найгірша, найагресивніша, найпаразитичніша частина залишиться нашим сусідом. Тому потрібна не "вакцина" а "залізна завіса" та сильна армія.
показати весь коментар
05.05.2020 18:24 Відповісти
????
бубочка не справляется со своими прямыми обязанностями (внешняя политика)?
показати весь коментар
05.05.2020 17:37 Відповісти
воно зато шаварму жрать могёт!
показати весь коментар
05.05.2020 17:43 Відповісти
А хвонтаны,хвонтаны,не забудьте,какой забег был? Очевидно,тренировка к Ростову?
показати весь коментар
05.05.2020 21:11 Відповісти
То оно орган закаляло, для игры на пианине.
показати весь коментар
05.05.2020 21:14 Відповісти
Уж не тал ли это Третьякова, что с трибуны ВР ПОЗДРАВЛЯЛА инвалидов с Всемирным Днём инвалида, как с их праздником?
Так да, ОНА.
показати весь коментар
05.05.2020 17:50 Відповісти
ОНА, ОНА!
показати весь коментар
05.05.2020 17:55 Відповісти
о да!
вы не можете проконтролировать каким ...чем ваши депутаты в зале занимаются...у всех на глазах...
показати весь коментар
05.05.2020 17:51 Відповісти
Хреново те, що їх караван папрєжнєму ідьот(((
показати весь коментар
05.05.2020 18:08 Відповісти
А что удивительного? Спроси у человека, что кто больше нравится, дед мороз или начальник ЖЭКа! Любой скажет-Дед Мороз. На вопрос кого поддерживаете в президенты, конечно Монику Оманскую, сучку велюровую. А потом скулят, что прорвало трубу, или рухнула экономику. Дебил он везде ЗЕбил.
показати весь коментар
05.05.2020 18:27 Відповісти
Реально, ипанулись..сосать у ***** и мертвечука... Как бы там не было, нихера у них не получится!!!
показати весь коментар
05.05.2020 18:12 Відповісти
Особа з кацапським прізвищем взагалі не має будь якого морального права вести перемови з прокацапськими сепаратистами та окупантами від імені українців.
показати весь коментар
05.05.2020 18:18 Відповісти
Ага, ця тйотя Сара наконтролює.
показати весь коментар
05.05.2020 18:25 Відповісти
Нарешті. Тепер справа піде, Як тільки всі слуги заглянуть в очі Путіна, той відразу поникне і поверне Крим, Донецьк з Луганськом і ще добавить Ростов з Януковичем.
показати весь коментар
05.05.2020 20:29 Відповісти
 
 