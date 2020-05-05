"Слугам народу" розіслали тези про медреформу: Знаємо, як скорегувати. Є чіткий план. Ми діємо. ДОКУМЕНТ
Нардепи "Слуги народу" отримали файл з тезами щодо доцільності перегляду медичної реформи.
Цей документ потрапив у розпорядження Цензор.НЕТ.
"Основна мета реформи - доступ до кваліфікованої і безвідмовної медичної допомоги для всіх українців через правильний і зрозумілий маршрут пацієнта від сімейного лікаря до спеціалізованого рівня. Це хороша мета. Але правдою є і те, що медреформа в тому вигляді, як ми її отримали, означає:
- звільнення близько 50 000 медпрацівників та закриття 332 лікарень;
- майже тисяча лікарень отримає набагато менше грошей, ніж минулого року;
- під загрозою опинилися екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична і туберкульозна служби;
- обласні дитячі лікарні недоотримають майже 200 млн гривень", - йдеться у вступній частині документа.
Далі йдеться про те, що в реформу "треба терміново вносити корективи. У реформі треба терміново виправляти помилки".
Зазначається, що з цією метою "з ініціативи президента України було створено консультаційну раду, до якої увійшли видатні українські медики" з якими провели консультації.
"Сьогодні ми докладно знаємо про найбільш кричущі проблеми. Ми знаємо, яким чином необхідно змінити підходи і скорегувати реформу. Ми знаємо, що потрібно робити і маємо чіткий план. І ми - діємо", - йдеться в тексті документа.
адддский оджиг ЗаЗЕркалья !
И семейные врачи в малых городах, поселках и селах тоже не смогут набрать себе большое поголовье больных.
Стабільна зарплатня сімейного лікаря залежить від кількості людей, які підписали з ним декларації. Пишеш що: "семейные врачи получают исключительно за поголовье обратившихся, а не вылеченных. Тем самым врач не заинтересован в выздоровлении пациентов..."? Ця брехня не витримує один, простий і логічний аргумент: якщо буде такий сімейний лікар, який почне займатись тим що ти написав, то люди просто почнуть розривати з ним декларації. Що тоді стане з його зарплатнею? Правильно. А якщо лікар навпаки, буде старатись чесно дбати про своїх пацієнтів, то що тоді буде? Будуть задоволені пацієнти, які при нагоді рекомендуватимуть цього лікаря своїм родичам, друзям та просто знайомим, а ті в свою чергу - підписувати з ним декларації. З цього виходить, що сімейний лікар зацікавлений в тому, щоб вилікувати пацієнта.
Ще додам цитату: "Важливо пам'ятати, що заклад первинної ланки отримує за вас кошти і тоді, коли ви здорові. Чим менше ви хворієте, тим менше у лікаря роботи, а доходи ті самі. Так ми стимулюємо лікарів дбати про своїх пацієнтів. Ця модель ефективно працює в усьому світі."
ГДЕ вы возьмёте деньни на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 50 тысяч врачей и 333 больницы?
Их НЕТ в государственном бюджете!
Але чомусь "Др. Хауз" знімали в США, а не в Бєлорусі. Смішно читати.
Доступ доступом, а якість лікування це вже інше питання.
Инициатива Зеленского пересмотреть медреформу приведет к тому, что получающие мизерные зарплаты нормальные врачи уедут в Польшу
Виктор Бобыренко раскритиковал на своей странице в «Фейсбук» инициативу Владимира Зеленского пересмотреть второй этап медицинской реформы. По словам политолога, президент при этом заявил, что делает это «по просьбам трудящихся», то есть, самих медиков. Поэтому, мол, важно сперва изучить оценку, которую дадут топовые специалисты.
Понятно, что в таком случае возникает логичный вопрос - а судьи кто? И что мы видим? В рабочую группу включили любителей осваивать бюджетные средства и явных противников медицинской реформы. Вошел в состав рабочей группы и Борис Тудоров. Зеленский заявил, что нужно увеличивать финансирование. Не вопрос - идея очень хорошая. Проблема только в том, где взять на это деньги.
Кроме того, президент почему-то умолчал о главном принципе медреформы - деньги следуют за пациентом. Иными словами, финансируются не койко-места, а конкретные пациенты, у которых лечат то или иное заболевание. Зеленский заявил, что реформой должны быть довольны все. Правда, непонятно, как могут быть одновременно довольны и пациент, и привыкший к коррупции главврач? Закончиться все это может тем, что нормальные врачи, получающие мизерную зарплату, просто уедут в Польшу, а в Украине останутся либо те, кто привязан к семье, либо бездари. Причем, и те, и те будут брать взятки, поскольку иначе они просто не выживут.
Максимум что им светит - работать медбратьями.
І тисячі смертей в майбутні роки будуть вже на совісті Зеленського. Такого собі гарного хлопака, якого обрав мудрий народ. Який хоче оплесків. І отримає їх. І тільки ось питання, як багато з людей, що дарують зараз овації президенту за скасування медреформи, помруть найближчими роками через те, що українська медицина не зміниться.
А інщі лікарні де медперсоналу платять за часи проведені на роботі, а не за вилікованих людей, це теж радянська уравнілока, бо все одно ця зарплатня 4 тис., і не туди і не сюди
Коротще кажучи Зе циркачі знову полізли у ПОПУЛІЗМ в специалізіровані сфери де нічого не розуміють.
Вопрос в том, этот план на развитие Украины или на её развал?