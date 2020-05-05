"Слугам народу" розіслали тези про медреформу: Знаємо, як скорегувати. Є чіткий план. Ми діємо. ДОКУМЕНТ

Нардепи "Слуги народу" отримали файл з тезами щодо доцільності перегляду медичної реформи.

Цей документ потрапив у розпорядження Цензор.НЕТ.

"Основна мета реформи - доступ до кваліфікованої і безвідмовної медичної допомоги для всіх українців через правильний і зрозумілий маршрут пацієнта від сімейного лікаря до спеціалізованого рівня. Це хороша мета. Але правдою є і те, що медреформа в тому вигляді, як ми її отримали, означає:

- звільнення близько 50 000 медпрацівників та закриття 332 лікарень;

- майже тисяча лікарень отримає набагато менше грошей, ніж минулого року;

- під загрозою опинилися екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична і туберкульозна служби;

- обласні дитячі лікарні недоотримають майже 200 млн гривень", - йдеться у вступній частині документа.

Далі йдеться про те, що в реформу "треба терміново вносити корективи. У реформі треба терміново виправляти помилки".

Зазначається, що з цією метою "з ініціативи президента України було створено консультаційну раду, до якої увійшли видатні українські медики" з якими провели консультації.

"Сьогодні ми докладно знаємо про найбільш кричущі проблеми. Ми знаємо, яким чином необхідно змінити підходи і скорегувати реформу. Ми знаємо, що потрібно робити і маємо чіткий план. І ми - діємо", - йдеться в тексті документа.

