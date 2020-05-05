Посли країн ЄС схвалили пропозицію Єврокомісії виділити Україні 1,2 млрд євро для боротьби з коронавірусом

Посли країн-членів Європейського Союзу схвалили пропозицію Європейської Комісії надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 млрд євро для подолання економічних наслідків пандемії коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє у вівторок пресслужба Ради ЄС.

Україна є однією з десяти сусідніх країн, яким у загальній сумі буде виділено до EUR3 мільярдів допомоги. "Країни, які є учасниками політики розширення та політики сусідства є нашими найближчими партнерами. Наразі, як ніколи, абсолютно необхідно, щоб ми трималися разом і демонстрували солідарність у подоланні економічних і соціальних наслідків цієї глобальної кризи", - прокоментував рішення послів ЄС міністр фінансів Хорватії, який на сьогодні головує в Раді, Здравко Марич.

Крім України макрофінансову допомогу отримають: Албанія - EUR180 мільйонів, Боснія і Герцеговина - EUR250 мільйонів, Грузія - EUR150 мільйонів, Йорданія - EUR200 мільйонів, Косово - EUR100 мільйонів, Молдова - EUR100 мільйонів, Чорногорія - EUR60 мільйонів, Північна Македонія - EUR160 мільйонів, Туніс - EUR600 мільйонів.

Раніше в Європейській Комісії повідомили, що кошти будуть надані протягом 12 місяців у формі позик на "дуже вигідних умовах, щоб допомогти цим країнам покрити їхні нагальні, термінові потреби у фінансуванні".

Кошти будуть доступні протягом дванадцяти місяців і виплачуватимуться двома частинами. Максимальний середній термін погашення кредитів становить 15 років. Умови виділення допомоги буде прописано в меморандумах про взаєморозуміння (МПВ), які буде узгоджено з кожною з країн-партнерів та Комісією.

Рішення ще має схвалити Європейський парламент і Рада, після чого воно набуде чинності.