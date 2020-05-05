УКР
Посли країн ЄС схвалили пропозицію Єврокомісії виділити Україні 1,2 млрд євро для боротьби з коронавірусом

Посли країн-членів Європейського Союзу схвалили пропозицію Європейської Комісії надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 млрд євро для подолання економічних наслідків пандемії коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє у вівторок пресслужба Ради ЄС.

Україна є однією з десяти сусідніх країн, яким у загальній сумі буде виділено до EUR3 мільярдів допомоги. "Країни, які є учасниками політики розширення та політики сусідства є нашими найближчими партнерами. Наразі, як ніколи, абсолютно необхідно, щоб ми трималися разом і демонстрували солідарність у подоланні економічних і соціальних наслідків цієї глобальної кризи", - прокоментував рішення послів ЄС міністр фінансів Хорватії, який на сьогодні головує в Раді, Здравко Марич.

Крім України макрофінансову допомогу отримають: Албанія - EUR180 мільйонів, Боснія і Герцеговина - EUR250 мільйонів, Грузія - EUR150 мільйонів, Йорданія - EUR200 мільйонів, Косово - EUR100 мільйонів, Молдова - EUR100 мільйонів, Чорногорія - EUR60 мільйонів, Північна Македонія - EUR160 мільйонів, Туніс - EUR600 мільйонів.

Читайте також: США збільшать допомогу Україні на боротьбу з коронавірусом до 14,5 млн доларів

Раніше в Європейській Комісії повідомили, що кошти будуть надані протягом 12 місяців у формі позик на "дуже вигідних умовах, щоб допомогти цим країнам покрити їхні нагальні, термінові потреби у фінансуванні".

Кошти будуть доступні протягом дванадцяти місяців і виплачуватимуться двома частинами. Максимальний середній термін погашення кредитів становить 15 років. Умови виділення допомоги буде прописано в меморандумах про взаєморозуміння (МПВ), які буде узгоджено з кожною з країн-партнерів та Комісією.

Рішення ще має схвалити Європейський парламент і Рада, після чого воно набуде чинності.

+11
Все равно зедебилы раскрадут. Сколько ни давай.
05.05.2020 17:47 Відповісти
+11
05.05.2020 17:49 Відповісти
+6
05.05.2020 17:46 Відповісти
нифигасе, раньше на экономику таких траншей не давали, а тут на вирус вдруг, за что интересно? явно чтото здесь не так
05.05.2020 17:43 Відповісти
Понимают, что если не дадут будет деффолт, потом геморойно остальные долги забирать, а Украина пока что к сожалению много должна. Ну и плюс это же опять кредит.
показати весь коментар
05.05.2020 17:53 Відповісти
Эти деньги выбил для страны Порошенко с помощью своих связей в Европе.
показати весь коментар
05.05.2020 18:23 Відповісти
Специалистов по жополизингу у сои осталось мало, на дне...
Зато какие! Самый изюм!
показати весь коментар
05.05.2020 19:04 Відповісти
Однозначно гораздо и гораздо меньше, чем миньетчиков у зеленогнойных и *****. Вас переплюнуть никто и никогда в этом направлении не сможет! Вы- это высший пилотаж аналососания и остальных вафлей!
показати весь коментар
07.05.2020 14:04 Відповісти
Так це займ у помічь, ну так і пишіть - дадуть ЗАЙМ на вигідних умовах
показати весь коментар
05.05.2020 17:44 Відповісти
Даже не знаю , "спасибо" , напрасно или кто будет под "подозрением" ?
показати весь коментар
05.05.2020 17:45 Відповісти
Сикока - сикока?
О Г О! Это если на 42 млн поделить..... и по курсу 8.5....просто жесть
показати весь коментар
05.05.2020 17:46 Відповісти
Преодоление последствий- это запустить реформы , а не тупо оплачивать бизнеснянь и еще море недоумков околоЗЕвластия , делающих вид что занимаются экономикой
показати весь коментар
05.05.2020 17:46 Відповісти
Европа должна потребовать от Вовки уйти в отставку, создав перед этим законодательно условия для формирования правительства национального доверия. НЕлох, войди в историю помудревшим.
показати весь коментар
05.05.2020 17:50 Відповісти
05.05.2020 17:46 Відповісти
основной вигодопріобрєтатєль
показати весь коментар
05.05.2020 18:13 Відповісти
05.05.2020 17:47 Відповісти
05.05.2020 17:49 Відповісти
05.05.2020 17:54 Відповісти
і скока давай
показати весь коментар
05.05.2020 18:19 Відповісти
теперь главдохтор бубочка черкассам и львову выделит ещё по тысяче бумажных масок...
показати весь коментар
05.05.2020 17:48 Відповісти
заем - есть заем...
занимаешь чужие - отдаешь свои
показати весь коментар
05.05.2020 17:48 Відповісти
Був колись популярний вислів: "Ніколи не беріть в борг, бо берете чужі гроші на певний час, а віддаєте свої і назавжди" (С)
показати весь коментар
05.05.2020 17:51 Відповісти
с поправкой: слуга бєрьот - отдайот нарот
показати весь коментар
05.05.2020 18:15 Відповісти
занимают чужие и отдают...не свои ! ))) выходит так!?
показати весь коментар
05.05.2020 18:30 Відповісти
Кредит, а не допомога. Не вішайте лапшину, на вуха.
показати весь коментар
05.05.2020 17:49 Відповісти
Будущее Украины в ЕС, только рядом с успешными возможен прогресс.
показати весь коментар
05.05.2020 17:49 Відповісти
05.05.2020 18:21 Відповісти
https://censor.net/user/400691 А хто нас пустить до успішних? Нам навіть не виділили достатню кількість квот. Досить вже цх казок. Потрібно робити свою країну успішною і починати треба із того, щоб не вібирати президентами олігархів і клоунів.
показати весь коментар
05.05.2020 18:29 Відповісти
по ходу на цих грошах коронавирус и прочие нехило могут подняться
показати весь коментар
05.05.2020 17:53 Відповісти
Это весомая помошь народу Украины в борьбе против вируса.Поздравляем.
показати весь коментар
05.05.2020 18:03 Відповісти
нє народу, а йєво слугам
показати весь коментар
05.05.2020 18:16 Відповісти
Зелебобики пилораму уже приготовили ?
показати весь коментар
05.05.2020 18:06 Відповісти
хє! вона не останавлівалась
показати весь коментар
05.05.2020 18:17 Відповісти
05.05.2020 20:25 Відповісти
Если это кредит, ир какая им разница на что эти деньги пойдут?
показати весь коментар
05.05.2020 18:11 Відповісти
і кому то дістанеця?
показати весь коментар
05.05.2020 18:11 Відповісти
Схема проста - "китай-мрія-зе-відосік-епіцентр-зебілам"какаяразніца"!
показати весь коментар
05.05.2020 18:16 Відповісти
і к гадалкє нє хаді
показати весь коментар
05.05.2020 18:18 Відповісти
05.05.2020 18:47 Відповісти
мне интересно, почему как иванов , так дурак? это что , генетическое?))))
показати весь коментар
05.05.2020 20:10 Відповісти
ґінєколоґічєскойє, сееер
показати весь коментар
05.05.2020 21:12 Відповісти
Разворуют ,а вам дебилам отдавать
показати весь коментар
05.05.2020 19:57 Відповісти
О! Буде Шо подеребанити трохи...
показати весь коментар
05.05.2020 20:09 Відповісти
Бл#,целых 1.2 млрд в унитаз!? Сколькож у вас этих млрд? У этих буржуев или тоже не все в порядке с башкой или мы офшорная пилорама.😵
показати весь коментар
05.05.2020 20:26 Відповісти
а маски в аптеках всё равно не появятся!
показати весь коментар
05.05.2020 20:49 Відповісти
зрада.
показати весь коментар
05.05.2020 21:24 Відповісти
 
 